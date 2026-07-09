Nace la ofensiva obrera: A partir del 8 de julio, ¡cogestión mediante la huelga! ¡Lucha contra la criminalización de la solidaridad obrera!

Esta actuación descarada ha sumido abiertamente a la colaboración de clases en una crisis. Al mismo tiempo, el Gobierno de Merz pone abiertamente en tela de juicio los logros sociales de la clase obrera en materia de pensiones, seguro médico, seguro de dependencia, ayuda a la vivienda y renta básica. Este ataque generalizado por parte de los monopolios y el Estado tiene un objetivo común: intensificar la explotación para aumentar la cuota de ganancia de los monopolios.

Sin embargo, desde hace unos meses están aumentando las luchas de la clase obrera y de las amplias masas. Trabajadores y trabajadoras del núcleo del proletariado industrial internacional en Alemania han organizado en las últimas semanas numerosas acciones de protesta a pequeña escala, huelgas espontáneas, manifestaciones o declaraciones.

El 9 de julio se reunirá el Consejo de Supervisión de VW para aprobar el cierre de cuatro plantas y el despido de 100.000 trabajadores. La Junta Directiva de VW ha declarado, en tono chantajista, que no aceptará un «no» por parte del Consejo de Supervisión. A los afectados no se les permite participar en la reunión del Consejo de Supervisión. Por ello, deben expresar su derecho a la cogestión mediante una huelga en todo el grupo empresarial. Se hace un llamamiento a todas las fuerzas sociales — trabajadores industriales, sindicalistas, mujeres, jóvenes de institutos y universidades, organizaciones de inmigrantes — para que conviertan el 8 de julio en una jornada conjunta de huelga y lucha de la clase obrera. Esto marcará el inicio de nuevas luchas y huelgas.

Los monopolios del sector del automóvil, como VW, Mercedes o Tesla, son pioneros en este sentido. Si se salen con la suya, se producirán ataques similares también en otros sectores y en las pequeñas y medianas empresas. Quieren imponer un nuevo estilo y hacen caso omiso abiertamente de las prácticas habituales hasta ahora, como las negociaciones con los comités de empresa. Por eso es importante que todas las personas trabajadoras participen en esta lucha.

Para ello, organizamos la solidaridad internacional contra la división y la mentalidad nacionalista que difunden los fascistas modernos de la AfD.

La conciencia de clase ha despertado ampliamente entre los trabajadores industriales, en el marco de un proceso mundial de efervescencia prerrevolucionaria, y sigue desarrollándose. La conciencia de que hay que luchar juntos más allá de las fronteras de las plantas, las empresas y los grupos empresariales se está extendiendo hasta los órganos dirigentes de los sindicatos. La lucha en las empresas se vincula cada vez más con diversas luchas sociales y políticas. La DGB y el IG Metall se niegan a seguir al Gobierno en su ataque contra la Seguridad Social y la legislación laboral. Eso es lo que representa la "rebelión del Ruhr". Con ella, los trabajadores y los sindicatos lideran la lucha contra la política del Gobierno e involucran deliberadamente al movimiento juvenil socialista. Las luchas del movimiento ecologista cobran nuevo impulso. El movimiento antifascista se moviliza para organizar una manifestación masiva contra el congreso federal del partido AfD, que se celebrará el 4 de julio en Erfurt, y protesta contra el grave peligro que supone un Gobierno fascista en Sajonia-Anhalt. La polarización social se agudiza. Siendo fascistas y enemigos de los trabajadores, los de la AfD se quitan la máscara social y apoyan abiertamente al grupo Volkswagen. Entre la gente sigue habiendo mucha confusión. Por eso es aún más importante aclarar este embrollo, librar la lucha por el modo de pensar y adoptar un punto de vista de clase claro, que se está abriendo paso cada vez más..

Cada vez está más arraigada la conciencia de que la clase obrera ha conquistado con gran esfuerzo los logros sociales y democráticos y que ahora, como clase obrera, luchará por su mantenimiento y ampliación. La politización va en aumento y también entre los trabajadores se debate toda la gama de cuestiones sociales. En sus declaraciones se posicionan en contra de la economía de guerra o del grave peligro fascista que representan, por ejemplo, los grupos fascistas en las empresas y la AfD. Se oponen a los programas de crisis del Gobierno.

También se están produciendo protestas a raíz de la ola de calor provocada por la catástrofe climática. La clase trabajadora ocupa cada vez más un lugar central en los acontecimientos sociales. Las huelgas, protestas y manifestaciones han alcanzado desde 2024 un nuevo punto álgido en la historia de Alemania, con casi 17 millones de participantes entre enero de 2023 y marzo de 2026.

Muchos trabajadores están indignados por las brutales agresiones policiales y las detenciones contra el MLPD y el periódico de los compañeros «Vorwärtsgang» en la fábrica de Audi de Neckarsulm los días 29 y 30 de junio. La amplia solidaridad debe enviar una señal clara contra la criminalización de la solidaridad obrera. También en otras fábricas, como en la de Daimler en Düsseldorf, se está intensificando la represión contra las acciones de protesta.

En esta situación, crece el prestigio y la importancia del partido obrero revolucionario MLPD. Desde hace meses, viene advirtiendo de los ataques previstos y los cierres de fábricas en VW. Cada palabra ha resultado acertada. Ahora hay que reforzar considerablemente los grupos de empresa del MLPD.

También hacemos un llamamiento a todos los amigos y aliados para que participen ahora en la organización de las huelgas y la solidaridad, y para que refuercen al MLPD y a su organización juvenil REBELL.

La causa de estos problemas es el sistema explotador del capitalismo, con sus leyes inherentes. La guerra y el fascismo son sus peores manifestaciones, pero es un sistema fundamentalmente injusto, incapaz de resolver los problemas de la humanidad y que debe ser superado mediante la revolución. Gracias al análisis exhaustivo de las experiencias de la humanidad en la construcción del socialismo, hoy podemos construir un verdadero socialismo. En esta situación, este objetivo social debe debatirse ampliamente entre las masas y debe fortalecerse el movimiento que lo defiende.

• ¡Adelante contra los monopolios y el Estado, hacia la ofensiva obrera! A partir del 8 de julio, ¡copgestión mediante la huelga!

• ¡Contra la criminalización de la solidaridad obrera!

• ¡Fortalezcan al partido obrero revolucionario MLPD y a su organización juvenil REBELL!