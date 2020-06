Lénine est arrivé à Gelsenkirchen : "Aujourd'hui, nous avons envoyé un signal clair contre l'anticommunisme !

Chers ami.e.s et camarades,

Le MLPD avait attendu 300 participants pour l'érection de la statue de Lénine le 20 juin devant le siège du Parti à Gelsenkirchen - 1 100 sont venus !

Les journaux, les sites en ligne et les chaînes de télévision du monde entier en parlent.

Dans son discours de bienvenue, Gabi Fechtner, présidente du MLPD, a expliqué : « Ces dernières semaines, on m'a souvent demandée si l'installation de la statue était une provocation. Non, mais c'est peut-être une certaine rupture de tabou. Une rupture du tabou selon lequel, dans cette société, on ne devrait même pas parler des conquêtes du socialisme et de ses représentants. Aussi pour renverser du piédestal les tabous et les interdictions de penser, cette journée s'inscrit dans le mouvement "Aucune chance à l'anticommunisme !" » Le programme a été festif, pugnace, culturel et des centaines de personnes ont chanté avec enthousiasme l'Internationale lors du dévoilement du monument.

Stefan Engel, le dirigeant de l'organe théorique du MLPD, la série de publications Revolutionärer Weg [Voie révolutionnaire], a expliqué : « Si nous professons aujourd'hui le marxisme-léninisme, nous savons bien sûr que les textes, livres, essais et écrits de Marx et Lénine ont déjà plus de 100 ans et ne sont plus comparables aux conditions sociales actuelles. » Il a expliqué que « le dogmatisme est étranger au marxisme-léninisme » et que « nous devons toujours utiliser notre propre tête », comme le MLPD le fait depuis 38 ans.

Dans un programme divertissant avec des chansons ouvrières et de liberté, classiques et modernes, des salutations de Gelsenkirchen, d'Allemagne et du monde entier ont été présentées.

Nous remercions vivement les amis internationaux qui nous ont écrit – beaucoup d'entre eux n'ont pas pu venir en raison des restrictions imposées par Corona. Nous avons été très heureux des salutations, même si nous n'avons malheureusement pas pu les présenter toutes. Elles seront toutes publiées. Bien sûr, nous étions heureux de pouvoir accueillir malgré tout des invités d'Éthiopie, de Belgique, d'Érythrée, de France, de Haïti, de Colombie, des Pays-Bas, de Turquie, du Kurdistan et d'autres participants de nombreux pays.

Cette journée a été une lourde défaite pour toutes les tentatives anticommunistes visant à empêcher la statue. Une grande marche fasciste annoncée n'a eu que 16 misérables participants.

« Dans la période à venir, le débat sur Lénine et l'anticommunisme va naturellement se poursuivre. Aujourd'hui, une pas important a déjà été fait pour garantir qu'il y aura un débat de masse à ce sujet », a déclaré Gabi Fechtner.

Après l'événement, des gens venant du quartier et de plus loin arrivent constamment pour voir le monument, pour être photographiés avec lui et nous avons de nombreuses discussions intéressantes. De nouveaux contacts sont noués, il y a beaucoup qui n'ont appris que maintenant par les informations dans les média plus sur le MLPD et sur son engagement pour la cause de la classe ouvrière et l'alternative révolutionnaire du véritable socialisme.

Sur www.rf-news.de, la chaîne youtube du MLPD (youtube.com/mlpdde) et sur www.mlpd.de/lenin, vous pouvez regarder la transmission en direct de l'événement, un ensemble de photos et un bon court métrage de 5 minutes. Nous sommes vraiment désolés et nous nous excusons du fait qu'à cause de problèmes techniques, la traduction annoncée du livestream n'ait pas pu être transmise.

En attendant, la traduction du livestream avec les discours de la présidente du Parti Gabi Fechtner et de l'ancien président du Parti et actuel dirigeant de l'organe théorique Revolutionärer Weg, Stefan Engel, ont pu etre mis à disposition (https://youtu.be/YIxFQQe7gIQ). D'autres traductions suivront,

Avec nos salutations révolutionnaires chaleureuses

Section d'internationalisme du MLPD