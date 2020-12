Text Kurzer Text

Le socialisme est la synthèse des idées et conquêtes les plus progressistes de l’humanité. Ce n’est pas un schéma imaginé et encore moins de l’égalitarisme, mais il se développe à partir de la diversité de la vie et la lutte des masses. Il est le prochain pas social en avant nécessaire dans lequel le progrès révolutionnaire des forces productives sera mis en oeuvre au bénéfice de l’ensemble de la société en unité avec la nature.