La sainte Allicance pour traquer le communisme

Le film apparaît dans la série :« Aucune chance à l’anticommunisme – quelle est l'actualité des classiques du marxisme-léninisme ? »

Le premier film documentaire de la série de six films sur les classiques du marxisme-léninisme traite la position de départ sociale avec la recherche croissante des masses populaires d'une alternative face au système impérialiste mondial, ébranlé par la crise.

L'histoire de l'anticommunisme est traitée comme l'histoire de ses défaites. En commençant par les lois anticommunistes contre les socialistes du « chancelier allemand de fer » Bismarck 1890, suivi par la forme la plus agressive et meurtrière de l'anticommunisme, le fascisme hitlérien, et puis l'ère de la construction de l'Allemagne de l'Ouest sous le chancelier Adenauer avec l'interdiction du KPD – jusqu'aux formes actuelles de l'anticommunisme moderne. Les moyens, les méthodes et les vecteurs de l'anticommunisme moderne sont exposés et attaqués.

Le soir de la première du film, en août 2013, Stefan Engel, alors président du MLPD et actuel dirigeant de son organe théorique a souligné : « Surtout les jeunes connaissent à peine le socialisme scientifique et le rôle des classiques du marxisme-léninisme. ... La dissimulation de ces acquis positifs sont une caractéristique de la campagne anticommuniste que nous voulons et pouvons absolument briser. On ne peut pas ancrer l'objectif positif du socialisme, sans surmonter l'obstacle de l'anticommunisme moderne ». (Rote Fahne, no 35/2003, p. 17)