La commission électorale fédérale veut interdire l'admission électorale du MLPD et s'attaque à ses droits de parti

A la demande du MLPD, la commission électorale fédérale s'est réunie aujourd'hui à Berlin pour une séance spéciale.

Par sept voix contre trois, il a décidé de ne pas autoriser le MLPD à participer aux nouvelles élections et a attaqué ses droits de parti. Les représentants réactionnaires de la CDU, de la CSU, de l'AfD, ainsi que deux juges du tribunal administratif fédéral ont voté contre la candidature, de même que les Verts, ce qui est significatif. Les représentants du SPD et du FDP se sont comportés de manière démocratique.

« De l'extérieur, la commission le justifie par de prétendus vices formels dans les statuts du MLPD. En réalité, il s'agit d'une répression réactionnaire, voire fasciste, qui est clairement anticommuniste. Car les dispositions maintenant contestées dans les statuts n'ont pas été un obstacle à l'autorisation d'élection du MLPD par les autorités en plus de 35 ans », a déclaré Gabi Fechtner, présidente du MLPD.

Ces dispositions statutaires n'ont pas été modifiées depuis la création du MLPD en 1982. Depuis 1987, le MLPD participe aux élections fédérales, et même à toutes les élections fédérales depuis 2005, sans que cette formalité ne soit un obstacle à la participation aux élections. Pour la première fois en 2021, il a été reproché au MLPD d'organiser ses congrès de parti tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans comme l'exigeait la commission électorale. Il procède ainsi afin qu'ils puissent être préparés de manière approfondie, démocratique et par tous les membres. Par exemple, avec un rapport d'activité de la direction, auquel les membres peuvent soumettre des propositions. En 2021 encore, le MLPD a été admis aux élections par la commission électorale fédérale après des protestations. En 2024, il s'est présenté aux élections européennes sans aucune contestation.

Gabi Fechtner : « La seule chose qui a changé depuis, c'est la situation politique. Nous assistons à un tournant réactionnaire du capital monopoliste allemand : avec des attaques ouvertes contre les travailleurs dans les entreprises, un recul drastique des droits sociaux, des préparatifs de guerre mondiale dramatiques et « aptes au combat », des dangers dévastateurs de la catastrophe écologique mondiale que l'on fait avancer en toute connaissance de cause, une tendance fasciste et des attaques contre les droits et les libertés démocratiques. L'attaque anticommuniste contre le cœur des droits du parti MLPD est à cet égard un nouveau point culminant de la droitisation en Allemagne ».

Les avocats du cabinet de renom Meister & Partner se sont montrés indignés. Pour eux, Frank Jasenski déclare « que la procédure de la commission électorale fédérale n'est juridiquement couverte par rien. Déclarer l'incapacité d'agir de la direction d'un parti est également une attaque de grande ampleur contre les droits de ce dernier. Ce reproche vise-t-il à restreindre, outre la participation aux élections, d'autres domaines d'activité du parti ? » La commission électorale fédérale a réussi à affirmer que le comité central du MLPD était « incapable d'agir ». « L'attaque contre nous n'est pas due à une "incapacité d'agir", mais justement parce que nous sommes particulièrement capables d'agir et de faire campagne », remarque Gabi Fechtner. « En un peu plus de quatre semaines, le MLPD a déjà recueilli les signatures de soutien nécessaires pour participer aux élections dans 14 Länder, la collecte se terminera cette semaine dans les deux autres. Au total, nous avons réuni 94 % des signatures nécessaires. La commission électorale fédérale fait fi de ce vote de 30 000 personnes. Parce que le MLPD est probablement l'un des rares petits partis à se retrouver partout sur les bulletins de vote, et qu'il a actuellement fait ses preuves en tant que parti bien organisé dans les luttes des travailleurs, la classe dirigeante veut interdire sa candidature. Pourtant, c'est justement en période de crise capitaliste que la présentation d'une véritable alternative socialiste est significative ».

Fechtner : « Dans des entreprises comme VW, ThyssenKrupp ou Ford, les groupes d'entreprise du MLPD sont une adresse de choix pour les grèves syndicales et autonomes. Les dirigeants craignent que l'esprit de l'offensive ouvrière et de la résistance populaire, ainsi que les discussions sur le véritable socialisme en tant que perspective sociale, ne se propagent davantage ». Avant et après la réunion de la commission électorale d'aujourd'hui, des manifestations de protestation ont eu lieu à la porte de Brandebourg et à la gare centrale, rassemblant au total 50 participants. Outre le MLPD, sa fédération de jeunesse Rebell, des membres ou représentants du Parti féministe, de Spartakist, de l'ATIK, de l'association féminine Courage, de Solidarität International et du syndicat de l'environnement, ainsi qu'un certain nombre de syndicalistes, ont participé solidairement à ces manifestations.

Gabi Fechtner : « La collaboration au-delà des frontières des partis politiques contre le tournant réactionnaire doit s'élargir. Il ne s'agit ni plus ni moins que la recherche croissante d'une alternative sociale progressiste et d'une lutte pour le changement de société doit s'imposer contre le tournant réactionnaire de la dictature des monopoles associée au danger fasciste. »

Le MLPD va maintenant intensifier la lutte pour obtenir son admission électorale et défendre ses droits de parti.







« Bien sûr, nous étions préparés à une telle décision. Au cas où, nous avons depuis longtemps convoqué un congrès électoral du parti. Mais on peut être sûr que même alors, les attaques contre l'admission électorale et la qualité de parti continueront ».

Le MLPD demande des résolutions de protestation et de solidarité, ainsi qu'une aide pratique comme pour des dons et l'affichage, afin d'organiser maintenant plus que jamais une campagne électorale offensive et combative sous le slogan « Make socialism great again ». Un dossier plus complet sera envoyé sous peu.