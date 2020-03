Gabi Fechtner zur Lenin-Statue

Unter großen Opfern und Anstrengungen siegten die Arbeiter und Bauern unter Lenins und Stalins Führung schließlich im sogenannten Bürgerkrieg:

Endlich kehrte Frieden ein, die Frauen erlangten nie gekannte Rechte, die Arbeiter übernahmen die Fabriken und wählten sich ihre Direktoren selbst, 130 Völker und Nationalitäten lebten in der Sowjetunion zum gegenseitigen Nutzen zusammen.

Er hat das erste sozialistische Land aufgebaut.

Die von ihm geführte Revolution hat dazu geführt, dass der I. Weltkrieg beendet wurde.

Der Sozialismus hat die brutale Zarenherrschaft beendet, das Land elektrifiziert, den riesigen Analphabetismus und die Armut erfolgreich bekämpft, den 8-Stunden-Tag eingeführt, von dem noch heute manche Arbeiterin und mancher Arbeiter träumt.

Wie noch nie gab es demokratische Rechte und Freiheiten für die Masse der Bevölkerung.

Dass so etwas wieder passieren könnte – DAS ist es doch in Wirklichkeit, was unsere nervösen Regierungsparteien CDU und SPD so sehr an einem Lenin-Denkmal stört!

Dass Arbeiter, Frauen, Migranten, friedliebende Menschen in ihrem Alltag am Lenin-Denk-mal vorbeigehen und sich sagen: denk mal, ob das nicht auch was für heute wäre..?