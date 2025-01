Un grand succès acquis de haute lutte : La responsable fédérale des élections tire la corde et retire sa menace d'interdire la participation du MLPD aux élections au Bundestag !

Le 20 décembre, le bureau de la responsable fédérale des opérations électorales de Wiesbaden a adressé un e-mail à la présidente du MLPD, Gabi Fechtner. Elle y déclare : « L'examen préliminaire de votre avis de participation par la responsable fédérale des opérations électorales a montré que les exigences légales selon le § 18 alinéa 2 de la loi électorale fédérale (BWG) sont remplies ».

C'est un grand succès pour les membres du MLPD et la solidarité écrasante du mouvement démocratique et révolutionnaire en Allemagne et au niveau international. Celui-ci a exprimé sa protestation contre cette menace et sa solidarité avec le MLPD dans d'innombrables lettres, résolutions et déclarations.

Gabi Fechtner a déclaré hier soir :« C'est l'échec éclatant de la tentative la plus dure à ce jour de priver arbitrairement le MLPD de son droit d'être un parti, tentative motivée par l'anticommunisme et sans aucune base légale. Je félicite nos membres et tous ceux qui ont soutenu le MLPD de manière solidaire dans cette confrontation politique hautement explosive. Cette concertation étroite représente une orientation opposée au tournant réactionnaire amorcé par la classe dirigeante vers une droitisation aggravée ».

Il faut saluer le fait que la responsable fédérale des élections revienne à de meilleurs sentiments. Toutefois, il est bien mesquin qu'elle s'éclipse sans faire d'autocritique sur sa démarche initiale. Elle voulait retirer au MLPD le droit de participer aux élections du Bundestag pour des raisons de droit formel. Le Comité directeur du parti ne serait « pas en mesure d'agir », car il ne pourrait pas se prévaloir d'un mandat du Congrès du parti. Maintenant, elle fait déclarer de manière lapidaire : « Un nouvel avis de participation a été établi en date du 16.12.2024. Lors de sa réunion du 10.12.2024, la commission électorale fédérale a en outre constaté que l'avis de participation et la déclaration sous serment faite lors de la réunion apportaient la preuve appropriée de l'adoption des statuts et du programme actuels ». Pas un mot de plus sur le fait que ce 10 décembre, la commission électorale fédérale a suivi la demande de la responsable fédérale des élections par 7 voix contre 3. Comme si cela n'était pas arrivé, que les représentants de la CDU, de la CSU, de l'AfD et des Verts ont levé la main à cette occasion. Ils signalent ainsi leur volonté de passer outre le droit et la loi lorsqu'il s'agit du MLPD et de son objectif, le véritable socialisme.

Gabi Fechtner : « Je parle d'un succès extraordinaire dans la lutte pour la défense des droits et des libertés démocratiques et contre l'anticommunisme et la réaction. Nous avions déjà recueilli plus de 45 000 signatures de soutien pour l'autorisation de notre participation. Comme chacun sait, les succès donnent des ailes. Je suis sûre que nos membres et notre environnement considérablement élargi seront au mieux de leur forme dans la campagne électorale et qu'ils feront plus que démontrer leur capacité d'agir. En même temps, il faut rester vigilant, car l'ambiance sociale reste réactionnaire et jusqu'à la réunion décisive de la commission électorale en janvier, il peut encore se passer beaucoup de choses et il y aura certainement des forces qui continueront à faire front contre la participation électorale du MLPD. En ce sens, il faut continuer à dire : " Maintenant plus que jamais ! " ».