Assad renversé en Syrie ! Ne touchez pas au Rojava !

2. La Syrie est depuis des décennies un pays central du Moyen-Orient dans la lutte pour l'hégémonie. L'impérialisme américain est en tête, suivi de l'impérialisme britannique, de l'impérialisme allemand et, de l'autre côté, des impérialismes russe et iranien. S'y ajoutent d'autres nouveaux impérialistes comme les Émirats arabes unis, le Qatar et la Turquie. Ils se disputent tous ce pays stratégiquement situé dans une région riche en pétrole et en gaz, ainsi que sa reconstruction rentable.

Depuis 2015 au plus tard, le système fasciste d'Assad était totalement détruit ; seul le soutien de la Russie et de l'Iran et du Hezbollah, qui lui est étroitement lié, pouvait encore le maintenir en place. Outre le régime d'Assad, la Russie et l'Iran sont les principaux perdants. La Russie est en train de perdre un port sur la Méditerranée et une base aérienne. Le président turc Erdoğan continue de gagner en influence.

3. Israël impérialiste est actuellement le pays le plus ouvertement agressif de la région. Israël a bombardé des cibles dans toute la Syrie ; il a occupé un territoire syrien supplémentaire sur les hauteurs du Golan. Le Premier ministre fasciste israélien Netanyahu se voit déjà comme le maître de toute la région et a déclaré : « Je change le visage du Proche-Orient, comme je l'ai promis ». (Süddeutsche Zeitung 11.12.24).

Toutes les troupes étrangères hors de Syrie !

4. Abu-Mohammed al-Dscholani, chef de la HTS, n'est pas un « libérateur ». Sa capacité à intégrer différents groupes de l'opposition syrienne a probablement été une condition décisive pour renverser le régime d'Assad. Parmi les membres fondateurs de la HTS figuraient des éléments d'Al-Qaïda. Elle s'était désolidarisée d'al-Qaïda en 2016 et avait changé de nom. Abu-Mohammad al-Dscholani se distancie officiellement de ses racines fascistes-islamistes. On ne sait pas encore dans quelle direction la situation va évoluer. Mais avec l'établissement d'un « État de Dieu », il défend l'objectif d'un ordre étatique religieux et fasciste ! Rappelons-nous le retour des talibans en Afghanistan, avec leurs promesses d'éducation, de droits des femmes, de construction du pays. Rien de tout cela ne s'est réalisé.

5. L'un des aspects essentiels de cette évolution est une nouvelle aggravation de la lutte de libération du peuple kurde : actuellement, la Turquie déploie des chars en face de la ville de Kobanê, au nord de la Syrie, et est sur le point de l'attaquer. En 2014, Kobanê était devenue un symbole de la victoire du mouvement de libération kurde avec un mouvement de solidarité mondial de centaines de milliers de personnes contre Daech. Depuis l'ouest, la troupe de mercenaires turcs SNA attaque.

Les Kurdes et leurs organisations ont été particulièrement victimes du régime d'Assad, remplissant ses prisons et ses chambres de torture. Mais aussi ses adversaires les plus déterminés ! Ils ont établi un régime démocratique et laïque dans le nord de la Syrie et ont introduit des droits progressistes pour les femmes, des principes écologiques. Ce faisant, ils ont toujours souligné qu'ils ne se battaient pas pour les seuls Kurdes, mais pour une Syrie démocratique avec toutes les ethnies et religions qui y vivent. Le peuple kurde et ses organisations doivent exploiter toutes les contradictions parmi les adversaires et leurs faiblesses. Ses principaux alliés sont les masses du monde entier, qui ont toujours fait preuve de solidarité. Comme en 2014, nous défendrons Kobané dans le monde entier !

L'impérialisme allemand est à la pointe de la persécution du mouvement de libération kurde et soutient la Turquie en lui fournissant des armes. Les partis kurdes PYD en Syrie représentent le peuple kurde. Ils représentent aujourd'hui une cohabitation démocratique dans la région.

À bas l'interdiction du PKK ! Arrêt immédiat des attaques de la Turquie contre le Rojava/la Syrie du Nord !

6. La chute d'Assad s’accompagne d'une campagne massive de dénigrement des réfugiés dans plusieurs médias allemands, en bonne entente avec l'AfD : Assad n'était pas encore parti que l'AfD et la CDU réclamaient déjà l'expulsion des Syriens. Les procédures d'asile pour les candidats syriens ont été suspendues pendant six mois. Si la Syrie devient vraiment démocratique, les gens rentreront aussi. Ceux qui veulent rester doivent pouvoir le faire. Une grande partie des Syriens travaillent ici, leurs enfants sont nés ici et ils ont construit leur vie ici, ils maintiennent la vie sociale en tant qu'ouvriers, artisans, médecins ou soignants dans des domaines importants.

Pas d'expulsions de réfugiés syriens démocratiques d'Allemagne ! Pour un droit d'asile sur une base antifasciste !

7. La situation dangereuse et complexe en Asie occidentale/Moyen-Orient confirme que « par loi inhérente, l'impérialisme conduit à la guerre. Et l'impérialisme est aujourd'hui arrivé à un point où les rapports de force modifiés ne peuvent finalement être réglés que par la guerre. » (Gabi Fechtner, Rote Fahne n° 24/2024). Il s'avère également en Syrie que les peuples ne trouveront la paix que s'ils se libèrent de l'impérialisme. Le véritable socialisme offre l'alternative sociale décisive. Jamais un pays socialiste ne s'est lancé dans une guerre d'agression. Mais le socialisme a été trahi et a besoin d'un nouveau prestige. Le mouvement ouvrier syrien, les forces marxistes-léninistes et les mouvements populaires progressistes en Syrie doivent se renforcer et se reformer après la chute du régime fasciste d'Assad. Le Front uni anti-impérialiste contre le fascisme, la guerre et la destruction de l'environnement (United Front) peut coordonner la coopération internationale.

En avant avec le Front uni !

Chaque expérience de guerre éveille les aspirations des masses à la paix et à un système socialiste qui mette fin à la soif de profit capitaliste. Aujourd'hui, il s'agit d'une Syrie libre et démocratique, libérée des réactionnaires, des fascistes et de toute ingérence impérialiste.

Dans la rue partout dans le monde contre les guerres impérialistes !

En avant avec le véritable socialisme !

Renforcez le parti ouvrier révolutionnaire MLPD !