Lutte contre le danger imminent d'une conflagration au Proche-Orient. Quelle est la perspective de la lutte de libération palestinienne ?

Chers camarades, chères camarades,

Chères amies et chers amis,



Bienvenue à la manifestation « Internationalisme Live » du MLPD.

Après l'éclatement de la guerre inter-impérialiste en Ukraine, il y a au Proche-Orient une autre guerre qui a le potentiel de se transformer en conflagration évoquant une troisième guerre mondiale.



On ne peut comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde que si l'on sait que le système impérialiste mondial a connu de grands changements au cours des dernières décennies. Le point de départ a été la nouvelle organisation de la production capitaliste internationale depuis les années 1990. Toute une série de pays qui, hier encore, étaient des pays sous dépendance et oppression néocoloniale ou semi-féodaux et coloniaux, sont aujourd'hui devenus eux-mêmes des pays impérialistes. C'est le cas par exemple de la Turquie, du Qatar, de l'Arabie saoudite ou de l'Iran.



Ces nouveaux impérialistes sont très agressifs et aspirent à de nouvelles positions-clés. Ils sont ainsi en forte concurrence avec les anciens pays impérialistes comme les États-Unis, qui sont toujours le principal belliciste mondial, ou encore l'Allemagne. Si l'on ne reconnaît pas ces pays comme nouveaux impérialistes, on s'écarte du droit chemin et accepte leur bras long, c’est-à-dire des instruments comme le Hamas, en tant que force dirigeante dans la lutte.



Dans ce conflit concret notre principale poussée vise l’État impérialiste d’Israël. L'agression impérialiste d'Israël se transforme de plus en plus en génocide contre le peuple palestinien. Elle s'inscrit dans les plans du gouvernement fasciste de Netanyahou, qui compte également des fascistes parmi ses membres. Il s'agit de dessiner une nouvelle carte du Proche-Orient en commun avec d'autres impérialistes comme les États-Unis et l'Allemagne. En septembre, Netanyahou a montré aux Nations Unies une carte sur laquelle il n'y avait plus de territoires palestiniens. Au lieu de cela des accords avec d'autres régimes réactionnaires, comme celui d'Arabie saoudite nouveau impérialiste. Dès 2024, la ligne idéologico-politique du MLPD stipulait :



« Se dresser contre l'agression de l'État israélien et contre la terreur sioniste est une obligation internationaliste et anti-impérialiste pour le mouvement ouvrier révolutionnaire. »



Le MLPD est du côté de la lutte de libération palestinienne et c'est précisément pour cette raison qu'il n'est pas du côté du Hamas et d'autres organisations islamistes-fascistes comme le Jihad islamique, car ceux-ci ne représenten

t pas la lutte de libération. La collaboration avec eux, malheureusement aussi par des forces palestiniennes progressistes, causera de grands dommages au mouvement. Elle caractérise une politique de « Querfront [front transversal] » que nous rejetons fondamentalement.

Des millions de personnes à travers le monde descendent dans la rue. Cela recèle le potentiel d'un essor de la lutte pour la libération nationale et sociale au Proche et au Moyen-Orient et pour des crises à l’échelle de l’ensemble de la société dans les pays les plus divers. Des actions de protestation et de solidarité des ouvriers et des syndicats sont importantes : grève de solidarité des dockers français, boycottage des livraisons d'armes à Israël par les ouvriers grecs et italiens, grève dans une usine d'armement en Grande-Bretagne, déclarations anti-guerre des fédérations syndicales d'Italie, de la Pologne jusqu'en Afrique du Sud.

En Allemagne aussi, le gouvernement fédéral est de plus en plus sous pression à cause de sa fidélité inconditionnelle à l'impérialisme israélien et sa tentative de diaboliser toute critique du gouvernement israélien en la qualifiant d'antisémitisme. C'est l'une des raisons essentielles de la chute actuelle du gouvernement allemand. Et cela se produit même dans une situation où il existe une profonde crise de confiance dans le gouvernement. Même au sein de l'alliance impérialiste des États de l'UE les contradictions sont massives lorsque, par exemple, la France, l'Irlande, la Belgique ou l'Espagne critiquent la manière d'agir d'Israël. La situation souligne l'urgence pour tous ceux qui ont des prétentions révolutionnaires d'adopter un point de vue de classe prolétarien clair.

Il s'agit d'aborder ce conflit compliqué avec la méthode et le mode de pensée dialectiques et de tout faire pour que le véritable socialisme gagne de nouveau en prestige comme perspective. La position différenciée du MLPD est largement reconnue par la masse de la population, en particulier par les ouvriers. Cependant, des divergences profondes sur la voie et la perspective de la lutte de libération palestinienne se développent également au sein du mouvement ouvrier marxiste-léniniste international et du mouvement de libération palestinien.

Avec notre manifestation, nous voulons contribuer à la clarification et à l'unification. Pour ce faire, nous voulons soumettre six points à la discussion :

1. Nous soutenons la lutte de libération palestinienne et critiquons l'agression impérialiste et sioniste inhumaine d'Israël à Gaza.

Le 7 octobre 2023 ne peut pas servir de justification. L'oppression du peuple palestinien persiste depuis des décennies : Depuis le moment où l' État d'Israël, sous la direction sioniste, a commencé à opprimer et à expulser le peuple palestinien avec la Nakba en 1948. Avec le blocus depuis 2007, la bande de Gaza a été transformée en une prison à ciel ouvert densément peuplée sous une occupation israélienne brutale. Avec la guerre, le nombre de prisonniers palestiniens a augmenté à plus de 10 000 personnes, dont plus de 2 000 en détention administrative sans accusation, ni procès, ni preuve.

Avec la fascisation en plus, les attaques meurtrières de la part des colons racistes et la spoliation continuelle des terres en Cisjordanie, l'Israël sioniste-impérialiste exerce une terreur d'État permanente. La guerre actuelle contre Gaza est un véritable crime de guerre contre l'homme et la nature. Plus de 20 000 morts, environ 70 pour cent de femmes et d’enfants et au moins 50 000 blessés. Des milliers d'appartements et de maisons détruits, de la terre brûlée, la destruction d'infrastructures élémentaires pour l'approvisionnement en eau, en nourriture, en essence et en aide médicale. Il n'y a pratiquement plus d'hôpital qui fonctionne dans la bande de Gaza.

Cette guerre viole même le droit international humanitaire bourgeois et remplit les critères de crime de guerre. L'affirmation que la guerre est avant tout dirigée contre le Hamas est un mensonge. Le fait que le Hamas se cache apparemment dans et sous des mosquées, des écoles et des hôpitaux ne donne pas le droit à Israël de les raser.

L'armée israélienne pratique une véritable chasse à l'homme : les masses ont d'abord été invitées à se déplacer du nord vers le sud. Maintenant, elles s'accumulent au sud – et le sud est bombardé et occupé par des chars. Cette terreur d'État est soutenue par les puissances impérialistes de l'OTAN. Cela est seulement limité par des divergences tactiques. En premier lieu et sans condition par l'impérialisme américain et allemand.

Nous exigeons et nous luttons pour cela :

Cette guerre doit être terminée immédiatement et toutes les troupes israéliennes doivent être retirées !

- Les responsables impérialistes doivent payer des dommages et intérêts au peuple palestinien et reconnaître pleinement ses droits !

2. L'arrière-plan plus profond de la guerre réside dans la lutte acharnée entre les anciennes et les nouvelles puissances impérialistes pour la domination du Proche et du Moyen-Orient pour le pétrole, le gaz et la position géostratégique.

Il ne s'agit pas d'une guerre opposant des juifs à des arabes, ni même d'une guerre motivée par des raisons religieuses. Ce qui, du côté d'Israël, doit apparaître à première vue comme une guerre contre le Hamas poursuit en réalité l'objectif d'un « nouveau Proche-Orient ». (déclaration originale de Netanyahou). L'objectif est que les « États du Golfe, entre autres, rejoignent un camp américano-israélien ». Israël est un pays impérialiste qui a considérablement développé son rôle indépendant au cours des dernières années et décennies. Le gouvernement israélien poursuit l'objectif sioniste-impérialiste de créer un « Grand Israël ».

L'impérialisme américain, associé aux milieux sionistes, considère Israël comme son bastion réactionnaire au Proche-Orient. S'appuyant sur son armée très développée, ses services secrets bien équipés en armes et ses structures monopolistiques d'État très développées, Israël aspire à un rôle dirigeant impérialiste au Proche et au Moyen-Orient. Cela passe notamment par la lutte contre l'Iran nouveau impérialiste. Le fait qu'Israël poursuit de plus en plus ses propres intérêts impérialistes, y compris vis-à-vis des États-Unis, est également illustré par le fait que Netanyahou passe froidement outre les appels des représentants impérialistes de premier plan tels que Biden, Scholz, Macron à respecter le droit international. Dans notre brochure sur la guerre en Ukraine, nous écrivions :

« La lutte concurrentielle entre les États-Unis et la Chine domine désormais de manière générale les contradictions inter-impérialistes, qui se développent en même temps de manière multipolaire. »

La guerre d'Israël contre la bande de Gaza est précisément l'une de ces contradictions multipolaires. La plupart des pays nouveaux impérialistes de la région, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Turquie et plus encore l'Iran, avaient développé ces dernières années des relations de plus en plus étroites avec la Chine social-impérialiste et en partie avec la Russie nouveau impérialiste.

L'influence dominante des États-Unis avait considérablement diminué. En raison de leur forte concurrence les alliances entre ces pays nouveaux impérialistes sont changeantes. Face à l'influence croissante de la Chine en particulier, les États-Unis ont tenté, avec les accords d’« Abraham » de l'automne 2020, de rallier à nouveau les pays arabes nouveaux impérialistes à leur cause. Il en résulta des accords d'Israël avec le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, puis avec l'Arabie Saoudite et, en septembre 2023, avec l'Inde.

Avant cela, il y avait toujours eu un principe pour les pays arabes comme condition préalable à la normalisation des relations avec Israël : une solution à deux États avec le retrait d'Israël de la Cisjordanie occupée, de Jérusalem-Est, de la bande de Gaza et des hauteurs du Golan. Les accords « d'Abraham » représente désormais une « relation » réactionnaire « d'Israël avec ses États voisins sans exiger en compensation la création d'un État palestinien et le retrait des territoires occupés ».

Les forces orientées vers l'impérialisme occidental de la direction bourgeoise de l'OLP et de l'Autorité autonome corrompue de Cisjordanie sous Mahmoud Abbas devraient également être intégrées à cet effet. Cela va directement à l'encontre de la lutte légitime de libération palestinienne.

Par ses attaques, le Hamas voulait contrecarrer les plans d'Abraham et rendre impossible la collaboration ouverte de différents pays arabes avec Israël et les États-Unis. En effet, ces accords ont été suspendus ou annulés depuis lors.

Quel rôle les organisations comme le Hamas jouent-elles dans cette situation ? Stefan Engel, l'ancien président de longue date du MLPD et directeur de l'organe théorique Voie révolutionnaire, a expliqué le contexte lors d'une manifestation du lundi à Gelsenkirchen le 13 novembre 2023 :

« Les nouveaux pays impérialistes sont très agressifs. Ils veulent conquérir leur place dans le monde et posent de très grands problèmes aux anciens pays impérialistes comme les États-Unis, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. ... Il faut savoir que ces nouveaux pays impérialistes ont également certaines méthodes qui jouent un grand rôle dans la guerre actuelle en Palestine. Ils ont mis en place des organisations étrangères afin d'infiltrer d'autres pays ou d'y exercer une influence. C'est ainsi que sont nés les talibans, par exemple, qui sont aujourd'hui au pouvoir en Afghanistan. Ils ont été créés à l'origine par la CIA, mais sont désormais soutenus principalement par l'Arabie Saoudite et le Qatar.

Nous voyons le Hamas, une organisation construite par les Frères musulmans et soutenue aujourd'hui par le Qatar, la Turquie et l'Iran. ... Nous avons le Hezbollah, une organisation dotée d'une véritable armée. Elle domine aujourd'hui le Liban et a été construite par l'Iran. Au Yémen également, l'Iran et l'Arabie Saoudite ont chacun des troupes qui mènent ici une guerre par délégation pour la prédominance au Yémen.



Ces organisations ont généralement un caractère fasciste aux allures islamistes. Elles sont réactionnaires et n'ont rien à voir avec la lutte pour se libérer de l'impérialisme, mais sont des instruments directs de la politique impérialiste. »

Il est symptomatique que le Hamas à Gaza n'a pas permis des élections depuis 2006 et qu'il ne dispose pas non plus d'une majorité au sein de la population de Gaza selon les sondages d'opinion actuels. Des analyses estiment que le Hamas dispose d'un budget annuel d'environ un milliard de dollars. « Environ 200 millions de dollars de ce budget proviennent d'Iran. De 100 à 200 millions de dollars supplémentaires proviennent du Qatar. »

En juin 2023, une rencontre de haut rang a eu lieu à Téhéran entre le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et le président iranien Ebrahim Raisi et le président du Conseil de sécurité national iranien, Ali Akbar Ahmadian, récemment nommé. Le recours à des groupes fascistes et armés de mercenaires ou à des organisations terroristes est une tactique de plus en plus répandue parmi les pays nouveaux impérialistes dans leurs aspirations expansionnistes. Il est très important de développer une grande vigilance à cet égard afin de ne pas se faire exploiter par un prédateur impérialiste contre un autre.

3. L'attitude du gouvernement allemand et des médias bourgeois allemands et la répression de la solidarité avec la lutte sont inhumaines, fausses, mensongères et une manipulation.

Fin octobre, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est exprimé en souriant devant les caméras : « Israël est un État démocratique aux principes très humanitaires. Nous pouvons donc être sûrs que l'armée israélienne ... respectera les règles qui découlent du droit international. Je n'ai aucun doute à ce sujet ! »

Au vu du génocide commencé dans la bande de Gaza par l'armée israélienne, cette déclaration est d’un cynisme froid sans pareil. Selon la Convention internationale de 1973 sur la lutte contre les crimes d'apartheid et leur punition, l'expression « le crime d'apartheid [...] » désigne « des actes inhumains commis dans le but d'établir et de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre groupe racial et de l'opprimer systématiquement ». Les points énumérés ci-dessous définissent l'apartheid comme suit :

1. L'intention de maintenir la domination d'un groupe racial sur un autre.

2. Le contexte d'une oppression systématique d'un groupe marginalisé par un groupe dominant.

3. Des actes inhumains.

Tous ces trois points ont été systématiquement avancés par l'État israélien contre la population arabe au cours des dernières décennies. Des millions de Palestiniens ont été et sont encore expulsés par l'armée israélienne. Seuls 18 pour cent de la Cisjordanie sont encore sous le contrôle total de l'autorité autonome palestinienne. En collaboration avec l'armée israélienne et des colons réactionnaires ou fascistes, de nouvelles colonies illégales sont construites et des terres sont occupées année après année. Ces régions sont séparées du territoire israélien par des barrières israéliennes d'une longueur totale de 759 km.