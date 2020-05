Le 20 juin 2020, c'est le jour : La statue de Lénine à Gelsenkirchen sera dévoilée !

« Nous sommes heureux que le moment soit venu et que maintenant la cérémonie ait lieu le 20 juin 2020 », a déclaré Gabi Fechtner. Le déroulement de la pandémie du coronavirus permet actuellement de célébrer cette fête dans le strict respect de la protection de la santé : « Ce faisant nous célébrerons aussi publiquement le 150e anniversaire récent de Lénine. Nous célébrerons également le 20 juin, jour exact du 38e anniversaire du MLPD, le seul parti en Allemagne qui affiche Lénine en son nom et applique ses enseignements au présent ».

« Lénine était maître dans l'art de travailler avec détermination et succès à des solutions réelles, c'est-à-dire révolutionnaires, dans les crises historiques mondiales. Et nous vivons aujourd'hui la crise la plus dramatique du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est donc grand temps d'ériger le premier monument de Lénine en Allemagne de l'Ouest et de lancer un vaste débat social sur les perspectives révolutionnaires », explique Gabi Fechtner.

Par deux fois, à la demande du MLPD, les tribunaux ont remis à leur place les responsables municipaux de Gelsenkirchen qui voulaient interdire sérieusement l'installation d'une statue historique sous prétexte de « protection d'un monument historique ». La CDU avait alors lancé une pétition en ligne à Gelsenkirchen : « Horst dit non à la statue de Lénine ». Après plusieurs semaines, étant infructueuse, elle a été enterrée : Au lieu de 2 200 signataires ciblés, il n'y en a eu que 204, dont 165 de Gelsenkirchen.

Gabi Fechtner : "Le 20 juin, nous célébrerons également cette honte de l'anticommunisme. Nous profitons de cet événement pour mener un large débat démocratique sur des questions telles que l'importance actuelle de l'alternative socialiste ou le rôle social désastreux de l'anticommunisme ».

La célébration de l'inauguration du monument de Lénine

commence à 14 heures

lieu : intersection Schmalhorststraße/Industriestrasse, Gelsenkirchen-Horst.

Nous demandons aux représentants de la presse de s'accréditer en temps utile, car le nombre de participants inscrits est limité à environ 300 pour des raisons de protection de la santé. Seule une partie peut être réservée à la presse régionale, nationale et internationale, car de nombreuses personnes de Gelsenkirchen et des délégations de toute l'Allemagne et de l'étranger aimeraient y participer.

Évidemment le MLPD sera content de messages de salutations et de visites.

Pour plus d'informations sur la controverse autour de la statue de Lénine, sur Lénine, sur les discussions controversées à son sujet et sur le mouvement « Aucune chance à l'anticommunisme » veuillez regardez ici: https://www.rf-news.de/lenin/collection_view