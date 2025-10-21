Tras el alto al fuego: ¡Organícense – Gaza debe vivir!

Tras dos años de genocidio por parte de Israel en Gaza, por fin hay un alto al fuego. En Gaza y en todo el mundo, la gente celebra y se alegra de que las noches de bombardeos y el bloqueo que provoca el hambre hayan llegado finalmente a su fin. El fascista presidente estadounidense Trump se jacta descaradamente de ser un pacificador. Sin embargo, la campaña fascista de Israel sólo fue posible con el respaldo de EE.UU. Los imperialistas de EE.UU. e Israel son los principales responsables de más de 100.000 muertos, la destrucción total de Gaza y una grave devastación medioambiental. Se vieron forzados a la paz por la inquebrantable resistencia palestina y el movimiento de solidaridad con Gaza, que cuenta con millones de personas a nivel mundial.

A nivel internacional, los países imperialistas están preparando una guerra mundial, con los países gobernados por fascistas a la cabeza. Los viejos imperialistas en torno a EE.UU. / OTAN y los nuevos imperialistas en torno a los BRICS se enfrentan entre sí, también en Oriente Medio. La guerra en Gaza demostró la barbarie que los imperialistas están dispuestos causar. Pero Gaza también demuestra: ¡la humanidad no quiere hundirse en la barbarie!

Los imperialistas de Israel y EE.UU. están aislados y repudiados en todo el mundo. Querían ampliar sus esferas de poder e influencia. Israel soñaba con aduñearse de Gaza como parte de un Gran Israel. Trump fantaseaba con una “Riviera de Oriente Medio” bajo la soberanía de EE.UU. Ambos planes por ahora han fracasado estrepitosamente. La potencia militar más fuerte del mundo y la potencia militar más fuerte de Oriente Medio han tenido que retirarse.

El gobierno federal alemán, junto con los monopolios alemanes, se ha hecho especialmente culpable: hasta el final, actuaron como cómplices en el genocidio y los crímenes de guerra. Se negaron hasta el final a reconocer a Palestina. Difamaron cualquier muestra de solidaridad con el pueblo palestino tachándola de antisemitismo. ¡Esta difamación también ha fracasado! El 80 % de los alemanes rechazó su rumbo. También en Alemania se desarrolló un movimiento de solidaridad con Palestina, cuyo punto culminante hasta ahora fueron las grandes manifestaciones del 27 de septiembre, en las que participaron 165.000 personas. El MLPD contribuyó activamente a ello.

El alto al fuego es un éxito de la unida resistencia palestina. Durante décadas, el movimiento palestino estuvo dividido. Se hizo mucho trabajo de zapa para ello. Así, el Hamás islamista fue creado originalmente en medida decisiva por Israel para dividir la lucha de liberación. EE.UU. y la UE impusieron los Acuerdos de Oslo, con los que la dirección de la OLP (Autoridad Palestina) traicionó los objetivos de la lucha de liberación.

Las masacres del 7 de octubre fueron actos de terrorismo fascista contra las masas, lo que el MLPD condena. También Lenin y Mao Zedong insistieron siempre en que la revancha no debe dirigirse contra las masas. Israel se aprovechó de ello para iniciar el genocidio. Pero no se trataba de un desquite, sino que el gobierno de Netanyahu llevó a cabo su expulsión y ocupación ilegal durante décadas hasta el exterminio de la población de Gaza. La población palestina se unió de nuevo contra ello. En esta situación, Hamás renunció a sus aspiraciones fascistas y numerosas organizaciones –de izquierda, revolucionarias, cristianas y musulmanas– se unieron en un frente único.

El alto al fuego en Gaza es un éxito del movimiento de solidaridad mundial. Más de 20 millones de personas participaron en manifestaciones, huelgas y bloqueos. La inmensa mayoría de la población mundial se puso del lado de las masas palestinas: ira por el genocidio bárbaro, profunda solidaridad y compasión por el sufrimiento de los niños, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de Gaza y Cisjordania, gran respeto por su inquebrantable voluntad de vivir. Ha surgido el movimiento antiimperialista más grande desde la solidaridad con Vietnam. Millones de personas hicieron donaciones, 160 países reconocieron a Palestina como Estado, tribunales internacionales condenaron el genocidio. Debe convertirse en el principio fundamental de todos los oprimidos del mundo: ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Proletarios de todos los países, uníos! ¡Proletarios y oprimidos, uníos!

¡Organícense! El pueblo palestino no puede confiar en los gobiernos imperialistas. Necesita estructuras organizadas de solidaridad internacional: participen en la iniciativa “Palestine must live”/”Organize for Palestine” (“Palestina debe vivir “/ “Organizarse por Palestina”) de la organización Solidarität Internacional (Solidaridad Internacional). Jóvenes y niños, ¡ayuden a los niños y jóvenes de los territorios palestinos y únanse a los grupos de trabajo de solidaridad con Gaza de la organización juvenil REBELL! Cooperen regularmente. Hagan una donación mensual para la reconstrucción del hospital Al-Awda. Inscríbete como brigadista para reconstruir Gaza conjuntamente con los trabajadores palestinos. El éxito en Gaza demuestra que las masas populares pueden hacer exitosamente frente a los peores enemigos imperialistas. ¡La organización duradera y la confianza en sí mismo son un as! Y: afíliate al MLPD y a la organización juvenil REBELL para luchar por los Estados socialistas unidos del mundo – en lugar de guerra mundial, fascismo y barbarie.

¡La lucha por la libertad de Palestina debe continuar! En perspectiva, esto sólo será posible en una unida Palestina socialista. También aquí el socialismo necesita nuevo prestigio. La codicia de Netanyahu, Trump, la UE y los imperialistas alemanes o de los nuevos imperialistas árabes no se ha apaciguado. Así lo demuestran los ataques de Israel a siete países y el continuo terror de los colonos y del Estado en Cisjordania. Ya ha comenzado el regateo por la reconstrucción; cada imperialista quiere la mayor porción posible del pastel. También el imperialismo alemán espera obtener ganancias de la reconstrucción. Ahora es tarea del movimiento de solidaridad asegurar la libertad y la independencia del pueblo palestino. El objetivo debe ser una Palestina socialista libre, en la que palestinos e israelíes convivan en paz. La tarea más importante ahora es restablecer condiciones de vida democráticas y dignas, y prestar ayuda solidaria desinteresada para ello. ¡Ayuden a que el pueblo palestino pueda vivir y levantarse de nuevo! En la Franja de Gaza, completamente destruida, el MLPD apoya la iniciativa de la ICOR para la reconstrucción de los hospitales seculares Al Awda. Todas y todos pueden contribuir a ello: con donaciones, como brigadista o con conocimientos técnicos especiales.

Reivindicaciones y consignas: