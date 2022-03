Juego peligroso con el fuego de una guerra mundial: ¡No a la OTAN en Ucrania – retirada de las tropas rusas!

1. Millones de personas, también en Alemania, opinan que hay que hacer algo contra la guerra en Ucrania. Más de dos millones de personas ya tuvieron que huir de la guerra. Además, hay miles de heridos y muertos. El aumento de los precios de los alimentos y la energía alimenta la inflación en todo el mundo. Ha surgido un debate masivo sobre todo esto. Los sectores dominantes abusan maliciosamente de la voluntad de paz de las masas para presentarse como la vanguardia de la paz. Aquí hay dos juegos de simulación:

La semana pasada, el jefe de la CDU, Friedrich Merz, se apresuró a decir: "En determinadas circunstancias", la directa participación bélica de la OTAN es imaginable y necesaria. El jefe de la editorial Springer, Döpfner, fue aún más lejós en el periódico Bild: "La OTAN debe actuar AHORA". El presidente ucraniano Selensky exige con vehemencia el cierre del espacio aéreo ucraniano, hablando claro: los aviones de combate de la OTAN deberían derribar los aviones rusos. Así aceptan el hecho de que esto desencadenaría con gran probabilidad una Tercera Guerra Mundial. EE.UU. ya ha suministrado a Ucrania armas por un valor de 300 millones de dólares. Soldados de al menos seis países de la OTAN se están incorporando al ejército ucraniano como "voluntarios", en parte con el permiso de su propio gobierno. Putin, por su parte, califica los envíos económicos y de armas como una "declaración de guerra" de la OTAN y les amenaza con "graves consecuencias".

¡Alto a este peligroso juego!

El gobierno alemán y la OTAN, con el apoyo de partes esenciales del capital financiero internacional, único dominante, se han negado hasta ahora a intervenir abiertamente. Esto no se debe a su voluntad humanitaria de paz: entonces podrían y deberían haber tomado medidas de desescalada mucho antes. Ahora, chocan evidentemente contra la voluntad de paz de las masas: el 79 % de la población en Alemania está en contra de la intervención de la OTAN en la guerra y sólo en Alemania son cientos de miles que participaron en manifestaciones por la paz. El 7 de marzo el jefe de la asociación de los monopolios BDI, Siegfried Russwurm, también rechazó bruscamente la exigencia del gobierno de EE.UU. de desvincular la economía alemana de China: "No estamos ni estaremos bajo las órdenes del gobierno estadounidense". Los "crímenes" de Putin "no son el fin del comercio mundial y de la división global del trabajo. El intercambio, no el aislamiento, sigue siendo nuestro principio". Los monopolios dependientes de la exportación ven sus intereses económicos amenazados por una nueva escalada. Sin embargo, las negociaciones de acuerdo a sus intereses sólo conducirán a una paz imperialista. Con ella, el rearme y el belicismo continuarán y la intensificada lucha competitiva por el suministro de energía, las materias primas y las cadenas de abastecimiento se hará igualmente a costa de los pueblos.

2. Los medios de comunicación burgueses promueven la política del gobierno alemán con la presentación manipulada de que ayudará a la "gente" de Ucrania. Pero el apoyo al gobierno de Selensky no es una política progresista, como sugieren falsamente las comparaciones con los aliados en torno a la Unión Soviética socialista o las brigadas internacionales en la Guerra Civil española. Todos los partidos burgueses han pasado a alabar a la OTAN como el verdadero ángel de la paz. Fíjense, la alianza que más guerras de agresión han iniciado en las últimas décadas, en Afganistán, Irak, la ex Yugoslavia, etc. Una escalada militar de la OTAN no ayuda a la población de Ucrania, sino que agrava su situación. ¡Una Tercera Guerra Mundial provocaría un sufrimiento inconmensurable y, si se utilizaran armas nucleares, pondría en peligro las bases de vida de la humanidad!

3. Los trabajadores y las masas populares que participan en las luchas armadas en Ucrania se defienden con razón contra una guerra de agresión imperialista. Al mismo tiempo, deben dirigir su lucha contra el gobierno capitalista reaccionario de Selensky y buscar y fortalecer estrecha unión con la gente progresista de Rusia y de todo el mundo, que se oponen a toda agresión imperialista. ¡Su reclamo de un futuro no debe dirigirse hacia atrás, hacia la actual pobreza, explotación y opresión anteriores como juguete de los intereses imperialistas! El rumbo consecuentemente antiimperialista se ve reforzado por las actividades de solidaridad y ayuda promovidas por el MLPD y la ICOR. La "Plataforma Marxista-Leninista" de Rusia, partido miembro de la ICOR, declara: "Los pueblos de Rusia, Ucrania y del Donbass son rehenes de un conflicto de intereses entre los dos grupos imperialistas". Llama a "los trabajadores de Rusia a protestar contra la guerra, a sabotear el traslado de tropas y equipos militares y a decir así su firme «No»"

4. La guerra en Ucrania es una guerra imperialista. Hasta ahora muchos conocían el "imperialismo" sólo de los libros de historia. Ahora, incluso los medios de comunicación burgueses castigan las "fantasías de gran potencia imperialista" de Putin. Ya en 2017, el MLPD elaboró una extensa investigación sobre el "ascenso neoimperialista de Rusia": "Putin persigue el objetivo de una Unión Euroasiática de Lisboa a Vladivostok dominada por Rusia". En aquel entonces , Angela Merkel y los demás jefes de Estado y de los monopolios occidentales todavía se reunían amistosamente con Putin en pomposas cenas. También a otros países, como EE.UU., China o Alemania se aplica lo siguiente: Los "países imperialistas son países cuya economía está determinada por los monopolios, en los cuales los monopolios han subordinado cada vez más al Estado, y que apiran a dominar otros territorios y países."

5. La agresión imperialista hacia el exterior está relacionada con la represión hacia el interior. ¿Se introduce con los métodos fascistas de Putin una transición al fascismo en Rusia? Miles de personas han sido detenidas en las manifestaciones contra la guerra. Medvedev, confidente de Putin y segundo jefe de seguridad, habla de reintroducir la pena de muerte. Con la nueva ley de medios de comunicación, incluso la calificación de "guerra" es un delito punible. Pero la UE también quiere sancionar las "informaciones falsas"; el gobierno alemán simplemente ha prohibido el canal ruso RT (Russia Today). Por lo tanto, lo que es "correcto" y lo que es "falso" lo deciden los imperialistas. En Alemania, la política antiimperialista del MLPD por la paz se ve cada vez más obstaculizada ante las escuelas, empresas o en las manifestaciones. En el caso de una participación directa de la OTAN en la guerra, el gobierno alemán podría suspender ampliamente los derechos y libertades democrático-burguesas con sus leyes de emergencia.

6. El odio a Putin se abusa para calumniar al comunismo. En los periódicos alemanes se puede leer que Putin es un comunista, el "sucesor de Stalin" y quiere "restaurar la Unión Soviética". Sin embargo, en su discurso al inicio de la guerra, el propio Putin atacó en primer lugar a Lenin y Stalin porque ellos defendían el derecho a la autodeterminación de Ucrania – una "locura" para él. Cada uno de los bandos en guerra acusa al otro de actuar con el espíritu de Stalin, ¡qué absurdo! La política ejemplar de las nacionalidades en la Unión Soviética socialista hasta 1956, en contraste con ambas partes en guerra, representaba el internacionalismo proletario.

7. La solidaridad con las masas de Ucrania significa la obligación de fortalecer la lucha por la paz mundial. No se puede librar ninguna guerra a largo plazo contra la resistencia activa de los trabajadores y las masas. 91 participantes de 22 países declararon en un seminario web de la ICOR, el 6 de marzo, dirigir de forma decidida y conjunta la lucha por la paz en un frente único antiimperialista. ¡Construyamos también en Alemania un nuevo y fuerte movimiento por la paz contra todos los belicistas imperialistas!

¡Resistencia activa contra la preparación imperialista de una tercera guerra mundial!

Contra la descarga del peso de la guerra y de las crisis sobre las espaldas de las masas. Por un pago retroactivo salarial al menos igual a la inflación.

¡Por la paz, la amistad entre los pueblos, el verdadero socialismo!

¡Fortaleced el partido obrero revolucionario MLPD! Uníos a la organización juvenil REBELL y a sus grupos de resistencia.

Tres opciones para las donaciones:

1. Para el Fondo de Ayuda del Consejo de Coordinación del Movimiento Obrero en Ucrania (KSRD): Organización de solidaridad y ayuda Solidaridad Internacional IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, palabra clave: Ukraine Relief Fund.

2. Para la financiación de delegaciones ucranianas y rusas para la Conferencia Internacional de Trabajadores Mineros 2023:

Organización de solidaridad y ayuda Solidaridad Internacional IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, palabra clave: IMC, mineros rusos y ucranianos.

3. Para el MLPD para que promueva su política antiimperialista en Alemania:

MLPD IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00 Palabra clave: Friedenskampf.