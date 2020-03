Am 14. März 2020 wird der russische Revolutionär, marxistische Arbeitertheoretiker und Leiter der Oktoberrevolution 1917 nach Gelsenkirchen kommen. 150 Jahre nach seinem Geburtstag wird er dauerhaft in GE-Horst Quartier beziehen: In Form einer über zwei Meter großen, kunstvoll geformten gusseisernen Statue vor der Horster Mitte – der Bundeszentrale der MLPD.

