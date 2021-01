MLPD condamne la tentative de de coup d'État fasciste aux États-Unis – Ne sous-estimez pas la situation !

Il appelle à la solidarité internationale avec les protestations antifascistes, les luttes ouvrières et les forces socialistes aux États-Unis. Même si l'occupation immédiate du bâtiment du Capitole a pris fin ce soir, le danger fasciste dans la superpuissance impérialiste américaine n'a nullement été banni. Cela a été précédé par le début d'une crise englobant toute la société aux États-Unis – le « pays modèle de la démocratie ». Des millions d'ouvriers, de jeunes, de militants du mouvement « Black Lives Matter », de femmes sont descendus dans la rue ces derniers mois contre l'administration Trump, le racisme institutionnalisé et l'anticommunisme, et de plus en plus aussi avec une critique fondamentale du capitalisme. La crise englobant toute la société continue maintenant de se dérouler.

Lors de la session du Congrès américain du 6 janvier 2021 visant à confirmer l'élection du nouveau président américain Biden, la tentative de coup d'État fasciste a commencé. Le président sortant Trump refuse de reconnaître les résultats des élections jusqu'à ce jour. Des bandes fascistes armées portant des symboles fascistes, des leaders fascistes connus au niveau national comme Nick Fuentes, des troupes néo-fascistes comme NSC 131 ou des acteurs liés aux forces fascistes de Charlottesville ont pris d'assaut le Capitole, organisés et armés, sous des slogans comme « Sieg Heil » ou « Hitler avait raison ». La réunion a dû être interrompue. Il y a eu quatre morts, des dizaines de blessés partiellement graves. Selon le Deutschlandfunk, il y a également eu des tentatives fascistes d'occupation de bâtiments gouvernementaux et des provocations similaires dans dix autres États.

Déjà le 19 decembre, Trump avait tweeté : « Une énorme manifestation le 6 janvier. Soyez là, ça va être sauvage ! » Les troupes de choc fascistes ont promptement défilé le 6 janvier. À Washington, Trump a fait preuve de provocation en prononçant son discours, donnant aux troupes de choc fascistes une orientation a priori anticommuniste pour prendre d'assaut le Capitole contre les démocrates de gauche soi-disant radicaux : « Après cela, nous allons y aller et je serai là avec vous. (...) C'est ce qui se passe dans un pays communiste. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début ».

Dans le cas de protestations antifascistes, comme celles du mouvement « Black Lives Matter », le Capitole a été bouclé par une présence de la police martiale, et la Garde nationale a été déployée et mise en position. Malgré l'annonce de la « journée sauvage », les forces de sécurité auraient été incapables d'affronter avec succès les putschistes ? Des vidéos circulent déjà, montrant des policiers ouvrant les cordons et posant pour des selfies avec les putschistes.

Cela prouve clairement qu'il ne s'agissait nullement d'un soulèvement spontané et inattendu d'une « racaille », comme on le lit parfois dans la presse allemande aujourd'hui. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État fasciste organisée après l'appel du président fasciste destitué par vote et avec le soutien de certaines parties de l'appareil répressif d'État.

Le 6 janvier a été déclaré comme étant aussi un test pour le jour de la prise de pouvoir du gouvernement par Biden le 20 janvier 2021. Ce n’est que sous la pression de l’opinion publique que Trump a hypocritement appelé vers 22 heures à rentrer du Capitole occupé « à la maison », alors qu'il a explicitement loué les auteurs fascistes comme quelque chose de « très spécial », dont il était fier.

Le fait que Trump ne puisse apparemment plus mobiliser des centaines de milliers de personnes, que seuls quelques milliers se soient ralliés à son soutien, et que le second tour des élections sénatoriales dans les anciens bastions républicains ait abouti à l'attribution de sièges supplémentaires aux démocrates montre que la base de masse d'un développement fasciste est en train de s'effriter. Néanmoins, la situation ne doit en aucun cas être sous-estimée ! Le regroupement organisé des troupes de choc fascistes se poursuit, tout comme la mobilisation fasciste. Ceux qui descendent maintenant dans la rue sont les troupes de choc ouvertement fascistes des partisans de Trump, prêts à tout. Trump ne doit pas être sous-estimé dans sa brutalité, sa soif de pouvoir, sa perte narcissique de la réalité et ses connexions organisées avec toute la gamme des forces fascistes aux États-Unis. Dans une situation où la pandémie de Corona se développe sans contrôle, où la crise économique et financière mondiale s'aggrave et où les États-Unis prennent du retard dans la compétition inter-impérialiste avec la Chine, le renforcement et l'expansion systématiques des troupes de choc fascistes ne sont pas seulement une question de résultats électoraux, mais aussi une préparation à la transition vers des méthodes de gouvernement ouvertement fascistes dans des luttes de classes plus difficiles.

Un coup d'État fasciste aux États-Unis changerait également la situation mondiale. Cette évolution nous rappelle qu'il faut prendre au sérieux et combattre le dangereux développement vers la droite de gouvernements impérialistes et de partis bourgeois dans de nombreux pays du monde. « Étouffer le mal dans l’œuf ! » devient une tâche commune à toutes les forces progressistes du monde.

Le 7 novembre 2020, le MLPD avait déjà averti – lorsque la défaite électorale de Trump est devenue apparente – du « danger d'un coup d'État du fasciste Trump ». À plusieurs reprises, ce pronostic a été considéré comme exagéré. Mais les événements du 6 janvier appellent à la plus grande vigilance. L'ancien général américain Flynn avait déjà élaboré en décembre dernier le plan visant à déclarer l'état d'urgence et à faire répéter les élections sous la supervision de l'armée américaine.

Une tentative de coup d'État fasciste a actuellement peu de chances de réussir. Son échec a également été favorisé par le fait que de plus en plus de républicains réactionnaires se détournent également de Trump et des méthodes fascistes. Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, et le vice-président de Trump, Mike Pence, ont tous deux condamné cette action. La Fédération de l'industrie américaine a même demandé la destitution de Trump. Au Capitole, les députés ont continué la procédure de reconnaissance pour l'élection de Biden dans la nuit. Les forces déterminantes actuelles du capital financier américain ont actuellement opté pour Biden et donc pour un retour à la principale méthode de gouvernance du système de la pensée petite-bourgeoise. Il ne s'agit toutefois que d'une modification de la politique impérialiste réactionnaire des États-Unis. Avec les événements du 6 janvier, une crise politique ouverte a éclaté aux États-Unis, une crise ouverte du parti républicain et une crise constitutionnelle ouverte de la démocratie bourgeoise.

La destitution de Trump par vote a été le succès gagné de haute lutte du revirement d'esprit progressiste aux États-Unis. Dans les médias allemands, cependant, le revirement d'esprit progressiste est largement ignoré. Des protestations antifascistes se sont cependant immédiatement développées à Los Angeles, entre autres, où plusieurs milliers de manifestants ont été attaqués par des partisans de Trump. D'autres manifestations anti-Trump ont eu lieu à Portland et à New York, ainsi qu'à Chicago, entre autres.

Les mouvements ouvrier et populaire ne doivent pas se faire d'illusions sur le fait que Biden poursuit désormais leurs intérêts. Le MLPD appelle à la lutte contre la superpuissance impérialiste américaine et à la vigilance contre les tentatives de coup d'État fascistes aux États-Unis. L'organisation socialiste américaine « Freedom Road » (FRSO) a déclaré : « Il est impératif que tous ceux d'entre nous qui aspirent à un avenir meilleur, agissent maintenant. Nous devons rester dans la rue et nous battre pour un programme qui représente les intérêts du peuple. La route à parcourir sera difficile, mais l'avenir est prometteur ».

En Allemagne, le MLPD organise la solidarité internationale avec le mouvement antifasciste et démocratique, avec les luttes des travailleurs et les forces socialistes aux États-Unis. Les syndicats annoncent une grève générale en cas de coup d'État. Avec l'organisation révolutionnaire mondiale ICOR, le MLPD soutient la construction de partis révolutionnaires et marxistes-léninistes forts, ancrés dans les masses aux États-Unis. L'organisation révolutionnaire mondiale ICOR a annoncé qu'elle organisera une solidarité mondiale en cas de coup d'État fasciste ! Trump est devenu l'anticommuniste le plus connu et le plus détesté au monde. Le fait que des millions de personnes se retournent contre lui dans le monde entier fait également partie du fait de venir toujours mieux à bout des effets corrosifs de l'anticommunisme. L'avenir appartient au véritable socialisme !

Le MLPD et l’organisation des jeunes Rebell appellent à en faire le thème des prochaines manifestations du lundi partout et à y participer largement – dans des conditions de protection de la santé. Le MLPD fait le lien avec la lutte contre les politiques du gouvernement fédéral et son développement vers la droite. Il est significatif que la chancelière Angela Merkel, qui par ailleurs aime à se prétendre progressiste, selon tagesschau.de, vient de donner à l’instigateur Trump tout juste la « complicité » dans la tentative de coup d'État.

Aucune chance à l'anticommunisme, au fascisme, au racisme et à l'antisémitisme !

Vive la solidarité internationale ! Pour la liberté, la démocratie et le vrai socialisme !