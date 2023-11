Arrêtez la guerre impérialiste au Moyen Orient !

Protestez contre l'agression impérialiste d'Israël !



Solidarité avec la lutte de libération palestinienne !



Pour une nouvelle intifada révolutionnaire !



Non aux forces fascistes comme le « Jihad islamique » ou le Hamas !



Pour l'unité ouvrière internationale et le véritable socialisme !

1) Avec le début de l'offensive terrestre israélienne, la guerre de Gaza franchit une nouvelle étape. 8.500 personnes, dont deux tiers d'enfants ou de femmes, sont mortes sous une grêle de bombes et d'obus israéliens. 1,5 million de personnes ont été contraintes de fuir. L'agression impérialiste israélienne se transforme de plus en plus en génocide contre des civils innocents. Un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza est le mot d'ordre du moment !

2) Alors que 120 États ont demandé un « cessez-le-feu humanitaire » lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le gouvernement allemand et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock s'y opposent fermement. L'impératif suprême de la « politique étrangère basée sur les valeurs » du gouvernement Rouge-Jaune-Vert n'est pas son humanité tant invoquée, mais le renforcement du rôle des impérialistes occidentaux au Moyen Orient. Un non clair au soutien du gouvernement fédéral à l'agression impérialiste d'Israël ! La démission de la ministre des Affaires étrangères Baerbock s'impose depuis longtemps !

3) Le MLPD proteste contre le fait que le gouvernement fédéral, reflétant sa politique étrangère impérialiste, criminalise et réprime la solidarité avec la lutte de libération palestinienne. Le 2 novembre, l'organisation palestinienne d'aide aux prisonniers Samidoun a été interdite par le ministère fédéral de l'Intérieur. En revanche, seule une interdiction d'activité a été prononcée à l'encontre du Hamas fasciste. L'interdiction de Samidoun est motivée par l'anticommunisme et ne contribue pas à la lutte contre le fascisme. La preuve en est que l'agitation des ultra-réactionnaires, de l'AfD au journal de combat « Welt » de Springer, se focalise sur la prétention au marxisme-léninisme et l'ancienne collaboration entre le MLPD et Samidoun ou des amis du FPLP. L'inspection de police de Magdebourg s'arroge même le droit de diffamer et d'interdire le tract contenant la déclaration du MLPD du 10 octobre 2023 comme « incitation à la haine ».

Cette politique est l'expression d'un développement vers la droite aggravé du gouvernement fédéral et des partis bourgeois. Engagez-vous pour le maintien et l'extension des droits et libertés démocratiques sur une base antifasciste. Ne donnez aucune chance à l'anticommunisme, au fascisme, au racisme, à l'islamophobie et à l'antisémitisme !

4) Il y a longtemps qu'il ne s'agit plus « seulement » d'une guerre de Gaza. Israël ne bombarde pas seulement la bande de Gaza, mais aussi des cibles en Syrie et au Liban. Les États-Unis ont déjà mené une première attaque aérienne contre des cibles en Syrie. L'Iran néo-impérialiste fait tirer sur Israël depuis le Liban via sa milice fasciste Hezbollah. Le début de la guerre au Moyen Orient se transforme en un incendie généralisé qui contribue dangereusement au danger aigu d'une Troisième Guerre mondiale. Arrêtez la guerre impérialiste au Moyen Orient !

5) Dans la guerre actuelle, ce sont avant tout des contradictions inter-impérialistes régionales et mondiales que l'on cherche à régler sur le dos des masses populaires et de la nature.

Ce qui, du côté israélien, doit apparaître à première vue comme une guerre contre le Hamas poursuit en réalité l'objectif d'un « nouveau Moyen Orient » (selon Netanyahu). L'objectif est que les « Etats du Golfe, entre autres, se joignent à un camp américano-israélien ». (FAZ 31/10/2023) La plupart des pays néo-impérialistes de la région comme l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie et encore plus l'Iran avaient développé ces dernières années des relations de plus en plus étroites avec la Chine social-impérialiste et en partie avec la Russie néo-impérialiste, et l'influence dominante des États-Unis avait considérablement diminué.

En revanche, sous le président fasciste Trump, les Etats-Unis ont tenté, en partie avec succès, de rallier à leur cause des pays arabes néo-impérialistes comme les Emirats arabes unis, Bahreïn ou l'Arabie saoudite, en partant de ce que l'on appelle les accords d'Abraham de l'automne 2020.

Pour saboter cela, l'Iran fasciste néo-impérialiste, allié à la Chine, utilise de manière ciblée des organisations terroristes dépendantes comme le Hamas, le « Jihad islamique » ou encore le Hezbollah. La lutte contre la guerre qui commence au Moyen Orient est donc l'affaire de tous les femmes et hommes épris de paix dans le monde et doit être dirigée de manière conséquente contre tous les impérialistes.

6) Le Hamas fasciste, tout comme la direction bourgeoise de l'OLP et le gouvernement israélien, est sur la défensive face aux critiques, aux protestations et aux luttes croissantes des masses. Parmi les Palestiniens, les critiques et le mécontentement à l'égard du Hamas ont augmenté. Ce dernier profite de la guerre pour se placer apparemment à la tête du peuple palestinien et réprimer toute critique dans la bande de Gaza. En Israël, un mouvement populaire en grande partie antifasciste et démocratique a combattu pendant des mois la tendance fasciste du gouvernement Netanyahu. La loi martiale est désormais en vigueur en Israël. Mais même cela ne peut pas arrêter les protestations. Il existe une alternative positive : la solidarité avec la lutte progressiste de libération palestinienne, mais aussi avec les forces démocratiques et anti-impérialistes en Israël et, surtout, l'unité ouvrière internationale et la perspective de la révolution socialiste internationale.

7) Dans le monde entier, des millions de personnes manifestent. Selon son aspect principal, il s'agit d'un mouvement de masse progressiste voire anti-impérialiste. En Allemagne, des dizaines de milliers de personnes ont déjà participé aux protestations croissantes. En même temps, la vigilance est de mise, car des forces réactionnaires et fascistes veulent également profiter de la situation.

8) Le MLPD a condamné dès le début le massacre fasciste perpétré par le Hamas et le « Jihad islamique » le 7 octobre. Le meurtre de civils n'a rien à voir avec la lutte de libération. Douze organisations palestiniennes, dont des organisations laïques, progressistes et révolutionnaires comme le FPLP ou le FDLP, ont participé à l'action militaire du 7 octobre. Des objets militaires et des troupes d'occupation israéliennes, qui sont des cibles légitimes dans la lutte de libération, ont également été attaqués. Avant le 7 octobre, le durcissement de la politique sioniste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie a soulevé de plus en plus les masses palestiniennes. Une crise à l'échelle de l'ensemble de la société s'est développée dans les territoires occupés de Palestine. C'est précisément dans une telle situation que la collaboration avec les forces fascistes est fondamentalement contraire aux intérêts de la classe ouvrière et à l'internationalisme prolétarien. Une nouvelle intifada révolutionnaire, y compris sous la forme d'un soulèvement populaire armé, est nécessaire !

9) La perspective du peuple palestinien, mais aussi des travailleurs et de la classe ouvrière d'Israël, réside dans le véritable socialisme. Dans le véritable socialisme, basé sur le mode de pensée prolétarien, les réserves et les différences nationales seront également surmontées, l'esprit d'amitié entre les peuples et de solidarité internationale aura raison des influences nationalistes. Il faut faire de cette lutte une partie intégrante de la préparation de la révolution socialiste internationale contre l'impérialisme, qui met délibérément en jeu l'existence de l'humanité avec le risque de guerre mondiale et la catastrophe écologique mondiale qui a commencé.

10) Organisez-vous !