MLPD-Contribution mensuelle 40 ans - site web ICOR - 13/04/2022

En 2022, le MLPD fêtera ses 40 ans d’existence en tant que parti ouvrier révolutionnaire et membre fier de l’ICOR. Notre organisation de jeunes Rebell fêtera également ses 30 ans d’existence et notre maison d’éditions Neuer Weg [Voie nouvelle], qui a imprimé l’organe théorique du MLPD et de ses prédécesseurs (REVOLUTIONÄRER WEG – Voie révolutionnaire) depuis le début, aura 50 ans. Enfin, l’année 2022 sera pour nous placée sous le signe de Willi Dickhut, maître à penser du MLPD, dont ce sera le 30e anniversaire de la mort.

Nous allons fêter tout cela comme il se doit et nous vous y invitons très chaleureusement !

Pour cela, nous organisons un programme varié. Le point culminant sera une cérémonie à cet effet le soir du 26/08/22. Les autres éléments du programme sont un grand concert sur « 30 ans de Rebell » et des événements plus ou moins importants tout au long des trois jours. En tant qu’internationalistes nous prévoyons d’organiser des débats avec vous.

Bien sûr que vous êtes nos invités ici. Si vous avez besoin d’aide pour vous rendre sur place, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Afin d’entamer tous les processus (visas etc.) suffisamment tôt, nous vous demandons de nous faire savoir avant le 15 mai 2022 si vous êtes en mesure d’accepter l’invitation.

Nous profitons aussi de l’occasion pour vous inviter au 8 mai 2022 en Allemagne :

Ce n’est pas seulement le jour de la libération du fascisme hitlérien, mais cette année-ci aussi le 30e anniversaire de la mort de notre maître à penser et fondateur de notre parti, Willi Dickhut. Nous lui rendrons hommage lors d’une cérémonie à cette date historique et nous placerons, à côté de notre statue de Lénine, des stèles à sa mémoire et à celle d’autres révolutionnaires allemands (Friedrich Engels, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Ernst Thälmann). Là aussi, vous êtes invités à participer ou à envoyer un message. Il sera également possible de suivre les festivités en livestream (certaines parties du programme seront aussi traduites en anglais).

Ce jour-là, le MLPD et l’Alliance internationaliste, membre du Front uni anti-impérialiste, appellent à une manifestation contre la guerre impérialiste et le risque aigu de guerre mondiale. À la fin de la manifestation, nous inaugurons aussi un mémorial socialiste près de la Horster Mitte, siège central du MLPD, que nous rebaptiserons « Willi Dickhut Haus » [Maison Willi Dickhut]. Ce serait excellent et certainement une expérience si vous y participiez !N’hésitez pas à nous contacter avec vos questions !

Je vous envoie les salutations cordiales, solidaires et révolutionnaires au nom du CC du MLPD

Monika Gärtner-Engel

Responsable de l'internationalisme du MLPD