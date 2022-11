Lutte contre la catastrophe environnementale planétaire et pour l’unité de l’homme et de la nature dans le socialisme !

Il est le plus grand destructeur de l'environnement avec son exploitation impitoyable de l'homme et de la nature, son besoin de maximiser le profit et son insatiable soif de pouvoir. L'impérialisme, c’est la guerre et les impérialistes ne reculent même pas devant une guerre nucléaire pour mener leur lutte concurrentielle jusqu’au bout. C'est pourquoi, en cette journée de lutte pour l'environnement, nous nous battons délibérément contre la destruction de l'environnement et la guerre impérialiste !

Nous ne fermons pas les yeux sur la menace d'une catastrophe climatique, comme le font les politiques bourgeoises et petites-bourgeoises. Nous faisons la lumière sur la pollution des mers, l’invasion massive de déchets et l'empoisonnement de la Terre, la politique d'armement impérialiste et les préparatifs à la guerre nucléaire associés au mensonge de l'effet limité des armes nucléaires tactiques ou de l’utilisation civile sans problème ; nous attirons également l'attention sur l’appauvrissement progressif de la biodiversité, le trou dans la couche d'ozone, le dépérissement dévastateur des forêts, … . Réduire le champ de vision, c’est minimiser la dimension de la menace qui pèse sur les bases d’existence. C'est justement l'interaction des différents facteurs qui provoque les points de basculement mortels.

Depuis longtemps, l'humanité a créé un niveau de forces productives et de science qui pourrait permettre à tous les êtres humains de travailler, de se nourrir sainement, de vivre dans un environnement sain, de s’instruire, de se loger et de participer `sa la vie sociale et politique – si la couche minime du capital monopolistique international n'imposait pas au monde entier ses intérêts de profit et de pouvoir. Pour cela, nous devons discuter de manière stratégique : seul un monde sans capitalisme ni impérialisme sauvera l'homme et la nature ! La classe ouvrière est la force dirigeante aussi dans la lutte pour l'environnement. Elle est directement confrontée aux principaux responsables de la destruction de l’environnement, les monopoles internationaux. Au mensonge réformiste de décennies durant sur la contradiction entre la protection de l’environnement et la lutte pour l’emploi, nous opposons l'offensive des travailleurs, des jeunes, des femmes – des mouvements sociaux combatifs pour la protection de l'environnement et des emplois !

Nous déclarons notre volonté de mener des actions décentralisées simultanées le 12 novembre 2022 dans tous les pays avec des organisations de l'ICOR et avec les forces du Front uni anti-impérialiste et antifasciste et de nous présenter de manière combative. Des mots d'ordre uniques et fondamentaux devraient être complétés par les revendications concrètes dans les entreprises, les mouvements combatifs et en fonction des conditions concrètes. Actions décentralisées signifient : dans les métropoles et les points névralgiques de l'environnement des différents pays, mais là aussi en fonction des possibilités en ville et à la campagne. Les lieux appropriés pour des actions sont ceux où l'état catastrophique de l'environnement naturel est particulièrement visible : les glaciers qui fondent, les zones de sécheresse, les régions touchées par les incendies de forêt, les lieux et les régions qui subissent des inondations dramatiques. Sont également appropriées des actions sur les lieux des principaux responsables, comme les sièges des entreprises ou les sites des centrales nucléaires, contre la poursuite de leur exploitation.

Nous envisageons également de réaliser ces manifestations comme un tribunal et de dénoncer les responsables par l'intermédiaire des personnes concernées. Ainsi, le mouvement international des mineurs dénonce l'évolution de la politique des matières premières et de l'énergie qui méprise l'homme et l'environnement.

Nous voulons obtenir un grand impact par des protestations, des grèves et des actions dans les entreprises, les universités et les écoles, dans les quartiers, dans les rues et sur les places.

En même temps, l’ICOR organise un travail d’informations, des actions et une manifestation le 12 novembre à Paris avec une délégation internationale de l'ICOR et des forces du "Front uni". Paris est le lieu du sommet climatique de 2015 qui a complètement échoué ! En tant que grande ville d’empreinte internationale, elle s'y prête parfaitement. La manifestation débutera à 14 heures sur la place de la République. Envoyez des représentants ou même des délégations en fonction de vos possibilités ! Envoyez des actes d’accusation !

La situation sécuritaire en Égypte, due au régime fasciste de Sisi, ne permet pas de s'y présenter publiquement de manière combative. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous rendre sur le lieu de la COP 27.



Portons nos mots d'ordre dans les entreprises, dans la rue, dans les quartiers, dans les écoles :

Résistance active contre une catastrophe écologique imminente, contre une troisième guerre mondiale et contre le transfert des fardeaux de la crise et de la guerre sur les masses !

Trêve immédiate ! Pas un centime, pas un homme, pas une femme pour la guerre et l'armement !

Arrêt immédiat de toutes les centrales nucléaires !

Interdiction et destruction de toutes les armes de destruction massive ! Le socialisme est impossible sur une planète morte. L’ICOR défend la vie et l’avenir socialiste !

Développement massif et immédiat des énergies renouvelables !

Pas de greenwashing pour les gouvernements bourgeois et encore moins pour le régime fasciste de Sisi en Égypte ! Libérez tous les prisonniers politiques - en Égypte et partout ailleurs ! #FreeAlaa

Lutte contre l'exploitation néocoloniale des richesses de l'Afrique !

Le socialisme est la seule solution pour l’unité durable de l'homme et de la nature !

Download PDF