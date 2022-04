Internationalistische Liste/MLPD hängt in NRW 15.000 neue Wahlplakate auf. Im Mittelpunkt: „Aktiver Widerstand gegen einen Dritten Weltkrieg“

Gabi Fechtner, Spitzenkandidatin und Parteivorsitzende der MLPD, erläutert: „Während wir eine dramatische Weltkrise mit akuter Weltkriegsgefahr haben, dümpelt der NRW-Wahlkampf der bürgerlichen Parteien seicht vor sich hin. Sorgsam werden von ihnen die entscheidenden Themen ausgespart. Wir zeigen dagegen klare Kante.

Ich habe schon den Einwand gehört, die Plakatserie hätte nichts mit der Landespolitik zu tun. Aber was gibt es denn für die Menschen in NRW gegenwärtig Wichtigeres als diese Themen? Wer sich in dieser aufgewühlten Situation nicht zu den zentralen Themen der Weltpolitik äußert, der kann gleich einpacken.“

Alle Plakate werden ehrenamtlich mit bundesweiter Unterstützung durch die örtlichen Wählerinitiativen aufgehängt. Finanziert werden sie durch Spenden, zumal die Internationalistische Liste/MLPD die Selbstbedienungsmentalität mit staatlicher Parteienfinanzierung ablehnt. Sie ruft stattdessen zu Palakatspenden auf: MLPD, GLS Bank Bochum,

IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00, Stichwort: Plakate

Die Plakatmotive und ein Bild von Gabi Fechtner finden Sie in der Anlage.