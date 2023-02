Conclusions fondamentales des changements profonds de la société

Rote Fahne: L'année 2022 est vendue comme un «tournant d'époque». Quel est votre bilan?

Gabi Fechtner: Le chancelier allemand Olaf Scholz a tout de même été élu comme auteur du «mot de l'année» avec son «tournant d'époque». Avec ce terme, il s'agissait pour lui d'esquisser la nouvelle orientation de la politique étrangère de l'Allemagne impérialiste vers la préparation ouverte d'une Troisième Guerre mondiale. En 2022, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une guerre ouverte entre des blocs impérialistes a commencé. Mais 2022 était aussi synonyme d'autres crises profondes: Il est devenu évident que l'évolution insidieuse de la crise environnementale mondiale s'est transformée en une catastrophe écologique mondiale. 2022 a été une année d'inflation galopante et d'appauvrissement de la classe ouvrière et des larges masses. Mais ce fut aussi une année de mécontentement croissant à l'égard du gouvernement, d'éveil de la conscience de classe parmi un noyau du prolétariat industriel et notamment de crises touchant toute la société dans un nombre croissant de pays dans le monde. Tandis que parmi les opportunistes le cafard se répand dans ce contexte de crise, le MLPD s'est avéré être un point de repère stable dans la confusion qui a d'abord surgi de tous les côtés parmi les masses populaires. Après tout, d’anciens leaders du mouvement pour la paix se sont transformés en bellicistes ouverts aux côtés de l'Ukraine et les Verts, qui se présentaient autrefois comme un parti écologiste, ont forcé le développement de la combustion fossile par le lignite, les centrales à charbon et le gaz de fracturation. C’est justement l'AfD qui, dans un esprit social-fasciste, s'est présenté de manière démagogique comme représentant d'une paix immédiate en Ukraine, tandis que l'on n'entend plus que des propos diffus de la part du Linkspartei [Parti de gauche] et du DKP.







Rote Fahne: L'année dernière, il y avait la promesse centrale que les livraisons d'armes et les «sanctions» mettraient rapidement fin à la guerre en Ukraine. Comment cela a-t-il pu échouer de manière aussi grandiose?

Gabi Fechtner: Entre-temps, les deux parties belligérantes sont en crise dans cette guerre injuste des deux côtés. Dès la mi-novembre 2022, le général américain Mark Milley, le plus haut gradé, avait estimé que «la probabilité d'une victoire militaire ukrainienne ... n'est pas très élevée d'un point de vue militaire dans un avenir proche». Et cela, alors qu'il y a quelques mois seulement, que la victoire inconditionnelle de l'Ukraine avait été proclamée comme ligne directrice. La conférence de Ramstein de l'OTAN en janvier a marqué une nouvelle étape dans l'escalade des préparatifs d'une guerre mondiale. La livraison des chars Leopard était jusqu'à présent considérée comme une «ligne rouge». Peu après qu'Olaf Scholz a fait de la livraison d'avions de combat sa nouvelle ligne rouge, la Pologne, la France et les États-Unis examinent désormais précisément cette livraison. Entre-temps, la formule «il ne doit plus y avoir de ligne rouge» a fait son chemin. Pendant ce temps, la Russie augmente son armée (active) de 1,15million à 1,5million de soldats et mène sa guerre méprisante pour l'être humain sur le dos de la population ukrainienne. La contre-offensive de l'Ukraine a causé la mort de dizaines de milliers de soldats et de personnes civiles supplémentaires. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une Troisième Guerre mondiale (nucléaire) qu'aujourd'hui. Il est peu probable que les masses des pays belligérants puissent être durablement gagnées à cette guerre. Mais une guerre impérialiste ne peut pas être menée indéfiniment et gagnée sans ou contre la majorité de la population. En Allemagne et dans d'autres pays également, la poursuiter du passage de l'OTAN à un parti ouvertement belliciste pourrait devenir un point culminant négatif dans l'approbation des masses. Le MLPD va en tout cas s'opposer aux tambours de guerre assourdissants en expliquant encore plus intensément la nature de la guerre et en organisant la résistance active. Les activités organisées à l'occasion de l'anniversaire du début de la guerre, le 24février, joueront un rôle important à cet égard.







Rote Fahne: Quel rôle jouent actuellement les nouveaux pays impérialistes?

Gabi Fechtner: Les nouveaux pays impérialistes tirent du nectar de l'échange de coups entre les blocs impérialistes de l'OTAN et de la Russie. C'est particulièrement vrai pour l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil et la Turquie. La plupart des forces du révisionnisme moderne ont entre-temps adopté une position social-chauvine et soutiennent la Russie et la Chine nouvellement impérialistes. Elles espèrent que le nouvel ordre mondial multipolaire débouchera sur un monde plus pacifique. Ainsi, le 29e conseil fédéral pour la paix, qui s'est tenu à Kassel en décembre 2022, diffuse même l'idée que «le nouvel ordre mondial multipolaire pourrait être soumis aux principes de la justice sociale, de la solidarité internationale, de la démocratie et de la durabilité écologique». C'est le point de vue qui consiste à s'opposer à la superpuissance impérialiste américaine en soutenant de manière non critique les petits pays ou les autres pays impérialistes. C'est incompatible avec le marxisme-léninisme. Pour lui, il ne peut y avoir aucune concession à l'impérialisme, quel qu'il soit. En réalité, la lutte pour le nouveau partage du monde s'intensifie à l'extrême. Les États-Unis et la Chine constituent les centres de la formation de blocs dans la lutte impérialiste pour le nouveau partage du monde. Tous deux se préparent à de nouveaux «conflits majeurs». Contrairement à l'affirmation de la plus grande unité de l'Occident depuis longtemps, les conflits commerciaux s'intensifient également entre les États-Unis et l'UE. Le soi-disant Inflation-Reduction Act est un programme de subventions et de protectionnisme en faveur des investissements et de la production du capital financier international aux États-Unis. La Turquie nouvellement impérialiste joue un double jeu remarquable en étant membre de l'OTAN tout en coopérant étroitement avec la Russie sur le plan économique, politique et militaire. Elle est un belligérant actif dans la région du Moyen-Orient. Ainsi, avec des incursions en Syrie, en Irak, un ciblage particulier contre la lutte de libération kurde et des menaces permanentes contre la Grèce.







Rote Fahne: En été 2022, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme sur l'aggravation de la crise environnementale. Les analyses de la recherche environnementale bourgeoise sont-elles exactes?

Stefan Engel: Le rapport de l'ONU constate effectivement une aggravation dramatique de la crise environnementale mondiale. Mais il n'est pas en mesure d'interpréter correctement des faits tout à fait réels, car il mesure toute l'évolution à l'aune du respect de l'accord de Paris sur le climat.

Cependant, cet accord n'était pas dès le départ un objectif scientifiquement fondé, mais un compromis pourri. Sur la base de calculs purement mathématiques des évolutions passées, l'accord de Paris sur le climat part arbitrairement du principe qu'un réchauffement climatique de 1,5à 2,0degrés peut encore être supporté par l'humanité. Or, cela s'est avéré faux entre-temps. Le monde se situe aujourd'hui à 1,2degré de réchauffement en moyenne avec lequel une série de nouveaux phénomènes de crise environnementale sont déjà apparus. L'ensemble de ces phénomènes signifie que l'humanité se trouve désormais au début d'une catastrophe environnementale globale qui s'étend et s'approfondit progressivement. Il existe ainsi une série d'évolutions auxquelles la recherche environnementale n'avait pas prêté l'attention nécessaire jusqu'à présent. Celles-ci sont irréversibles et signifient, même sans intervention directe de l'homme, une nouvelle phase de la destruction des bases d’existence de l'humanité: la fonte des glaces polaires réduit l'effet d'albédo, qui renvoie les rayons du soleil réchauffants dans l'espace, ce qui chauffe désormais dramatiquement les mers du monde. Sans compter qu'une partie considérable des terres et des îles actuelles disparaîtra irrémédiablement sous la mer. Le dégel du permafrost libère environ 1500milliards de tonnes de CO 2 et de méthane. Le méthane renforce l'effet de serre jusqu'à 25fois plus que la même quantité de CO 2 . Avec la fonte accélérée des glaciers d'ici 2050, l'humanité perd sa plus grande réserve d'eau potable, ce qui réduit en outre de nombreuses rivières à l'état de ruisselets. La déforestation accélérée de la forêt amazonienne n'a pas seulement fait perdre à la Terre un grand puits de CO 2 . Elle a également contribué à la disparition définitive d'un nombre croissant d'espèces de la flore et de la faune de l'ensemble de la biosphère. L'élargissement du trou d'ozone a aggravé de manière dramatique l'irradiation de la surface de la Terre, qui met en péril la vie, ce qui a entraîné la disparition d'espèces entières et une augmentation dramatique du nombre de cancers de la peau. Enfin et surtout, les courants marins se sont modifiés ces dernières années de telle sorte que l'équilibrage entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord est de plus en plus irrémédiablement perturbé.

Le processus accéléré de destruction des bases de la vie sur terre, lié à des éruptions violentes, que nous appelons catastrophe écologique mondiale, est un véritable fiasco pour l'humanité. Le système impérialiste mondial et les monopoles internationaux dominants sans partage en sont les seuls responsables.

La recherche environnementale bourgeoise ne peut pas parvenir à une telle évaluation, car elle ne raisonne que de manière immanente au système et ignore largement les relations fondamentales entre l'homme et la nature. En conséquence, elle ne fait ses prévisions que sur la base d'algorithmes mathématiques qui sont surtout aveugles aux développements imprévus. Dans notre livre à paraître de la série Voie Révolutionnaire, intitulé «La crise des sciences naturelles bourgeoises», nous abordons plus en détail ce problème de la non-science croissante dans les sciences naturelles et ses conséquences dramatiques. Seule la lutte révolutionnaire pour dépasser le système impérialiste mondial et pour établir les États socialistes unis du monde décidera si ce processus de catastrophe écologique globale, qui a commencé, peut encore être atténué ou même stoppé dans sa quintessence menaçant l'humanité. Pour une telle lutte de transformation sociale, le mouvement écologiste, la classe ouvrière et les larges masses doivent venir à bout de l'influence de l'écologisme impérialiste et petit-bourgeois.







Rote Fahne: Selon les chercheurs écologistes, le rapport de l'ONU montre que l'évolution est déjà «midi plus cinq». Est-il donc trop tard pour lutter pour sauver l'environnement?

Gabi Fechtner: Non, il n'est jamais trop tard pour lutter, et cette nécessité est même renforcée par cette évolution incendiaire. La catastrophe écologique qui a déjà commencé coûtera tôt ou tard la vie à de centaines de millions, voire de milliards de personnes. D'autre part, les conditions matérielles et les connaissances d'une société socialiste réalisant l'unité entre l'homme et la nature sont largement mûries. Mais elles se trouvent entre-temps dans une course historique contre le temps contre le système impérialiste mondial destructeur. Je suis fermement convaincue que l'humanité ne veut pas sombrer dans la barbarie d'une Troisième Guerre mondiale ou d'une catastrophe écologique mondiale! La lutte pour l'environnement s'associera à la lutte de classe internationale et deviendra partie intégrante de la révolution socialiste internationale. La lutte pour le mode de pensée se développera sur la manière dont chacun se positionne par rapport à cela. Nous nous opposerons à toute sous-estimation, mais aussi à toute ambiance de fin du monde. Le MLPD devra jouer un rôle de premier plan dans cette lutte écologique visant à transformer la société et dans la préparation et la réalisation de la révolution socialiste internationale en Allemagne. Il donnera également des impulsions incontournables au niveau international.







Rote Fahne: Il y a quelques semaines, nous avons assisté à une résistance active contre l'évacuation violente du village de Lützerath. Est-ce déjà un sursaut contre la catastrophe écologique mondiale ?

Stefan Engel : La résistance active à Lützerath est dirigée contre l'extension de l'exploitation du lignite par le gouvernement fédéral et du Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec la participation des Verts aux deux gouvernements. Les Verts y sont accusés à juste titre de trahison. Lors des dernières élections, ils avaient encore colporté la revendication d'un arrêt anticipé de l'exploitation du lignite afin de canaliser la protestation environnementale croissante sur les voies parlementaires. Les actions de lutte sont également dirigées verbalement contre le capitalisme et le groupe énergétique RWE, ce qui exprime une tendance critique à l'égard du capitalisme.

Cependant, les principales revendications des protestations, malgré leur radicalité, se situent encore largement dans le cadre de l'Accord de Paris, et elles s'y réfèrent officiellement. Mais ce faisant, ils sous-estiment fondamentalement le processus de catastrophe écologique mondiale qui s'est produit entre-temps. Cela s'explique par le fait que ces activités sont en fin de compte encore largement contrôlées par les ONG pro-gouvernementales, étroitement liées au parti des Verts, et qu'elles sont explicitement axées sur l’anticommunisme.

C'est la tâche des marxistes-léninistes de résoudre cette situation ambiguë par un soutien solidaire et critique associé à un travail d'information et de conscientisation. Ce n'est qu'à cette condition que cette lutte pourra faire partie d'une lutte environnementale véritablement transformatrice de la société. Une telle lutte environnementale doit être étroitement liée à la classe ouvrière et la reconnaître comme force dirigeante. Les ouvriers industriels occupent une position de transformation de la société dans les entreprises géantes des supermonopoles internationaux, qui sont les principaux responsables de la catastrophe écologique mondiale, une position que les ouvriers doivent également utiliser pour la lutte écologique nécessaire d’urgence. Les batailles anarchistes parfois puériles de Lützerath ont certes été volontiers exploitées par les médias bourgeois, mais elles détournent en même temps les masses populaires du mouvement écologiste. Une résistance active est nécessaire de toute urgence, mais elle ne doit jamais rester isolée des masses et de la classe ouvrière et changer ainsi sa cible principale. Le caractère nécessairement transformateur de la société ne peut être que le résultat de la victoire sur les formes les plus diverses de l'anticommunisme et de l'opportunisme.







Rote Fahne: De toute façon, la question de la violence est aussi sur toutes les lèvres au vu de la nuit de la Saint-Sylvestre, qu'en pensez-vous?

Gabi Fechtner : Nous refusons catégoriquement cette couverture médiatique manipulatrice. Non pas parce que nous ne sommes pas critiques à l'égard des jeunes qui déchaînent leur rage destructrice insensée même contre le personnel des ambulances ou des pompiers. Mais c'est une manœuvre de diversion que de présenter les jeunes migrants comme les auteurs de la violence. Leur violence ne fait que refléter la terrible escalade de la violence dans la société bourgeoise. Lorsque l'on pratique 24heures sur24 un bellicisme impitoyable, que l'on propage sans critique les excès de violence de la guerre en Ukraine et que l'armée allemande recrute à grande échelle les jeunes pour participer à la guerre, ils abaissent eux-mêmes le seuil d'inhibition de la violence réactionnaire. Sur la chaîne de télévision ZDF, on a déploré qu'à Berlin-Neukölln, on ait «affaire à des parties de la population qui prennent leurs distances vis-à-vis de l'État». C'est ainsi, et cet État en est en premier lieu responsable: par sa politique en faveur du capital financier international dominant sans partage et contre la classe ouvrière, les masses populaires et l'avenir de leur jeunesse, ainsi que par la discrimination raciste des immigrés, institutionnalisée dans certains secteurs de l'appareil d'État. Les dirigeants poussent les affrontements comme ceux de Lützerath ou de la nuit de la Saint-Sylvestre pour faire progresser la fascisation de l'appareil d'État. Pourquoi met-on toujours l'accent sur la nationalité des auteurs de violences? La teneur informative serait bien plus élevée si les journaux télévisés informaient sur l'appartenance de classe des bellicistes ou sur l'orientation idéologique fasciste des auteurs d'attentats, généralement minimisés en tant que «délinquants isolés et confus». Il serait alors facile de constater que la majeure partie de la violence dans le monde est le fait de forces impérialistes, réactionnaires et fascistes.







Rote Fahne: Malgré un mécontentement croissant à l'égard du gouvernement, l'«automne chaud» tant redouté par les forces dirigeantes n'a pas eu lieu.

Gabi Fechtner : En effet. Mais le gouvernement a dû y laisser des plumes. Contrairement à ses affirmations initiales, il s'est vu contraint de mettre en place le plus grand programme de mesures d'atténuation à ce jour. Notamment avec l'extension et l'augmentation de l'allocation logement, le soi-disant frein aux prix du gaz et de l'électricité, les subventions pour la rénovation énergétique, les paiements uniques, etc. Ces mesures ne sont bien sûr qu'une goutte d'eau dans l'océan et constituent souvent un véritable trompe-l'œil, d'autant plus qu'elles ont également permis aux monopoles de réaliser des bénéfices supplémentaires. Elles ont néanmoins contribué à apaiser les gens dans un premier temps. Le fait que le gouvernement se soit senti obligé de prendre de telles mesures pour atténuer les contradictions de classe montre bien son caractère nettement défensif sur le plan politique. La magie de l'autoproclamée «coalition du progrès» s'est entre-temps dissipée. En novembre, 66% des personnes interrogées se sont déclarées insatisfaites de la politique du gouvernement fédéral. L'attente, apparue à diverses reprises, selon laquelle les développements de la conscience ou des luttes devraient aller beaucoup plus vite face à l'évolution de la crise, est toutefois idéaliste. La résistance active ne se développe pas simplement de manière analogue à l'aggravation de la situation objective. Pour assimiler tous les événements avec un point de vue de classe prolétarien, il faut une conscience plus élevée. Cela implique aussi de surmonter un mode de pensée petit-bourgeois et négativiste, qui entretient un scepticisme généralisé à l'égard de l'humanité et de sa capacité à prendre en main la lutte pour son avenir. Cette prise de conscience n'est pas spectaculaire et parfois laborieuse, mais elle est aussi un grand atout du MLPD dans son travail quotidien systématique.







Rote Fahne: La façon dont la classe ouvrière est entrée en scène l'année dernière a surpris plus d'un. Quel est son rôle dans la lutte pour le changement de la société?

Gabi Fechtner : Dans un premier temps, les capitalistes n'ont même pas fait d'offres sérieuses, malgré des bénéfices records lors des négociations collectives, mais se sont fiés à leur propagande de crise et ont misé sur un nouveau gel des salaires. Les travailleurs ont rejeté cette provocation de manière offensive: en Allemagne, il y a eu 1 443 actions de grève syndicales avec 1,2million de participants en 2022, le nombre le plus élevé depuis 2018. En outre, six grèves indépendantes avec 3850 participants. Au niveau international également, les travailleurs sont l’épine dorsale décisive dans les luttes déployées en Iran, en France, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Belgique et en Italie – pour n'en citer que quelques-unes.

Lors des négociations salariales dans la métallurgie en Allemagne, 900000 travailleuses et travailleurs ont entamé des grèves d'avertissement combatives. Les éléments combatifs de ces grèves ont souvent été influencés par les membres du MLPD. Le MLPD a développé des arguments pertinents pour l'engagement total de la force de combat syndicale, contre la propagande de renoncement et contre toute propagande de réconciliation de classe. Le mot d'ordre de Karl Marx: «À bas le système salarial!» n'est certes pas encore partagé de manière uniforme, mais il suscite de plus en plus de débats évidents et intéressés. Les capitalistes ont dû renoncer, d’un air penaud, à leur position de blocage. La conclusion soudaine d'une convention collective a toutefois aussi heurté les métallurgistes. La combativité syndicale n'était pas encore vraiment utilisée et se limitait à des grèves d'avertissement. Un certain mouvement de critique de la conclusion réformiste s'est développé.

La revendication d'un rattrapage salarial est devenue une discussion de masse, à laquelle le MLPD a pris une part importante. Il y a un peu plus d'un an, nous avions diffusé ce thème avec notre brochure «Alerte à l'inflation» à des milliers d'exemplaires dans les plus grandes entreprises d'Allemagne. Préalablement à la négociation collective d'IG Metall, certains corps de représentants syndicaux ont décidé des revendications salariales à deux chiffres. Il y a eu une série d'assemblées indépendantes, de petites grèves et d'initiatives combatives dans les entreprises ou les organes syndicaux. Les capitalistes et le gouvernement ont dû y réagir. La soi-disant «action concertée» 2022 devait couper l'herbe sous le pied des revendications offensives des travailleurs en permettant des paiements uniques relativement élevés, exonérés d'impôts. Depuis, différents accords collectifs sont interprétés comme si la lutte pour une augmentation des salaires était terminée, avec des titres tels que «supplément d'inflation». Mais cela ne compense pas l'inflation et ne règle pas les factures impayées des travailleurs. Outre l'aspect économique, l'importance fondamentale des grèves indépendantes réside aussi dans leur caractère politique. Cela est particulièrement important à une époque où la militarisation croissante de la société et la préparation d'une guerre mondiale rendent nécessaire une résistance active, en particulier de la part de la classe ouvrière.

Une importante lutte ouvrière indépendante a lieu actuellement chez Borbet à Solingen, fournisseur automobile et leader mondial des jantes en aluminium. L'autonomie de classe y a été préservée et développée. Les ouvriers n'ont pas fait dépendre leur lutte de la direction syndicale de droite ou des comités d'entreprise, mais l'ont organisée de manière autonome contre la volonté de ceux-ci de mettre fin à la lutte. Il y existe également un lien étroit et une relation de confiance avec le MLPD, et le personnel a pu, dans une certaine mesure, venir à bout du mode de pensée petit-bourgeois anticommuniste.

Les ouvriers ont élu à temps, avant les mesures de lutte, un comité de lutte autonome qui délibère et décide démocratiquement.

De telles expériences de lutte autonome sont également importantes parce que nous devons nous préparer au fait que les monopoles veulent supprimer massivement des emplois dans les mois à venir. Les 3200 licenciements annoncés chez Ford à Cologne, la suppression de milliers d'emplois chez Amazon, SAP ou Twitter en sont les premiers signes.







Rote Fahne: Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu une telle évolution inflationniste qu'en 2022. Le gouvernement prétend qu'il s'agit d'une «inflation liée à la guerre», due à la guerre d'agression de Poutine.

Stefan Engel: C'est un phénomène que l'inflation ait atteint une telle montée en flèche avec la crise économique et financière mondiale. Habituellement, une crise de surproduction s'accompagnait d'une déflation. En Allemagne, elle a officiellement atteint un taux de 7,9pour cent en 2022, alors qu'en réalité, elle se situait entre 15 et 20 pour cent pour les familles ouvrières.

Ce changement n'a qu'un rapport indirect avec la guerre en Ukraine ou la pandémie de Covid-19. En réalité, il s'agit d'une inflation poussée par la spéculation, qui émane des monopoles internationaux dominant sans partage. Ces derniers veulent, à l'aide de la spéculation, maximiser leurs profits même en période de crise économique. Dans ce contexte, les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette évolution inflationniste sont en grande partie inefficaces ou vont même à l'encontre du but recherché. Ainsi, avec le soi-disant frein aux prix du gaz, l'État finance même la spéculation, et ceci avec les impôts des masses populaires. En redistribuant le revenu national en faveur des monopoles et au détriment des larges masses, le gouvernement contribue de surcroît à la dévalorisation des salaires et des traitements.

Bien entendu, cette évolution inflationniste a également des conséquences négatives pour la société et l'économie impérialistes, car elle inquiète les masses et les dresse contre les rapports sociaux. Inquiet, le patron de la Deutsche Bank, Christian Sewing, avait déjà averti en juillet 2022 que l'inflation constituait une «menace pour la paix sociale» et un «poison pour la société».

En outre, l'inflation se répercute aussi en partie négativement sur la production et le commerce, ce qui constitue un problème majeur notamment pour la bourgeoisie non monopoliste et la petite bourgeoisie indépendante. C'est pourquoi les gouvernements impérialistes tentent d'exercer une influence modératrice sur l'inflation, sans toutefois faire la moindre tentative pour s'opposer à la spéculation sous-jacente des monopoles internationaux. Il ne reste à la classe ouvrière et aux masses populaires qu'à lutter ensemble pour des salaires et traitements plus élevés et des conquêtes sociales correspondantes.







Rote Fahne: Si l'on en croit les présentations bourgeoises, la crise économique et financière mondiale serait due à la pandémie de Corona ou au déclenchement de la guerre. Qu'est-ce que tu en dis?

Gabi Fechtner : Depuis le troisième trimestre 2018 – c'est-à-dire bien avant la guerre en Ukraine ‒ nous sommes confrontés à une crise économique et financière mondiale de grande envergure, qui se manifeste de manière cyclique. Cette crise a atteint l'écrasante majorité des pays impérialistes et capitalistes en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, les principaux pays impérialistes et nouvellement impérialistes comme l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Japon, le Brésil, l'Afrique du Sud, ainsi que l'économie entière de la zone euro ou du groupe des pays du G7 ne se sont pas remis de cette crise. En ce qui concerne la production industrielle, ils se situent encore en partie nettement en dessous du niveau d'avant la crise. Les États-Unis l'ont seulement légèrement dépassé. La production industrielle de la Chine est certes supérieure à son niveau d'avant la crise. Mais sa croissance s'est nettement affaiblie depuis le début de la crise économique et financière mondiale et devrait atteindre en 2022 son niveau le plus bas depuis des décennies . Les interactions avec la pandémie du virus Corona, la guerre en Ukraine et la guerre économique mondiale ont approfondi la crise économique et financière mondiale, mais n'en sont pas la cause. Le 25 janvier, le ministre de l'Économie et de l'Énergie Habeck a présenté le «Rapport économique annuel 2023», dans lequel le gouvernement corrige pour la troisième fois en trois quarts d'année ses prévisions économiques. Il y a un an, Habeck avait déjà donné un échantillon de ses capacités d'analyse. Il avait prédit un tournant vers une «économie de marché socio-écologique». Il en est résulté l'allongement de la durée de vie des centrales nucléaires et au charbon, l'accélération de l'extraction de gaz et de pétrole en Afrique, l'utilisation de gaz de fracturation en provenance des États-Unis et une pauvreté relative et absolue en Allemagne sans précédent dans la période de l'après-guerre ! Mais de toute façon, on considère que le talent de Habeck consiste surtout à philosopher sur sa politique. Les crises cycliques de surproduction sont une loi de la production capitaliste, même Habeck ne peut pas l'écarter !







Rote Fahne: En plein milieu d’une situation mondiale secouée par des crises, la 3eConférence internationale du mouvement des mineurs militants et combatifs de classe doit avoir lieu, cette fois en Allemagne. Quelle importance donnes-tu à cet événement?

Stefan Engel : Avec plus de 20millions, les mineurs constituent la plus grande armée d'ouvriers industriels dans la production internationale. Ils sont en général remarquablement combatifs et radicaux, ils ont donc une importance exceptionnelle pour le développement de la lutte de classe internationale.

Même si l'Allemagne a mis fin à l'exploitation du charbon en 2018, elle compte encore plus de 50mines différentes. Outre les travailleurs de l'extraction du lignite, le plus grand groupe de mineurs est aujourd'hui constitué par les mineurs de potasse du nord de la Hesse, de Saxe-Anhalt et de Thuringe. Dans les Monts Métallifères notamment, d'anciennes mines de minerai fermées après la réunification sont en train d'être rouvertes afin de faire face à la raréfaction globale des matières premières (silicium, terres rares, etc.). En 2013, l'initiative des mineurs «Kumpel für AUF» a contribué de manière décisive, en collaboration avec différentes auto-organisations des masses, non liées à des partis, à ce que la «Coordination internationale des mineurs» (IMC) puisse être fondée avec succès à Arequipa/Pérou. Le troisième congrès doit maintenant avoir lieu fin août en Thuringe/Allemagne. Sur le plan politique, il doit faire face au risque croissant de division de l'unité internationale des travailleurs dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la montée du social-chauvinisme et du nationalisme qui en découle dans le mouvement ouvrier. Le MLPD fait de la préparation et du soutien de cet événement pour les mineurs l'une de ses tâches centrales pour l'année 2023 et souligne ainsi sa prétention à être le seul parti qui représente les mineurs dans le paysage des partis traditionnels.







Rote Fahne: Comment le 4eplénum du Comité central, qui vient de se terminer, évalue-t-il le développement du MLPD, qui a fêté son 40eanniversaire l'année dernière?

Gabi Fechtner : Le 4e plénum du Comité central a tiré un bilan positif du développement du MLPD. Nos trois jours de festivités «40 ans du MLPD» en août ont laissé une profonde impression aux quelque 3000 participants et aussi à de nombreux spectateurs en ligne: avec les manifestations politiques et la clarification du rôle du travail théorique dans la construction réussie du parti contre la désorientation sociale, à un niveau culturel élevé et avec un rayonnement optimiste, l'hommage aux camarades méritants de la première heure, la présentation variée du système du travail quotidien du parti et de l'organisation de jeunes Rebell/Rotfüchse [Renards rouges], avec un travail d'organisation de grande qualité. Le MLPD a développé sa capacité à mobiliser les masses populaires et à les diriger. Avec la publication des numéros 36 «La crise de l'idéologie bourgeoise et de l'anticommunisme» et 37 «La crise de l'idéologie bourgeoise et de l'opportunisme» dans la série Voie révolutionnaire, nous avons ciblé des champs essentiels de l'idéologie bourgeoise. Cela n'a pas conduit, comme certains le craignaient peut-être, à s'aliéner des partenaires d'alliance, mais à faire avancer des processus de clarification. Grâce à un système national unique de groupes d'étude, de manifestations en salle et en plein air, nous avons organisé des débats de masse plus ou moins importants sur ce sujet. Avec plus de 12000 brochures «La guerre d'Ukraine et la crise ouverte du système impérialiste mondial» diffusées et 17000 accès en ligne à ce texte, nous avons pu contribuer à la prise de conscience et agir comme jamais auparavant sur les personnes démocratiques, antifascistes, antimilitaristes et socialistes.

Nous avons particulièrement prévu de renforcer l'instruction, la formation et l'apport de conseils, ainsi que leurs bilans respectifs, afin d'aider encore mieux nos membres à comprendre la situation de crise actuelle et à y adapter leur travail quotidien dans les entreprises, les quartiers et les universités.

Notre organisation de jeunes Rebell a développé quelques critères de qualité dont une organisation de masse de la jeunesse a besoin. Elles ne sont cependant pas encore un bien commun dans le travail auprès de la jeunesse du parti et de Rebell. Les restrictions imposées par la pandémie du virus Corona ont eu un impact considérable sur le travail auprès de la jeunesse. Par exemple, les groupes de Renards rouges n'ont pas pu avoir lieu régulièrement. Ces effets négatifs doivent maintenant être à nouveau surmontés progressivement et le chemin vers une organisation de masse de la jeunesse doit être poursuivi de manière conséquente.

Dans tout cela, il faut tenir compte du fait que la classe dirigeante poursuit ses interventions contre le MLPD de manière intensifiée. Cela a commencé sous l'ancien ministre de l'Intérieur Seehofer avec des plaintes contre Stefan Engel et d'autres, les accusant d'être des perturbateurs présumés, des avis de recherche contre la direction du parti, des interdictions de manifestations et de salles, etc. La politique du gouvernement fédéral actuel vise en outre à pousser le MLPD à nouveau dans l’isolement. Pour ce faire, de véritables campagnes de dénigrement sont lancées, des troupes de choc sont envoyées contre le MLPD, etc. Ils espèrent ainsi dissuader les alliés et les personnes intéressées. Un jugement anticommuniste malveillant contre l'association de femmes Courage, non liée à un parti, déclare qu'à l'avenir, toute personne tenant un stand d'information lors d'une manifestation à laquelle le MLPD participe ou adressant un message de bienvenue à l'une de ses manifestations doit être poursuivie. Un tel reniflement de l'opinion n'est que répression anticommuniste ouverte !

En même temps, pour beaucoup, le mode de pensée petit-bourgeois anticommuniste reste le principal obstacle à une collaboration durable avec le MLPD. Celui-ci, malgré tous ses progrès, reste une force relativement petite. Une conclusion est de mener le mouvement «Aucune chance à l'anticommunisme» de manière offensive. Autrement dit, ne pas se contenter de réagir lorsque des attaques sont lancées, mais mettre soi-même le thème de la perspective du socialisme à l'ordre du jour. Pour cela, les journées de lutte et de commémoration du mouvement ouvrier révolutionnaire sont d'une grande importance, au cours desquelles les questions stratégiques de la préparation de la révolution socialiste internationale peuvent être discutées et traitées de manière culturellement riche. De telles manifestations et tâches font également partie de la lutte idéologique que nous devons absolument continuer à renforcer.







Rote Fahne: Pourquoi avez-vous choisi le sujet de la «crise des sciences naturelles bourgeoises» pour le nouveau livre n° 38 de la série Voie révolutionnaire, qui sort ces jours-ci, et de quoi parle le livre?

Stefan Engel: Ces dernières années, les masses populaires sont devenues de plus en plus critiques vis-à-vis des déclarations de politicien.ne.s, de représentants de branche ou de porte-paroles des grands groupes. Mais les sciences naturelles sont toujours considérées comme neutres, uniquement soumises à la vérité et progressistes en soi. Elles sont donc un vecteur approprié pour diffuser l'idéologie bourgeoise et regagner la confiance, en particulier dans les situations de crise aiguës. Ce n'est pas pour rien qu'au début de la pandémie de Covid 19, un énorme déploiement de virologues, d'épidémiologistes et de médecins a été mis en place pour faire croire que la situation était entre de bonnes mains avec le gouvernement.

Des milliers de documentaires télévisés, d'articles sur Internet, de magazines et de journaux véhiculent des informations tout à fait précieuses et matérialistes. Mais chaque information individuelle est également interprétée d'un point de vue idéologique, classée conformément à la conception bourgeoise du monde et assortie de conclusions pratiques.

Loin de nous l'idée de condamner en bloc les sciences naturelles. Le livre vise plutôt à développer la critique matérialiste dialectique des sciences naturelles bourgeoises et, par conséquent, à rendre toutes les nouvelles connaissances matérialistes utilisables pour la classe ouvrière et ses alliés et à les préserver. Cet aspect de la lutte idéologique est particulièrement important pour la diffusion du matérialisme parmi la classe ouvrière. Nous encouragerons ainsi également une critique systématique du contenu bourgeois de l'enseignement dans les écoles et les universités. Dans ce livre, nous défendons avant tout le matérialisme fondé sur la science contre son épuisement anti-scientifique par l'étroitesse d'esprit du pragmatisme et les œillères positivistes de l'idéologie bourgeoise. Nous ouvrons ainsi la voie aux sciences naturelles matérialistes dialectiques en tant que composante fondamentale du socialisme scientifique.

Ce faisant, nous avons consciemment veillé à ce que le livre ne tombe pas dans un débat de spécialistes incompréhensible, mais qu'il traite réellement les questions des masses: Comme d’habitude, nous nous penchons de manière polémique sur la thèse anticommuniste selon laquelle l'homme est égoïste par nature, sur les fantasmes du big bang et des trous noirs. Ou encore sur la thèse idéaliste selon laquelle tout problème psychique serait dû à un traumatisme et que la solution consisterait à se retirer de la vie sociale. À de nombreux endroits, nous faisons référence à la perspective des sciences naturelles dans une société socialiste, dans la mesure où cela est déjà possible aujourd'hui. Le socialisme stimulera les sciences naturelles si, dans la lutte contre son dénigrement anticommuniste, elles se tournent à nouveau vers la pensée matérialiste dialectique et se mettent résolument au service des masses. C'est en même temps une initiative pour promouvoir le travail du Parti auprès de la jeunesse, parmi la masse des jeunes qui étudient et des intellectuels qui travaillent dans le domaine scientifique.







Rote Fahne: Comment comptez-vous diffuser le livre et en discuter?

Gabi Fechtner: Nous allons vendre largement ce livre aux ouvriers, aux femmes et aux jeunes, le lire ensemble et en discuter lors de nombreuses manifestations. Nous mettrons tout particulièrement l’accent sur l’offensive en critiquant les sciences naturelles bourgeoises et donc le contenu de l'enseignement dans les universités et les écoles supérieures. Il y a tout de même trois millions d'étudiants dans les universités allemandes. Pour beaucoup d'entre eux, le motif est de contribuer au progrès de la société en devenant médecin, ingénieur ou chercheur en écologie. Outre des soirées liées à l'ensemble du livre, les auteurs et les collaborateurs prévoient également d'organiser des débats dans les universités avec des étudiants et des professeurs progressistes et combatifs dans leurs unités de formation et de recherche respectives, comme la physique, la biologie, la psychologie, etc. Nous lancerons une vaste offensive publicitaire pour obtenir des recensions, en nous adressant également aux magazines scientifiques, aux professeurs et aux travailleurs de l'industrie. Ce livre doit figurer dans routes les bibliothèques universitaires.







Rote Fahne: Quelles sont les autres tâches de la rédaction de Voie révolutionnaire dans les années à venir?

Stefan Engel : Actuellement, l'accent est mis sur l'achèvement de notre écrit polémique «La crise de l'idéologie bourgeoise et l'enseignement du mode de pensée» en cinq volumes. Après le troisième volume «La crise des sciences naturelles bourgeoises», les deux autres volumes de cette série intitulés «La crise des sciences humaines et de la culture bourgeoises», «L’enseignement du mode de pensée» sont également en cours de réalisation ainsi que le livre «Sur les changements dans le système impérialiste mondial».

Parallèlement, un groupe de travail réalise depuis un certain temps des analyses détaillées pour la publication de «Quelques considérations biographiques sur Staline». Mais dans les prochains mois, nous allons d'abord élaborer dans la série Voie révolutionnaire un numéro spécial ou un volume complémentaire au numéro 35 «Alerte à la catastrophe – Que faire contre la destruction délibérée de l'unité de l'homme et de la nature?» sur l’entrée dans le processus de la catastrophe écologique mondiale et les conclusions pour la stratégie et la tactique prolétariennes dans la lutte pour l’environnement.

Dans tout cela, il est particulièrement important de poursuivre avec détermination la relève de génération au sein de la rédaction Voie révolutionnaire, afin de garantir également une base théorique solide pour le développement futur de la construction du parti et de la lutte de classe. Le travail théorique marxiste-léniniste doit être appris de manière systématique. Cela entraîne parfois l'un ou l'autre retard inévitable. Mais ce n'est pas non plus un travail de sorcier si on s’y attaque de manière disciplinée, avec une ambition prolétarienne, un style de travail prolétarien et une méthode de travail prolétarienne.







Rote Fahne: On a l'impression que les cartes sont redistribuées dans le mouvement révolutionnaire international. Ce processus est-il positif ou est-ce qu’il t'inquiète plutôt?

Gabi Fechtner: Entre-temps, il s’avère qu'un véritable processus de réorientation et de nouvelle formation fait rage au sein du mouvement révolutionnaire et ouvrier international. Il a été énormément stimulé par la tendance du système impérialiste à produire des crises et en particulier par la guerre en Ukraine. Au niveau international, nous observons toute une série de scissions et de luttes de lignes au sein des organisations révolutionnaires. Cela s'accompagne d’un processus mettant les choses clairement au point. Par exemple par rapport au révisionnisme moderne, qui est passé à une défense ouvertement social-chauvine de l'impérialisme russe.

Les changements dans le système impérialiste mondial ont une influence sur le processus de clarification international, soit positivement, soit négativement. Ainsi, différents partis et organisations révolutionnaires méconnaissent le phénomène de l'émergence de pays nouvellement impérialistes, ce qui conduit même certains à adopter des positions social-chauvines à l'égard des pays impérialistes. C'est sur cette question qu'un nouveau clivage peut apparaître au sein du mouvement révolutionnaire et ouvrier international, si l'on ne parvient pas à la résoudre positivement.

Une caractéristique particulière du MLPD est que nous faisons un travail théorique systématique et que nous sommes un peu en avance sur le développement avec notre système Voie révolutionnaire. Chez nous aussi, c'est un processus de discussion intense, mais qui en vaut la peine et que personne ne peut s’épargner aujourd'hui. Ce travail théorique trouve un grand écho au niveau international et constitue peut-être notre contribution la plus importante à la lutte de classe internationale. Il y a une discussion animée, qui va de l'avant, au sein de l’ICOR et avec de plus en plus de partis et d'organisations révolutionnaires. L’ICOR a toujours défendu une position claire de l'internationalisme prolétarien. Le Front uni international antifasciste et anti-impérialiste est également un grand progrès. Une limitation un peu étrange de ce front serait de vouloir l'orienter uniquement sur la lutte des peuples opprimés contre les États-Unis. En effet, la lutte des classes fait également rage dans les pays opprimés, qui sont pour la plupart devenus eux-mêmes capitalistes, il y existe une bourgeoisie liée au capital financier international et la classe ouvrière qui doit avoir le rôle dirigeant. Surtout, en premier lieu, les impérialistes se chassent mutuellement les profits maximums aujourd'hui, ce qui a entraîné une concurrence acharnée et un risque croissant de guerre mondiale.







Rote Fahne: Peux-tu nous donner un bref aperçu?

Gabi Fechtner: Un véritable «changement d'époque» du capitalisme au socialisme ne pourra jamais arriver à maturité sans le rôle dirigeant des marxistes-léninistes sur le plan idéologique, politique et organisationnel. Celui-ci doit s'exprimer actuellement par un travail quotidien systématique intensif et tous azimuts qui encourage la prise de conscience et qui organise. Le rôle du MLPD et de l’ICOR sur la scène mondiale devient de plus en plus une question décisive pour le développement de la société. Car comme Karl Marx l'a dit, il ne s'agit pas seulement d'interpréter le monde, mais de changer le monde. L'internationalisme prolétarien est la ligne directrice pour la préparation et la réalisation de la révolution socialiste internationale.

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!

Prolétaires de tous les pays et opprimés, unissez-vous!







Rote Fahne: Merci beaucoup!