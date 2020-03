Aucune chance à l‘anticommunisme ! Arrêtez la campagne contre le MLPD ! Il n’y aura un fort mouvement progressiste que sans scissionnistes anticommunistes !

La conscience de classe, la conscience environnementale, les consciences internationaliste et de femme se réveillent sur un large front. Mais l’évolution vers la droite s’est aussi renforcée dans la société. Elle a son point de départ dans le gouvernement et les partis bourgeois et inclut maintenant aussi une partie des médias et de la culture. À partir de là, l’AfD a pu gagner, pour la première fois dans l’histoire d’après-guerre une base de masse notable pour des idées fascisantes et völkisch [inspiré par le nationalisme racial]. Le système impérialiste mondial se développe à mode de crise. C’est la matière dont naissent l’intérêt et l'approbation pour des changements sociaux fondamentaux et pour les marxistes-léninistes.

2. Dans la lutte contre le développement vers la droite le MLPD se renforce et avec lui l’Alliance internationaliste comme front uni contre le développement vers la droite, le fascisme et la guerre. Dans toutes les activités pertinentes, le MLPD fait clairement valoir ses points de vue, donne une orientation et une perspective. « Omniprésent » titre n-tv en octobre 2019 à son sujet. Le MLPD présente l’aile révolutionnaire dans le revirement progressiste de l’état d’esprit, il est enraciné dans les entreprises et les syndicats. Il a montré une force de combat et de la fermeté et il a fait preuve de son enracinement croissant et de sa force organisationnelle dans les mouvements ouvrier et populaire.

3. Cela met en alerte les forces dominantes : Les associations des capitalistes et leurs monopoles, le gouvernement, en particulier le ministre de l’Intérieur Seehofer, les partis bourgeois et les services secrets. En 2018 ils démarrent une campagne anticommuniste pour réprimer le MLPD. Les comptes sont annulés, les salles d’événements fermées ou interdites. Festivals et concerts malmenés par des opérations de police. Des représentantes et représentants sont couverts de menaces de mort fascistes ou sont déclarés « fauteurs de trouble potentiels » comme Stefan Engel, le directeur de la rédaction Voie révolutionnaire (l’organe théorique du MLPD).

4. L’« accompagnement musical » à cela : l’anticommunisme. L’anticommunisme encore prédominant se veut progressiste – tout en excitant contre la construction socialiste en Union soviétique et dans la Chine de Mao Zedong, avec des propos incendiaires comme « stalinisme » et « maoïsme ». L’intention est de frapper ainsi le marxisme-léninisme en général et le MLPD. Surtout par le biais des partis bourgeois et les ONG cet anticommunisme est aujourd’hui passé dans tous les mouvements sociaux. L’anticommunisme moderne à son tour donne droit de cité à l’anticommunisme ouvertement agressif, tel qu’il est de plus en plus répandu par les gouvernements de droite, les forces comme l’AfD et les fascistes. Car toutes les formes de l’anticommunisme sont unies pour attaquer, diffamer, réprimer et détruire le socialisme scientifique et sa conception du monde. La poussée principale anticommuniste de la politique bourgeoise et de forces petites-bourgeoises contre les marxistes-léninistes a notamment permis le développement vers la droite et l’enflamme constamment. L’anticommunisme désarme dans la lutte contre l'évolution vers la droite et contre les forces fascisantes, car il justifie et légitime leurs actions.

5. Les tentatives de répression anticommunistes contre le MLPD échouent. De même que des tentatives ouvertes de la part de réactionnaires, qu'ils soient du BKA [Office fédéral de la police criminelle], de la CDU ou d'autres organisations similaires, pour exiger l'exclusion du MLPD d'alliances telles que celle contre les lois sur la police. Le MLPD fait de plus en plus parler de lui et affirme en grande partie ses droits et libertés démocratiques. Il ne se plie pas. Surtout pas pour prétendument échapper à l'anticommunisme. Au contraire : il propage le socialisme et défend ses acquis. Cela inclut notamment le plus grand intérêt à examiner tous les problèmes, erreurs et crimes qui se sont produits en son nom. Par contre, l'anticommunisme en tant que religion d'État en Allemagne implique de ne pas permettre de discussion sur le socialisme. Dénigrer le socialisme doit être considéré comme un bien commun – toute discussion libre comme une violation scandaleuse d'un tabou. À moins que, comme Kühnert (SPD) ou Ramelow (Die Linke), on ne s'empresse d'assurer qu'on n'entend par là que des réformes dans le cadre du capitalisme – qui n'a pourtant rien à voir avec le socialisme.

6. Afin d’imposer néanmoins l'isolement du MLPD dans les mouvements sociaux, les forces dominantes promeuvent et coordonnent de manière centralisée depuis la mi-2018 un nouveau courant liquidateur à l’échelle de l’ensemble de la société¹. Les exclusions simultanées d’alliances à l'échelle nationale, avec exactement le même régime linguistique et la même procédure, ne sont pas une « théorie du complot » mais un fait. Les acteurs sont parfois des représentants de partis bourgeois, de leurs organisations de jeunesse, des représentants de ce qu'on appelle les ONG. Les drapeaux du MLPD sont arrachés ou incendiés, les membres sont agressés physiquement et mis à terre, le MLPD est privé de ses droits et libertés démocratiques, la police est lancée à leurs trousses. Ils ont à leur actif des pamphlets anticommunistes remplis de haine, des attaques violentes dans de nombreuses villes, des campagnes de diffamation vicieuses et un certain nombre de scissions dans des alliances précédemment progressistes. Ainsi est mis en œuvre la mission des principaux monopoles allemands et du Verfassungsschutz [Service secret] de leur « Conférence sur la sécurité » en juin 2019² : Empêcher le « décloisonnement des extrémistes » (c'est-à-dire l'influence massive des révolutionnaires). Que les liquidateurs le fassent consciemment sur ordre ou parce qu'ils se sont laissés inciter par l'anticommunisme, ils doivent en répondre eux-mêmes.

7. Il existe un certain nombre de justifications idéologiques et de comportements pratiques pour le travail destructeur de ces personnes. Le slogan « pas de partis, pas de drapeaux » est la mise en pratique de la thèse de l’« absence d'idéologie » dans les mouvements sociaux. Ce mythe, que les forces dominantes utilisent depuis longtemps et qui est aujourd'hui présenté à tort comme la volonté, par exemple, de LA jeunesse des FFF [Fridays For Future – les vendredis pour l'avenir], a déjà été caractérisé par Lénine : « Dans la société bourgeoise, être sans-parti c'est masquer hypocritement l'adhésion passive au parti des rassasiés, au parti des dominateurs, au parti des exploiteurs. » ³ Les décisions d'incompatibilité contre les marxistes-léninistes sont introduites et le socialisme est démagogiquement assimilé au fascisme.

8. Même les soi-disant « gauchistes », tels que les Anti-allemands, les groupes anarchistes et trotskystes, se voient obligés d'imposer par la force les diktats bourgeois anticommunistes. Parfois avec la police, parfois avec des dirigeants syndicaux de droite, parfois avec des politiciens bourgeois. Le MLPD déclare clairement : La ligne rouge est franchie lorsque l'on se prête aux services de larbin de la classe dirigeante. Quiconque applique agressivement l'anticommunisme de la classe dirigeante contre le MLPD dans une telle situation ne fait pas partie de la gauche et n'a n’a rien à faire dans le mouvement progressiste ! Ce n'est pas le MLPD qui est « incapable d’alliances » – ce n'est que lorsque de tels scissionnistes sont à l'œuvre que des brouilles, des divisions et la destruction d’alliances surgissent. Les soi-disant « arrangements », que le MLPD n'observerait prétendument pas, sont tous des diktats réactionnaires anticommunistes, comme l'interdiction de drapeaux. Le MLPD n'a jamais accepté de tels « arrangements » ; par conséquent, ils n'ont pas fait l'objet d'un consensus et n'ont pas été décidés par des organisations ou des comités légitimés démocratiquement. Pour le MLPD, c'est clair : nous ne coopérons pas avec des alliances basées sur l’anticommuniste.

9. En Allemagne, après le fascisme hitlérien, les droits et libertés démocratiques ont été conquis par la lutte notamment des communistes. Nous les défendrons et nous engageons des actions en justice lorsque d’autres possibilités de clarification sont épuisées. Quiconque attaque constamment le MLPD en public de manière destructrice, qui fait le sale boulot pour les forces dirigeantes avec des méthodes criminelles, en est lui-même responsable s'il doit se justifier publiquement. Qualifier cela de « coopération avec l'appareil d'État », s'appliquerait également aux plaintes de Karl Marx contre les calomnies de Carl Vogt et de la Nationalzeitung. C'est ridicule, et d'ailleurs cela remet aussi en cause Lénine qui disait : « Les marxistes … veulent que le prolétariat se prépare à la révolution en utilisant l'État moderne ; les anarchistes sont contre cette façon de faire » ⁴. D'ailleurs, les succès juridiques du MLPD contre l'appareil d'État et la police servent l'ensemble du mouvement démocratique : Les fascistes – comme Björn Höcke ou Sven Liebig – peuvent être qualifiés de fascistes. Des policiers sont remis à leur place lors de mesures répressives, le port de drapeaux et emblèmes communistes est imposé lors de manifestations. Sans se faire d'illusions dans l'État bourgeois, les droits et libertés démocratiques doivent être défendus et conquis.

10. L'anticommunisme reste de l'anticommunisme, qu'il se présente sous une forme moderne, ouvertement réactionnaire ou avec une coloration de gauche. Celui qui se justifie de n’être pas anticommuniste, mais « seulement » contre le MLPD, défend la devise du soi-disant Verfassungsschutz [Service secret, dit de protection de la constitution] et d’autres forces ultra-réactionnaires jusqu'aux fascistes : « Contre le MLPD, tout est permis ». Au vu des événements de Hanau, il est malhonnête d'exiger des politiciens bourgeois qu'ils abandonnent l'équation de la droite et de la gauche et qu'ils persécutent les fascistes de manière conséquente au lieu de la gauche – mais de diriger en même temps la poussée principale anticommuniste contre le MLPD. Dans cette situation, chacun doit décider de quel côté il se place !

11. Le MLPD a lancé le mouvement « Aucune chance à l’anticommunisme ! » La répression et l'exclusion anticommunistes sont rejetées par de plus en plus de gens. Même pour les politiciens bourgeois, l'équation droite = gauche ne semble plus tenable. Ceci est une concession au revirement de l’état d’esprit progressiste. Dans le même temps, on vise à flatter des gauchistes adaptés comme Bodo Ramelow, en se démarquant au MLPD. Celui qui veut lutter de manière conséquente contre le développement vers la droite, renforcer un front uni fort contre le fascisme et la guerre, la lutte pour la sauvegarde de l'environnement et la lutte dans les usines et les syndicats, doit lutter contre l'anticommunisme et son courant liquidateur agressif et doit lui-même venir à bout de leur effet démoralisant. Toute auto-organisation des masses, qu'il s'agisse d'un syndicat ou d'une organisation de femmes, doit se libérer du bâillonnement anticommuniste si elle veut atteindre ses objectifs.

Participez au mouvement « Aucune chance à l’anticommunisme ! »

Pas de place pour les scissionnistes anticommunistes dans les mouvements sociaux !

Renforcez le MLPD et son organisation de jeunesse Rebell !

Renforcez l’Alliance internationaliste contre le développement vers la droite, le fascisme et la guerre comme front uni fort !

Pour une discussion impartiale, publique et médiatique sur le socialisme avec une participation égale en droits du MLPD !

Pour en finir avec le chaos et la crise du capitalisme – en avant vers le véritable socialisme !

Cette déclaration sera aussi publiée sous forme d’un tract dans les jours à venir !