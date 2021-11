"Desarrollar nuestras fortalezas y superar los límites con los que aún chocamos"

Actualmente uno tiene la impresión de que los sectores dominantes están un poco confusos. ¿Qué está pasando? (Foto de Gabi Fechtner)







Los monopolios dominantes habían apostado, bastante seguros de la victoria, por una coalición CDU/CSU/FDP bajo un canciller Armin Laschet. Para ello tenían un claro programa de reivindicaciones: jubilación a partir de los 70 años, recortes en el derecho laboral, reducciones fiscales para los monopolios, echar las cargas económicas y ecológicas de las crisis sobre las espaldas de las masas, desmantelamiento de los derechos de protección aún existentes para el ser humano y la naturaleza. Pero el gobierno deseado por los monopolios fracasó ante las masas. Con el 24,1 por ciento, la CDU/CSU obtuvo su peor resultado en las elecciones federales. Perdió la buena suma de 4,1 millones de votos. Ahora la CDU lleva semanas al borde de una abierta crisis de partido. Pero incluso el supuesto ganador de las elecciones, el partido socialdemócrata SPD, sólo obtuvo su cuarto peor resultado, con el 25,7 por ciento. En cualquier caso, habrá un canciller que no haya sido elegido por más del 70 por ciento de los votantes inscritos. "La constitución de gobiernos se vuelve cada vez más difícil", pronosticó acertadamente el libro de Stefan Engel, La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismo.

Cada vez más representantes de los monopolios cambian su parecer por un gobierno del SPD/Verdes/FDP. Imponer a Laschet como canciller difícilmente sería aceptado por la población. Pero las exigencias de los monopolios están presentes y el SPD, los VERDES y el FDP deben vender de una u otra forma a sus votantes la aplicación de éstas. Para ello, todos tienen que hacer considerables concesiones y romper más o menos abiertamente muchas de sus promesas electorales. Y eso que no cuentan precisamente con un respaldo estable y a menudo tampoco fueron elegidos por convicción. En una encuesta realizada por el Instituto Allensbach a principios de septiembre, el 53 por ciento incluso declaró explícitamente que sólo votaría por el "mal mínimo". Las conversaciones exploratorias y las negociaciones de coalición no son sólo una pugna por las propias posiciones y puestos, sino también un ejercicio público para modificar el sistema del modo de pensar pequeñoburgués. Esto es representado por frases ilusorias como "salir adelante", "reestructuración ecológica-digital de la sociedad" o "transformación socio-ecológica".







El MLPD lleva mucho tiempo hablando de una derechización del gobierno. ¿Ahora se ha acabado con el supuesto nuevo comienzo?

En su esencia, el futuro gobierno no puede renunciar a la derechización. Pues ella es una respuesta a la agudización de las contradicciones interimperialistas y para evitar que el cambio progresista del estado de ánimo se convierta en una efervescencia revolucionaria. Sin embargo, las elecciones también fueron una destitución de incitadores ultrarreaccionarios como el ministro del interior, Horst Seehofer, o de Armin Laschet con su desmantelamiento de los derechos y libertades democrático-burgueses en Renania del Norte-Westfalia (NRW). El partido AfD también perdió el 18 por ciento de sus votos a nivel nacional, pone al descubierto luchas maliciosas entre sus alas y una agudizada crisis de la dirección de su partido. Se modificarán, dado el caso, las matices de la derechización. Alianza90/Verdes, por ejemplo, quieren un rumbo más duro contra China y Rusia. El FDP quiere aumentar el presupuesto para armamento. Las "leyes de tareas policiales" más severas fueron y serán apoyadas también por los futuros partidos del gobierno.







En definitiva, ¿era adecuado entrar en la lucha electoral con un libro filosófico y un programa electoral titulado "socialismo"? ¿No habría sido mejor tener exclusivamente demandas "cercanas al pueblo"?

Para hacer balance, primero hay que ser consciente del criterio para juzgar nuestra ofensiva táctica. Nuestro objetivo fue llevar a cabo nuestra campaña al servicio de la concientización "Por el verdadero socialismo" y "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!". ¡Lo hemos conseguido! Hicimos uso de las posibilidades ampliadas de una participación electoral, si bien éstas actualmente son muy restringidas–. Estos son también los momentos en los que la gente más piensa políticamente.

Por supuesto, contradice los criterios del parlamentarismo burgués colocar la ofensiva de distribución del número 36 de nuestro órgano teórico REVOLUTIONÄRER WEG (CAMINO REVOLUCIONARIO) La crisis de la ideología burguesa y del anticomunismo en el centro de decenas de miles de conversaciones. Pero hemos decidido conscientemente, esta vez, ante la confusión social, dedicar más espacio y tiempo a conversaciones y encuentros profundos y convincentes. Ante el carácter de crisis del sistema imperialista mundial debatimos sistemáticamente la necesidad urgente de pensar más allá del marco capitalista. Hemos ayudado a enfrentarse exitosamente al modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista y exigido llevar a cabo un debate objetivo y constructivo sobre el verdadero socialismo y el comunismo como solución a los problemas de la humanidad. Hemos vinculado estas cuestiones más fundamentales con las variadas preocupaciones, reivindicaciones y luchas concretas de las masas. Además hemos desenmascarado y atacado al parlamentarismo burgués.

Especialmente entre las y los obreros y sus familias pudimos observar una creciente actitud abierta al respecto. Casi 5.500 personas ya han comprado el libro. Desde su publicación, se han formado grupos de lectura en muchos lugares y se han celebrado 45 presentaciones del libro con vivos debates. Pero en Alemania, el anticomunismo es la religión del Estado. La formación de la conciencia contra su influencia es, por supuesto, un proceso que dura décadas. Ésta constituye sobre todo una lucha masiva por el modo de pensar. El anticomunismo pudo arraigarse en la clase obrera y las amplias masas en primer lugar mediante el modo de pensar pequeñoburgués, como modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista. Desde el punto de vista estratégico, hemos ganado mucho terreno para este proceso de esclarecimiento. Esto fue correcto, si bien nos damos cuenta de que, mediante una discusión masiva sobre el socialismo, no se pueden todavía ganar votos en masa. Pero no queremos ganar elecciones, sino queremos preparar una revolución. Para ello, hemos observado una actitud abierta y un acercamiento entre una minoría creciente.

En este sentido, estamos satisfechos con nuestra lucha electoral. Pero también el público social también se dio cuenta de que habíamos establecido características únicas. Por ejemplo, la emisora de radio política más influyente, Deutschlandfunk, declaró: "Los eslóganes (de la campaña electoral) son intercambiables … y ni siquiera insinúan que provienen del año 2021. Es decir, un año en el que se acumulan las crisis … Los carteles del … MLPD demuestran que funciona también de otra manera. Dicen «Sólo crisis, una solución: ¡socialismo!», o «Sólo crisis, una causa: capitalismo»". … Pero al menos es una posición que invita a posicionarse."

Mientras que hasta ahora el anticomunismo como religión de Estado parecía casi inatacable, el periódico Süddeutsche Zeitung escribía el 4 de septiembre de 2021: "«¿El anticomunismo, que durante décadas fue un cemento de la sociedad de Alemania Occidental, sigue siendo apto para la instrumentalización política? … Pero en algún momento (el anticomunismo) también morirá». (Eppler) Ahora se verá si eso se habrá acercado en algún momento".

¡Eso queda entendido! El anticomunismo reacciona con ataques tan furiosos precisamente porque está perdiendo respaldo entre la población. Hemos llevado a cabo una ágil campaña callejera con más de 300 mítines, 193 desfiles callejeros, otras 415 actividades delante de las empresas y 404 en los barrios, 248 en centros urbanos y 48 en universidades. Presentamos a 145 candidatos directos en el 48 por ciento de los distritos electorales. No se debe subestimar el arraigo de los representantes marxistas-leninistas para la futura lucha de clases. Así, la Lista Internacionalista/MLPD se ha convertido cada vez más en un factor que salta a la vista. Como nunca antes, otras organizaciones de la alianza y sus representantes han contribuido a ello de forma destacada y entusiasta, cooperado en la elaboración del programa electoral, realizado labores de alianza y aportes culturales.

Al mismo tiempo, seguimos siendo un partido relativamente pequeño y, para muchos, todavía desconocido. En todo el ajetreo de la lucha electoral, siempre existe el peligro de desplazar el debate ideológico. Esta vez le hemos plantado cara con éxito, aunque esto no haya sido siempre el principio rector. Seguiremos mejorando y entrenando esta lucha ideológica por el modo de pensar a escala de las masas.







Entonces, ¿corresponde el resultado de votos para el MLPD a su influencia social?

¡No, en absoluto! Un total de unos 41.000 votantes nos dieron su primer o segundo voto como número mínimo de electores. Las elecciones se realizan cada vez más con métodos manipuladores. Así, cada vez menos son un indicador real de la conciencia de las masas. Los sectores dominantes lograron movilizar masivamente el modo de pensar pequeñoburgués-parlamentario mediante la supuesta carrera cabeza a cabeza entre Laschet y Scholz que decide sobre el destino. Especialmente en la variante del voto útil. Por lo menos respecto al comportamiento electoral esto podía opacar en parte la actitud abierta y la simpatía por el MLPD como alternativa socialista. Hubo muchas personas con aspiraciones progresistas que votaron a regañadientes al SPD o a los Verdes porque querían evitar a toda costa a Laschet y a la CDU/CSU. De este modo, Scholz y los Verdes prácticamente absorbieron el cambio progresista del estado de ánimo. En consecuencia, los partidos que las masas clasifican como a la izquierda del SPD perdieron votos en mayor escala. Sobre todo, el partido "La Izquierda" (Die Linke) perdió el 50 por ciento. Para el modo de pensar pequeñoburgués-parlamentario, la antidemocrática barrera electoral del 5 por ciento también juega un papel importante, según el lema "ustedes no entrarán de todos modos". Al mismo tiempo, la campaña electoral con 47 partidos ofreció una amplia gama de maniobras de confusión ideológica, por ejemplo a través del movimiento de los pensadores transversales (Querdenker). Hubo 3.360 candidatos directos –un 31 por ciento más que en 2017–, sobre todo de los partidos "Die Partei" (El Partido), y "Die Basis" (La Base) vinculada a los pensadores transversales o los Votantes Libres, lo que fraccionó fuertemente también los primeros votos.

El MLPD fue el partido más combatido en la lucha electoral, empezando por el intento del presidente federal de la mesa electoral de impedir nuestra candidatura. Aunque la campaña anticomunista de la CDU, así como de algunas fuerzas alrededor de la AfD, difícilmente pudo convencer positivamente a alguien, tenemos que constatar que también movilizó el modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista y desconcertó a mucha gente. El anticomunismo contra el MLPD, que se ha intensificado claramente en los últimos años, también tiene un efecto intimidatorio, a pesar de toda la indignación frente a los ataques y la simpatía debido a que tenemos agallas. Esto no podemos despejar mediante conversaciones puntuales en las calles. Al mismo tiempo, la política de aislamiento del MLPD fue incluso intensificada por los medios de comunicación burgueses. Así, en los periódicos supraregionales y en la televisión, se nos trató casi continuamente como inexistentes.







¿Han vuelto los sectores dominantes a la ofensiva con estas medidas?

Esto no se puede decir. Forma más bien parte de la crisis de la ideología burguesa que necesitan estas medidas. Actualmente se nos ofrece en Austria una idea de los abismos, en su mayoría ocultos, sobre la manipulación de la opinión. Probablemente, Sebastian Kurz no se habría convertido en canciller austriaco en las nuevas elecciones de octubre de 2017 sin una manipulación masiva de la opinión pública. Compró de verdad las encuestas que le eran favorables y los informes basados en ellas de un instituto de sondeo, y esto mediante anuncios financiados por el ministerio de hacienda con ingresos fiscales. También en Alemania, el FDP, por ejemplo, ha utilizado el microtargeting (la microfocalización) para manipular: con este modelo de negocio, operado entre otros por Facebook, a cada votante potencial se visualiza exactamente como publicidad lo que quiere oír. Los interesados en el clima recibieron eslóganes del FDP prometiendo la protección del clima. Los escépticos sobre la protección del clima recibieron un anuncio con el contenido contrario. En ambos casos, uno debería votar por Christian Lindner. Esto demuestra no sólo los métodos manipuladores de esta gente, sino también su inaudito oportunismo. Sin embargo, esto será contraproducente cuando toda gente los mide por lo que le han prometido. Aún más extensa es la corrupción legal de la financiación de los partidos, con 190 millones de euros al año sólo de los ingresos fiscales que van directamente a los partidos burgueses, más 660 millones de euros (en 2019) a las fundaciones afiliadas a los partidos. Manipuladora es también la así llamada igualdad escalonada de oportunidades, la manera de utilizar las encuestas, y mucho más.







Entonces, ¿el resultado de votos de la Lista Internacionalista/MLPD no es de ningún interés?

No, por supuesto que también nos interesan los detalles de las conclusiones que podemos extraer de los resultados relativos. En comparación con 2017 el resultado de votos de la Lista Internacionalista/MLPD ha disminuido: los segundos votos en torno al 40 por ciento y los primeros votos en un 30 por ciento. Más aún, cada voto al MLPD en esta jungla de partidos fue un voto muy consciente y conquistada. Además, los resultados de las elecciones demuestran que hemos podido ganar votos allí donde hemos concentrado nuestras fuerzas, en combinación con varios factores objetivamente favorables.

En todos los distritos electorales de Turingia aumentamos los votos, en un promedio de 145 a 202 votos por cada 100.000 votantes. La particularidad en este caso era que habíamos concentrado allá nuestras fuerzas a nivel nacional durante un período más largo y construido sistemáticamente el partido. Pero también que allá está especialmente desarrollada la crítica al Partido de la Izquierda, que tiene el primer ministro, y también a los Verdes y al SPD, que también están en el gobierno; y el DKP no presentó su candidatura. Hubo otros puntos de concentración de nuestro trabajo sistemático de construcción en los que pudimos aumentar votos. En los mejores lugares de votación conseguimos entre el 2 y el 6,1 por ciento. Esto demuestra que podemos convencer mediante nuestro trabajo a la gente para que nos elija, pero al mismo tiempo que apenas conseguimos votos espontáneos.







En un vídeo posterior a las elecciones, hablaste también de las debilidades propias. ¿De qué se trata?

No conseguimos centrar toda la lucha electoral especialmente en los jóvenes. La idea de no hacer una campaña electoral particular para los jóvenes, para que todos nuestros miembros se dirijan a la juventud, no fue concebida hasta el final y en parte también se interpretó mal. Como resultado, no hubo una estrategia y táctica propia y bien pensada para el trabajo juvenil en esta lucha electoral. Es cierto que nos dirigimos a los jóvenes y casi todos los distritos y el partido a nivel local empezaron a hacer actividades sistemá­ticas ante las escuelas, especialmente las de formación profesional y los talleres de capa­citación. También hemos llevado a cabo actividades individuales para jóvenes, como conciertos para jóvenes, y hemos ganado a un número de apoyadores y miembros jóvenes, pero ni de lejos la cantidad prevista.

Entre la juventud hay una desplegada polarización en torno a las conclusiones correctas del caos de la crisis en la que está creciendo. Así, por un lado, la actitud abierta hacia el MLPD, REBELL y el socialismo es especialmente grande entre los jóvenes. Al mismo tiempo, todo un sistema de instituciones influye sistemáticamente en la juventud para difundir el modo de pensar pequeñoburgués-individualista y pequeñoburgués-antico­munista. Los ataques del liquidacionismo conducido por los servicios de inteligencia se dirigieron especialmente contra nuestra influencia entre los jóvenes, como en las manifestaciones de FFF (Fridays For Future – Viernes por el Futuro) o con los antiale­manes en el movimiento antifascista. Sobre la base del modo de pensar pequeño­burgués-antiautoritario influye explícitamente, la hostilidad a la organización y la ideología de la ausencia de ideología, como si el socialismo fuera obsoleto y el marxismo-leninismo pura propaganda. También en este contexto se muestra la estrecha interacción de cómo el anticomunismo, sobre la base del modo pensar pequeñoburgués, puede influir entonces como modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista.

El hecho de que, según el instituto de encuestas Infratest Dimap, la CDU sólo haya recibido el diez por ciento de los votos entre los que votan por primera vez (en 2017 todavía recibió el 25 por ciento) es expresión de la crítica a la derechización. Los Verdes fueron los más votados por los jóvenes, a menudo con la ilusión de votar así al partido de la protección del medio ambiente. El FDP estaba a la par con los Verdes, también con un 23 por ciento de los votan por primera vez. Es cierto que el FDP tiene un programa marcadamente monopolista, pero se dio una imagen "moderna" con reivindicaciones de libertad, digitalización y progreso, derechos para gays y lesbianas o la legalización del cannabis. De este modo, promueve masivamente un concepto pequeñoburgués de la libertad y el modo de pensar pequeñoburgués entre la juventud. Por lo tanto, aquí hay que llevar a cabo una intensa lucha por el modo de pensar dirigida particularmente a la juventud.

Además, en algunas ocasiones, los principios de una ofensiva táctica no se mantuvieron sistemáticamente en nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando en nuestro trabajo partidario en el Festival de Música Rebelde, hemos renunciado en parte a concentrar acertadamente las fuerzas y organizar de manera ofensiva la movilización. También seguiremos aprendiendo en nuestra agitación y propaganda. Contamos con una serie de medios convincentes, como nuestro periódico electoral, el programa electoral, una serie de películas y una lucha electoral considerablemente ampliada en internet. Asimismo, una lucha electoral relacionada a las personas con muchos y buenos folletos de nuestros candidatos. Pero también en este caso muchas cosas llegaron demasiado tarde y algunos argumentos aún no eran del todo convincentes.

En cuanto a los métodos, los desfiles callejeros combinados con las visitas a los domicilios y la directriz de entregar principalmente nuestros materiales escritos en persona han mostrado su eficacia y se han convertido cada vez más en la norma. El teórico militar Carl von Clausewitz señaló como característica esencial de toda ofensiva: "Cuanto más débil moralmente se muestre el defensor, más audaz debe ser el atacante". Los políticos burgueses mostraron bastante debilidad moral que también atacamos. Pero nuestras ganas de atacar con polémica y nuestra precisión no siempre estaban suficiente­mente desarrolladas.

También tenemos que mejorar la planificación previa en todo nuestro trabajo, en lugar de planificar muchas cosas a corto plazo. Una de las claves es el trabajo científico que conscientemente y a tiempo destina a las fuerzas y las capacita con una estrategia y táctica consciente y, sobre todo, siempre gana a nuevas fuerzas. Evaluar y mejorar todo esto a fondo formará parte de nuestra tarea actual de "asegurar la victoria". A pesar de todo esto, no hay sin duda ningún partido que, en comparación con sus fuerzas, haya sido capaz de movilizarse tanto y de realizar esta lucha electoral de forma tan atractiva, apoyándose sobre una gran masa de ayudantes, y con trabajo completamente voluntario en las calles, en los barrios, delante y en las empresas – ¡y todo esto además con tanto viento en contra!







¿Cuentas con tiempos políticos más estables en el futuro?

No, al contrario. ¿Qué tipo de nuevo comienzo es esto cuando el gobierno, en estos sucesos de crisis ni siquiera toca los efectos más graves de las crisis capitalistas? La crisis ecológica global se está agravando dramáticamente hacia una catástrofe ecológica global. Obviamente, ya se han alcanzado varios puntos de inflexión irreversibles, como el deshielo de la capa de hielo de Groenlandia. En vista de los 82,4 millones de refugiados a nivel mundial, la Organización Internacional de la ONU para los Refugiados prevé más de 200 millones de "refugiados climáticos" en el futuro.

La pandemia del coronavirus se ha extendido por todo el mundo. Hasta ahora se han infectado al menos 237 millones de personas y se han contado oficialmente 4,9 millones de muertos. En varios países –incluida Rusia– las cifras actualmente vuelven a aumentar dramáticamente. La campaña militar de la OTAN en Afganistán terminó con una debacle abierta. Crece el peligro general de guerra, particularmente entre los principales rivales imperialistas EE.UU. y China.







En la economía mundial surge el nuevo fenómeno de las escaseces de suministro. ¿De qué se trata?

¡Se trata de una crisis de materias primas y de logística sin precedentes! En primer lugar, se basa en el hecho de que la crisis económica y financiera mundial, que ya estalló a mediados de 2018, está lejos de haber terminado. La producción industrial y el producto interior bruto (PIB) de los principales países imperialistas, a excepción de China y Corea del Sur, todavía se encuentran por debajo de su pico anterior a la crisis en 2018/2019. La agudizada lucha competitiva internacional hasta la batalla de exterminio hizo caer en crisis a la nueva organización de la producción internacional. Esto también se descarga en drásticas escaseces de suministro, lo que a su vez agrava la crisis económica y financiera mundial. Los caóticos altibajos de la economía capitalista mundial en interacción con el desarrollo ondulatorio de la pandemia del coronavirus impiden el suministro y el uso sistemático de las mercancías. Esto puede verse, por ejemplo, en los contenedores que se acumulan en algunos puertos.







En el curso de la progresiva división del trabajo según la premisa de la ganancia máxima y el liderazgo en el mercado mundial, la producción mundial se concentraba en pocas plantas de producción con la máxima utilización de la capacidad instalada. El 73 por ciento de las capacidades de producción de chips, por ejemplo, se encuentra en los cuatro países asiáticos: Taiwán, Corea, Japón y China. Si allá hay interrupciones, o preferencias debido a la competencia en cuanto a quién suministrar, el impacto es enorme. Los sucesos de crisis a nivel mundial en todos sus aspectos socavan las cadenas de suministro diseñadas para la producción "justo a tiempo": Los principales puertos de China tuvieron que cerrarse durante semanas a causa de la pandemia del coronavirus. Los incendios forestales y las inundaciones interrumpen importantes arterias de tráfico.

Las huelgas en este sector también muestran un gran impacto. La crisis de las rutas comerciales y de las cadenas de suministro es también un resultado de las guerras comerciales con crecientes sanciones. Ya en 2019, los aranceles estadounidenses sobre el silicio bajo el gobierno de Trump y las restricciones comerciales de Japón provocaron una escasez de obleas, las precursoras de los chips. En 2020, los EE.UU. incluyeron en su lista negra al mayor fabricante de chips de China, SMIC, y a otros 56 monopolios chinos, lo que restringió considerablemente las posibilidades de los negocios a nivel internacional. Sin embargo, hasta cierto punto, la crisis de los chips también se utiliza como pretexto y se aprovecha descaradamente para cobrar los subsidios estatales de desempleo parcial en Alemania. El hecho de que en todo el mundo hay plantas industriales paralizadas es una declaración de bancarrota del capitalismo ante el enorme potencial de una producción coordinada a nivel mundial basada en las tecnologías digitales. Sólo una economía socialista planificada puede aprovechar los avances de las fuerzas productivas revolucionarias en interés de la humanidad.







Pero con la política de dinero barato, se ha puesto en marcha una gestión de crisis única. ¿No tiene ningún efecto?

P recisamente con el efecto de estas medidas se puede ver cómo la propia gestión de crisis de los sectores dominantes ha entrado en crisis. Sus medidas siempre preparan nuevas y más profundas crisis. El hecho de que las medidas sean principalmente de carácter nacional agudizan aún más los problemas internacionales. La política de dinero barato no llevó en absoluto a inversiones que estimulen el prometido auge de la eco­nomía. En su lugar, se dedicaron a la especulación, que se ha inflado desmesurada­mente, y al mismo tiempo han alimentado considerablemente el endeudamiento estatal y la inflación. Ya aparecen nuevas distorsiones en el sector financiero e inmobiliario y las gigantescas burbujas especulativas amenazan con estallar.

La tasa de inflación subió oficialmente al 4,1 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, y así al nivel más alto desde 28 años. El coste de la energía subió un 14,3 por ciento en total. Los precios de los alimentos agrícolas fueron un 13,3 por ciento más altos en agosto que un año antes. Los hogares con menores ingresos son los más afectados. Por lo tanto, la lucha por mayores sueldos y salarios, por un complemento salarial, pero también por un aumento significativo de las distintas prestaciones sociales, también adquiere una importancia considerable. La cuestión de los alquileres y de los costes adicionales aumenta también su fuerza explosiva.

Ciertamente, a pesar de todas las crisis, el sistema del modo de pensar pequeñoburgués no ha llegado a su fin. Los sectores dominantes gastaron bastante para las medidas contra la pérdida de confianza en la crisis económica y financiera mundial, la crisis del coronavirus y una vez más en la fase final de la campaña electoral. Desde principios de 2020, sólo 38 mil millones de euros fueron tomados del presupuesto federal para prolongar varias veces el subsidio para el desempleo parcial. Esto actúa también como subvención masiva de los monopolios. El gobierno prometió pagar 30 mil millones de euros a las víctimas de las inundaciones. Pero la ampliación gigantesca del endeudamiento estatal para la gestión de crisis es una solución ficticia, porque a su vez limita las posibilidades presupuestarias para las medidas de amortiguar la crisis por parte de los sectores dominantes. Se cargarán entonces los costes en la cuenta de las masas. El 40 por ciento de las empresas con más de 500 trabajadores prevén destruir puestos de trabajo aún este año.

No se debe sobreestimar las escaramuzas tácticas y los altibajos concretos de la política diaria. Los acumulados problemas económicos, ecológicos, ideológicos y sociales son fundamentalmente irresolubles en el marco del capitalismo. La gestión de crisis no es sólo un desastre político y económico, sino también respecto a la concepción del mundo. El muy alabado concepto pragmático de "marchar a la vista" es básicamente una declaración de capitulación. Declara que reaccionar para evitar los peores colapsos es el único medio aún disponible.







¿Qué nuevos aspectos se están desarrollando en el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado y cómo influye el MLPD en ello?

Lo nuevo era que las actividades combativas de los obreros industriales se abrieron camino en plena campaña electoral. Expresan una fortalecida conciencia sindical, en contra de la consigna común de que no se puede luchar en la crisis. A menudo se dirigían explícitamente contra el espíritu de colaboración de clases de orientación negativa. El sindicato de los maquinistas GdL no se dejó impresionar por la difamación antiobrera y en parte anticomunista durante su huelga. Los trabajadores de los hospitales Charité y Vivantes, en Berlín, por primera vez a esta escala, entraron conjuntamente en huelga. Esta huelga también tenía un contenido político, ya que se dirigía también contra la drástica escasez de personal en los hospitales durante la pandemia y contra el gobierno regional berlinés compuesto por el SPD, La Alianza90/Los Verdes y el Partido de Izquierda.

El 17 de septiembre, 12.000 trabajadoras y trabajadores del consorcio Airbus en Augsburgo, Bremen, Buxtehude, Hamburgo, Nordenham, Stade y Varel participaron en una huelga de advertencia de un día a nivel del consorcio. En el marco de estas luchas sindicales, se desarrollaron elementos cada vez más independientes. El MLPD y sus grupos de partido en las empresas llevan décadas realizando un trabajo de hormiga en las empresas de los monopolios más importantes y en los sindicatos, están también a la cabeza de estas luchas y promueven la lucha a nivel de consorcio en el espíritu de la ofensiva obrera, – también más allá de las fronteras nacionales. Las protestas también se revivieron en el movimiento popular, especialmente la lucha contra los elevados alquileres y el movimiento ecologista juvenil, con más de 620.000 participantes en la jornada de acción de FFF el 24 de septiembre.

Inmediatamente después de las elecciones federales, Opel/Stellantis anunció que por el momento no retomarían la producción en la planta de Eisenach, supuestamente debido a la "crisis de los chips". A cambio, cobran descaradamente el subsidio de desempleo parcial hasta el final del año. Al mismo tiempo, comenzaron a vaciar la planta. Todo indica que el cierre de la planta es inminente y que se ha planeado con mucha antelación el traslado de la producción a Sochaux en Francia. Sorprendentemente, parece que hay suficientes chips para la producción acá. Como resultado de los esfuerzos realizados durante muchos años para lograr la cohesión más allá de las fronteras nacionales, los sindicalistas de la planta "competidora" de Sochaux también declararon inmediatamente su solidaridad con los obreros de Opel en Eisenach. Para pasar a la ofensiva la condición decisiva es que los obreros se enfrenten exitosa y duraderamente a las ilusiones pequeñoburgués-reformistas sobre la así llamada transformación, y en particular al modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista. También es hora de no aceptar más que no exista un derecho de huelga legal, integral y en todo aspecto en un país que se erige en todo el mundo en alumno ejemplar de la democracia. En lugar de seguir la publicidad de palabras radicales por parte de algunos dirigentes sindicales reformistas a favor de los convenios colectivos sociales, hay que intensificar las iniciativas a favor de este derecho de huelga. La esencia de los convenios colectivos sociales consiste en impedir las luchas. Esta capitulación se justifica con el argumento de que por lo menos se saque lo máximo posible de la liquidación de las fábricas y de los puestos de trabajo.







Entonces, ¿el MLPD no sigue la orientación de descartar a la clase obrera?

Precisamente en contra de la necesaria conciencia de clase del proletariado y de la conciencia de sí misma, las fuerzas orientadas hacia el posmodernismo promueven un modo de pensar pequeñoburgués-negativista. Según esto, "el tiempo de las grandes huelgas ha terminado" o "de todos modos los obreros no pueden cambiar nada de los planes". Esto conduce a la capitulación y a reconciliarse con los procedimientos reformistas.

¡Esto no es lo nuestro! De hecho, se acabó la época de los capitalistas monopolistas corruptos que hunden el mundo en las crisis. El MLPD incluso ampliará significativamente su trabajo entre la clase obrera. Nuestra ofensiva táctica ha puesto importantes señales para ello. En al menos 69 mítines y otras 415 actividades o mítines en la lucha electoral ante las puertas de grandes empresas, hubo una cuota muy superior al promedio respecto a la aceptación de nuestro material de campaña electoral, conversaciones profundas y cientos de nuevas contactos. Al mismo tiempo, el partido AfD obtuvo una cuota de votos sobreproporcionada entre los obreros y sus familias.

Esto demuestra que tenemos que mejorar la formación de la conciencia para ayudar a los obreros a hacer exitosamente frente a la influencia de la demagogia völkisch como la de la AfD como una nueva variante reaccionaria de la política de colaboración de clases.

En la región de Baja Sajonia oriental, con las grandes fábricas de la VW, pudimos seguir fortaleciendo al MLPD, partiendo de nuestro trabajo de hormiga anterior. Los sectores dominantes reaccionaron con especial alergia a nuestro creciente arraigo en las grandes fábricas. Hubo más de 30 intervenciones policiales contra nuestras actividades de campaña electoral, sobre todo ante las puertas de las fábricas. Una solicitud urgente del MLPD contra la prohibición de una actividad en la campaña electoral ante las puertas de VW en Hannover condujo a una sentencia judicial descaradamente reaccionaria, que fue confirmada por instancias superiores: abiertamente, la protección de la propiedad privada en los medios de producción se pone por encima del derecho a la libertad de reunión, la libertad de opinión y la libertad de prensa. Se pretende extender la reaccionaria Ley de Régimen de Empresa, con su prohibición de la actividad política en el lugar de trabajo, explícitamente a las zonas situadas ante las fábricas. Así, en varios mítines, los representantes de VW dieron instrucciones a la policía sobre cómo enfrentarse al MLPD. Esta es la dictadura de los monopolios y la justicia de clase en vivo.







El MLPD ha logrado algunos éxitos importantes en la lucha contra las represiones anticomunistas. ¿Cómo se puede evaluar esto?

Como punto álgido, fue muy significativo que se haya anulado la clasificación de Stefan Engel, nuestro presidente durante mucho tiempo y ahora jefe del órgano teórico, como "persona peligrosa". Para ello, primero hubo que luchar duramente para que se admitiera este litigio jurídico. Pero ese no es el final de su tratamiento como persona peligrosa. Salen a la luz cada vez nuevos escándalos. Durante cierto tiempo, Stefan Engel y Monika Gärtner-Engel fueron sometidos a busca y captura en toda Europa porque supuestamente suponían una grave amenaza para "la seguridad interior y exterior" de Alemania. A ambos se les canceló la cuenta bancaria. De manera desvergonzada, deliberadamente falsa y demagógica se vincula al MLPD, y particularmente sus principales representantes y su trabajo internacionalista, con el apoyo al terrorismo internacional.

En total, hasta ahora se trata de los ataques de mayor alcance a los derechos de nuestro partido en el marco del cambio de táctica concreta de los sectores dominantes respecto al trato con el MLPD. Aquí arrojaremos aún algo más de luz en la oscuridad del servicio de inteligencia y rechazaremos ofensivamente estos ataques. Por supuesto, todo esto forma parte del movimiento "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!". Pues el anticomunismo se dirige también contra toda persona de mentalidad progresista y democrática, que critica fundamentalmente las relaciones de dominación y asume seriamente la lucha contra ellas. Al mismo tiempo, es asunto de todos los demócratas si los comunistas vuelven a ser perseguidos en Alemania a causa de su concepción del mundo.

En nuestra ofensiva táctica pudimos contribuir a aumentar significativamente el número de firmas para el movimiento "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!" en más de 7.300, llegando a un total de 19.000 hasta mediados de octubre. Con razón, la gente está actualmente muy sensibilizada contra la discriminación y la opresión racistas y fascistas de diversas minorías. Pero el hecho de que se crean ánimos similares a pogromos contra nosotros en las manifestaciones a causa de los símbolos de nuestro partido, que se destruyan banderas y emblemas, que se golpee a compañeros y que se pongan en marcha operaciones policiales contra nuestros actos de campaña electoral, eso no merece ni una línea en los informes burgueses. Debido a la religión estatal del anticomunismo, el artículo 4 de la Ley Fundamental (la Constitución), que establece que "la libertad de confesión … ideológica" es "inviolable", aparentemente no se aplica a los comunistas. ¡Esto debe ser atacado!

Varias medidas están claramente dirigidas a restringir nuestro trabajo de hormiga sistemático. Por ejemplo, la sentencia a favor de la VW contra nuestro trabajo ante las puertas de la fábrica, que se ha practicado durante 50 años, o la nueva ley de reunión en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia. Esto también debe permitir que en el futuro cualquier dirigente de una manifestación pueda limpiarnos de las luchas y manifestaciones. Ha resultado ser decisivo apostar plenamente por una ofensiva totalmente convincente contra el anticomunismo. En esto hemos conseguido importantes victorias y hemos demostrado la ilegitimidad de las medidas. La conciencia de clase tiene que estar al tanto de esta nueva cualidad de los ataques al MLPD y superar el modo de pensar pequeñoburgués-anticomunista. Esto incluye también la conciencia sobre el carácter del Estado burgués como dictadura de los monopolios.







En las últimas semanas, oímos amplios reportajes sobre los congresos de los partidos burgueses, a menudo impuestos a toda prisa. ¿Cómo se desenvolvió el XI Congreso del MLPD?

Se puede decir sin exagerar que el XI Congreso del MLPD fue el contraprograma flagrante al indigno y antidemocrático regateo de cargos que nos ofrece actualmente la política burguesa, especialmente en torno a la formación del gobierno. Imagínense a dos personas decidiendo entre ellas quién será primer/primera candidato/candidata a canciller y ahora vicecanciller, como lo han hecho los líderes de Alianza 90/Los Verdes. En todas partes de la CDU/CSU se afilan los cuchillos para deshacerse de Armin Laschet a más tardar en el próximo congreso de este partido.

Nuestro Congreso no tenía nada en común con esos métodos. Para nosotros, los Congresos constituyen los puntos culminantes del despliegue de la democracia interna del partido en interacción con la toma de decisiones unificada sobre las próximas tareas y objetivos. Todos nuestros miembros han recibido el borrador del informe-balance del Comité Central (CC). Las unidades de base del partido tuvieron medio año para preparar, deliberar y presentar mociones a fondo. Las asambleas de delegados a nivel local y distrital, así como las asambleas locales de miembros, presentaron unas 1.500 mociones sobre la base de una gran aprobación y sin una moción de rechazo. Los candidatos, mujeres y hombres, sólo podían ser nominados con una evaluación aprobatoria del grupo del partido, la aprobación de la asamblea de delegados a nivel distrital o local y habiendo demostrado su valía y solicitado la candidatura en serio. Por supuesto, este amplio despliegue de la democracia debe ser centralizado de nuevo, es decir, concentrado y resumido.

El Congreso es el órgano supremo de nuestro partido. Lo que decide es vinculante, también y precisamente para la nueva dirección del partido. Así es como la democracia se transforma en centralismo y viceversa. El centralismo democrático no es sólo un principio organizativo, sino también un proceso gnoseológico con el que el MLPD logra colocarse en concordancia con sus tareas y trabaja "al pulso del tiempo".







¿Qué puedes informar sobre los resultados del XI Congreso?

Nuestro XI Congreso –y encaja bien que es el Congreso de Erfurt– constató que el sistema imperialista mundial se encuentra en la mayor inestabilidad desde la Segunda Guerra Mundial. Desde hace décadas, por primera vez el desarrollo de una crisis revolucionaria mundial ha vuelto a ser una opción real. Experimentaremos cambios radicales, agravaciones, agudizaciones y polarizaciones sin precedentes. Es necesario prepararnos y preparar a las masas para impulsar hacia adelante este desarrollo, prepararnos a él y forjar las fuerzas y herramientas para ello. El XI Congreso declaró que una de las tareas más importantes del MLPD en todas las tareas consiste en llevar una profunda lucha ideológica contra su desplazamiento.

Esto también corresponde con los documentos de fundación y la historia del MLPD, que se construyó en la lucha ideológica. Sin embargo, hubo una tendencia de desplazar paulatinamente esta conquista. Al mismo tiempo, esta tarea adquiere importancia ante la confusión social y la necesidad de un combate ideológico preliminar para la revolución socialista internacional. Por ejemplo, no habrá una lucha medioambiental transformadora de la sociedad si no se desbaratan punto por punto las tesis idealistas de una transformación ecológica. Hay que desenmascarar los métodos positivistas de pronósticos puramente aritméticos y arraigar el método dialéctico-materialista. Polemizaremos de forma totalmente convincente contra las afirmaciones hipócritas del ecologismo imperialista sobre la compatibilidad entre la economía capitalista y la ecología. La lucha ideológica no es, por tanto, un abstracto discurso filosófico, sino el esclarecimiento indispensable en el pensar, sentir y actuar de qué rumbo hay que tomar. Esto es también un llamamiento a todo el partido y a su entorno para reforzar las iniciativas en la lucha ideológica. En el Congreso hemos discutido reforzar nuestra concentración en la clase obrera, en la lucha contra las influencias posmodernistas.

Al mismo tiempo, queremos y necesitamos avanzar en el trabajo de alianza con las capas medias pequeñoburguesas. Es de importancia estratégica ganarlas para la alianza revolucionaria con la clase obrera para la lucha por el socialismo. Esto incluye que se desprendan de las fuerzas burguesas, pequeñoburguesas, al igual que de las fuerzas fascistoides y fascistas, como el movimiento de los pensadores transversales (Querdenker).

En la evaluación del Congreso, tuvimos que constatar autocríticamente: a pesar de todo nuestro compromiso con el tema, la cuestión medioambiental no se debatió lo suficiente en este Congreso. La lucha por el medio ambiente es y sigue siendo la segunda línea de lucha más importante del MLPD, que debe gozar de alta prioridad en vista de la acelerada transformación hacia la catástrofe ecológica global.

El Congreso constató un exitoso cambio generacional en la dirección del partido. El 38 por ciento de los miembros del CC son obreras y obreros más jóvenes que ya llevan años trabajando en las fábricas. En nuestro CC hay muchos más obreras y obreros industriales que en todo el parlamento nacional Bundestag. Además, por primera vez hay una mayoría de mujeres en el Comité Central. Y todo esto sin cuotas ni que nadie recibiera una injustificada ventaja. A todas/todos candidatas/candidatos se les exigió lo máximo respecto a la autotransformación y a la valía teórica y práctica demostrada en la lucha de clases.







El objetivo principal del anticomunismo consiste en que uno se mantenga alejado del MLPD. ¿Cuál es su balance respecto a la afiliación de nuevos miembros?

Con un crecimiento del 12,5 por ciento de la afiliación desde el último Congreso, pudimos hacer un balance positivo. Teniendo en cuenta la confusión ideológica en la sociedad y el agresivo anticomunismo de los sectores dominantes contra el MLPD, ¡es un logro notable! Al mismo tiempo, serían mucho más si no perdiéramos demasiados de los miembros recién ganados. Sobre todo porque a menudo no pueden compaginar el trabajo partidario con las complicadas condiciones de trabajo y de vida en esta sociedad. Tenemos que prestar atención especial en mejorar esto.

Tenemos que profundizar más en el hecho de que queremos ganarnos a una masa de trabajadores, padres y madres solteras, trabajadores por turnos y jóvenes que a menudo se enfrentan a muchas exigencias en su vida cotidiana. Entonces no se puede exigir a todas/todos que sean revolucionaria/os profesionales. Cada uno debe tener la posibilidad de crecer asumiendo tareas adecuadas en el trabajo del partido y contribuir de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. Nuestra labor de formación y educación también debe ser más integral, sobre todo para los nuevos miembros.

Los delegados del Congreso debatieron de manera muy crítica que debe iniciarse un "giro" en la promoción de las organizaciones de carácter überparteilich: organizaciones sindicales, medioambientales, juveniles, de refugiados o de mujeres. Ellas constituyen un polo opuesto a las así llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), que en la mayoría de los casos son una oposición ficticia con orientación estrictamente anticomunista y dependen del goteo financiero del gobierno. Todo el carácter de crisis del imperialismo necesita la respuesta de formas de organización verdaderamente no partidarizadas que no permitan ser instrumentalizadas por los sectores dominantes. Por lo tanto, es una cuestión de honor para todo el MLPD promover a las organizaciones sobre una base antifascista que son realmente abiertas respecto a la concepción del mundo. Esto se ha descuidado en parte en los últimos años.







¿Qué conclusiones se extrajeron para el trabajo juvenil?

La 14 a Asamblea Nacional de Delegados y el campamento de verano de este año demuestran que la organización juvenil REBELL se desarrolla con un núcleo estable en un entorno social complicado. Al mismo tiempo, en cuanto a la importancia estratégica de ganar a la juventud, no podemos darnos por satisfechos y REBELL sigue siendo demasiado pequeño. La pandemia nos ha restringido lo más fuertemente en el trabajo juvenil. Al mismo tiempo, el Congreso de Erfurt constató que en los últimos años se ha descuidado la apropiación crítico-autocrítica de nuestra línea de política juvenil, su aplicación creativa y el trabajo de guía y control de la misma. El Congreso se ha comprometido a resolver seriamente esta contradicción y ha tomado decisiones claras para todo el partido. Así, todos los miembros harán trabajo juvenil de una u otra manera y el 30 por ciento de los camaradas de cada grupo se concentrará en ello. En el campamento de verano yo misma entrené y practiqué con los Rebeldes la importancia del sistemático trabajo de hormiga en actividades conjuntas. Para ello, el MLPD debe realizar una formación básica aún mejor y se debe capacitar a los Rebeldes en todos sus aspectos. También propusimos al REBELL dar más importancia al trabajo cultural. Así, realizar regularmente conciertos juveniles, que fortalecen la conciencia de si mismo y la cohesión rebeldes y construyan un claro polo opuesto a la decadente cultura burguesa de masas. En el trabajo de los Zorros Rojos, las tradicionales fiestas de San Nicolás bajo plena responsabilidad de la organización juvenil REBELL invitarán a muchos nuevos niños y fortalecerán así a REBELL y a la organización Zorros Rojos.

También reforzaremos el trabajo entre los estudiantes universitarios. Tres millones de estudiantes son una gran parte de los jóvenes que se vieron especialmente afectados por el impacto de la pandemia de Covid-19. Es significativo que se unan más estrechamente y también se unan conscientemente con la clase obrera. Al mismo tiempo, sigue siendo esencial fortalecer el carácter proletario de REBELL, que también debe unir a la juventud obrera en particular. El MLPD dará más tareas grandes al REBELL. La participación entusiasta en brigadas como la del Congo o la de Kobanê lo demuestran: Los jóvenes quieren lograr algo grande, ganar experiencias de lucha y aprender en este proceso. Además, las actividades y ofertas de bajo umbral que involucren a toda la familia son importantes para los jóvenes y adultos: mercadillos, fiestas para niños, fiestas conjuntas, hacer deporte, etc. Por último, pero no menos importante, el próximo tomo, el número 37 de la serie CAMINO REVOLUCIONARIO, tendrá también una importancia particular para el trabajo de formación entre la juventud.







¿Qué podemos esperar del próximo tomo de la serie CAMINO REVOLUCIONARIO 36-39, La crisis de la ideología burguesa y la doctrina del modo de pensar, que Stefan Engel anunció en su última entrevista?

Experimentamos a nivel mundial movimientos de masas que ya son expresión de crisis de la sociedad en su conjunto. Pero a menudo no tienen claridad ideológica, a menudo todavía están influenciados por diferentes variantes de la ideología burguesa. Por lo tanto, no pueden contribuir con determinación a un cambio de la sociedad. Si vas como joven a una manifestación como la de los Viernes por el Futuro o en honor a Lenin, Liebknecht, Luxemburgo, te encuentras con todas las corrientes burguesas y pequeñoburguesas, revisionistas, socialdemócratas, trotskistas y anarquistas en todos los matices. Para comprender todo esto mejor a fondo, debemos esclarecer estas cuestiones ideológicas a una escala cada vez más masiva.

El nuevo Comité Central está trabajando intensamente, bajo la dirección de Stefan Engel y la Redacción de nuestro órgano teórico, en los siguientes números del sistema CAMINO REVOLUCIONARIO, principalmente en el tomo 37, La crisis de la ideología burguesa y del oportunismo. Este número trata de la crisis de las variedades esenciales de la ideología burguesa desde la nueva organización de la producción capitalista internacional en los años 1990. Entre ellos, la crisis del neoliberalismo, las teorías fascistas de la conspiración y el trotskismo. También incluye las teorías revisionistas y neorevisionistas, como la de la China socialimperialista o la crisis del reformismo. También nos ocupamos con los movimientos que influyen especialmente en la juventud, como la línea de capitulación de la "izquierda intervencionista" o las ilusiones del confederalismo democrático. Sólo si nosotros mismos estamos completamente claros ideológica y políticamente, podremos manejar adecuadamente la dialéctica de apoyar solidariamente los objetivos correctos de los movimientos de masas y, al mismo tiempo, mantener y desarrollar un rumbo claro, y aportar así perspectiva y contundencia.







¿Qué significa "asegurar la victoria ahora", para lo que el MLPD se reserva ahora un tiempo de tres meses?

Para lo que he esbozado aquí, tenemos que tomarnos tiempo. Por eso hemos decidido hacer toda una campaña de crítica y autocrítica. En este sentido, el trabajo debe también llevarse a cabo como una autotransformación consciente, en la que se evalúe a fondo el trabajo y se organicen sistemáticamente los avances del conocimiento y los cambios prácticos. También necesitamos tiempo para relacionarnos estrechamente con nuevos compañeros, contactos y personas interesadas, para llegar a conocernos, para esclarecer sistemáticamente las cuestiones, para aprender paso a paso la nueva vida organizada. Esto será acompañado de ocuparnos más profundamente con los resultados del XI Congreso y el CAMINO REVOLUCIONARIO N o 36. A todos los que han comprado este libro en las últimas semanas hacemos la oferta de participar en grupos de lectura y discutir conjuntamente el libro. Nuestras y nuestros camaradas deben tomarse claramente más tiempo para esto. Pues, el libro "se las trae" y debe ser estudiado y discutido a fondo colectivamente para que también pueda desplegar un efecto práctico.

Al mismo tiempo, por supuesto, acompañaremos de cerca el proceso de formación del gobierno, y está a la orden del día la lucha contra la descarga del peso de la crisis sobre la clase obrera y las masas. Ya en el período previo a las luchas que son de esperar, es importante fortalecer el MLPD y especialmente nuestros grupos del partido en las fábricas. Se dará gran importancia al trabajo cultural y de esparcimiento. El hecho de que esto a veces se subestime y no se tome realmente en serio como parte de nuestra vida partidaria es expresión de cierto sectarismo o también expresión de una separación entre la política y la vida privada.

Nuestro CC prestará aún más atención a no sobrecargar el partido, de modo que haya tiempo para el estudio y la educación, el esparcimiento y la cultura, las excursiones y, no por último, los asuntos personales. Precisamente cuando la lucha de clases aumente en agudeza y la complejidad de las cuestiones ideológicas que deben ser esclarecidas, la solidaridad, la cohesión y una vida partidaria llena de cultura ganan en importancia. Mientras tanto, el MLPD ha decidido participar en las elecciones regionales del estado federado NRW en mayo de 2022. Proponemos a nuestros aliados volver a presentarnos juntos como Lista Internacionalista/MLPD. Para ello, partiremos de los avances y conquistas de la ofensiva táctica de 2021 y aprenderemos de los puntos débiles. Además, para el próximo año, nos hemos propuesto varias cosas. Por ejemplo, queremos celebrar el 40º aniversario del MLPD de forma adecuada y aprovechar esta ocasión para arraigar las conquistas de la construcción de nuestro partido, que muchos jóvenes ni siquiera han experimentado o realizado conscientemente. Y estamos celebrando un Año Willi Dickhut para conmemorar el 30º aniversario de la muerte de este gran revolucionario y pionero teórico de nuestro partido, con el fin de propagar decididamente aún más su legado.







¡Muchas gracias por tomarte el tiempo!

También quisiera expresar mi gratitud a todas las y todos los camaradas, amigos y compañeros por el gran trabajo exitoso realizado en 2021.