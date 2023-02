Conclusiones fundamentales de los profundos cambios sociales

Rote Fahne: El año 2022 se considera un "cambio de época". ¿Cuál es su balance?

Gabi Fechtner: El canciller Olaf Scholz logró por lo menos la "palabra del año" con su "cambio de época". Utilizó este término para esbozar la nueva orientación de la política exterior de la Alemania imperialista hacia la preparación abierta de una Tercera Guerra Mundial. 2022 fue la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se inició una guerra abierta de bloques imperialistas. Pero 2022 fue testigo de otras profundas crisis: Se hizo evidente que el desarrollo paulatino de la crisis ecológica global ha cambiado hacia una catástrofe ecológica global. 2022 fue un año de la inflación galopante y del empobrecimiento de la clase obrera y de las amplias masas. Pero también fue un año de creciente descontento con el gobierno, del despertar de la conciencia de clase entre un núcleo del proletariado industrial y, no en último lugar, de crisis del conjunto de la sociedad en cada vez más países del mundo. Mientras que entre los oportunistas se extiende la modorra sobre este trasfondo caracterizado por crisis, el MLPD demostró ser un punto de orientación estable en medio de la confusión que al principio estalló por todas partes entre las amplias masas. Al fin y al cabo, anteriores líderes del movimiento por la paz han mutado en abiertos belicistas del lado de Ucrania, y los Verdes, que en su día empezaron como un partido ecologista, impulsaron la ampliación de la combustión de fósiles mediante lignito, las centrales térmicas de carbón y el gas de fracturación hidráulica (fracking). Justamente el partido AfD se erigió demagógicamente al estilo socialfascista en representante de una paz inmediata en Ucrania, mientras que del Partido"Die Linke (La Izquierda) y del DKP sólo se oyen cosas difusas.







El año pasado existía la promesa central de que las entregas de armas y las "sanciones" terminarían rápidamente con la guerra en Ucrania. ¿Cómo pudo fracasar de forma tan grandiosa?

Gabi Fechtner: Mientras tanto, ambas partes de la gestión de esta guerra, injusta por ambas partes, están en crisis. Ya a mediados de noviembre de 2022, el general estadounidense de más alto rango, Mark Milley, llegó a la siguiente evaluación: "La probabilidad de una victoria militar ucraniana … no es muy alta desde el punto de vista militar en un futuro próximo". Y esto cuando hace sólo unos meses se proclamaba como principio rector la victoria incondicional de Ucrania. La Conferencia de Ramstein de la OTAN, celebrada en enero, marcó el comienzo de otro nivel en la escalada de los preparativos para la guerra mundial. La entrega de los tanques Leopard se consideraba hasta ahora una "línea roja". Poco después de que Olaf Scholz estableciera la entrega de aviones de combate como nueva línea roja, Polonia, Francia y EE.UU. están averiguando ahora precisamente esta entrega. Mientras tanto, circula la frase de que no debe haber más líneas rojas. En el ínterin, Rusia aumenta su ejército (activo) de 1,15 a 1,5 millones de soldados y libra su guerra antihumana a costa de la población ucraniana. La contraofensiva ucraniana ha causado la muerte de otras decenas de miles de soldados y civiles. Nunca hemos estado tan cerca de una Tercera Guerra Mundial (nuclear) como ahora. No es de suponer que las masas de los países beligerantes puedan ser ganadas duraderamente para esta guerra. Pero una guerra imperialista no puede librarse ilimitadamente y también ganarse sin o contra la mayoría de la población. También en Alemania y otros países, la transición más avanzada de la OTAN hacia una abierta parte beligerante podría convertirse en un punto culminante en el consentimiento de las masas. En cualquier caso, el MLPD esclarecerá más intensamente sobre el carácter de la guerra contra los ensordecedores tambores de guerra y organizará la resistencia activa. Las actividades con motivo del aniversario del comienzo de la guerra, el 24 de febrero, desempeñarán un papel importante en este sentido.







¿Qué papel desempeñan actualmente los países neoimperialistas?

Gabi Fechtner: Los países neoimperialistas sacan provecho de la contienda entre los bloques imperialistas OTAN y Rusia. Esto vale especialmente para India, China, Sudáfrica, Brasil y Turquía. La mayoría de las fuerzas del revisionismo moderno han adoptado ahora un punto de vista socialchovinista y apoyan a la Rusia y la China neoimperialista. Esperan un mundo más pacífico a partir del nuevo orden mundial multipolar. Así en el 29º Consejo Federal de Paz celebrado en Kassel en diciembre de 2022, se difunde incluso la idea de que "el nuevo orden mundial multipolar podría estar comprometido con los principios de justicia social, solidaridad internacional, democracia y sostenibilidad ecológica". Es la posición de oponerse a la superpotencia imperialista EE.UU. con el apoyo acrítico de países imperialistas más pequeños o sea de otros países imperialistas. Esto es incompatible con el marxismo-leninismo. Para él, no puede haber ninguna concesión, cualquiera sea su tipo, al imperialismo. En realidad, la lucha por el nuevo reparto del mundo se agudiza hasta su extremo. EE.UU. y China constituyen los centros de formación de bloques en la lucha imperialista por el nuevo reparto del mundo. Ambos se preparan para nuevos "grandes conflictos". Contrariamente a la afirmación de la mayor unidad de Occidente desde hace mucho tiempo, los conflictos comerciales también se agravan entre EE.UU. y la UE. La llamada Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) es un programa de subvenciones y del proteccionismo a favor de las inversiones y la producción del capital financiero internacional en EE.UU. La Turquía neoimperialista está jugando un notable doble juego con su afiliación a la OTAN y, al mismo tiempo, una estrecha colaboración económica, política y militar con Rusia. Es un belicista activo en la región de Oriente Medio y Próximo. Así, con incursiones en Siria, Irak, un enfoque especial contra la lucha de liberación kurda y amenazas constantes contra Grecia.







En el verano de 2022, la ONU dio la voz de alarma debido a la agudización de la crisis del medio ambiente. ¿Son acertados los análisis de la investigación medioambiental burguesa?

Stefan Engel: En efecto, el informe de la ONU constata una agudización dramática de la crisis ecológica global. Sin embargo, no está en condiciones de interpretar correctamente los hechos bastante reales porque mide todo el desarrollo en función del cumplimiento del Acuerdo de París sobre el clima.

Sin embargo, este acuerdo no fue desde el principio un objetivo con base científica, sino un mal compromiso. Basándose en cálculos puramente matemáticos de los desarrollos pasados, el Acuerdo de París sobre el clima asume arbitrariamente que la humanidad aún puede soportar un calentamiento global de 1,5 a 2 grados. Mientras tanto, sin embargo, esto ha resultado ser erróneo. El mundo se encuentra actualmente en un promedio de 1,2 grados de calentamiento, con la que ya se han producido una serie de nuevos fenómenos de la crisis ecológica. En su conjunto, significan que la humanidad se encuentra ahora al principio de una catástrofe ecológica global que se extiende y profundiza sucesivamente. Así pues, hay una serie de desarrollos que la investigación medioambiental aún no había tenido en cuenta según sea necesario. Son irreversibles y significan una nueva fase destructiva de las bases de vida de la humanidad, incluso sin la intervención directa del ser humano: el deshielo de los polos reduce el efecto albedo, que refleja los rayos calientes del sol hacia el espacio, lo que ahora calienta drásticamente los océanos. Por no hablar de que esto provocará que una parte importante de las masas de tierra e islas actuales desaparezcan irremediablemente en el mar. El deshielo del permafrost libera unos 1.500 millones de toneladas de CO 2 y gas metano. El metano amplifica el efecto invernadero hasta 25 veces más que la misma cantidad de CO 2 . Con el deshielo acelerado de los glaciares hasta el año 2050, la humanidad perderá su mayor reserva de agua potable, lo que además provocará que muchos ríos se reduzcan a arroyuelos. La deforestación acelerada de la selva amazónica no sólo ha hecho que la Tierra pierda un importante sumidero de CO 2 . También ha contribuido a que un número creciente de especies de la flora y la fauna de toda la biosfera desaparezcan para siempre. El aumento del agujero de ozono ha incrementado drásticamente la radiación de la superficie terrestre que pone en peligro la vida, provocando la desaparición de especies enteras y aumentando también drásticamente el número de cánceres de piel. Y no en último lugar, las corrientes marinas han cambiado en los últimos años de tal manera que el equilibrio entre los hemisferios sur y norte se está alterando cada vez más irremediablemente.

El proceso acelerado de destrucción de las bases de vida en la Tierra que se ha producido ahora, asociado a brotes violentos –lo llamamos catástrofe ecológica global– es un fiasco total para la humanidad. El sistema imperialista mundial y los monopolios internacionales, únicos dominantes, son los únicos responsables e ello.

La investigación medioambiental burguesa no puede llegar a tal evaluación porque sólo argumenta de manera inmanente al sistema y hace caso omiso en gran medida de las interrelaciones fundamentales entre el ser humano y la naturaleza. En consecuencia, sólo hace sus predicciones de acuerdo con algoritmos matemáticos, que sobre todo son ciegos ante desarrollos imprevistos. En nuestro libro de la serie REVOLUTIONÄRER WEG (CAMINO REVOLUCIONARIO) titulado La crisis de la ciencia natural burguesa, profundizamos en este problema de la creciente falta de cientificidad de las ciencias naturales y sus dramáticas consecuencias. Sólo la lucha revolucionaria para superar el sistema imperialista mundial y establecer los Estados socialistas unidos del mundo decidirá si este proceso de catástrofe ecológica global con su quintaesencia amenazadora para la humanidad, que ya ha comenzado, puede aún ser amortiguado o incluso detenido. Para tal lucha transformadora de la sociedad, el movimiento ecologista, la clase obrera y las amplias masas deben enfrentarse exitosamente a la influencia del ecologismo imperialista y pequeñoburgués.







Según los investigadores ambientales, el informe de la ONU muestra que ya son las "cinco después las doce" en el desarrollo. ¿Entonces, es demasiado tarde para luchar por salvar el medio ambiente?

Gabi Fechtner: ¡No! Nunca es demasiado tarde para luchar, y esta necesidad se ve incluso reforzada por este desarrollo peligrosísimo. La catástrofe ecológica que ya ha comenzado costará tarde o temprano la vida a cientos de millones o incluso miles de millones de personas. Por otra parte, los requisitos materiales y los conocimientos de una sociedad socialista en unidad entre el ser humano y la naturaleza han madurado ampliamente. Sin embargo, ahora se encuentran en una carrera histórica contrarreloj contra el destructivo sistema imperialista mundial. ¡Estoy firmemente convencida de que la humanidad no quiere hundirse en la barbarie de una Tercera Guerra Mundial ni en una catástrofe ecológica global! La lucha por el medio ambiente se unirá con la lucha de clases internacional y se convertirá en parte integral de la revolución socialista internacional. La lucha por el modo de pensar se desarrollará en torno a la postura de cada uno al respecto. Nos opondremos a cualquier desdén, pero también a un estado de ánimo apocalíptico. El MLPD tendrá que asumir un papel dirigente en esta lucha medioambiental de carácter transformador de la sociedad y en la preparación y realización de la revolución socialista internacional en Alemania. En este contexto también dará impulsos muy claros a nivel internacional.







Hace unas semanas experimentamos una resistencia activa contra el desalojo violento de la aldea de Lützerath. ¿Es esta ya una rebelión contra la catástrofe ecológica global?

Stefan Engel: La resistencia activa en Lützerath se dirige contra la expansión de la minería de lignito por parte de los gobiernos a nivel federal y regional, ambos con participación verde. Con razón los Verdes son acusados de traición. En las últimas elecciones, todavía han pregonado la reivindicación de poner fin cuanto antes a la extracción de lignito para encauzar la creciente protesta ecologista por la vía parlamentaria. Las acciones de lucha también se dirigen verbalmente contra el capitalismo y el consorcio energético RWE, lo que expresa una tendencia crítica al capitalismo.

Sin embargo, las principales reivindicaciones de las protestas, a pesar de su radicalismo, se mantienen en gran medida en el marco del Acuerdo de París, al que también se refieren oficialmente. Al hacerlo, subestiman fundamentalmente el proceso de catástrofe ecológica global que se ha producido entretanto. La causa es que, en última instancia, estas actividades todavía están controladas en gran medida por las ONG progubernamentales, estrechamente vinculadas al partido de los Verdes y tienen una orientación explícitamente anticomunista.

Es tarea de los marxistas-leninistas resolver esta ambigua situación mediante un apoyo solidario y crítico en unión con un trabajo de esclarecimiento y de concienciación. Sólo entonces esta lucha podrá formar parte de una lucha por el medio ambiente con verdadero carácter transformador de la sociedad. Tal lucha ambiental debe unirse estrechamente con la clase obrera y reconocerla como fuerza dirigente. En las gigantescas fábricas de los supermonopolios internacionales, como principales responsables de la catástrofe ecológica global, los obreros industriales tienen una posición transformadora de la sociedad que también deben utilizar para la urgentemente ncesaria lucha por el medio ambiente. Las batallas anarquistas en parte infantiles en Lützerath fueron explotadas con gusto por los medios de comunicación burgueses, pero al mismo tiempo asustan a las amplias masas del movimiento ecologista. La resistencia activa es urgentemente necesaria, pero nunca debe permanecer aislada de las masas y de la clase obrera y cambiar así su orientación de dónde asestar el golpe principal. El necesario carácter transformador de la sociedad sólo puede ser resultado de la superación de las más diversas formas del anticomunismo y oportunismo.







De todos modos, la cuestión de la violencia está en boca de todos, también en vista de la Nochevieja, ¿qué dicen al respecto?

Gabi Fechtner: Rechazamos resueltamente estos reportajes manipuladores. No porque seamos acríticos con los jóvenes que desatan su rabia destructiva sin sentido incluso contra los socorristas de los paramédicos o los bomberos. Pero es una maniobra de distracción presentar a los jóvenes inmigrantes como los autores de la violencia. Su violencia sólo refleja la tremenda escalada de violencia en la sociedad burguesa. Cuando el belicismo despiadado se lleva a cabo las veinticuatro horas del día, cuando los excesos de violencia en la guerra en Ucrania se propagan acríticamente y cuando las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr) reclutan ampliamente a jóvenes para que participen en la guerra, ellas mismas rebajan el umbral de inhibición para la violencia reaccionaria. El canal de televisión alemana ZDF se quejó de que Berlín-Neukölln se enfrenta a "partes de la población distanciadas del Estado". Esto es así, y en primer lugar, este Estado debe atribuirse a sí mismo: con sus políticas a favor del capital financiero internacional, único dominante, y contra la clase obrera, las amplias masas y el futuro de su juventud, así como con la discriminación racista contra los inmigrantes, institucionalizada en partes del aparato estatal. Los sectores dominantes impulsan enfrentamientos como en Lützerath o en Nochevieja para avanzar en la fascistización del aparato estatal. ¿Por qué siempre se destaca la nacionalidad del autor de un acto violento? El contenido informativo sería mucho mayor si las noticias informaran de la pertenencia de clase de los belicistas o de la convicción ideológicamente fascista de los atacantes, a los que la mayoría de las veces se minimiza como "confusos actores individuales". Entonces sería fácil ver que la mayor parte de la violencia en el mundo proviene de fuerzas imperialistas, reaccionarias y fascistas.







A pesar del creciente descontento con el gobierno, el "otoño caliente" temido por los sectores dominantes no se ha materializado.

Gabi Fechtner: En efecto. Pero en este contexto el gobierno tuvo que ceder terreno. En contra de sus afirmaciones iniciales, se vio obligado a imponer el mayor programa de medidas amortiguadoras hasta la fecha. Por ejemplo, con la prórroga y el aumento del subsidio de vivienda, el así llamado freno de precios del gas y de la electricidad, las subvenciones a la renovación energética, los pagos únicos, etc. Por supuesto, estas medidas son sólo una gota en el océano y a menudo un verdadero engaño, sobre todo porque también aportaron simultáneamente ganancias adicionales a los monopolios. No obstante, ayudaron a apaciguar a la gente por el momento. El hecho de que el gobierno se sintiera obligado a tomar tales medidas para amortiguar las contradicciones de clase demuestra su marcada defensiva política. La magia de la autoproclamada "coalición del progreso" se ha desvanecido entretanto. En noviembre, el 66 por ciento de los encuestados se declararon insatisfechos con las políticas del gobierno federal. Sin embargo, la expectativa surgida en varias ocasiones de que los desarrollos de la conciencia o de las luchas tuviera que ir mucho más deprisa ante los sucesos de crisis, es idealista. La resistencia activa no se desarrolla simplemente de forma análoga a la agudización de la situación objetiva. Para procesar todos los sucesos con un punto de vista de clase proletaria, se necesita una conciencia superior. Esto incluye también superar un modo de pensar pequeñoburgués-negativista que cultiva un escepticismo general contra la humanidad y su capacidad de tomar en sus manos la lucha por su futuro. Esta formación de conciencia es poco espectacular y a veces laboriosa, pero también es una gran baza del MLPD en su trabajo de hormiga sistemático.







Para algunos fue sorprendente cómo la clase obrera entró en escena el año pasado. ¿Qué papel desempeña en la lucha transformadora de la sociedad?

Gabi Fechtner: Los capitalistas ni siquiera hicieron ofertas serias al principio, a pesar de las ganancias récord en las rondas de negociación colectiva, sino que confiaron en su propaganda sobre la crisis y apostaron por otra ronda sin aumento salarial. Los obreros rechazaron ofensivamente esta provocación: en 2022, hubo 1.443 acciones de huelga sindical en Alemania con 1,2 millones de participantes, la cifra más alta desde 2018, además seis huelgas autoorganizadas con 3.850 participantes. A escala internacional, los obreros son también la columna vertebral decisiva en las luchas desarrolladas en Irán, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Bélgica e Italia, por nombrar sólo algunas.

En la ronda de negociación colectiva en la industria metalúrgica en Alemania, 900.000 trabajadoras y trabajadores hicieron huelgas de advertencia combativas. Justamente los elementos combativos estaban a menudo influidos por miembros del MLPD. El MLPD desarrolló argumentos acertados a favor del pleno uso de la fuerza combativa sindical, contra la propaganda de renuncia y contra todo tipo de conciliación de clases. La consigna de Carlos Marx: "¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!" aún no es de acuerdo común, pero suscita cada vez más debates interesados y evidentes. Los capitalistas se quedaron callados y tuvieron que abandonar su actitud de bloqueo. Sin embargo, el repentino acuerdo salarial también ofendió a los obreros metalúrgicos. No se hizo verdaderamente uso de la fuerza combativa sindical y se reducía a huelgas de advertencia. Se desarrolló un cierto movimiento de crítica al acuerdo reformista.

La reivindicación de un aumento salarial adicional se convirtió en un debate de masas, en el que el MLPD desempeñó un papel considerable. Hace un buen año, habíamos difundido el tema decenas de miles de veces en las mayores empresas de Alemania con nuestro folleto "Alarma de inflación". En vísperas de la ronda de negociaciones colectivas del sindicato metalúrgico IG Metall, algunos delegados sindicales decidieron plantear reivindicaciones salariales de dos dígitos. Hubo varias asambleas autoorganizadas, huelgas menores e iniciativas combativas en las empresas o los organismos sindicales. Los capitalistas y el gobierno tuvieron que responder a ello. La así llamada "Acción Concertada" en 2022 estaba destinada a quitar hierro de las reivindicaciones ofensivas de los obreros al posibilitar pagos únicos relativamente altos y exentos de impuestos. Desde entonces, varios convenios colectivos se han interpretado con títulos como "bono de inflación", como si la lucha por un aumento salarial adicional hubiera quedado zanjada. Pero: ni compensa la inflación ni salda las cuentas pendientes de los trabajadores. Aparte del aspecto económico, la importancia fundamental de las huelgas autoorganizadas radica también en su carácter político. Esto es precisamente importante en un momento en que la creciente militarización de la sociedad y la preparación de una guerra mundial hacen necesaria una resistencia activa, especialmente por parte de la clase obrera.

En la empresa Borbet de Solingen, proveedor de automóviles y líder mundial del mercado de llantas de aluminio, se está llevando a cabo una importante lucha obrera autoorganizada. La independencia de clase se preservó y desarrolló allí a niveles superiores. Los obreros no hicieron dependiente su lucha de la dirección sindical derechista o los miembros de los consejos de empresa, sino que la organizaron autónomamente contra sus cantos de cisne. También existe una estrecha conexión y una relación de confianza con el MLPD y hasta cierto punto la plantilla pudo hacer exitosamente frente al modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista.

Los trabajadores eligieron a tiempo un propio comité de lucha, que delibera y decide democráticamente.

Estas experiencias de lucha autónoma también son importantes porque tenemos que prepararnos para el hecho de que los monopolios quieren eliminar masivamente los puestos de trabajo en los próximos meses. Los 3.200 despidos anunciados en Ford en Colonia, la reducción de miles de puestos de trabajo en Amazon, SAP o Twitter son un primer presagio de ello.







Desde la Segunda Guerra Mundial no se había producido un desarrollo inflacionista como el de 2022. El gobierno afirma que se trata de una "inflación condicionada por la guerra", que se debe a la guerra de agresión de Putin.

Stefan Engel: Es un fenómeno que la inflación se haya disparado tanto con la crisis económica y financiera mundial. Normalmente ha sido así que una crisis de superproducción va acompañada de una deflación. En Alemania, la inflación aumentó oficialmente a una tasa del 7,9 por ciento en 2022, pero en términos reales se situó entre el 15 por ciento y el 20 por ciento para las familias obreras.

El cambio sólo está relacionado indirectamente con la guerra en Ucrania o la pandemia de Covid-19. En realidad, se trata de una inflación impulsada por la especulación, a partir de los monopolios internacionales, únicos dominantes. Mediante la la especulación quieren asegurarse sus ganancias máximas incluso en tiempos de crisis económica. En este contexto, las medidas del gobierno contra esta evolución inflacionista no tienen en gran medida ningún efecto o incluso se convierten en lo contrario. Con el así llamado freno al precio del gas, el Estado financia incluso la especulación con los impuestos de las masas. Al redistribuir la renta nacional en favor de los monopolios y a expensas de las amplias masas, el gobierno contribuye además a la devaluación de los sueldos y salarios.

Por supuesto, este desarrollo inflacionista también tiene consecuencias negativas para la sociedad y la economía imperialistas, porque desconcierta a las masas y las levanta en contra de las condiciones sociales. Con preocupación el jefe del Deutsche Bank, Christian Sewing, advirtió ya en julio de 2022 que la inflación era una "amenaza para la paz social" y un "veneno para la sociedad".

Además, la inflación también tiene en parte repercusiones negativas sobre la producción y el comercio, lo que constituye un gran problema sobre todo para la burguesía no monopolista y la pequeña burguesía independiente. Por lo tanto, los gobiernos imperialistas tratan de amortiguar la inflación, pero sin hacer el menor intento de contrarrestar la especulación causal de los monopolios internacionales. Lo único que les queda a la clase obrera y a las amplias masas es la lucha conjunta por el aumento de los sueldos y salarios y las correspondientes conquistas sociales.







Si se cree en las explicaciones burguesas, la crisis económica y financiera mundial se debe a la pandemia del coronavirus o al estallido de la guerra. ¿Qué dices a eso?

Gabi Fechtner: Desde el tercer trimestre de 2018, es decir mucho antes de la guerra en Ucrania nos encontramos en una verdadera crisis económica y financiera mundial con desarrollo cíclico. Esta crisis alcanzó la inmensa mayoría de los países imperialistas y capitalistas en 2019. Hasta hoy, los países imperialistas y neoimperialistas líderes como Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Japón, Brasil, Sudáfrica, así como la economía de la zona euro en su conjunto o el grupo de países del G7 no se han recuperado de ella. En algunos casos, su producción industrial se queda todavía muy por debajo del nivel anterior a la crisis. Los EE.UU. sólo han superado ligeramente este nivel. Es cierto que la producción industrial china está por encima del nivel anterior a la crisis. Sin embargo, según la tendencia su crecimiento se ha debilitado significativamente desde el comienzo de la crisis económica y financiera mundial y se espera que en 2022 alcance su nivel más bajo desde hace décadas. Las interacciones con la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania y la guerra económica mundial profundiza la crisis económica y financiera mundial, pero éstas no son la causa. El 25 de enero, el ministro de economía y energía Robert Habeck presentó el "Informe Económico Anual 2023", en el que el gobierno corrige sus pronósticos económicos por tercera vez en tres trimestres. Habeck ya había dado una muestra de su capacidad analítica hace un año. Predijo un giro hacia una "economía de mercado social-ecológica". ¡Lo que resultó es la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares y de carbón, la agilización de la extracción de gas y petróleo en África, el uso de gas de (fracking procedente de los EE.UU. y una pobreza relativa y absoluta en Alemania sin precedentes en la posguerra! Pero, de todos modos, la habilidad de Habeck se ve sobre todo en filosofar sobre su política. Las crisis cíclicas de superproducción son una ley inherente a la producción capitalista, ¡ni siquiera Habeck puede eliminarla con sus habladurías!







En medio de la situación mundial sacudida por crisis, se prevé celebrar esta vez en Alemania la 3ª Conferencia Internacional del movimiento minero combativo y clasista. ¿Qué importancia concedes a este acontecimiento?

Stefan Engel: Con más de 20 millones de mineros, los trabajadores mineros forman el mayor ejército de obreros industriales en la producción internacional. Por regla general, son extraordinariamente combativos y radicales, por lo que tienen una importancia destacada para el desarrollo de la lucha de clases internacional. Aunque se terminó la minería de hulla en Alemania en 2018, todavía hay más de 50 minas diferentes aquí. El mayor grupo de mineros en la actualidad, además de los trabajadores en la minería de lignito, son los mineros de la potasa del norte de Hesse, Sajonia-Anhalt y Turingia. En los Montes Metálicos, en particular, se abren nuevamente los pozos de las antiguas minas de mineral, cerradas tras la reunificación, para contrarrestar la escasez global cada vez más grande de materias primas (silicio, tierras raras, etc.). La iniciativa de los mineros "Kumpel für AUF" (Mineros por AUF), en cooperación con varias autoorganizaciones de las masas de carácter überparteilich ha contribuido de manera decisiva en 2013 para que se pudo fundar con éxito la "Coordinación Internacional de Trabajadores Mineros" (IMC) en Arequipa/Perú. El tercer congreso se celebrará en Turingia/Alemania a finales de agosto. Desde el punto de vista político, debe enfrentarse al creciente peligro de escisión de la unidad obrera internacional en el contexto de la guerra en Ucrania y el consiguiente brote del socialchovinismo y nacionalismo en el movimiento obrero. El MLPD hace de los preparativos y del apoyo de este evento de mineros una de sus tareas centrales en 2023, subrayando así su derecho de representación exclusiva frente a los trabajadores mineros en el panorama partidario convencional.







¿Cómo evalúa el 4 o Pleno del Comité Central, recientemente concluido, el desarrollo del MLPD, que el año pasado celebró su 40 aniversario?

Gabi Fechtner: El 4 o Pleno del CC hizo un balance positivo del desarrollo del MLPD. Nuestras celebraciones de tres días "40 años del MLPD" en agosto dejaron una profunda impresión en los aproximadamente 3.000 participantes y también en muchos espectadores en línea: con los actos políticos y el esclarecimiento del papel del trabajo teórico en la construcción exitosa del partido contra la desorientación social – con un alto nivel cultural y un ambiente optimista, el homenaje a merecidos camaradas de la primera hora, la presentación polifacética del sistema de trabajo de hormiga del partido y de la organización juvenil REBELL/Rotfüchse (Zorros Rojos), así como con un trabajo organizativo de alta calidad. El MLPD ha ampliado su capacidad de mover y dirigir a las masas. Con la publicación de los números 36 La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismo y 37 La crisis de la ideología burguesa y del oportunismo de la serie REVOLUTIONÄRER WEG, hemos enfocado campos esenciales de la ideología burguesa. Esto no ha llevado a suscitar rechazo a los socios de alianza, como algunos temían, sino que ha impulsado procesos de esclarecimiento. Con un sistema único en todo el país de grupos de estudio, actos en salas y también al aire libre hemos organizado debates masivos de menor y mayor envergadura sobre este tema. Con más de 12.000 folletos distribuidos La guerra en Ucrania y la crisis abierta del sistema imperialista mundial y 17.000 accesos en línea a este texto, pudimos contribuir a la formación de conciencia e influir como nunca antes en las personas democráticas, antifascistas, antimilitaristas y socialistas.

Nos hemos propuesto especialmente reforzar el trabajo de guía, la formación y el asesoramiento, así como su respectivo balance, para ayudar a nuestros miembros a comprender aún mejor la actual situación de crisis y orientar al respecto su trabajo de hormiga en las empresas, los barrios y las universidades.

Nuestra organización juvenil REBELL ha desarrollado algunas características de calidad que necesita una organización juvenil de masas. Sin embargo, aún no son un bien común en el trabajo juvenil del partido y del REBELL. Las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus han afectado considerablemente el trabajo juvenil. Por ejemplo, los grupos de los Zorros Rojos no podían reunirse regularmente. Ahora hay que superar de nuevo estos efectos negativos paso a paso y continuar consecuentemente el camino para convertirse en una organización juvenil de masas.

En todo esto, hay que tener en cuenta que continúa el proceder agudizado de los sectores dominantes contra el MLPD. Comenzó bajo el mandato del ex ministro del interior Seehofer, con acusaciones contra Stefan Engel y otros de ser personas peligrosas, una orden de busca y captura contra la dirección del partido, prohibiciones de actos y salas, etc. En relación con esto, la política del actual gobierno federal se dirige cada vez más a volver a empujar al MLPD al aislamiento. Para ello, se inician verdaderas campañas difamatorias, se envían grupos de matones contra el MLPD, etc. Esperan que esto asuste a los aliados y a personas interesadas. Una vil sentencia anticomunista contra la asociación de mujeres de carácter überparteilich Courage establece que en el futuro habrá que perseguir a cualquiera que incluso haga un puesto informativo en un acto en el que también esté presente el MLPD o dirija un saludo a uno de sus actos. ¡Husmear de este modo en las convicciones de la gente es una abierta represión anticomunista!

Al mismo tiempo, para muchos el modo de pensar pequeñoburgués anticomunista sigue siendo el principal obstáculo para una cooperación duradera con el MLPD. Sigue siendo una fuerza relativamente pequeña a pesar de todos los progresos que ha realizado. Una conclusión es dirigir con espíritu de ofensiva el movimiento "¡No le des ninguna chance al anticomunismo! Es decir, no sólo reaccionar cuando vienen los ataques, sino poner el tema de la perspectiva del socialismo en la propia agenda. Para ello son de gran importancia las jornadas de lucha y conmemoración del movimiento obrero revolucionario, en las que se pueden discutir y procesar con alto nivel cultural las cuestiones estratégicas de la preparación de la revolución socialista internacional. Tales actos y tareas también forman parte de la lucha ideológica, que debemos seguir reforzando sin falta.







¿Por qué eligieron el tema de la "Crisis de la ciencia natural burguesa" para el nuevo libro N o 38 de la serie REVOLUTIONÄRER WEG, que se publica estos días, y de qué trata el libro?

Stefan Engel: En los últimos años, las masas se han vuelto cada vez más críticas con las declaraciones de los políticos, representantes industriales o portavoces de consorcios. Pero la ciencia natural todavía se considera ser neutral, comprometida únicamente con la verdad y progresista de por sí. Esto la convierte en un vehículo apropiado para difundir la ideología burguesa y recuperar la confianza, especialmente en situaciones de agudizadas crisis. No en vano, al principio de la pandemia de Covid-19 se trajo un enorme contingente de virólogos, epidemiólogos y médicos para transmitir que la situación estaba en buenas manos con el gobierno.

Miles de documentales de televisión, artículos de internet, revistas y periódicos sirven para transmitir información bastante valiosa y materialista. Pero cada información individual también se interpreta ideológicamente, se integra en la concepción burguesa del mundo y se le dota de conclusiones prácticas.

Ni mucho menos queremos condenar en bloque a las ciencias naturales. El objetivo del libro es más bien desarrollar la crítica dialéctico-materialista de la ciencia natural burguesa y así poner al servicio y preservar todos los nuevos conocimientos materialistas para la clase obrera y sus aliados. Este aspecto de la lucha ideológica es particularmente importante para la propagación del materialismo entre la clase obrera. También estimularemos con ello una crítica sistemática de los contenidos burgueses de la enseñanza en las escuelas y universidades. En el libro defendemos sobre todo el materialismo científicamente fundamentado contra su socavación anticientífica por la estrechez de miras pragmática y las anteojeras positivistas de la ideología burguesa. Allanamos así el camino a la ciencia natural dialéctico-materialista como parte integral fundamental del socialismo científico.

Al hacerlo, hemos puesto conscientemente la atención a que el libro no se desvíe hacia un incomprensible debate de expertos, sino que aborde verdaderamente cuestiones de las masas: Con nuestra polémica habitual, nos enfrentamos a la tesis anticomunista de que el ser humano es egoísta por naturaleza, a las fantasías del Big Bang y los agujeros negros, o a la tesis idealista de que todo problema psicológico se basa en un trauma y que la solución es retirarse de la vida social. En muchos lugares nos referimos a la perspectiva de las ciencias naturales en una sociedad socialista, en la medida en que esto ya es posible hoy en día. El socialismo dará alas a las ciencias naturales si, en la lucha contra la denigración anticomunista del mismo, vuelven al pensamiento dialéctico-materialista y se las ponen consecuentemente al servicio de las masas. Se trata al mismo tiempo de una iniciativa para promover el trabajo juvenil del partido, entre la masa de la juventud estudiante y los intelectuales que trabajan en el campo científico.







¿Cómo piensan difundir y discutir el libro?

Gabi Fechtner: Venderemos ampliamente este libro entre los obreros, las mujeres y los jóvenes, lo leeremos juntos y lo discutiremos en numerosos actos. Haremos especial hincapié en pasar a la ofensiva con la crítica de la ciencia natural burguesa y, por tanto, de los contenidos de la enseñanza en las universidades y las instituciones de educación superior. Al fin y al cabo, hay tres millones de estudiantes en las universidades y escuelas superiores alemanas. Para muchos, el motivo es contribuir al progreso social estudiando para ser médico, ingeniero o investigador ambiental. Además de los actos sobre el libro en su conjunto, los autores y colaboradores también tienen previsto, conjuntamente con estudiantes y profesores progresistas y combativos en las universidades, organizar discusiones en las respectivas disciplinas, como física, biología, psicología, etc. Lanzaremos una amplia ofensiva publicitaria para reseñas y con este propósito nos pondremos también en contacto con revistas científicas, profesores y obreros industriales. Este libro debe estar en todas las bibliotecas universitarias.







¿Cuáles son las próximas tareas de la redacción de REVOLUTIONÄRER WEG en los próximos años?

Stefan Engel: Actualmente nos centramos en completar nuestro escrito polémico sobre La crisis de la ideología burguesa y la doctrina del modo de pensar en cinco tomos. Después del tercer tomo, La crisis de la ciencia natural burguesa, también estamos elaborando los otros dos tomos de esta serie que se titulan La crisis de las ciencias del espíritu y de la cultura burguesas y La doctrina del modo de pensar, así como y el libro Acerca de los cambios en el sistema imperialista mundial.

Paralelamente, un grupo de trabajo realiza desde hace algún tiempo amplios análisis para la publicación Algunas consideraciones biográficas sobre Stalin. En los próximos meses, sin embargo, prepararemos primero un número especial o un tomo suplementario al número 35 Alarma de catástrofe – ¿Qué hacer contra la destrucción deliberada de la unidad entre el ser humano y la naturaleza? de la serie REVOLUTIONÄRER WEG sobre el inicio del proceso de catástrofe ecológica global y las conclusiones para la estrategia y la táctica proletaria en la lucha por el medio ambiente.

En todo esto, es particularmente importante continuar con determinación el cambio generacional en la redacción de REVOLUTIONÄRER WEG, a fin de garantizar una sólida base teórica para el futuro desarrollo de la construcción del partido y la lucha de clases. El trabajo teórico marxista-leninista debe aprenderse sistemáticamente. Esto a veces provoca uno u otro retraso inevitable. Pero tampoco es brujería, si uno lo hace de manera disciplinada, con ambición proletaria, con un estilo de trabajo proletario y un modo de trabajo proletario.







Uno tiene la impresión de que se están barajando de nuevo las cartas en el movimiento revolucionario internacional. ¿Este proceso es positivo o más bien te preocupa?

Gabi Fechtner: Mientras tanto, se puede constatar que en el movimiento obrero y revolucionario internacional se está librando un verdadero proceso de nueva orientación y nueva formación. Ha sido enormemente alimentada por el carácter de crisis del sistema imperialista mundial y especialmente por la guerra en Ucrania. A escala internacional, observamos toda una serie de escisiones y luchas de líneas en las organizaciones revolucionarias. Esto está acompañado por el hecho de que se aclaran los frentes. Por ejemplo, contra el revisionismo moderno, que ha pasado a la defensa abiertamente socialchovinista del imperialismo ruso.

Los cambios en el sistema imperialista mundial influyen en el proceso de esclarecimiento internacional, sea positiva o negativamente. Así, el fenómeno de la formación de países neoimperialistas se desconoce por diferentes partidos y organizaciones revolucionarias, lo que lleva incluso a algunos de ellos a adoptar posiciones socialchovinistas frente a los países imperialistas. Sobre esta cuestión puede surgir una nueva grieta en el movimiento revolucionario y obrero internacional si no se logra esclarecerla positivamente.

Una característica particular del MLPD es que realizamos un sistemático trabajo teórico y con nuestro sistema REVOLUTIONÄRER WEG nos adelantamos un poco a los acontecimientos. Este es también un intenso proceso de discusión entre nosotros, pero merece la pena y nadie puede prescindir de él hoy. Este trabajo teórico ha sido muy bien acogido internacionalmente y es quizás nuestra contribución más importante a la lucha de clases internacional. En la ICOR y con cada vez más partidos y organizaciones revolucionarias se está produciendo un animado debate que impulsa hacia adelante. La ICOR había representado en todo momento una clara posición del internacionalismo proletario. El frente único antifascista y antiimperialista internacional es también un gran avance. Una restricción un tanto extraña de este frente único sería querer orientarlo únicamente hacia la lucha de los pueblos oprimidos contra EE.UU. De hecho, la lucha de clases también se libra en los países oprimidos, la mayoría de los cuales son ahora capitalistas ellos mismos; existe una burguesía entrelazada con el capital financiero internacional y la clase obrera debe tener el papel dirigente. Por encima de todo, los imperialistas hoy en día se arrebatan en primer lugar las máximas ganancias unos de otros, lo que ha llevado a una enconada lucha competitiva y a un creciente peligro de guerra mundial.







¿Puedes hacernos un breve pronóstico

Gabi Fechtner: Un verdadero "cambio de época" del capitalismo al socialismo nunca podrá madurar sin el papel dirigente de los marxistas-leninistas en términos ideológicos, políticos y organizativos. Esto debe expresarse en la actualidad en un trabajo de hormiga intenso y en todos sus aspectos, dirigido hacia la concienciación y organización. En el escenario mundial el papel del MLPD y de la ICOR en el conjunto de la sociedad se convierte cada vez más en una cuestión decisiva del desarrollo social. Pues, como decía Carlos Marx, no se trata sólo de interpretar el mundo, sino de cambiarlo. El internacionalismo proletario es la directriz para preparar y realizar la revolución socialista internacional.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Proletarios de todos los países y oprimidos, uníos!







Rote Fahne: ¡Muchas gracias!