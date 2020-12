Lénine , génial dirigeant de la lutte contre l'impérialisme et pour le socialisme

Le film apparaît dans la série « Aucune chance à l'anticommunisme – quelle est l'actualité des classiques du marxisme-léninisme ? »

Le travail de Lénine pour libérer l'humanité de l'exploitation et de l'oppression est immortel. Il était le génial théoricien du mouvement ouvrier à l'époque de l'impérialisme et organisateur de la révolution d'Octobre victorieuse. Elle a démarré la fin de la Première Guerre mondiale et la première construction du socialisme dans un pays. Ses principes pour l'édification du socialisme, pour la construction d'un parti combatif révolutionnaire sont d'une importance fondamentale jusqu'à notre époque. Plus de cent ans après la révolution d'Octobre, son héritage en théorie et en pratique est d'une valeur inestimable pour la préparation de la révolution socialiste internationale dans les conditions actuelles de la crise profonde de l'impérialisme mondial.