Résistance active contre toute agression impérialiste - qu'elle vienne des États-Unis/de l'OTAN ou de la Russie ! Lutte contre le danger de guerre mondiale !

1) Avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous nous trouvons dans un processus dans lequel la crise du système impérialiste mondial éclate ouvertement. Contrairement au verbiage des forces dominantes sur un « ordre de paix global », ce que le MLPD souligne depuis toujours s'est à présent produit : L'impérialisme conduit à la guerre par loi immanente. Concrètement, la Russie a lancé l'attaque contre l'Ukraine de manière agressive et avec des motivations impérialistes. Cette situation a été provoquée tout autant par le principal belligérant mondial, les États-Unis avec l'OTAN. Une guerre injuste des deux côtés, Ukraine et Russie, a éclaté en Europe. Le risque existe que les troupes des États-Unis/de l'OTAN et de la Russie s'affrontent directement sur le plan militaire. C'est l'heure de la construction d'un nouveau mouvement pour la paix, qui doit s'opposer à tous les bellicistes impérialistes.

2) Dans la matinée du 24 février, la Russie néo-impérialiste a déclaré de fait la guerre à l'Ukraine. Les missiles russes ont attaqué l'armée de l'air et les défenses aériennes ukrainiennes dans et autour des grandes villes comme Kiev, Kharkov ou Marioupol, condition préalable nécessaire à l'avancée des troupes au sol. L'armée russe a franchi la frontière ukrainienne. Les semaines précédentes, des centaines de milliers de soldats avaient déjà été massés à la frontière ukrainienne. Le MLPD condamne les actions du prédateur agressif néo-impérialiste qu'est la Russie de Vladimir Poutine.

3) En tant que principal belligérant et provocateur mondial, les États-Unis et l'OTAN ont contribué à déclencher cette guerre. Avec l'élargissement à l'Est de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, tout en manquant à la parole donnée, avec l'encerclement de la Russie par plus de 700 bases militaires américaines et de l'OTAN, avec les nouveaux transferts de troupes vers l'Europe de l'Est et les préparatifs psychologiques de la guerre on a provoqué une guerre. Les plans de défense de l'OTAN pour l'Europe de l'Est ont été activés et 45 000 hommes de la force d'intervention rapide de l'OTAN ont été mis en état d'alerte.







Déclaration du comité central du MLPD (22 février 2022)

Ukraine : Stop au bellicisme dangereux des États-Unis et de l'OTAN !

Résistance active contre toute agression impérialiste, qu'elle vienne des États-Unis / de l'OTAN ou de la Russie.

1) Le MLPD condamne le bellicisme dangereux qui sert l’aspiration impérialiste à dominer le monde sur le dos des masses. L'impérialisme américain, en tant que principal belliciste, est à la tête de l'OTAN qui agit de manière agressive : depuis plus de 20 ans, elle provoque avec l'élargissement à l'est de l'OTAN en violant la parole donnée. La Russie est entourée d'au moins 700 bases militaires américaines et de l'OTAN. Ces dernières semaines, l'OTAN n'a pas fait preuve d'un millimètre de désescalade, bien au contraire. Depuis des semaines, elle durcit le ton en réarmant et en déplaçant des troupes vers l'Europe de l'Est. Les menaces de sanctions se succèdent. Dans la nuit du 22 février 2022, le président russe Poutine a annoncé la reconnaissance de Donetsk et de Lougansk comme « indépendants ». Dans la foulée, l'envoi de troupes russes sur place a été annoncé. Cette mesure avait été en partie provoquée par des provocations de l'Ukraine, et le président américain Biden a carrément évoqué une guerre. Les mesures agressives de Poutine sont également inacceptables et sont l'expression de la politique néo-impérialiste de la Russie. Une guerre ouverte menace désormais l'Europe, ce qui aggrave également le risque général de guerre mondiale.

2. L'arrière-plan de cette agressivité croissante est la crise économique et financière mondiale qui dure depuis la mi-2018. De plus en plus de puissances impérialistes cherchent à obtenir des avantages dans le repartage des sphères de pouvoir et d'influence. La crise sans précédent des matières premières et de la logistique a plongé la nouvelle organisation de la production internationale dans une crise ouverte, ce qui freine encore davantage le développement économique. La superpuissance américaine a connu un fort recul économique au cours des dernières années et lutte de manière agressive pour conserver son rôle de prééminence. C'est pourquoi l'OTAN s'arme pour des raisons stratégiques. Le XIe Congrès du MLPD en 2021 avait qualifié à juste titre : « Au centre des plans de guerre stratégiques se trouvent à nouveau des guerres inter-impérialistes, en particulier les USA/OTAN d'une part, la Chine et la Russie d'autre part. »

3. La raréfaction des matières premières n'incite pas les dirigeants du monde à passer systématiquement aux énergies renouvelables – c'est plutôt la concurrence inter-impérialiste qui s'enflamme pour savoir qui profitera le plus de l'accès aux et du commerce avec les matières premières fossiles comme le pétrole et le gaz. Les prix augmentent à l’envolée au détriment des masses – du jour au lendemain, le prix du gaz a encore grimpé de 13 %. À Donetsk et Lougansk se trouvent, outre de grandes mines de charbon, les quatrièmes plus grands gisements de gaz par fracturation en Europe. Avec North-Stream II, la Russie veut s'emparer du marché européen. Cela va directement à l'encontre des efforts des États-Unis pour vendre leur gaz de fracturation en Europe. Cela n'a pas été possible jusqu'à présent, car le gaz est plus cher et extrait avec des méthodes extrêmement polluantes. Le ministre du « climat » Habeck se sert également de la situation comme justification. Il a immédiatement accéléré la construction de nouveaux terminaux gaziers à cet effet.

4. Le MLPD proteste contre la politique du gouvernement SPD/FDP/Alliance 90-Les Verts, qui participe activement au bellicisme de l'OTAN. Il se présente hypocritement en public comme un « médiateur ». Mais dans le même temps, le chancelier Olaf Scholz proclame un « changement de marée géopolitique », propage une plus grande présence de la Bundeswehr dans les pays baltes et veut augmenter considérablement le budget militaire. Autant de mesures qui n'ont pas pu être mises en place jusqu'à présent. Les mesures prises par le gouvernement allemand pour atténuer la crise relèvent du pacifisme impérialiste. Il y a tout au plus des contradictions parmi les monopoles allemands parce que la Russie est un fournisseur et un débouché important pour l'Allemagne, avec lequel l'impérialisme allemand, dépendant des exportations, ne veut pas gâcher ses affaires.

5. L'opportunisme conduit inévitablement au social-chauvinisme ! La réconciliation avec l'impérialisme, quelle que soit sa couleur, conduit tôt ou tard à la justification de guerres impérialistes. Le chancelier SPD Olaf Scholz et la ministre de la Défense Lambrecht (aussi SPD) augmentent les dépenses d'armement et les missions à l'étranger de l'armée allemande. Le parti Alliance 90/Les Verts se fait bien voir du gouvernement américain agressif. Cem Özdemir (Les Verts) a ainsi demandé dans la radio allemande qu'au lieu de faire des blocages environnementaux contre son gouvernement, il faudrait manifester maintenant contre Poutine. En revanche, les révisionnistes du Linkspartei [Parti de gauche] ou du DKP défendent ouvertement le régime réactionnaire de Poutine. Celui qui s'engage pour la paix doit s'opposer de la même manière à toute puissance impérialiste. Pour pouvoir léguer aux générations futures un monde de paix et de liberté, dans l'unité de l'homme et de la nature, il faut surmonter l'impérialisme de manière révolutionnaire et lutter pour conquérir le véritable socialisme !







6) Déjà le théoricien militaire Clausewitz a qualifié que toute guerre vise à gagner l'opinion publique. C'est dans cet esprit qu'une préparation psychologique à la guerre, sans précédent ces dernières années, est mise en scène par les puissances impérialistes de l'OTAN. Les grands médias bourgeois sont actuellement presque alignés sur cette question : Même de la part de journalistes habituellement critiques et se réclamant de la gauche libérale, à peine un mot de critique sur les bruits de bottes des États-Unis et de l'OTAN, mais souvent même des demandes de durcissement des mesures. Le MLPD défend une orientation indépendante dans le sens du point de vue de classe prolétarien : les frontières ne passent pas entre les peuples, mais entre le haut et le bas, comme l'a résumé Karl Liebknecht.







7) Les impérialistes justifient également leur bellicisme sur le plan idéologique par leur anticommunisme omniprésent. Ainsi, l'OTAN fantasme que Poutine veut restaurer l'Union soviétique. Pourtant, Poutine lui-même argumente de manière anticommuniste : dans son discours du 21 février 2022, il a déploré que « Lénine » et la « Russie communiste » aient défendu le droit à l'autodétermination de l'Ukraine et que Staline ait encore agrandi le territoire de l'Ukraine. C'est à juste titre que Lénine exigeait dès 1917 « la reconnaissance complète des droits de l'Ukraine, y compris le droit à la libre séparation ». (Œuvres, t. 25, p. 82) L'Union soviétique socialiste était une union volontaire des peuples. C'était exactement le contraire des plans impérialistes actuels de grande puissance russe. Là encore est valable : Aucune chance à l'anticommunisme !

8) L'Ukraine est l'un des pays les plus pauvres d'Europe et en même temps elle possède de grandes ressources naturelles. Le soutien au gouvernement ukrainien, qui devrait soi-disant défendre les valeurs démocratiques occidentales, est révélateur : le gouvernement ukrainien s'est lui-même massivement déplacé vers la droite, pratique une politique de guerre agressive et collabore également avec des groupes fascisants, voire fascistes, comme le régiment Azov. Voilà donc les valeurs occidentales ! Même si les critiques de la population à l'égard de la répression ukrainienne sont justifiées : Les « républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk ne sont pas autonomes, mais sont dirigées par des laquais de Poutine.







9. La solidarité internationale des travailleurs revêt une importance décisive ces jours-ci. La volonté de paix de la classe ouvrière et des masses populaires fait obstacle à l'agression impérialiste et doit être renforcée. Seuls 15 % des Allemands sont favorables à la livraison d'armes à l'Ukraine, la situation est similaire aux États-Unis. Les marxistes-léninistes de Russie écrivent au MLPD « qu'en dépit de la propagande médiatique constante, les populations de Russie et d'Ukraine ne sont pas intéressées par la guerre et ne la soutiennent pas. » Il doit être clair pour tout le monde : Les fardeaux d'une guerre menaçante seront répercutés sur les masses populaires. Des camarades de l'organisation de l’ICOR, KSRD d'Ukraine, rapportent : « Les mineurs des deux côtés de la ligne de front [se trouvent] en danger militaire immédiat ». L’ICOR, la coordination internationale de partis et organisations révolutionnaires, prend clairement une position anti-impérialiste dans sa résolution actuelle. Celle-ci a été signée par 33 organisations de l’ICOR, dont le MLPD ainsi que le MLP de Russie et le KSRD d'Ukraine. Au lieu du nationalisme, du militarisme et du bellicisme bourgeois – Vive la solidarité internationale !







10) Le MLPD et son organisation de jeunes Rebell font appel en particulier à la jeunesse : Rébellion contre tous les bellicistes ! La jeunesse ne se laissera pas griller pour des intérêts monopolistiques et des plans de domination mondiale. Le MLPD et Rebell encouragent, avec l'Alliance internationaliste, la construction d'un nouveau mouvement pour la paix qui s'oppose à tous les impérialistes. Cela doit s'exprimer lors des marches de Pâques de cette année. Dans ce sens, ils soutiennent les initiatives de résistance active, par exemple par le biais de l'Alliance internationaliste. En cas d'affrontement ouvertement belliqueux entre les troupes russes et ukrainiennes ou de l'OTAN, elle appellera à des protestations à partir de 18 heures au jour suivant, conformément à la résolution de l'ICOR. Pour qu'une résistance active des masses populaires se développe, une prise de conscience est nécessaire, car beaucoup de gens sous-estiment encore le danger d'une IIIe guerre mondiale, ne connaissent pas clairement ses causes, ou ils paniquent.







Face à la menace aiguë de guerre en Ukraine, la résistance active est nécessaire pour préserver la paix mondiale !

* OTAN et Russie : ne touchez pas à l'Ukraine ! Pas d'invasion par des troupes impérialistes !

* Dissolution de l'OTAN et de toutes les alliances militaires impérialistes, ainsi que des unités d'intervention de l'UE et de la Bundeswehr ! Pas de troupes allemandes à l'étranger !

* Renforçons la construction du Front uni international antifasciste et anti-impérialiste !

* Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » ! Prolétaires de tous les pays et opprimés, unissez-vous !

* Luttons pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour la paix, l'amitié entre les peuples, le véritable socialisme !

* Organisez-vous dans le MLPD et son organisation de jeunes Rebell !