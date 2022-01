Listen für Unterstützungsunterschriften

Wie man mit den Unterschriftenlisten umgeht:

- Jeweilige Listen herunterladen und ausdrucken (auf zweiseitigen Druck achten)

- Beim Unterschriften sammeln darauf achten, dass der/die Unterschreibende im jeweiligen Wahlkreis bzw. Bundesland den Erstwohnsitz hat und wahlberechtigt ist.

- Darauf achten, dass alle Angaben vollständig und lesbar ausgefüllt sind.

- Ausgefüllte Listen an die MLPD vor Ort weiter geben. Falls nicht vorhanden per Post an die jeweilge Landesleitung oder das ZK der MLPD schicken.

- Wenn sie uns weiter unterstützen wollen, können Sie auch gleich die Bestätigung des Wahlrechts des/der Unterschreibenden beim zuständigen Einwohnermeldeamt auf der Liste bstätigen lassen.

Zum Herunterladen und Ausdrucken: