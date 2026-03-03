La région est en flammes ! Une nouvelle qualité de guerre impérialiste : la lutte pour la paix mondiale est mise au défi !

Depuis tôt ce matin, les forces aériennes américaines et israéliennes bombardent de nombreuses villes iraniennes, en violation du droit international ! Une nouvelle étincelle qui pourrait déclencher une guerre mondiale. La plus grande vigilance est de mise !

Pour la première fois depuis la fin de la guerre, l'impérialisme américain tente de terrasser un pays impérialiste. Il s'agit là d'une nouvelle dimension dans les contradictions inter-impérialistes. L'objectif est un changement de régime. Le régime fasciste iranien a rapidement réagi en lançant des attaques de missiles dans sept pays. Un incendie avec sa propre dynamique s'est déjà déclaré.

La question de savoir si cela mènera à une guerre mondiale dépend essentiellement de la Chine et de la Russie. En fin de compte, ce sont la classe ouvrière, les larges masses populaires du monde entier et les peuples d'Iran qui décideront de la suite des événements. La Russie et la Chine devraient agir conformément à leurs obligations d'assistance. Les États-Unis et Israël en sont conscients et ont pris ce risque. Leur objectif est de réorganiser la région autour d'un Grand Israël, afin de contrer l'influence croissante de la Chine.

À elles seules, les attaques contre les installations nucléaires iraniennes et la centrale nucléaire de Bushehr représentent un danger mortel pour des dizaines de milliers de personnes. Vingt-quatre écolières ont trouvé la mort lors d'une attaque de missiles.

L'accord sur le nucléaire n'est en aucun cas la cause, mais plutôt le prétexte des plans de guerre des États-Unis. Le médiateur omanais Albusaidi a évalué les négociations indirectes comme suit : « Un accord de paix est à portée de main ». Et c'est au milieu de cette situation qu'une telle frappe militaire a lieu !

De quoi s'agit-il alors ?

La crise ouverte de la nouvelle organisation de la production internationale s'est aggravée et approfondie. Les États-Unis doivent désormais partager leur place de superpuissance mondiale avec la Chine. Une bataille d'anéantissement se déroule sous nos yeux. On peut s'attendre à tout de la part de Trump !

Un facteur décisif dans la lutte pour la domination mondiale est la question de savoir qui a accès aux matières premières. On assiste à une véritable renaissance du pétrole et du gaz fossiles. Au lieu de se détourner de ces sources d'énergie destructrices pour l'environnement , les États-Unis mènent une guerre acharnée pour s'emparer de toutes les régions riches en pétrole du monde.

Le gouvernement fédéral convoque un Comité de crise

Le gouvernement fédéral allemand s'est clairement rangé du côté des États-Unis et d'Israël. Des éventuelles contradictions ne remettent pas en cause l'objectif de l'impérialisme allemand, qui est de jouer lui-même un rôle plus important dans la lutte pour le repartage des matières premières et des zones d'influence.

Passer d'un régime fasciste à un représentant des États-Unis ou d'Israël, tous deux fascistes, revient à choisir entre la peste et le choléra. Il faut désormais tout miser sur une véritable libération de l'Iran de toute ingérence impérialiste.

Une situation compliquée pour les masses

Les masses se trouvent dans une situation complexe. Elles luttent à la fois contre leur régime, lié à la Chine et à la Russie, et contre la guerre d'agression menée par les impérialistes occidentaux, avec à leur tête les principaux fauteurs de guerre et agresseurs concrets que sont les États-Unis et Israël. Des manifestations ont déjà commencé dans certaines villes. Il faut maintenant surmonter toute division entre les manifestant.e.s, même pro-américain.e.s et pro-iranien.ne.s. Le mouvement pour la liberté et la démocratie, contre le fascisme et la guerre, avec la perspective du socialisme, doit s'opposer à tous les impérialistes ! Pour cela, il faut renforcer la conscientisation et le travail d'éducation marxiste-léniniste.

Les masses en Iran ne veulent pas de cette guerre

Un représentant du Comité central du Parti communiste iranien : « C'est une guerre entre blocs impérialistes, le peuple ne peut qu'y perdre ! Nous avons pour mission de faire comprendre au peuple qu'il doit emprunter le chemin difficile de la lutte pour sa propre libération. »

Notre solidarité sans réserve va aux masses populaires iraniennes

Partout dans le monde, un mouvement contre le fascisme, la guerre et l'offensive d'exploitation se forme. Des millions de personnes descendent dans la rue pour ces causes. Ce mouvement se donnera pour tâche d'intégrer la lutte pour la liberté des masses populaires iraniennes, la lutte de la classe ouvrière comme épine dorsale stable, le mouvement combatif des femmes et des jeunes dans le courant de la lutte contre l'impérialisme. Il s'agit maintenant de renforcer partout dans le monde les partis marxistes-léninistes, les organisations progressistes autonomes et le Front uni contre le fascisme, la guerre et la destruction de l'environnement.

Le MLPD exige la fin immédiate de la guerre contre l'Iran menée par les États-Unis et le gouvernement israélien !

Arrêt immédiat des livraisons d'armes et de la coopération du gouvernement allemand à cette guerre !

Rupture de toutes les relations diplomatiques avec l'Iran et des magouilles des monopoles allemands !

Il faut œuvrer pour que les différentes luttes des peuples du Kurdistan, de Palestine et d'Iran s'unissent de plus en plus et mènent une lutte commune et unifiée ! Le renforcement de l'organisation révolutionnaire mondiale ICOR est la bonne adresse pour cela !

L'impérialisme n'est pas tout-puissant. À long terme, aucune guerre ne peut être menée contre les masses populaires du monde.

Le MLPD appelle à soutenir demain et dans les prochains jours les manifestations progressistes, à renforcer le travail d'alliance à cette fin et à utiliser les manifestations du lundi 2 mars pour dénoncer le danger imminent d'une guerre mondiale.

Portons la protestation dans la rue ! Manifestons et élevons sans ambiguïté la voix de la classe ouvrière et des larges masses ! Pas un pouce de terrain à l'ingérence impérialiste !

Ni mollah, ni shah !

