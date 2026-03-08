Le fascisme et la guerre provoquent une conflagration impérialiste au Moyen-Orient – Lutte contre le fascisme et le danger d'une guerre mondiale !

Le 28 février, les pays fascistes États-Unis et Israël ont lancé une guerre d'agression contre l'Iran. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis tentent de mettre à genoux un autre pays impérialiste par une guerre ouverte. Leur objectif de guerre est un changement de régime en Iran afin d'installer un gouvernement sous la coupe des États-Unis. Les principales parties belligérantes sont toutes fascistes, comme en témoignent leurs objectifs et leurs méthodes de guerre. L'exécution ciblée de membres du gouvernement d'autres pays sans aucun procès ou le changement de régime forcé sont des méthodes fascistes. Cela inclut également les guerres d'agression sans aucune légitimation par le propre parlement ou les institutions internationales ! Le fascisme et la guerre agissent comme des catalyseurs mutuels. Sans fascisme, une telle guerre serait impossible. Car alors, il n'y a plus aucune limite. Les fascistes Trump et Netanyahou ne reculent devant aucun crime de guerre. On peut d'ores et déjà s'attendre à des milliers de morts en Iran et dans les autres pays concernés.

Le toile de fond de cette guerre est la crise ouverte de la nouvelle organisation de la production internationale, qui s'aggrave et s'intensifie à vue d'œil. Sous peine de disparaître, les impérialistes se livrent une bataille acharnée pour la domination politique, économique et militaire du monde. Trump et Netanyahou veulent repousser l'influence de leurs rivaux impérialistes, la Russie et surtout la Chine, et réorganiser la région sous leur hégémonie. Les États-Unis tentent par tous les moyens d'imposer leurs prétentions à la domination mondiale. Cette guerre pour le contrôle d'une région riche en matières premières marque une nouvelle qualité des contradictions inter-impérialistes : les États-Unis et Israël acceptent délibérément une réaction belliqueuse de la Chine et de la Russie. Après tout, l'Iran est leur plus proche allié dans la région. Cela pourrait signifier le début d'une troisième guerre mondiale.

Depuis des décennies, l'Iran est gouverné par un régime fasciste cruel dirigé par les mollahs. Ce n'est pas parce que l'Iran combat les États-Unis qu'il devient pour autant une force anti-impérialiste. Au contraire : ces dernières années, il s'est lui-même transformé en une nouvelle puissance impérialiste qui exploite sa propre classe ouvrière, commet des massacres lors de manifestations de masse et impose ses intérêts à l'étranger par l'exportation de capitaux, d'armes et de pétrole, ainsi que par le biais de milices. Un pays attaqué en violation du droit international a le droit, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies, de se défendre militairement. Cela ne donne toutefois pas à l'Iran le droit d'attaquer de nombreux pays et non seulement des bases militaires, mais aussi de toucher la population civile. Pour le régime iranien, il en va de son existence. Motivé par un fascisme fanatique, il mise sur l'implication d'un nombre croissant de pays dans la guerre et cherche à provoquer une intervention de l'OTAN en vertu de l'article 5. Il le fait en sachant que cette contradiction peut aller jusqu'à la scission de l'OTAN, car tous les membres de l'organisation ne sont pas disposés à soutenir une telle intervention.

De plus en plus de pays sont entraînés dans la guerre, au moins 15 pays sont déjà impliqués et leur nombre ne cesse d'augmenter. Toute la région est en feu. Même des pays impérialistes comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France ou la Turquie se positionnent dans la région. Que se passera-t-il si, par exemple, la Turquie ou la Grande-Bretagne déclenchent l'article 5 du traité de l'OTAN ? Israël lance une offensive terrestre au Liban. Tout cela est extrêmement dangereux et aura des répercussions mondiales graves : les conséquences pour l'environnement sont dramatiques, tout comme pour la situation sociale déjà difficile des masses. Les prix de l'énergie augmentent déjà dans le monde entier.

Ce sont justement les fascistes Trump et Netanyahou qui se présentent comme les libérateurs du peuple iranien. Mais choisir entre deux variantes de régimes fascistes, c'est choisir entre la peste et le choléra. Les peuples de Gaza, d'Afghanistan, du Kosovo ou d'Irak savent mieux que quiconque quelle liberté leur ont apportée les impérialistes. Seule la classe ouvrière, avec le soutien des larges masses, peut lutter pour une véritable libération, en Iran par une révolution démocratique antifasciste avec la perspective d'un véritable socialisme.

Le droit international actuel est également un enseignement démocratique tiré de la Seconde Guerre mondiale. Il interdit à juste titre les guerres préventives et les atteintes violentes à l'intégrité territoriale d'autres pays. Ce droit international, qui a déjà été considérablement affaibli au cours des dernières décennies, devrait désormais être définitivement relégué aux livres d'histoire, maintenant même selon le chancelier allemand Merz. Le droit à l'autodétermination de chaque peuple doit être défendu.

Sous la houlette du chancelier Merz et de ses partisans parmi les supermonopoles internationaux, l'Allemagne devient encore plus rapidement qu'auparavant un belliciste particulièrement agressif sur la scène mondiale. « Nous sommes du même côté », dit-il à Donald Trump en lui faisant de la lèche et en présentant les choses à l'envers. Comme si Israël et les États-Unis étaient les victimes agressées. En matière de droit international, il ne veut « donner de leçon » à personne. L'entrée en guerre de l'Allemagne est déjà envisagée sous la belle formule de « mesures défensives militaires » visant à « détruire à la source la capacité de l'Iran à lancer des missiles et des drones »1. Merz veut-il que la Bundeswehr participe à des attaques contre les installations militaires iraniennes ? Cette semaine, dans plus de 140 villes, des élèves sont descendus dans la rue pour manifester leur refus légitime d'aller à la guerre pour un tel gouvernement !

Les dirigeants aux États-Unis, en Iran et en Israël sont la cible des critiques de la classe ouvrière et des masses populaires : la résistance se mobilise par millions, 30 millions de personnes ont manifesté contre le génocide des Palestiniens par Israël, des centaines de milliers contre les troupes ICE aux États-Unis ou contre les attaques contre le Rojava, et sont descendues dans la rue pour protester contre le massacre perpétré par le régime iranien. Avec une volonté de résistance inébranlable, du courage et une détermination allant jusqu'au mépris de la mort, ils ont défié la politique fasciste. En Allemagne, sept millions de personnes ont participé en deux ans à des manifestations contre l'AfD et le danger fasciste. Partout dans le monde, des luttes contre le bellicisme de leurs gouvernements se développent. Les luttes ouvrières s'intensifient. Les dockers de la Méditerranée ont organisé une journée internationale de grève contre les livraisons d'armes. L'impérialisme n'est pas tout-puissant. À long terme, aucune guerre ne peut être menée contre les masses du monde entier. L'humanité n'est pas prête à sombrer dans la guerre mondiale, la barbarie et le fascisme.