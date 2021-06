L'histoire du MLPD

Partie I, Origine, développement et fin du « mouvement marxiste-léniniste »

Partie II (2 volumes), La construction du parti, de la KABD au MLPD

Publié 1985/1986

L'« Histoire du MLPD » est l'introduction à l'histoire de la construction du parti, ses fondements, les luttes et les confrontations qui ont dû être menées à bien ! C'est un « indispensable » absolu pour tout nouveau membre qui veut connaître en profondeur les origines de son parti ! Elle aborde en détail et de manière vivante le développement du « mouvement marxiste-léniniste », les bases matérielles de la confusion et des aberrations de l'époque et surtout la formation de la KABD , une des organisations précurseurs du MLPD. La conclusion fondamentale passe comme un fil rouge à travers les trois volumes : Seule la victoire sur le mode de pensée petit-bourgeois ouvre la voie prolétarienne de la construction du parti. L'« Histoire du MLPD », qui couvre la période allant jusqu'à la fondation du parti en 1982, est à la fois un document contemporain et un ouvrage de référence : avec de nombreux documents et des évaluations de l'état des choses dans la lutte de classe et des situations respectives dans la construction du parti. Et elle donne un bon aperçu de la façon dont le MLPD a progressivement créé ses fondements idéologico-politiques avec le système Voie révolutionnaire, comment, de manière systématique, le parti de type nouveau fut construit et une politique d'encadrement d'un nouveau genre fut développée.

Voie révolutionnaire n° 1-3

Trois programmes ‒ La voie vers le socialisme ‒ Anti-autoritarisme et mouvement ouvrier

Publié 1969/1970

Dans les trois premiers volumes de Voie révolutionnaire, la nouvelle construction du parti ouvrier révolutionnaire devait être orientée sur le marxisme-léninisme. Dans VR 1 « Trois programmes ‒ trois documents du révisionnisme et de l'opportunisme », on prouva d'abord que le KPD était dégénéré en parti révisionniste et qu'un nouveau parti marxiste-léniniste devait être construit. VR 2 « La voie vers le socialisme », règle le compte avec les fausses voies révisionnistes de la « lutte pour des réformes fondamentales » et de la possibilité d'une « voie pacifique vers le socialisme ». Ces deux premiers livres offrent encore aujourd'hui un guide pour la lutte contre le révisionnisme moderne.

En plus du révisionnisme, la jeune organisation devait également venir à bout de l’anti-autoritarisme, qui était transporté du mouvement étudiant petit-bourgeois en déclin vers le mouvement marxiste-léniniste. Dans cet objectif fut publiée en 1970 VR 3 « Anti-autoritarisme et mouvement ouvrier ». L'anti-autoritarisme moderne est aujourd'hui l'une des principales méthodes du système du mode de pensée petit-bourgeois pour désintégrer la lutte légitime et organisée des jeunes. Un manuel important pour tous les jeunes rebelles !

Voie révolutionnaire n° 4+5

La construction du parti et la lutte pour la ligne prolétarienne

Publié 1970

En 1968/69, le mouvement étudiant petit-bourgeois s'était finalement désintégré.

« Après l'effondrement du mouvement étudiant petit-bourgeois en 1968/69, de nombreux intellectuels sont arrivés à la conclusion que le système capitaliste d'exploitation ne pouvait être éliminé sans la force de frappe de la classe ouvrière. Que faire ?

Le KPD/DKP était dégénéré en parti révisionniste, avait trahi la révolution prolétarienne et avait écrit sur son drapeau teint en rose la " Voie pacifique vers le socialisme ". La construction d'un parti ouvrier révolutionnaire était donc une nécessité urgente et justifiée par la trahison des révisionnistes. Des groupes se sont formés qui se sont donné pour tâche de construire le parti sur la base du marxisme-léninisme. Les étudiants petits-bourgeois ont pénétré dans ces germes d'un parti révolutionnaire afin " d'exercer le dirigisme en toutes choses " et d'y introduire une ligne politique petite-bourgeoise. Ils étaient en contradiction avec les ouvriers conscients de leur classe, qui défendaient une ligne prolétarienne. » (Avant-propos, VR 4+5)

Ces deux volumes de Voie révolutionnaire montrent comment la voie prolétarienne de la construction du parti sous la direction des ouvriers pouvait l'emporter sur la prétention au dirigisme des étudiants petits-bourgeois. On y prend position sur de nombreuses questions fondamentales de la construction du parti : l'orientation vers la classe ouvrière, le centralisme démocratique comme principe d'organisation, ou les rapports du parti marxiste-léniniste avec l'organisation de jeunes révolutionnaire.

Voie révolutionnaire n° 6

La méthode dialectique dans le mouvement ouvrier

Publié 1971

Avec Voie révolutionnaire 6 le parti devait être orienté sur l'autonomie de la pensée et de l'action des membres. Le sujet de ce livre, cependant, n'était pas incontesté ! Des camarades dirigeants de la KAB(ML) avaient d'abord exprimé l'opinion face à Willi Dickhut, dirigeant de la rédaction de Voie révolutionnaire, que, pour le travail pratique de l'organisation, d'autres sujets seraient au premier plan.

Voie révolutionnaire 6 explique l'essence de la méthode dialectique, telle qu'elle fut fondée par Marx et Engels et développée par Lénine, Staline et Mao Zedong. Le livre applique ensuite la méthode dialectique au développement des rapports sociaux en RFA, en particulier à la construction du parti. Cette Voie révolutionnaire traite de manière vivante les « déterminations de la dialectique » de Lénine. VR n° 6 attache une importance particulière à l'unité dialectique de la théorie et de la pratique, ainsi qu'à la détermination des trois étapes de la lutte de classe prolétarienne en Allemagne.

Voie révolutionnaire n° 7-9

La restauration du capitalisme en Union soviétique

Publié 1971/72

La restauration du capitalisme en Union soviétique depuis 1956 était une défaite pour le mouvement marxiste-léniniste et ouvrier. Il en résulta une grande désorientation et la division du mouvement communiste mondial, ce qui fit considérablement régresser la lutte pour le socialisme dans le monde entier. Le livre exposa le révisionnisme moderne comme base idéologique du changement de système. Ce ne sont pas tous les partis qui ont reconnu la restauration du capitalisme parce qu'ils étaient eux-mêmes influencés par les idées révisionnistes du PCUS ou du DKP, et suivaient la voie du PCUS. D'autres, comme le PC de Chine, ont critiqué cette voie partant des principes. Pour la construction du parti en Allemagne, mais aussi pour le mouvement marxiste-léniniste international, il était crucial d'analyser et d'assimiler avec créativité cette trahison et ses causes. VR 7 prouve que la destruction de l'Union soviétique provenait de l'intérieur par une nouvelle bourgeoisie avec la carte du parti dans leur poche, et que la dictature du prolétariat fut révisée. L'arrivée au pouvoir de la nouvelle bourgeoisie ouvrit aussi la voie à un changement fondamental de la base économique. Cette analyse est effectuée dans VR 8. Une fois introduites, les lois capitalistes ont des effets automatiques, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. VR 9 traite la poursuite du développement du capitalisme de type nouveau vers le social-impérialisme et la progression du révisionnisme moderne par Brejnev et Deng Xiao Ping. Aujourd’hui, ce livre est déjà traduit en quatre langues, dont aussi en russe, il est distribué dans le monde entier. C'est un ouvrage fondamental qui a aidé beaucoup de gens à comprendre cette évolution et à prendre la voie d'une nouvelle construction du parti.

Voie révolutionnaire n° 10

Quelques questions fondamentales de la construction du parti

Publié 1973

En 1972, dans une situation d’innombrables divisions au sein du soi-disant « mouvement marxiste-léniniste », l'unification de la KAB(ML) et du KPDML(VR) pour former la KABD était un signal pour l'avenir ! Il s'agissait de créer les conditions préalables de la fondation d'un parti marxiste-léniniste sous tous les aspects. VR 10 avait pour tâche de clarifier les questions fondamentales de la construction du parti et de déterminer ses aspects au niveau des principes. Une excellente introduction à la construction du parti marxiste-léniniste, dans ses 5 aspects fondamentaux :

Le marxisme-léninisme, la base idéologique du parti.

Le programme, la ligne politique du parti.

L'organisation, l'instrument de l'activité pratique du parti.

Le centralisme démocratique, le principe d'organisation du parti.

La critique et l'autocritique, la loi de développement du parti.

Voie révolutionnaire n° 11/12

Syndicats et lutte de classe

Publié 1973

VR 11/12 a développé l'orientation fondamentale du travail marxiste-léniniste dans les entreprises et les syndicats. Il traite à la fois des erreurs et des empreintes opportunistes et sectaires de gauche dans ce travail, dont certaines sont issues de l'histoire du mouvement ouvrier et communiste allemand. La préface dit : « La question du développement et de la réalisation de l’offensive ouvrière ne se décide pas seulement avec la volonté de lutte spontanée des ouvriers. Au contraire, dans les conditions

actuelles, les médias bourgeois tels que la presse et surtout la télévision sont capables de créer la confusion de façon ciblée. Afin de contrecarrer cela et d’amener de la clarté dans les têtes, il faut retracer non seulement les contextes historiques, mais aussi les expériences fondamentales des dernières années. Ce livre doit y contribuer. » (VR 11/12, p. 13)

VR 11 traite l'émergence et le développement des syndicats à ce jour. VR 12 examine avant tout la relation entre la lutte syndicale et la lutte de classe révolutionnaire. Elle fournit une excellente orientation pour le travail en tant que syndiqué combatif de classe, délégué syndical ou membre d'un comité d'entreprise. Le point de départ est de comprendre les luttes des ouvriers comme école de la lutte de classe.

Voie révolutionnaire n° 13+14

Développement économique et lutte de classe

Publié 1974

En 1972/73 le développement économique de la RFA montrait clairement que la période de reprise qui avait suivi la Seconde Guerre mondiale était terminée et que de nouveaux phénomènes apparaissaient. Il s'agissait de les analyser et d'en tirer les conséquences nécessaires pour la stratégie et la tactique.

VR 13 prouva qu'on ne pouvait pas parler, en 1973/74, d'une crise de surproduction en RFA – comme le soutenait la propagande bourgeoise et petit-bourgeoise, mais que la bourgeoisie monopoliste passa à l'offensive par l'utilisation simultanée des mesures : « concentration du capital », « offensive de rationalisation » et « exportation de capitaux ». L'émergence du chômage de masse avait ses causes concrètes dans cette évolution.

VR 14 prouva que ces mesures doivent inévitablement conduire à une crise économique.

Le livre fournit une introduction compréhensible à l'économie politique du marxisme-léninisme et, par son application vivante du marxisme-léninisme, à la situation de l'époque, il fournit également une excellente introduction à l'économie politique à l'époque de l'impérialisme.

Voie révolutionnaire n° 15

Luttons contre les courants liquidateurs

Publié 1976

Depuis le milieu des années 1970, le parti devait de plus en plus faire face aux courants liquidateurs.

« Avec le recul des luttes ouvrières en 1974, dans un contexte de stagnation fluctuante de l'économie, de nombreux éléments petits-bourgeois étaient déconcertés et doutaient de la justesse de la ligne prolétarienne, l'attaquaient et entraient dans le terrain du courant liquidateur... Le changement de la situation économique et politique et ses effets réactionnaires sont les caractéristiques les plus importantes des fondements matériels du courant liquidateur actuel... » (Voie révolutionnaire 15, p. 10/11 de la version allemande)

Voie révolutionnaire 15 est devenue un repère dans la construction du parti prolétarien parce que pour la première fois furent rassemblées les multiples manifestations du mode de pensée petit-bourgeois dans la lutte pour construire le parti marxiste-léniniste de type nouveau et parce qu'elle prouva que ceci était la cause principale du courant liquidateur. Avec son orientation de principe au sujet de la lutte contre le courant liquidateur, elle est devenue une arme importante dans la lutte pour préserver le caractère prolétarien du parti.

Voie révolutionnaire n° 16-19

Le capitalisme monopoliste d’État en RFA

Publié 1977-1979

Willi Dickhut, maître à penser et cofondateur du MLPD, a toujours considéré VR 16 à 19 comme son œuvre principale.

VR 16-19 décrivent l'évolution vers le capitalisme monopoliste d’État en RFA, font ressortir le changement dans le cycle des crises économiques, examinent le pouvoir politique et militaire du capitalisme monopoliste d’État et démontrent dans VR 19 que le capitalisme monopoliste d’État est le stade préliminaire du socialisme. Dans les conditions du capitalisme monopoliste d’État, la lutte de classe du prolétariat est devenue extrêmement compliquée. Les interactions politiques et économiques sont difficiles à comprendre.

Il fallait examiner les conditions du capitalisme monopoliste d’État, avec ses phénomènes de crise profonde, son danger de guerre persistante et son incapacité à résoudre ne serait-ce qu'un seul problème important des masses travailleuses.

En plus des nombreuses déclarations fondamentales qui sont encore valables aujourd'hui, ces livres sont aussi une leçon de l'histoire capitaliste allemande.

Voie révolutionnaire n° 20/21

Stratégie et tactique dans la lutte de classe

Publié 1981

Le changement rapide des rapports dans le monde, l'aggravation des contradictions et l'intervention pratiquement partidaire de plus en plus forte de la KABD (Union des ouvriers communistes d’Allemagne – organisation précurseur du MLPD) dans les luttes de la classe ouvrière ont accru les exigences dans l'analyse concrète de la situation concrète et dans le développement de la stratégie et tactique.

La faculté de l'application consciente de la méthode dialectique pour diriger la lutte de classe prolétarienne et l'élever à un niveau supérieur devait être développée avec détermination. C'était la tâche de VR 20/21, qui examinait aussi la stratégie et la tactique bourgeoises.

Elle a élaboré les bases de la stratégie et tactique prolétariennes et les a appliquées concrètement, entre autres aux étapes de la lutte de classe prolétarienne, de la lutte de la jeunesse ouvrière et de la lutte antifasciste.

Voie révolutionnaire n° 22

Guerre et paix et la révolution socialiste

Publié 1983

Depuis 1980, un mouvement de paix en expansion constante s'était développé en Europe et en RFA, puisque l'armement nucléaire des deux superpuissances impérialistes, les États-Unis et l'Union soviétique, avait atteint un point culminant à cette époque. La cause immédiate en fut la double décision prise par l'OTAN en 1979 d'introduire un nouvel armement nucléaire de missiles de moyenne portée ciblées sur l'Union soviétique. Le caractère de ce mouvement de paix était petit-bourgeois pacifiste. La tâche du parti était de convaincre les masses, en partant de leur désir sincère de paix, de la nécessité de renverser le pouvoir impérialiste comme véritable cause de la guerre.

Avec VR 22, la position fondamentale des marxistes-léninistes au sujet de la guerre et de la paix fut exposée et le caractère de l'Union soviétique en tant que superpuissance sociale-impérialiste fut concrétisé en fonction du développement plus récent.

Avec l'évolution de toute une série de nouveaux pays impérialistes depuis le début du millénaire, la concurrence inter-impérialiste s'est énormément intensifiée. Par cela le danger d'une troisième guerre mondiale a énormément augmenté. Ce livre est d'une grande importance pour voir clair dans la lutte contre ce danger et pour contribuer à la construction d'un mouvement de paix fort et combatif.

Voie révolutionnaire n° 23

Crises et lutte des classes

Publié 1984

Ce volume de VR analyse toute la gamme et l'interaction des crises capitalistes à partir d'une introduction de base à l'économie politique : Crises agricoles, crises d’endettement internationales, crises économiques et structurelles, crise environnementale, etc. Ce livre analyse les lois objectives qui sont à la base de la transition du capitalisme au socialisme et comment celles-ci s'expriment dans ces phénomènes de crise globaux. Le livre conclut que la crise générale du capitalisme est entrée dans une nouvelle quatrième phase dans les années 1980. Le rapport dialectique réciproque entre la crise générale du capitalisme et la crise révolutionnaire revêt une importance particulière.

Voie révolutionnaire n° 24

L'unité dialectique de la théorie et de la pratique

Publié 1988

« La dialectique matérialiste est la théorie et la méthode scientifiques par lesquelles les marxistes-léninistes abordent la transformation révolutionnaire du monde. » (p. 7 de la version allemande) Elle est le noyau du mode de pensée prolétarien, qui forme la base de la construction du parti marxiste-léniniste de type nouveau. La capacité des révolutionnaires à développer la bonne stratégie et tactique dans la lutte de classe et à éviter les erreurs dépend de la maîtrise de cette méthode. Elle permet une orientation autonome dans toutes les questions, même les plus complexes, dans la vie personnelle, dans la nature et la société, dans la lutte de classe et la construction du parti.

Le livre donne une introduction au développement de la dialectique par Marx et Engels et à la façon dont elle a été développée en union avec les expériences dans la lutte de classe et dans la construction du parti jusqu'aux années 1980.

VR 24 est le dernier volume de la série VR écrit par Willi Dickhut.

Voie révolutionnaire n° 25

Le néocolonialisme et les changements dans la lutte de libération nationale

Publié 1993

Le colonialisme, l'assujettissement et le pillage des peuples étrangers, n'est pas une caractéristique particulière de la société capitaliste, mais une composante de toutes les sociétés de classes fondées sur l'exploitation. Aujourd'hui, les pays impérialistes ont subjugué le monde entier et se battent entre eux pour de nouvelles sphères de pouvoir et d'influence. Dans les années 1950 et 1960, l'ancien système colonial, en partie encore transmis par le féodalisme, fut détruit. La plupart des pays d'Afrique et d'Asie devinrent politiquement indépendants, mais cela ne mit pas fin à leur dépendance économique vis-à-vis des impérialistes. Avec les changements étendus de l'internationalisation de la production et de l'exportation du capital, les conditions de l'oppression dans ces pays changèrent également. Le néocolonialisme modifia les conditions de la lutte de libération nationale parce qu'il introduisit le capitalisme dans tous les pays du monde et fit progresser la division en classe entre la classe ouvrière et la classe capitaliste. Ce livre avance, pour la première fois, la thèse que la révolution socialiste doit aujourd'hui prendre un caractère international.

Il est obligatoire pour tous ceux qui veulent lutter efficacement contre les causes de la fuite de millions de personnes et dont le cœur bat pour la solidarité internationale !

Il est obligatoire pour tous ceux qui veulent comprendre comment l'impérialisme s'est développé et comment il peut être vaincu aujourd'hui !

Voie révolutionnaire n° 26

La Lutte pour le mode de pensée dans le mouvement ouvrier

Publié 1995

Le problème du mode de pensée a joué un rôle décisif pour le mouvement ouvrier, pour la lutte de classe et pour la construction du parti révolutionnaire, ainsi que pour la construction du socialisme. La lutte sociétale entre le mode de pensée prolétarien et le mode de pensée petit-bourgeois est la base matérielle pour le développement de la conscience de classe et donc pour le cours de la lutte de classe.

VR 26 développe pour la première fois l'enseignement du mode de pensée et prouve sa conformité avec le marxisme-léninisme. Elle le déduit matériellement des changements sociaux en évaluant la théorie et la pratique de la lutte de classe en RFA et en tenant compte des expériences du mouvement marxiste-léniniste et ouvrier international.

Elle donne des conseils sur la façon dont le mouvement marxiste-léniniste et ouvrier peut venir à bout du mode de pensée petit-bourgeois qui pénètre par mille portes dans le mouvement prolétarien. Cette VR justifie la nécessité du travail sur la base du mode de pensée prolétarien.

Voie révolutionnaire n° 27/28

La lutte de classe et la lutte pour la libération de la femme

Titre du livre :

Nouvelles perspectives pour la libération de la femme ‒ une polémique

Publié 1999/2000

Depuis les années 1990, un mouvement de femmes combatives s'est de nouveau développé, étroitement lié au mouvement ouvrier. Les expériences et les questions nouvelles et diverses du mouvement de la femme combative devaient être traitées théoriquement. Dans la préface, il est dit : « La critique du mode de vie bourgeois et petit-bourgeois de la société constitue une base nécessaire à une lutte aux objectifs clairement définis pour l'émancipation de la femme. Ceci étant, elle ne doit en aucun cas se limiter à la situation spécifique des femmes, mais mettre à jour tout le système d'exploitation et d'oppression dans le capitalisme monopoliste d’État sous tous ses aspects. La libération sociale de la classe ouvrière et la libération de la femme sont deux volets de la lutte commune pour une société libérée, socialiste. » (VR 27, p. 15)

Voie révolutionnaire 27/28 développe les positions fondamentales des marxistes-léninistes sur la lutte pour la libération de la femme. Elle se réfère aux expériences historiques du mouvement de la femme et approche les lecteurs des positions fondamentales de Marx, Engels et Lénine. Elle critique le mépris de ces principes dans divers pays socialistes et s'oppose fermement au passage au féminisme petit-bourgeois des révisionnistes modernes. Elle traite tous les aspects du féminisme bourgeois et du féminisme petit-bourgeois ainsi que du mensonge vital bourgeois de l'égalité des droits des hommes et des femmes dans le capitalisme. La véritable libération de la femme ne peut se réaliser que dans l'unité avec la lutte de classe prolétarienne et sous le socialisme. Avec cette Voie révolutionnaire, la stratégie et tactique dans la lutte pour le mode de pensée des masses sont développées pour la première fois, ainsi que la relation réciproque fondamentale entre la construction révolutionnaire du parti et l'auto-organisation des masses non liée à un parti.

Voie révolutionnaire n° 29 à 31

La nouvelle organisation de la production internationale

Titre du livre complété par :

Crépuscule des Dieux sur le « nouvel ordre mondial »

Publié 2003

Depuis les années 1990, des changements de grande portée se sont développés dans la production capitaliste. Une variété de « théories de la mondialisation » tentent de répondre à ces changements, confondent beaucoup de gens, et indiquent à tort une issue dans le cadre du capitalisme. Partant de l'universalité des analyses de Lénine sur l'impérialisme et des analyses de Willi Dickhut sur le capitalisme monopoliste d’État en Allemagne, cette Voie révolutionnaire analyse les changements essentiels du système impérialiste mondial. Ils sont résumés comme une nouvelle organisation de la production capitaliste internationale et introduisent une nouvelle phase de développement du système impérialiste mondial. La production et le commerce internationaux sont devenus le caractère déterminant de l'exploitation et de l'oppression monopolistes. D'autres caractéristiques de la préparation matérielle au socialisme arrivée à maturité sont analysées. Une nouvelle phase de bouleversement historique a été initiée. L'impérialisme a atteint sa limite historique relative, qu'il ne peut surmonter. La conclusion de la nouvelle organisation de la production capitaliste internationale est la révolution socialiste internationale et la perspective des États socialistes unis du monde !

Voie révolutionnaire n° 32 à 34

Stratégie et tactique de la révolution socialiste internationale

Titre du livre :

L'Aube de la Révolution socialiste internationale

Publié 2011

En mars 2003 fut publié le livre « Crépuscule des Dieux sur le " nouvel ordre mondial " ». Ce livre part de l'analyse marxiste-léniniste de la nouvelle organisation de la production internationale, qui prévaut dans l'économie mondiale capitaliste depuis le début des années 1990, et la développe davantage ‒ notamment au sujet de la gestion internationale de crise dans la crise économique et financière mondiale à partir de 2008.

Voie révolutionnaire 32-34 en tire des conclusions pour la stratégie et tactique de la préparation de la révolution prolétarienne internationale.

Compte tenu de toutes les différences entre les luttes de classe dans les différents pays, le prolétariat international, en alliance avec tous les opprimés, a besoin d'un point de repère commun : la révolution socialiste internationale. La coordination et la révolutionnarisation de la lutte de classe doivent unir les mouvements et organisations de masse progressistes, démocratiques et révolutionnaires en une puissance internationale supérieure au système impérialiste mondial. Les conditions économiques, sociales et politiques concrètes de chaque pays doivent être prises en compte dans les stratégies et tactiques prolétariennes respectives ainsi que dans la référence générale à la révolution internationale. Ainsi, la stratégie et la tactique prolétariennes internationales apparaissent comme un orchestre de différentes stratégies et tactiques prolétariennes des partis ouvriers révolutionnaires dans les pays respectifs.

Voie révolutionnaire n° 35

La lutte de classe et la lutte pour l'unité de l'homme et de la nature

Titre du livre :

Alerte à la catastrophe ! Que faire contre la destruction délibérée de l'unité de l'homme et de la nature ?

Publié 2014

L'opinion publique est façonnée pour donner l'impression que la question environnementale est entre de bonnes mains chez les forces dominantes et leurs gouvernements. En réalité, cependant, depuis l'émergence de la crise environnementale au début des années 1970, ceux-ci n'ont ni la volonté ni la capacité de faire quelque chose d'efficace à ce sujet. Au lieu de cela, l'humanité s'achemine sans contrôle – voire de façon accélérée ‒ vers une catastrophe environnementale mondiale qui a le potentiel de détruire les bases de toute existence humaine.

La responsabilité de ce développement incombe en premier lieu aux super-monopoles internationaux qui dominent aujourd'hui l'ensemble de la production mondiale, le commerce mondial ainsi que la politique, l'économie et les sciences dans tous les pays. Ce livre ne laisse aucun doute sur le fait que l'humanité ne doit pas laisser la question environnementale au système sociétal dominant. Sinon, elle périra dans la barbarie capitaliste !

Le fil conducteur du livre est la méthode et la théorie dialectico-matérialistes de Marx et Engels, qui sont partis de l'unité fondamentale de l'homme et de la nature. Avec l'émergence du réformisme dans le mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle, ces fondements ont été abandonnés, ignorés, voire systématiquement réprimés. Jusqu'à présent, cela a encore des effets négatifs sur l'unité du mouvement ouvrier et du mouvement écologiste. Le livre arrive à la conclusion que la stratégie et la tactique des révolutionnaires dans le monde doivent être élargies par la question environnementale et développées à un niveau supérieur.

Présentation du système Voie révolutionnaire

Voie révolutionnaire, l'organe théorique du Parti marxiste-léniniste d'Allemagne (MLPD), a déjà été fondé en 1969, 13 ans avant la fondation du parti. C'est un instrument de lutte du mouvement révolutionnaire et ouvrier contre le révisionnisme, le réformisme et surtout contre l'anticommunisme moderne.

Willi Dickhut, directeur de la rédaction de Voie révolutionnaire entre 1969 et 1991 s'est exprimé sur l'importance fondamentale de cette série : « Chaque numéro traite un problème déterminé central de notre temps et tous ensemble constituent un système pour la solution pratique des tâches actuelles. Le contenu de notre organe théorique n'est pas un traité théorique abstrait, mais une unité dialectique des principes marxistes-léninistes et des décennies d'expériences pratiques de l'activité communiste. Sur la base du marxisme-léninisme, Voie révolutionnaire a analysé les changements de l’époque actuelle, acquis et développé théoriquement de nouvelles connaissances. »

Le système Voie révolutionnaire est unique au monde. Dans 35 volumes à ce jour, on a développé le marxisme-léninisme sous tous les aspects tels que :

la trahison du socialisme,

l'analyse du capitalisme monopoliste d’État,

la ligne marxiste-léniniste à l'égard de la nouvelle construction du parti ouvrier révolutionnaire,

la question environnementale,

la lutte pour la libération de la femme,

le travail dans les entreprises et les syndicats,

la méthode dialectique,

l'enseignement du mode de pensée,

l'économie politique,

la lutte contre les guerres impérialistes,

la libération de l'exploitation néocoloniale et l'oppression,

la stratégie et la tactique pour préparer la révolution socialiste internationale et la construction des partis révolutionnaires.

Les travaux sont actuellement en cours sur les volumes 36 et 37, qui traiteront la crise de l'idéologie bourgeoise et le développement ultérieur de l'enseignement du mode de pensée.

Jusqu'en 1991, la rédaction était dirigée par Willi Dickhut, puis par Stefan Engel, qui a été président du MLPD pendant 37 ans. Ces deux éminents théoriciens ouvriers du MLPD ont jeté les bases d'un travail théorique qui implique aujourd'hui un grand nombre de membres de la rédaction, d'experts et de représentants du mouvement marxiste-léniniste international. De cette façon, la complexité actuelle du développement social peut être traitée scientifiquement.