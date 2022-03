On joue dangereusement avec le feu d'une guerre mondiale : Pas d'OTAN en Ukraine ‒ Retrait des troupes russes !

1. Des millions de personnes, y compris en Allemagne, estiment à juste titre qu'il faut faire quelque chose contre la guerre en Ukraine. Plus de deux millions de personnes ont déjà dû fuir la guerre. À cela s'ajoutent des milliers de blessés et de morts. L'augmentation des prix de l'alimentation et de l'énergie fait grimper l'inflation dans le monde entier. Une discussion de masse s'est engagée sur tous ces sujets. La volonté de paix des masses est malmenée par les dirigeants pour se mettre en scène comme précurseurs de la paix. Il y a deux jeux de rôles :

● Le chef de la CDU Friedrich Merz a pris les devants : « Dans certaines circonstances », une participation directe de l'OTAN à la guerre est envisageable. Le patron des éditions Springer, Döpfner, a surenchéri dans le journal Bild : « L'OTAN doit agir MAINTENANT ». Le président ukrainien Selenskyj exige avec véhémence la fermeture de l'espace aérien ukrainien ‒ en clair : les avions de combat de l'OTAN doivent abattre les avions russes. Ils acceptent à bon compte que cela déclenche fort probablement une troisième guerre mondiale. Les États-Unis ont déjà livré à l'Ukraine des armes d'une valeur de 300 millions de dollars. Des soldats d'au moins six pays de l'OTAN rejoignent l'armée ukrainienne en tant que « volontaires », en partie avec l'autorisation de leur gouvernement. Poutine qualifie à son tour les sanctions économiques et les livraisons d'armes de « déclaration de guerre » de l'OTAN et menace de « graves conséquences ». Stop à ce jeu dangereux !

● Le gouvernement fédéral et l'OTAN refusent jusqu'à présent une intervention ouverte. Cela n'est pas dû à leur volonté de paix ‒ dans ce cas, ils auraient pu et dû agir bien plus tôt pour amorcer une désescalade. Maintenant ils se heurtent à ce fait : 79 % de la population allemande est contre une intervention de l'OTAN dans la guerre. Des centaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations pour la paix. Le 7/3/22, le chef de l'association des monopoles BDI, Siegfried Russwurm, a en outre rejeté brusquement la demande du gouvernement américain de découpler l'économie allemande de la Chine : « Nous n'avons pas été et ne serons pas les exécutants du gouvernement américain. … Les crimes [de Poutine ne signifient] pas la fin du commerce et de la répartition du travail mondiaux. » Les monopoles dépendants des exportations voient leurs intérêts économiques menacés par une nouvelle aggravation. Des négociations dans leur intérêt ne mèneront toutefois qu'à une paix impérialiste. Dans ce cadre, l'armement et le bellicisme se poursuivront et la concurrence accrue se fera également au détriment des peuples.

2. Les médias bourgeois font la promotion de la politique du gouvernement fédéral en manipulant l'image selon laquelle cette politique aiderait « les gens » en Ukraine. Le soutien au gouvernement de Selenskyj n'est pourtant pas une politique progressiste. Tous les partis bourgeois ont commencé à vanter les mérites de l'OTAN en tant que véritable ange de la paix. Il s'agit bien entendu de l'alliance qui a déclenché le plus grand nombre de guerres d'agression au cours des dernières décennies, ainsi en Afghanistan, en Irak, en ex-Yougoslavie, etc. Une escalade militaire de l'OTAN aggrave la situation des gens en Ukraine. Une troisième guerre mondiale entraînerait des souffrances incommensurables et mettrait en danger les bases d'existence de l'humanité en cas d'utilisation d'armes nucléaires !

3. Les travailleurs et les masses populaires qui participent aux luttes armées en Ukraine se défendent légitimement contre la guerre d'agression impérialiste. Ils doivent en même temps orienter leur lutte contre le gouvernement capitaliste réactionnaire de Selenskyj et chercher et renforcer l'alliance avec les peuples progressistes de Russie et du monde entier qui s'opposent à toute agression impérialiste. Leur avenir ne peut pas se résumer à un retour à la pauvreté, à l'exploitation et à l'oppression ! Les activités de solidarité et d'aide encouragées par le MLPD et l'ICOR1 renforcent cette orientation résolument anti-impérialiste. Le parti russe de l'ICOR « Plateforme marxiste-léniniste » déclare : « Les peuples de Russie, d'Ukraine et du Donbass sont les otages d'un conflit d'intérêts entre les deux groupes impérialistes » Il appelle « les travailleurs de Russie à protester contre la guerre, à saboter le transfert de troupes et de matériel militaire et à dire ainsi leur ferme " non ". »

4. La guerre en Ukraine est une guerre impérialiste. Jusqu'à présent, beaucoup ne connaissaient l' « impérialisme » que dans les livres d'histoire. Désormais, même les médias bourgeois fustigent les « fantasmes impérialistes de grande puissance » de Poutine. En 2017, le MLPD avait déjà consacré une vaste enquête à la « renaissance néo-impérialiste de la Russie » : « Poutine a pour objectif la formation d'une Union eurasienne dominée par la Russie qui s'étend de Lisbonne à Vladivostok ». À l'époque, Angela Merkel se rencontrait encore amicalement avec Poutine lors de dîners en grande pompe. Il en va de même pour d'autres pays, comme les États-Unis, la Chine ou l'Allemagne, « les pays impérialistes sont ... ceux dont l'économie est gouvernée par des monopoles, où les monopoles ont subordonné progressivement l'État et qui cherchent à dominer d'autres territoires et pays. »2

5. L'agression impérialiste à l'extérieur est liée à la répression à l'intérieur. Les méthodes fascistes de Poutine amorcent-elles une transition vers le fascisme en Russie ? Des milliers de personnes ont été arrêtées lors de manifestations anti-guerre. Medvedev, deuxième chef de la sécurité, évoque la réintroduction de la peine de mort. Avec la nouvelle loi sur les médias, le simple fait de parler de « guerre » est déjà punissable. Mais l'UE veut également sanctionner les « fausses informations », le gouvernement allemand a tout simplement interdit la chaîne russe RT. En Allemagne, la politique de paix anti-impérialiste du MLPD est de plus en plus souvent entravée devant les écoles, les usines ou lors de manifestations. En cas de participation directe de l'OTAN à la guerre, le gouvernement fédéral pourrait suspendre en grande partie les droits et les libertés démocratiques bourgeois par le biais de lois d'urgence.

6. La haine de Poutine est utilisée pour calomnier le communisme. Les journaux allemands prétendent que Poutine est communiste, qu'il est le « successeur de Staline » et qu'il veut « restaurer l'Union soviétique ». Dans son discours de début de guerre, Poutine s'en est toutefois pris en premier lieu à Lénine et à Staline parce qu'ils défendaient le droit à l'autodétermination de l'Ukraine ‒ une « folie » à ses yeux. Chaque belligérant reproche à l'autre d'agir dans le sens de Staline ‒ Absurdistan ! La politique exemplaire des nationalités en Union soviétique socialiste jusqu'en 1956 prenait fait et cause en faveur de l'internationalisme prolétarien, contrairement aux deux belligérants.

7. La solidarité avec les masses populaires en Ukraine signifie l'obligation d'intensifier la lutte pour la paix mondiale. Aucune guerre ne peut être menée durablement contre la résistance active des travailleurs et des masses ! 91 participants de 22 pays ont déclaré lors d'un webinaire de l'ICOR le 6 mars de mener résolument et ensemble la lutte pour la paix dans un front uni anti-impérialiste. Construisons aussi en Allemagne un nouveau mouvement fort pour la paix contre tous les bellicistes impérialistes !

• Résistance active contre la préparation impérialiste d'une troisième guerre mondiale !

• Contre le transfert des fardeaux de la guerre et de la crise sur les masses populaires ! Pour un supplément salarial au moins à hauteur de l'inflation !

• Pour la paix, l'amitié entre les peuples, le véritable socialisme !

• Renforçons le parti ouvrier révolutionnaire MLPD ! Joignez-vous à l'association de jeunesse Rebell et à ses groupes de résistance !







ICOR (Coordination et coopération internationales de partis et organisations révolutionnaires)

Stefan Engel, « Sur la formation des nouveaux pays impérialistes », p. 43 et 9

Trois possibilités pour faire un don :

1. Pour le fonds d'aide du Conseil de coordination du mouvement ouvrier en Ukraine (KSRD) :

Organisation de solidarité et d'entraide Solidarität International

IBAN : DE86 5019 0000 6100 8005 84, mot-clé « Ukraine Hilfsfonds »

2. Pour le financement de délégations de mineurs ukrainiens et russes à la Conférence internationale des mineurs 2023 :

Organisation de solidarité et d'entraide Solidarität International

IBAN : DE86 5019 0000 6100 8005 84, mot-clé « IMC, russische und ukrainische Kumpel » [mineurs russes et ukrainiens]

3. Pour le MLPD afin de promouvoir sa politique anti-impérialiste en Allemagne :

MLPD IBAN : DE76 4306 0967 4053 3530 00 Mot-clé « Friedenskampf » [Lutte pour la paix]