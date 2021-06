Presentación del sistema REVOLUTIONÄRER WEG (Camino Revolucionario)

Es un instrumento de lucha del movimiento obrero y revolucionario contra el revisionismo, reformismo y particularmente contra el anticomunismo moderno.

Willi Dickhut, desde 1969 hasta 1991 director de la redacción de Revolutionärer Weg dijo acerca de la importancia fundamental de esta serie: "Cada número trata un determinado problema central de nuestro tiempo, que está en el foco, y todos juntos constituyen un sistema para la solución práctica de las tareas actuales. El contenido de nuestro órgano teórico no es un trabajo teórico abstracto sino una unidad dialéctica de principios marxistas-leninistas y de décadas de experiencias prácticas del trabajo comunista. Sobre la base del marxismo-leninismo, en el REVOLUTIONÄRER WEG hemos analizado los cambios en el tiempo actual, hemos ganado nuevos conocimientos y continuado desarrollándolos teóricamente."

El sistema REVOLUTIONÄRER WEG es único en el mundo. En hasta ahora 35 números se ha desarrollado el marxismo-leninismo en todos sus aspectos: sobre la traición al socialismo, el análisis del capitalismo monopolista de Estado, la línea marxista-leninista para la nueva construcción del partido obrero revolucionario, sobre la cuestión del medio ambiente, la lucha por la liberación de la mujer, el trabajo en las empresas y los sindicatos, sobre el método dialéctico, la doctrina del modo de pensar, la economía política, la lucha contra las guerras imperialistas, la liberación de la explotación y opresión neocolonial, sobre la estrategia y táctica para preparar la revolución socialista internacional y sobre la construcción del partido revolucionario.

Actualmente estamos elaborando los números 36 y 37 que se ocuparán con la crisis de la ideología burguesa y el desarrollo de la doctrina del modo de pensar.

Hasta 1991 la redacción fue dirigida por Willi Dickhut; desde entonces es dirigida por Stefan Engel que fue el presidente del MLPD durante 37 años. Estos dos teóricos obreros líderes del MLPD sentaron la base de un trabajo teórico que incluye hoy día un gran número de colaboradores, expertos y representantes del movimiento marxista-leninista internacional. Así se puede procesar de manera científica la complejidad actual del desarrollo social.

Historia del MLPD¹

Parte I: Surgimiento, desarrollo y fin del "movimiento marxista-leninista", publicado en 1985

Parte II (2 tomos): La construcción del partido de la KABD al MLPD, publicado en 1986

La "Historia del MLPD" es una introducción en la historia de la construcción del partido, sus fundamentos, las luchas y controversias que había que librar hasta su solución. ¡Es un "deber" indispensable para cada miembro nuevo que quiera conocer a fondo el nacimiento de su partido! Trata detenida e ilustrativamente el desarrollo del "movimiento marxista-leninista", las bases materiales para las confusiones y caminos equivocados en esa época, y particularmente la formación de la KABD, la organización precursora del MLPD. A través de todos los tres tomos se transmite como un hilo rojo el conocimiento fundamental: sólo el triunfo sobre el modo de pensar pequeñoburgués abre el camino proletario de la construcción del partido. La "Historia del MLPD", que abarca el tiempo hasta la fundación del partido en 1982, es a la vez documento de la época como obra de consulta: contiene numerosos documentos y evaluaciones de la lucha de clases y las situaciones correspondientes en la construcción del partido. Y se da una buena visión de cómo el MLPD, paso a paso, creó sus bases ideológico-políticas con el sistema del REVOLUTIONÄRER WEG; cómo fue construido sistemáticamente el partido de nuevo tipo y se desarrolló una política de cuadros de nuevo tipo.

Revolutionärer Weg N o 1-3¹

Tres programas – La vía al socialismo – Antiautoritarismo y movimiento obrero

Publicado en 1969/1970

En las primeras tres ediciones de REVOLUTIONÄRER WEG fue necesario orientar la nueva construcción del partido obrero revolucionario hacia el marxismo-leninismo. En el RW 1 "Tres programas – tres documentos del revisionismo y oportunismo" se dio la prueba primero que el KPD había degenerado en revisionista y que había que construir un nuevo partido marxista-leninista. En el RW 2 "La vía al socialismo" se saldan las cuentas con el equivocado camino revisionista “de la lucha por reformas fundamentales” y la posibilidad de la “vía pacífica al socialismo”. Estos dos primeros libros ofrecen hasta la actualidad una guía para la lucha contra el revisionismo moderno.

Además del revisionismo, la organización joven también tuvo que superar el antiautoritarismo que fue introducido en el movimiento marxista-leninista por el movimiento estudiantil pequeñoburgués que estaba en desintegración. A este respecto se publicó en 1970 el RW 3 "Antiautoritarismo y movimiento obrero". El antiautoritarismo moderno es hoy uno de los métodos principales en el sistema del modo de pensar pequeñoburgués para descomponer la lucha justificada y organizada de la juventud. ¡Un manual importante para cada joven rebelde!

Revolutionärer Weg N o 4+5¹

La construcción del partido y la lucha por la línea proletaria

Publicado en 1970

En 1968/69 el movimiento estudiantil pequeñoburgués se derrumbó definitivamente. "Después del colapso del movimiento estudiantil pequeñoburgués en 1968/69 numerosos intelectuales llegaron a la conclusión de que el sistema de la explotación capitalista no puede eliminarse sin la fuerza de choque de la clase obrera. ¿Qué hacer?

El KPD/DKP había degenerado en revisionista, había traicionado la revolución proletaria y escrito la «vía pacífica al socialismo» sobre su bandera teñida de rosada. Por eso fue necesario y urgente construir un partido obrero revolucionario, lo que era justificado debido a la traición de los revisionistas. Se formaron grupos que se pusieron como tarea la construcción del partido sobre la base del marxismo-leninismo. En estos gérmenes de un partido revolucionario penetraron los estudiantes pequeñoburgueses con el fin de «tomar la dirección en todos los asuntos» e introducir una línea política pequeñoburguesa. Entraron en contradicción con los obreros conscientes de clase que representaron una línea proletaria." (Prólogo, RW 4+5).

Estos dos números del Revolutionärer Weg demuestran cómo la vía proletaria pudo imponerse bajo la dirección de los obreros contra el afán de dirección de los estudiantes pequeñoburgueses. Se toma posición sobre muchas cuestiones fundamentales de la construcción del partido: la orientación hacia la clase obrera, el centralismo democrático como principio de organización o la relación del partido marxista-leninista frente a la organización juvenil revolucionaria.

Revolutionärer Weg N o 6

El método dialéctico en el movimiento obrero

Publicado en 1971

Con el REVOLUTIONÄRER WEG 6 se debía orientar a los miembros del partido a pensar y actuar con la propia cabeza. Sin embargo, ¡el tema de este libro suscitó controversias! Camaradas dirigentes del KAB/ML primero sostuvieron frente a Willi Dickhut, el director de la Redacción de REVOLUTIONÄRER WEG que otros temas tenían prioridad para el trabajo práctico de la organización.

El REVOLUTIONÄRER WEG 6 expone la esencia del método dialéctico, tal como fue fundado por Marx y Engels y desarrollado por Lenin, Stalin y Mao Tsetung. El libro aplica entonces el método dialéctico al desarrollo de las relaciones sociales en la RFA, especialmente a la construcción del partido. Este REVOLUTIONÄRER WEG trata de manera ilustrativa la "determinación de la dialéctica" de Lenin.

El REVOLUTIONÄRER WEG 6 atribuye un valor especial a la unidad dialéctica entre teoría y práctica así como a la determinación de las tres etapas de la lucha de clases proletaria en Alemania.

Revolutionärer Weg N o 7-9

La restauración del capitalismo en la Unión Soviética

Publicado en 1971/72

La restauración del capitalismo en la Unión Soviética desde 1956 fue una derrota más grave para el movimiento obrero marxista-leninista internacional. Llevó a un gran desconcierto y una división del movimiento comunista a nivel mundial lo que hizo retroceder considerablemente la lucha por el socialismo en todo el mundo. El libro desenmascaró el revisionismo moderno como base ideológica para el cambio del sistema. No todos los partidos reconocieron la restauración del capitalismo, porque ellos mismos fueron influidos por las ideas revisionistas del PCUS o del DKP y siguieron el camino del PCUS. Otros como el PC de China criticaron este camino de manera principista. Para la construcción del partido en Alemania, pero también para el movimiento marxista-leninista internacional fue decisivo analizar esta traición y sus causas y procesarlas de manera creadora. El RW 7 da la prueba de que la Unión Soviética fue destruida desde el interior, por una nueva burguesía con carnet del partido, y la dictadura del proletariado fue revisada. La usurpación del poder por la nueva burguesía despejó el camino para cambiar también fundamentalmente la base económica. Este análisis se hace en el RW 8. Una vez introducidas las leyes capitalistas, éstas actúan automáticamente, tanto en el interior como el exterior del país. El RW 9 trata del desarrollo ulterior del capitalismo de nuevo tipo hacia el socialimperialismo y el desarrollo del revisionismo moderno por Brezhnev y Deng Xiaoping. Este libro está traducido hoy en cuatro idiomas, entre ellas también en ruso, y se difunde en todo el mundo. Es una obra fundamental que ayudó a mucha gente a comprender este desarrollo y seguir el camino de una nueva construcción del partido.

Revolutionärer Weg N o 10

Algunas cuestiones fundamentales acerca de la construcción del partido

Publicado en 1973

¡En 1972, en una situación de innumerables divisiones en el así llamado "movimiento marxista-leninista", la unificación/ de KAB (ML) y KPDML(RW) hacia la KABD (Unión Obrera Comunista de Alemania – Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands) fue una señal de futuro! Se planteó la tarea de crear las condiciones en todos sus aspectos para la fundación de un partido marxista-leninista.

Con este objetivo, el RW 10 tenía la tarea de aclarar las cuestiones básicas de la construcción del partido y determinar los aspectos fundamentales de la construcción del partido.

Un escrito excelente para introducir en la construcción del partido marxista-leninista en sus cinco aspectos fundamentales:

El marxismo-leninismo, el fundamento ideológico del partido.

El programa, la línea política del partido.

La organización, el instrumento de la actividad práctica del partido.

El centralismo democrático, el principio de organización del partido.

Crítica y autocrítica, la ley del desarrollo del partido.

Revolutionärer Weg N o 11+12

Los sindicatos y la lucha de clases

Publicado en 1973

Con el REVOLUTIONÄRER WEG 11+12 se desarrolló la orientación fundamental del trabajo marxista-leninista en las empresas y en los sindicatos. Deslindó con los errores e improntas tanto oportunistas como sectarios de izquierda en este trabajo, los cuales en parte han surgido de la historia del movimiento obrero y comunista alemán.

En el prólogo se dice: "La cuestión del desarrollo y de la formación de la ofensiva de la clase obrera no depende sólo de la espontánea voluntad de lucha de los obreros. Por el contrario, en las condiciones actuales, los medios burgueses de comunicación masiva, la prensa y, sobre todo, la televisión pueden provocar deliberadamente inseguridad. Para enfrentar esto y llevar claridad a las mentes se requiere tanto recordar los contextos históricos como también las experiencias fundamentales de los últimos años. Este libro debe contribuir a esto." (Los sindicatos y la lucha de clases, pág. 13).

El RW 11 trata el surgimiento y el desarrollo de los sindicatos hasta el día de hoy. El RW 12 examina sobre todo la relación entre lucha sindical y lucha de clases revolucionaria. Da una guía excelente para el trabajo como afiliado sindical combativo clasista, delegado sindical o miembro del consejo de empresa. El punto de partida para ello es entender las luchas de los obreros como escuela de la lucha de clases.

Revolutionärer Weg N o 13+14

Desarrollo económico y lucha de clases¹

Publicado en 1974

El desarrollo económico en la RFA en 1972/73 puso de manifiesto de que el período de auge después de la Segunda Guerra Mundial había terminado y que surgieron nuevos fenómenos . Estos debían ser analizados, y se debían sacar las necesarias consecuencias para la estrategia y táctica.

El RW 13 demostró que en la RFA en 1973/74 no se podía hablar de una crisis de superproducción, como lo afirmaba la propaganda burguesa y pequeñoburguesa, sino que la burguesía monopolista pasó a la ofensiva con el empleo simultáneo de las medidas: "concentración del capital", "ofensiva de racionalización" y "exportación de capital". Éstas fueron las causas concretas del surgimiento del desempleo masivo.

El RW 14 dio la prueba de que estas medidas, no obstante,debían llevar inevitablemente a una crisis económica.

El libro realiza una introducción comprensible en la economía política del marxismo-leninismo y, con su aplicación ilustrativa del marxismo-leninismo a la situación de entonces, da al mismo tiempo una excelente introducción a la economía política en la época del imperialismo.

Revolutionärer Weg N o 15

¡Combatir el liquidacionismo!¹

Publicado en 1976

Desde mediados de los años 1970, el partido tuvo que enfrentarse con más frecuencia con el liquidacionismo.

"Con el retroceso de las luchas obreras en 1974, con el trasfondo del estancamiento fluctuante en la economía, muchos elementos pequeñoburgueses dentro del movimiento obrero fueron desconcertados y dudaron de la veracidad de la línea proletaria, la atacaron y así entraron en el terreno del liquidacionismo … El cambio de la situación económica y política y sus efectos reaccionarios son las características más importantes de las bases materiales del liquidacionismo actual." (REVOLUTIONÄRER WEG 15, págs. 10-11 de la edición en alemán).

El REVOLUTIONÄRER WEG 15 se volvió un hito de la construcción del partido proletario, pues por primera vez clasificó los múltiples fenómenos del modo de pensar pequeñoburgués en la lucha por la construcción del partido marxista-leninista de nuevo tipo, demostrando que aquí se tenía que buscar la causa principal del liquidacionismo. Con su orientación fundamental para la lucha contra el liquidacionismo, el RW 15 se ha vuelto un arma importante en la lucha por mantener el carácter proletario del partido.

Revolutionärer Weg N o 16–19

El capitalismo monopolista de Estado en la RFA¹

Publicado en 1977-1979

Willi Dickhut, pionero teórico y cofundador del MLPD, siempre consideró el RW 16-19 como su obra principal.

El RW 16-19 describe el desarrollo hacia el capitalismo monopolista de Estado en la RFA, revela el cambio del ciclo de crisis de las crisis económicas, analiza el poder político y militar en el capitalismo monopolista de Estado, y comprueba en el RW 19 que el capitalismo monopolista de Estado es el escalón preliminar directo al socialismo.

Bajo las condiciones del capitalismo monopolista de Estado, la lucha de clases del proletariado se ha vuelto extremadamente complicada. Las relaciones políticas y económicas son muy difíciles de entrever.

Se debían investigar las relaciones del capitalismo monopolista de Estado, con sus profundos fenómenos de crisis, su permanente peligro de guerra y su incapacidad de resolver ni un solo problema importante de las masas trabajadoras.

Además de muchos enunciados fundamentales que tienen validez hasta hoy, los libros también son una lección instructiva sobre la historia del capitalismo en Alemania.

Revolutionärer Weg N o 20+21

Estrategia y táctica en la lucha de clases¹

Publicado en 1981

Con los cambios rápidos de las condiciones en el mundo, la agudización de las contradicciones y la intervención en las luchas de la clase obrera por parte de la KABD (Unión Obrera Comunista de Alemania – organización precursora del MLPD) que actuó cada vez más como partido, aumentaron las exigencias en el análisis concreto de la situación concreta y el desarrollo de la estrategia y táctica.

Se debía desarrollar con perseverancia la capacidad para la aplicación consciente del método dialéctico para dirigir la lucha de clases proletaria y desarrollarla a niveles superiores. Esto fue la tarea del RW 20+21. También se analizó la estrategia y táctica burguesa.

Elabora los fundamentos de la estrategia y táctica proletaria y los aplica concretamente; entre otros, a las etapas de la lucha de clases proletaria, a la lucha de la juventud obrera y a la lucha antifascista.

Revolutionärer Weg N o 22

Guerra y paz y la revolución socialista¹

Publicado en 1983

Desde 1980, en Europa y también en la RFA se había desarrollado un movimiento por la paz que creció continuamente, porque en este tiempo, el armamentismo nuclear de las dos superpotencias imperialistas EE.UU. y Unión Soviética había alcanzado un punto culminante. El motivo inmediato fue la doble decisión de la OTAN en 1979 cuyo contenido fue un nuevo armamento nuclear con misiles de alcance medio, con un radio de alcance hasta la Unión Soviética. El carácter de este movimiento por la paz fue de naturaleza pequeñoburgués-pacifista. La tarea del partido consistió en partir del sincero deseo de paz y convencer a las masas de la necesidad de derrocar el dominio del imperialismo que es la verdadera causa de la guerra.

Con el RW 22 se desarrolló la posición fundamental de los marxistas-leninistas con respecto al tema de la guerra y la paz, y se concretizó el carácter de la Unión Soviética como superpotencia socialimperialista, en correspondencia con el desarrollo más reciente.

Con la formación de toda una serie de países neoimperialistas desde el cambio del milenio, la lucha competitiva interimperialista se ha agudizado enormemente. Con ello el peligro de una Tercera Guerra Mundial ha aumentado enormemente. En la lucha contra ello el presente libro es muy importante para ver claro y hacer una contribución para construir un movimiento por la paz fuerte y combativo.

Revolutionärer Weg N o 23

Crisis y lucha de clases ¹

Publicado en 1984

Esta edición del Camino Revolucionario analiza, partiendo de una introducción básica en la economía política, todo el espectro y la interacción de las crisis capitalistas: crisis agrarias, crisis internacionales de endeudamiento, crisis económicas y estructurales, la crisis del medio ambiente, etc. Se analizan las leyes inherentes objetivas que son la base para la transición del capitalismo al socialismo, y cómo éstas se expresan en los universales fenómenos de crisis. El libro llega al resultado de que la Crisis General del capitalismo en los años 1980 ha entrado en una nueva, la 4 a fase. Una importancia especial tiene la interrelación dialéctica entre la Crisis General del capitalismo y la crisis revolucionaria.

Revolutionärer Weg N o 24

La unidad dialéctica entre teoría y práctica¹

Publicado en 1988

"La dialéctica materialista es la teoría y el método científico con cuya ayuda los marxistas-leninistas emprenden la transformación revolucionaria del mundo." (pág. 7 de la edición en alemán). Es el núcleo del modo de pensar proletario, el fundamento de la construcción del partido marxista-leninista de nuevo tipo. El dominio de este método decide sobre la capacidad de los revolucionarios de desarrollar la estrategia y táctica correcta en la lucha de clases y evitar errores. Posibilita orientarse por si mismo en todas las cuestiones, por más complejas que sean, en la vida personal, en la naturaleza y la sociedad, en la lucha de clases y la construcción del partido.

El libro ofrece una introducción en el desarrollo de la dialéctica por Marx y Engels y en cómo ésta fue desarrollada en unidad con las experiencias en la lucha de clases y la construcción del partido hasta los años 1980.

El RW 24 es el último tomo de la serie del RW elaborado por Willi Dickhut.

Revolutionärer Weg N o 25

El neocolonialismo y los cambios en la lucha de liberación nacional

Publicado en 1993

El colonialismo, la subyugación y el saqueo de pueblos extranjeros, no es ningún rasgo particular de la sociedad capitalista, sino forma parte de todas las sociedades de clases que se basan en la explotación. Hoy, los países imperialistas han sometido al mundo entero y luchan entre sí por nuevas esferas de poder e influencia. En los años 1950 y 60, fue destrozado el antiguo sistema colonial heredado en parte todavía del feudalismo. Políticamente, la mayoría de los países de África y Asia se volvieron independientes, pero esto no puso fin a su dependencia económica de los imperialistas. Con los amplios cambios de la internacionalización de la producción y la exportación de capital han cambiado también las condiciones de opresión de estos países. El neocolonialismo creó condiciones modificadas para la lucha de liberación nacional porque introdujo el capitalismo en todo los países del mundo e impulsó la división de clases entre la clase obrera y la clase capitalista. En este libro, por primera vez se plantea la tesis de que, hoy en día, la revolución socialista tiene que adoptar un carácter internacional.

¡El libro debe estar en manos de cada uno que desee luchar eficazmente contra las causas de la fuga de millones de seres humanos y cuyo corazón late por la solidaridad internacional!

¡Debe estar en manos de cada uno que desee entender cómo se desarrolló el imperialismo y cómo hoy es posible vencerlo!

Revolutionärer Weg N o 26

La Lucha por el modo de pensar en el movimiento obrero

Publicado en 1995

La cuestión del modo de pensar ha adquirido un papel decisivo tanto para el movimiento obrero y la lucha de clases como para la construcción del partido revolucionario y la construcción del socialismo. La lucha social entre el modo de pensar proletario y el modo de pensar pequeñoburgués es la base material para el desarrollo de la conciencia de clase y con ello para el transcurso de la lucha de clases.

El REVOLUTIONÄRER WEG 26 desarrolla por primera vez la doctrina del modo de pensar y comprueba su concordancia con el marxismo-leninismo. De manera materialista la deduce de los cambios sociales y mediante la evaluación de la teoría y práctica de la lucha de clases en Alemania, tomando en cuenta las experiencias del movimiento marxista-leninista y obrero internacional.

Da una guía de cómo el movimiento marxista-leninista y obrero internacional puede enfrentarse exitosamente al modo de pensar pequeñoburgués que penetra por mil puertas en el movimiento proletario. El RW fundamenta la necesidad del trabajo sobre la base del modo de pensar proletario.

Revolutionärer Weg N o 27-28

La lucha de clases y la lucha por la liberación de la mujer

Publicado en 2000

Título del libro: Nuevas perspectivas para la liberación de la mujer – un escrito polémico

Desde los años 1990 se ha desarrollado nuevamente un movimiento combativo de mujeres que está estrechamente vinculado con el movimiento obrero. Era necesario procesar teóricamente las nuevas y variadas experiencias y cuestiones del movimiento combativo de mujeres. En el prólogo se dice: "La crítica a los modos de vida burgués y pequeñoburgués de la sociedad es un fundamento necesario para una lucha con claros objetivos por la emancipación de la mujer. Esta crítica no debe limitarse de ninguna manera a la situación específica de las mujeres, sino que debe poner al descubierto, en todos sus aspectos, el sistema completo de explotación y opresión en el capitalismo monopolista de Estado. La liberación social de la clase obrera y la liberación de la mujer son dos facetas de la lucha conjunta por una sociedad liberada, socialista." (pág. 15).

El REVOLUTIONÄRER WEG 27-28 desarrolla las posiciones fundamentales de los marxistas-leninistas respecto a la lucha por la liberación de la mujer. Parte de las experiencias históricas del movimiento de mujeres e introduce al lector en las posiciones fundamentales de Marx, Engels y Lenin. Critica el desprecio de estos principios en varios países socialistas y se opone categóricamente a la transición de los revisionistas modernos al feminismo pequeñoburgués. Deslinda con el feminismo burgués y pequeñoburgués en todos sus aspectos así como con la mentira vital burguesa de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en el capitalismo. La verdadera liberación de la mujer se puede realizar únicamente en unidad con la lucha de clases proletaria y en el socialismo. Con este REVOLUTIONÄRER WEG se desarrolla por primera vez la estrategia y táctica en la lucha por el modo de pensar de las masas así como la interrelación fundamental entre la construcción del partido revolucionario y las autoorganizaciones de las masas de carácter überparteilich .

Revolutionärer Weg N o 29 a 31

La nueva organización de la producción internacional

Publicado en 2003

Título del libro: Crepúsculo de los dioses sobre el "nuevo orden mundial"

Desde los años 1990 cambios de gran envergadura se han desarrollado en la producción capitalista. Múltiples "teorías de la globalización" intentan dar una respuesta al respecto, confunden a mucha gente y pretenden engañosamente que hay una salida en el marco del capitalismo. Partiendo de la validez universal de los análisis del imperialismo por Lenin, y del capitalismo monopolista de Estado en Alemania por Willi Dickhut, este REVOLUTIONÄRER WEG analiza los cambios esenciales en el sistema imperialista mundial. Son sintetizados como nueva organización de la producción internacional e inician una nueva fase del desarrollo del sistema imperialista mundial. La producción y el comercio internacional llegaron a ser el carácter determinante de la explotación y opresión monopolista. Otras características de la ya madura preparación material del socialismo son analizadas. Se ha iniciado una nueva fase histórica de transformación radical. El imperialismo choca con su límite histórico relativo que no puede superar. ¡La conclusión de la nueva organización de la producción capitalista internacional es la revolución socialista internacional y la perspectiva de los Estados socialistas unidos del mundo!

Revoutionärer Weg N o 32 a 34

Estrategía y táctica de la revolución socialista internacional

Publicado en 2011

Título del libro Aurora de la revolución socialista internacional

En marzo de 2003 se publicó el libro Crepúsculo de los dioses sobre el "nuevo orden mundial". Parte del análisis marxista-leninista de la nueva organización de la producción internacional que se impuso desde comienzos de los años 1990 en la economía capitalista mundial, y lo desarrolla – particularmente con respecto a la gestión de crisis internacional en la crisis económica y financiera mundial a partir de 2008.

En el REVOLUTIONÄRER WEG 32 a 34 se sacan las conclusiones para la estrategia y táctica de la preparación de la revolución proletaria internacional.

A pesar de todas las diferencias de las luchas de clases en los diferentes países, el proletariado internacional, en alianza con todos los oprimidos, necesita un punto de referencia común: la revolución socialista internacional. La coordinación y revolucionarización de la lucha de clases tiene que unir a los movimientos y organizaciones de masas progresistas, democráticas y revolucionarias en una potencia internacional superior al sistema imperialista mundial. Las condiciones concretas económicas, sociales y políticas de cada país deben tomarse en cuenta en la respectiva estrategia y táctica proletaria, al igual que la referencia general a la revolución internacional. Así, la estrategia y táctica proletaria internacional se presenta como una orquesta de diferentes estrategias y tácticas proletarias de los partidos obreros revolucionarios en los países respectivos.

