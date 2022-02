El escándalo se extiende: El servicio de inteligencia nacional hizo buscar a los líderes del MLPD en toda Europa

Por lo menos durante medio año, a partir del 3 de diciembre de 2019, se buscaba a los tres en todo el espacio Schengen; y es decir, a través de todo tipo de servicios estatales, policía, guardias fronterizas, etc. De este modo, el principio de separación entre los servicios secretos y el aparato policial, una importante conclusión del fascismo de Hitler, es llevado al absurdo.

Con este procedimiento anticomunista, se difama, se espía y se criminaliza a líderes representantes del MLPD y se quiere afectar a todo el partido. El MLPD es un partido democrático, legalizado y constitucionalmente protegido. Gabi Fechtner, Monika Gärtner-Engel y Stefan Engel nunca han sido condenados por ningún tribunal alemán. El antecedente es que desde 2018, los sectores dominantes, en ese momento todavía dirigidos por el gobierno de CDU/CSU/SPD y el ministro del interior Seehofer, habían iniciado un cambio concreto de táctica contra el MLPD. Al parecer, esto fue una reacción a su nuevo papel social. Así, en su informe de 2018, el servicio de inteligencia, llamado Verfassungsschutz, había hecho una "reevaluación" explícita del MLPD y había advertido de su potencial. Este procedimiento ha adquirido una nueva cualidad con las alertas de personas buscadas y otros procedimientos. El MLPD ha pasado a la ofensiva contra todas las acusaciones y hasta ahora también ha ganado en toda la línea ante los tribunales. Por ejemplo, el 3.8.21 el tribunal administrativo de Meiningen declaró ilegal el tratamiento de Stefan Engel como persona peligrosa.

El abogado responsable del bufete Meister y socios, Frank Jasenski, aclara el trasfondo de la alerta de búsqueda: "La justificación del servicio de inteligencia nacional en su escrito de enero de 2022 es aventurada: «La alerta también ha sido apropiada» «debido a la creación de redes internacionales a nivel de liderazgo» con presuntas «organizaciones terroristas» kurdas y turcas. Sin embargo, el trabajo de los revolucionarios kurdos y turcos se dirige contra el régimen fascista del presidente Erdogan. Esto está justificado y no es «terrorismo».

Las así llamadas «pruebas» para ello no pueden ser superadas en su insuficiencia: Para justificar la necesidad de búsqueda, la Verfassungsschutz alegó entre otras cosas: una visita de solidaridad a huelguistas de hambre kurdos (que ni siquiera fue realizada por la propia dirección del partido), o actos públicos sobre libros de Stefan Engel en Países Bajos en 2015 (¡!). ¿Qué está pasando aquí cuando algo así ya se denomina apoyo al terrorismo internacional?"

Después de medio año, también se derogaron oficialmente las medidas de búsqueda porque no se pudo rastrear ni un solo incidente dudoso. Sin embargo, la información de la notificación de búsqueda permaneció en los archivos de vigilancia del sistema de información de la policía INPOL.

Incluso más allá de esta alerta de búsqueda, se observan métodos absurdos para criminalizar a las personalidades líderes del MLPD. En el pasado, sin ninguna prueba, Gabi Fechtner fue acusada de servir ilegalmente alcohol, resistirse a los agentes ejecutores y "liberar a los presos". Ahora también está procesada por "llevar armas no autorizadas" debido a su participación en una marcha callejera, por supuesto pacífica, de la Lista Internacionalista/MLPD el 30.8.21 en Essen, que no estaba sujeta a autorización durante la campaña electoral. En los respectivos procedimientos, ninguna de estas acusaciones fue seriamente perseguida, y mucho menos pudo resistir la revisión judicial. Todas estas acusaciones fueron derribadas o hubo absoluciones. No obstante, las unidades policiales normales durante las operaciones policiales contra ella en la campaña electoral de 2021 tenían todavía acceso a los datos sobre Gabi Fechtner. Entretanto, también sabemos que en el archivo de la INPOL sobre Monika Gärtner-Engel todavía hoy están registradas todas las acusaciones que hace tiempo fueron refutadas por los tribunales.

"¡Esto tiene su método!", destaca el abogado Frank Jasenski: "Quieren acumular y almacenar las acusaciones tan abstrusas contra nuestros clientes, algunas de las cuales pueden ser vistas por cualquier agente de policía, para que al final quede claro de que se trata de los más graves delincuentes y peligrosos terroristas, contra los que, como es sabido, todo parece permisible. Pero ni una sola de las acusaciones levantadas se corresponde ni remotamente con la realidad."

Hoy en día, al menos en la opinión pública progresista, las corrientes reaccionarias como el fascismo, el racismo, el antisemitismo, la misoginia, la homofobia, etc. están ampliamente proscritas. Está justificado que haya una gran sensibilización contra la opresión estatal y la privación de los derechos fundamentales entre los trabajadores de los medios de comunicación por estos motivos. Esto también debe aplicarse al anticomunismo, que, sin embargo, sigue siendo una especie de religión de Estado en Alemania hasta la actualidad. Se necesita más compromiso crítico y coraje civil en este sentido, también en los medios de comunicación.

El gobierno "semáforo" y especialmente la ministra del interior, Nancy Faeser, habían anunciado públicamente que en el futuro orienta el golpe principal contra las fuerzas fascistas y de ultraderecha. Pero, ¿por qué continúa esta criminalización y difamación? ¿Se persigue aquí la línea anticomunista de Seehofer de forma secreta?

Gabi Fechtner: "¡Exijo nuestra rehabilitación completa! Los autores pueden esperar más acciones ofensivas por parte del MLPD y sus partidarios. No debe permitirse que se espíe, difame y criminalice a las personas por su ideología comunista. En interés de todas las personas democráticas, debemos combatir los inicios."

Disponemos de un amplio material sobre todo esto que debería ser de interés para los periodistas.

