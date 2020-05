Déclaration de l'ICOR sur la célébration d'un nouveau 1er mai

De nouvelles maladies frappent gravement et de plus en plus souvent la population mondiale. Le système impérialiste a créé un monde dans lequel le climat et l'environnement changent d'une manière qui constitue une réelle menace pour la vie humaine.

La voracité du système capitaliste, avec le capital financier et les monopoles au sommet, les politiques des gouvernements bourgeois ont conduit, entre autres par le biais des privatisations, à une orientation accrue des systèmes de santé sur le profit, et ont sapé en particulier le système de santé publique. C'est pourquoi ils sont souvent au bord de l'effondrement face à la pandémie actuelle.

Cette crise économique et financière, qui touche déjà les principales puissances impérialistes, a entraîné une forte baisse de la production en Chine ainsi qu'aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans la plupart des pays opprimés. Historiquement, cette crise économique et financière mondiale aura une profondeur, une durée et des conséquences imprévisibles.

Nous rejetons le fait que les dirigeants tentent d'utiliser la pandémie du coronavirus pour couvrir l'évolution de cette crise économique et se décharger de son poids sur le dos des larges masses !

Ces gouvernements fournissent des milliards de dollars aux banques et aux entreprises, argent qui n'est pas utilisé comme il se doit pour améliorer immédiatement les systèmes de santé, la protection de l'environnement et la sécurité sociale urgente des grandes masses.

Dans de nombreux cas, les dirigeants tentent de maintenir la production industrielle à tout prix et dans des conditions d'hygiène totalement inadéquates, voire d'accroître l'exploitation même dans ces circonstances.

Le l'ICOR salue, encourage et soutient les grèves comme en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays, les mobilisations et d’autres formes de protestation des travailleurs et des secteurs populaires !

Dans les pays opprimés, il y a un pourcentage particulièrement élevé de chômeurs, et des milliers de travailleurs qui vivent d'un travail occasionnel, de la vente dans la rue, du travail indépendant et des petits commerçants, qui restent sans moyens dans cette situation, même pour se nourrir. Dans le cas des aides d'État celles-ci sont généralement totalement insuffisantes.

C'est pourquoi, dans plusieurs pays, comme en Argentine ou en Uruguay, il y a un grand développement de cuisines populaires dans les quartiers prolétariens, expression de la solidarité, premier grand pas et germe de l'organisation autonome des masses dans la perspective d'affronter les effets de la crise actuelle de manière combative. Il existe également des réseaux de solidarité en Colombie, en Haïti, en Équateur, au Pérou, au Chili, aux Philippines et dans de nombreux autres pays. Dans les pays impérialistes aussi, une immense solidarité et une volonté de s'entraider se sont développées parmi les masses.

Les classes dirigeantes de nombreux pays profitent de la crise sanitaire et de la nécessité de contraintes sociales pour restreindre les droits et libertés démocratiques en interdisant les manifestations et les protestations, ce qui va souvent jusqu'au couvre-feu, en mobilisant non seulement la police mais aussi les forces armées. Ces mesures sont très dangereuses et sont dirigées contre la lutte des travailleurs et des larges masses ! Ces mesures sont utilisées par les dirigeants pour faire avancer la fascisation à l'intérieur.

Cette réalité aggrave également la situation des femmes qui, outre les effets de la crise, assument davantage de tâches domestiques et de responsabilités dans les soins aux enfants et aux personnes âgées, et qui sont elles-mêmes victimes d'un plus grand nombre de cas de violence domestique patriarcale.

Les tensions internationales se sont accrues en raison des menaces de guerre, du chantage et des sanctions des États-Unis contre des pays comme l'Iran, Cuba, la Chine, le Venezuela ou le Nicaragua.

Cette double crise sanitaire et économique va tôt ou tard ouvrir la voie au développement de crises politiques, déjà très prononcées dans de nombreux pays. Cela peut déboucher sur une fermentation révolutionnaire.

Mais seulement la lutte du prolétariat international et de ses alliés peut surmonter ce système de manière révolutionnaire ! Pour cela, nous avons besoin de fortes organisations révolutionnaires et une ICOR forte ! Un système qui a pour but le profit maximum des monopoles et non l'humanité, ses besoins et le respect de la nature appelle à relancer la lutte pour le socialisme ! Le principe directeur du socialisme est de surmonter l'exploitation de l'humanité et de la nature et de développer les forces productives dans l'unité de l'économie et de la santé. Seul le pouvoir de la classe ouvrière garantira ces lignes directrices !

Ce 1er mai, l'ICOR, qui promeut la coordination et la coopération internationales des partis et organisations révolutionnaires dans une perspective révolutionnaire et socialiste, appelle à développer la solidarité, l'organisation et la lutte avec la plus grande énergie et propose la construction d'un Front anti-impérialiste et antifasciste mondial et un programme actualisé pour celui-ci :

Une véritable suspension des paiements de la dette nationale imposée aux pays opprimés !

Création de nouveaux emplois à grande échelle dans le secteur de la santé et augmentation des salaires dans ce secteur !

Luttons pour un changement du système de santé qui place les humains au centre.

Renforcement immédiat des mesures de protection pour tous les travailleurs du secteur de la santé et des autres secteurs qui continuent à travailler. Luttons contre l'égoïsme national et la concurrence dans la recherche des causes, le diagnostic et le traitement ! Un débat scientifique compréhensible par les masses !

Non à la tentative réactionnaire de déplacer le poids de la crise sur les larges masses et la classe ouvrière !

Non aux restrictions des libertés et des droits démocratiques !

Arrêt immédiat de toute production actuellement non essentielle dans la société ! Dispense des travailleur.se.s et des employé.e.s de ces industries, avec compensation intégrale du salaire !

La production, dont l'entretien est actuellement indispensable, doit être réalisée avec les plus grandes garanties sanitaires possibles, avec la désinfection des machines et des outils et en respectant une distance minimale de 1,5 à 2 mètres !

Aide d'urgence de l'État et soins d'urgence pour les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant besoin d'aide. Aide d'urgence pour les sans-abri, les réfugiés, les sans-papiers et les personnes en situation précaire ! Mesures de grande envergure pour des soins de santé gratuits, avec de la nourriture et des médicaments pour tous au détriment des profits du gros capital !

Renforcez votre activité organisée d'entraide et de solidarité, dans la lutte contre le transfert du fardeau de la crise sur les masses populaires !

RROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !

Pour la fin de toutes les guerres impérialistes d'agression et des blocus contre les peuples opprimés du monde !

POUR UN 1er MAI INTERNATIONALISTE ET LA LUTTE POUR UNE PERSPECTIVE RÉVOLUTIONNAIRE ET SOCIALISTE !

Vive le renforcement de l'union mondiale dans l'ICOR !

Vive le Front anti-impérialiste et antifasciste mondial !

Vivent la santé, la démocratie, la paix, la liberté, le socialisme !