Discours à l’occasion du dévoilement de la statue de Lénine

À l'époque, nous avons mené un débat important sur le nom qui convient le mieux au parti. Nous avons opté pour le nom : Parti marxiste-léniniste d'Allemagne.

La déléguée Helga Janzik de Gelsenkirchen, une femme de ménage qui a organisé la première grève des femmes de ménage en Allemagne en 1976, a expliqué à ce sujet lors du congrès du parti :

« Lors de notre réunion locale des membres, aucun des camarades ne s'était prononcé en faveur du nom MLPD. Nous craignions que les travailleurs nous confondent avec un cercle de théorie. Nous n'avons pas vu que nous avions adopté une approche unilatérale. Nous, les communistes, devons surtout faire entrer dans la classe ouvrière le marxisme-léninisme. Dans notre travail, nous partons du marxisme-léninisme et sommes obligés de le propager parmi les ouvriers. Si nous ne le faisions pas, nous serions à la merci du réformisme et du révisionnisme et nous priverions la classe ouvrière de la voie vers le socialisme. »

Le nom de parti MLPD présente encore un autre avantage : Le nom est encore inconnu de la classe ouvrière et n'a pas de connotation négative comme le nom : « Parti communiste ». Le nom MLPD signifie un parti de type nouveau, comme Lénine l'avait toujours revendiqué lorsque nous nous trouvons à une nouvelle époque de construction du parti.

Avec la fondation du DKP en 1968, il est devenu évident qu'il suivrait la voie révisionniste du PCUS et du SED. La nouvelle construction du parti révolutionnaire en Allemagne était devenue nécessaire.

Le MLPD porte le nom de Marx et Lénine dans sa nom car nous nous référons au socialisme scientifique, fondé par Marx et Engels et développé de manière décisive par Lénine.

Marx a fait une critique scientifique du mode de production capitaliste, a développé la doctrine de la lutte de classe et a fondé le matérialisme dialectique et historique comme conception du monde des communistes.

Lénine n'était pas seulement un marxiste, mais aussi un brillant théoricien du marxisme. Au milieu de la Première Guerre mondiale, il a analysé que le capitalisme, depuis le début du siècle, s'était transformé en impérialisme dans les plus grands pays capitalistes. Cet impérialisme était basé sur la monopolisation du grand capital, qui ne se contentait plus d'exploiter uniquement ses propres ouvriers. En outre, l’impérialisme signifie l'exploitation capitaliste de pays et de colonies entiers.

Dans la lutte pour le repartage du monde, l'impérialisme allemand a déclenché la Première Guerre mondiale avec ses 20 millions de morts – une barbarie sans précédent.

Lénine est resté fidèle aux décisions de l'Internationale de 1910 selon lesquelles, en cas de guerre, aucun ouvrier d'un pays ne doit tirer sur les ouvriers d'autres pays. Lénine a analysé cette guerre et l'a considérée comme l'expression ultime de la pourriture et de la décadence du système impérialiste. Il en a conclu la nécessité d'une révolution socialiste internationale, qui a en fait commencé en Russie en 1917 avec la révolution d'Octobre. En fin de compte, sa politique de paix a aussi contribué, de façon déterminante, à gagner la majorité décisive de la classe ouvrière et des paysans de Russie à la révolution prolétarienne. Lénine a également réglé ses comptes, sur la base de principes, avec les opportunistes de la social-démocratie, qui, au lieu de mener résolument la lutte pour la paix, se sont agenouillés devant le militarisme de l'empire. Ils sont ainsi passés au social-chauvinisme et ont dégénéré en appendice réformiste de l'Empire.

Léninisme signifie appliquer le marxisme à l'époque de l'impérialisme et de la révolution prolétarienne.

Si nous professons aujourd'hui le marxisme-léninisme, nous savons bien sûr que les textes, livres, essais et écrits de Marx et de Lénine ont déjà plus de 100 ans et ne sont plus comparables aux conditions sociales d'aujourd'hui. À cette époque, il n'y avait même pas 7 ou 8 pays impérialistes. Aujourd'hui, environ un pays sur quatre ou cinq dans le monde peut être classé être impérialiste. Le reste des pays sont des pays néo-coloniaux et des pays capitalistes dépendants.

À l'époque de Lénine, il n'y avait que peu de monopoles internationaux, aujourd'hui nous parlons de près de 120 000 monopoles internationaux qui se font concurrence pour le marché mondial.

Lénine a découvert que la domination des monopoles tournait de plus en plus au capitalisme monopolistique d'État. C'est à dire que les monopoles s'approprient l'appareil d'État, se fondent complètement dans ses organes et, de cette façon, les monopoles ont établi une domination générale sur l'ensemble de la société, même sur la bourgeoisie non monopoliste. C'est pourquoi nous parlons de la dictature des monopoles.

L’État n'est pas neutre au-dessus des classes et n'est certainement pas un État social, mais l'instrument de domination pour les monopoles au pouvoir. Le gouvernement respectif n'est que le prestataire de services des monopoles dominants.

Afin de comprendre les conditions concrètes de l'époque actuelle, Marx et Lénine nous ont donné une orientation décisive avec leurs fondements théoriques. Avec la méthode dialectico-matérialiste, ils nous ont aussi donné l'arme décisive entre les mains pour traiter correctement la théorie de Marx et Engels, car le marxisme-léninisme est étranger à tout dogmatisme.

Marx et Lénine ne cessent de souligner que l'analyse concrète de la situation concrète constitue l'essence vivante de la théorie marxiste.

Dès le début, notre parti a mis l'accent sur ce point, pour s'approprier cette méthode, parce que la construction de parti en Allemagne devait s'aligner aux conditions concrètes en Allemagne et dans le monde, et ne pouvait pas être une simple imitation de l'ancien mouvement communiste. Nous étions très différents à cet égard du reste du mouvement marxiste-léniniste, né dans les années 1970, après le mouvement étudiant en 1968. À l'aide de la dialectique matérialiste nous analysons la connaissance en évolution constante des nouveaux phénomènes et changements essentiels et, sur cette base, nous pouvons aussi établir des prévisions précises sur le développement futur. Cette capacité est également cruciale pour l'avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière.

Le mépris de la méthode dialectique était l'un des problèmes fondamentaux de l'ancien mouvement communiste, qui a permis au mode de pensée petit-bourgeois de pénétrer dans le mouvement communiste et de transformer les anciens partis révolutionnaires en partis bourgeois. Le révisionnisme moderne utilise l'idéologie du marxisme-léninisme comme une phrase, tandis que, en même temps, son contenu est bourgeois.

Mais Lénine n'était pas seulement un grand théoricien et modèle dans l'application de la méthode dialectique, il était aussi un leader exemplaire du mouvement ouvrier révolutionnaire, dont notre parti a assumé beaucoup.

C'est Lénine qui a écrit cette phrase : « Les éléments " communistes " ne commencent que lorsque apparaissent les samedis communistes, c'est-à-dire le travail de certaines personnes au profit de la société à une large échelle, travail sans rémunération et dont les normes n'ont été instituées par aucun pouvoir, ni aucun État. » (Lénine, « Rapport sur les samedis communistes… », Œuvres, t. 30, Paris/Moscou 1964, p. 295)

Il a désapprouvé que des responsables du parti s'arrogent un avantage privé, et a introduit un maximum de parti pour les fonctionnaires. Chez nous, dans le MLPD, nous avons introduit, dès le début un tel maximum de parti dont le montant n’est pas supérieur au salaire moyen d'un ouvrier. Cela doit éviter, que l'incitation matérielle devienne la force motrice pour la pensée, les sentiments et l'action de nos fonctionnaires et de nos membres. Chacun doit faire de son mieux de manière désintéressée, il est censé mener une vie modeste.

Avec un tel mode de pensée prolétarien il est possible que la lutte de classe prolétarienne se développe, que le parti fusionne avec la masse des ouvriers et que le parti et le socialisme puissent être construits avec succès.

Avec un mode de pensée petit-bourgeois toutefois, ni le parti ni le socialisme ne peuvent être construits. Voici ce que nous avons vécu dans l'histoire du mouvement ML, qui naquit au sein du mouvement étudiant en 1968 et qui a disparu de nouveau, jusqu'à la fin des années soixante-dix, dans le tiroir de l'histoire.

Lénine était, comme Marx, également un fervent internationaliste. Il était convaincu : Le socialisme ne peut l'emporter qu'au niveau international. La révolution d'Octobre était donc pour lui seulement le début d'une révolution socialiste internationale. Sous sa direction fut fondé en 1919 l'Internationale communiste.

Lénine a marqué la vision des États socialistes unis du monde, à y travailler ensemble pour l'avantage mutuel, où il n'y aura plus de guerres, d'exploitation et d'oppression d'un pays par d'autres pays, des ouvriers par les capitalistes.

Que la progression de la révolution internationale, malgré les presque 5 ans de crise révolutionnaire persistante en Allemagne, a pu être étouffée dans le sang était dû au fait que les conditions objectives de l'internationalisation de la production n'étaient pas encore assez avancées.

Aujourd'hui, en revanche, nous avons affaire à l'internationalisation de la production et du commerce, qui secouent de plus en plus les chaînes de l'État-nation de l'ordre capitaliste. C'est un problème insoluble qui conduira soit à une nouvelle guerre mondiale, soit à une révolution socialiste internationale.

Marx et Engels ont déjà développé les bases d'un ordre social dans l'unité de l'homme et de la nature. Dès le début, Lénine avait la vision d'une société électrifiée basée principalement sur les énergies renouvelables. Bien sûr, il ne connaissait pas encore de crise environnementale mondiale, mais le MLPD continue aujourd'hui encore à construire l'écologie marxiste-léniniste sur les bases de la politique environnementale socialiste. Nous savons que la catastrophe planétaire de l’environnement ne peut être évitée que si, auparavant, le socialisme a remporté la victoire sur le capitalisme à l'échelle mondiale. C'est pourquoi la politique environnementale est un élément essentiel de notre travail quotidien révolutionnaire.

Si nous érigeons cette statue aujourd'hui, nous nous engageons en même temps à nous tenir ferme au marxisme-léninisme et à poursuivre les enseignements de Marx et de Lénine de manière cohérente, à toujours utiliser notre propre tête et à nous relier toujours avec la classe ouvrière, les gens simples, les exploités et les opprimés du monde.

Nous ne permettrons pas à l'anticommunisme de salir le marxisme-léninisme et ses grands esprits théoriques et leaders pratiques du mouvement ouvrier révolutionnaire et de les évincer de l'histoire par une manipulation systématique de l'opinion.

La statue est une victoire contre la manipulation de l'opinion et a suscité une grande excitation juste dans le camp bourgeois. Cette excitation est très saine, parce qu'elle fait naître un nouveau débat social sur Marx et Lénine, qui est absolument nécessaire et doit supplanter l'anticommunisme antidémocratique. La société a besoin de nouvelles visions et ces visions ne peuvent naître que sur une vision claire du monde et une base théorique appropriée.







Vive Lénine !

Vive le marxisme-léninisme !

En avant avec le MLPD et le mouvement marxiste-léniniste et ouvrier international dans la voie vers les pays socialistes unis du monde !