El MLPD condena el intento de golpe de estado fascista en los EE.UU. - ¡no se debe subestimar la situación!

Llamamos a la solidaridad internacional con las protestas antifascistas, las luchas obreras y las fuerzas socialistas en los EE.UU. Aunque la ocupación inmediata del edificio del Capitolio terminó esta noche, el peligro fascista en la superpotencia imperialista EE.UU. no ha sido de ninguna manera desterrado. Esto fue precedido por el comienzo de una crisis de la sociedad en su conjunto en los EE.UU. - el "país modelo de la democracia". Millones de trabajadores, jóvenes, activistas del movimiento "Black Lives Matter", mujeres han salido a la calle en los últimos meses contra la administración Trump, el racismo institucionalizado y el anticomunismo, y cada vez más también con una crítica fundamental al capitalismo. La crisis de la sodesterrado.ciedad en su conjunto continúa ahora desarrollándose.

Durante la sesión del Congreso de los EE.UU. del 6 de enero de 2021 para confirmar la elección del nuevo Presidente de los EE.UU. Biden, se inició el intento de golpe fascista. El actual presidente Trump se niega a reconocer los resultados de las elecciones hasta el día de hoy. Bandas fascistas armadas con símbolos fascistas, líderes fascistas conocidos a nivel nacional como Nick Fuentes, tropas neofascistas como NSC131 o actores conectados a las fuerzas fascistas en Charlottesville asaltaron el Capitolio organizados y armados bajo eslóganes como "Sieg Heil" o "Hitler tenía razón". La reunión tuvo que ser interrumpida. Hubo cuatro muertos, docenas de heridos parcialmente graves. Según la radio Deutschlandfunk, también hubo intentos fascistas de ocupar edificios gubernamentales y provocaciones similares en otros diez estados federados.

El el 19 de diciembre, Trump ya había twiteado: "Enorme protesta el 6 de enero. ¡Estén allí, esto será algo salvaje!" De repente, las tropas de choque fascistas marcharon el 6 de enero. En Washington, Trump incito con su discurso provocando y dando a las tropas de choque fascistas una orientación anticomunista a priori, para asaltar el Capitolio contra los demócratas de izquierda supuestamente radicales: "Después de esto, vamos a ir allí y voy a estar allí con ustedes. (...) Eso es lo que pasa en un país comunista. Hoy no es el final. Es sólo el comienzo."

En el caso de las protestas antifascistas, como las del movimiento "Black Lives Matter", el Capitolio fue acordonado por una presencia policial marcial, y la Guardia Nacional fue desplegada y puesta en posición. ¿Las fuerzas de seguridad no hubieron sido capaces de enfrentar con éxito a los golpistas, a pesar del anuncio anticipado del "día salvaje"? Ya están circulando vídeos de oficiales de policía abriendo los cordones y posando para fotos selfi con los golpistas.

Esto demuestra claramente que no fue de ninguna manera el levantamiento espontáneo e inesperado de una "turba", como a veces se le llama en la prensa alemana de hoy. Este fue un intento de golpe fascista organizado a consecuencia de la llamada del presidente fascista, derrotado en las elecciones, y con el apoyo de partes del aparato de violencia del estado.

El 6 de enero fue declaradamente también una prueba para el día de la toma de posesión del gobierno por Biden el 20 de enero de 2021. Trump, tan sólo debido a la presión pública, llamó hipócritamente alrededor de las 10 p.m. para ir "a casa" del Capitolio ocupado, mientras alababa explícitamente a los asaltadores fascistas como gente "muy especial", de los cuales estaba orgulloso.

Aparentemente Trump ya no puede movilizar a cientos de miles, sólo unos pocos miles se unieron a su apoyo, y la segunda vuelta para el Senado en los anteriores bastiones republicanos dio asientos adicionales para los Demócratas lo que muestra que la base de masas para un desarrollo fascista se está desmoronando. ¡Sin embargo, la situación no debe ser subestimada de ninguna manera! La acumulación organizada de tropas de choque fascistas continúa, así como la movilización fascista. Los que ahora están tomando las calles son las tropas de choque abiertamente fascistas de los partidarios de Trump, listos para cualquier cosa. Trump no debe ser subestimado en su brutalidad, lujuria por el poder, pérdida narcisista de la realidad y conexiones organizadas con toda la gama de fuerzas fascistas de los EE.UU. En una situación en la que la pandemia de la Corona se está desarrollando sin control, en la que la crisis económica y financiera mundial sigue profundizando mientras los Estados Unidos se están quedando atrás en la competencia interimperialista con China, en esta situación la construcción y la expansión sistemáticas de las tropas de choque fascistas no en absoluto se refiere sólo al resultado electoral, sino se trata de preparar la transición a métodos de gobierno abiertamente fascistas en las batallas de clases más duras.

Un golpe fascista en los EE.UU. también cambiaría la situación mundial. Este desarrollo es una advertencia para tomar en serio y combatir la peligrosa tendencia a la derecha de los gobiernos imperialistas y los partidos burgueses en muchos países del mundo. "¡Hay que combatir los inicios!" - esto se convierte en una tarea común de todas las fuerzas progresistas del mundo.

El MLPD ya advirtió el 7.11.2020 - cuando la derrota electoral de Trump se hizo evidente - de un "peligro de golpe de estado por parte del fascista Trump". A veces esto fue visto como un pronóstico exagerado. Pero los eventos del 6 de enero requieren la más alta vigilancia. El ex general de EE.UU. Flynn ya había desarrollado el plan en diciembre del año pasado para declarar el estado de emergencia y repetir las elecciones bajo la supervisión del ejército de EE.UU.

Actualmente, un intento de golpe de estado fascista tiene pocas posibilidades de éxito. A su fracaso contribuyó también el hecho de que cada vez más Republicanos reaccionarios también se alejan de Trump y de los métodos fascistas. Tanto el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, como el vicepresidente de Trump, Mike Pence, condenaron la acción. La Asociación de la Industria de EE.UU. incluso pidió la destitución de Trump. En el Capitolio, los diputados continuaron el procedimiento de reconocimiento de la elección de Biden en la misma noche. Las actuales fuerzas determinantes del capital financiero de los Estados Unidos han optado por Biden y, por lo tanto, por un retorno al sistema del modo de pensar pequeñoburgués como método de gobierno principal. Esto, sin embargo, es sólo una modificación de las políticas imperialistas reaccionarias de los EE.UU. Con los acontecimientos del 6 de enero, ha estallado una crisis política abierta en los EE.UU., una crisis abierta del Partido Republicano y una crisis constitucional abierta de la democracia burguesa.

La votación de Trump fue el éxito conquistado por el cambio progresista del estado de ánimo en los EE.UU. Sin embargo, este cambio progresista del estado de ánimo se ignora en gran medida en los medios de comunicación alemanes. No obstante, las protestas antifascistas se desarrollaron inmediatamente en Los Ángeles, entre otros lugares, donde varios miles de manifestantes fueron atacados por los partidarios de Trump. Otras manifestaciones contra la Trump tuvieron lugar en Portland y Nueva York, así como en Chicago, entre otros lugares.

El movimiento obrero y popular no debe hacerse ilusiones de que Biden ahora defienda sus intereses. El MLPD convoca a la lucha contra la superpotencia imperialista EE.UU. y llama a la vigilancia contra los intentos de golpe de estado fascista en los EE.UU. La organización socialista "Freedom Road" (FRSO) de EE.UU. declaró: "Es imperativo que todos los que anhelamos un futuro mejor tomemos medidas. Debemos permanecer en las calles y luchar por una agenda que represente los intereses del pueblo. El camino que tenemos por delante será difícil, pero el futuro es brillante!"

En Alemania, el MLPD organiza la solidaridad internacional con el movimiento antifascista y democrático, con las luchas de los trabajadores y las fuerzas socialistas de los Estados Unidos. Los sindicatos anuncian una huelga general en caso de un golpe de estado. Junto con la organización mundial revolucionaria ICOR, el MLPD apoya la construcción de fuertes partidos revolucionarios y marxistas-leninistas anclados en las masas de los EE.UU. La organización mundial revolucionaria ICOR ha anunciado que organizará la solidaridad mundial en caso de un golpe fascista. Trump se ha convertido en el anticomunista más conocido y odiado del mundo. El hecho de que millones de personas en todo el mundo se están volviendo en su contra forma también parte de superar cada vez mejor el efecto corrosivo del anticomunismo. ¡El futuro pertenece al verdadero socialismo!

El MLPD y la organización juvenil REBELL piden que este asunto sea el tema de las próximas manifestaciones del lunes en todas partes de Alemania y que haya una amplia participación – en condiciones de asumir las medidas de protección de la salud. El MLPD conecta esto con la lucha contra las políticas del gobierno federal alemán y su desarrollo de la derecha. Es significativo que la canciller Angela Merkel, a quien por lo demás le gusta fingir ser progresista, acaba de dar a Trump apenas una "parte de la culpa" (tagesschau.de) en el intento de golpe de la cual fue el cerebro.

¡Ninguna chance al anticomunismo, al fascismo, al racismo y al antisemitismo!

¡Viva la solidaridad internacional! ¡Por la libertad, la democracia y el verdadero socialismo!