Von schmutzigen Händen der heutigen Regierungsparteien und warum auch Geschichtsbetrachtung nicht neutral ist…

Man sieht also:

auch die Geschichtsbetrachtung ist nicht neutral, sondern entscheidend ist immer, ob man sie vom Standpunkt der Ausbeuter und Unterdrücker oder der Ausgebeuteten und Unterdrücktenbetrachtet.

Die SPD steht offenbar ebenso wie die CDU oder die FDP oder auch die Grünen, die sich ohne Unterschied zu den anderen Parteien antikommunistisch gegen Lenin äußerten, auf der anderen Seite der Geschichte!

Ohne jede seriöse Beweisführung, häufig ohne wirkliche Geschichtskenntnisse und ohne jede Selbstkritik wird mit Dreck geschmissen, dass es nur so kracht.

Nach dem Motto:

es wird schon etwas hängen bleiben...

Aber: wer mit Dreck wirft macht sich zuerst einmal selbst die Hände schmutzig!

Und das sind sie längst:

Vertreter der deutschen Regierung, also des deutschen Imperialismus, haben nicht nur Dreck, sondern auch Blut an ihren Händen.

Zehntausende starben in den letzten Jahren im Mittelmeer, tausende starben in Kriegen in Afghanistan oder Jugoslawien, wo die deutsche Bundeswehr eifrig mit mischte.

Zehntausende sterben an Umweltgiften.

Und Vertreter einer solchen Politik erdreisten sich, Lenin als Massenmörder und damit alle Kommunisten als potentielle Massenmörder zu bezeichnen?!

Verdient erhielt dieser Beitrag der SPD im Stadtspiegel - auch nach 4 Tagen und zurecht - im Internet Null „Likes“.