¡No le des ninguna chance al anticomunismo! ¡Basta con la campaña contra el MLPD! ¡Un movimiento fuerte y progresista sólo es posible sin liquidacionistas anticomunistas!

La conciencia de clase, la conciencia medioambiental, la conciencia internacionalista y de mujer se despiertan en amplia escala. Pero también se ha intensificado la derechización en la sociedad. Ella parte del gobierno y los partidos burgueses, y entretanto también incluye partes de los medios de comunicación y de la cultura. Sobre esta base, por primera vez en la historia de la posguerra, la AfD pudo ganar también a una importante base de masas para un cuerpo de pensamiento étnico-nacionalista fascistoide. El sistema imperialista mundial se desarrolla en crisis. Esta es la coyuntura de la que surge el interés en fundamentales cambios sociales y en los marxistas-leninistas – al igual que el consentimiento con ellos.

2. En la lucha contra la derechización, se está fortaleciendo el MLPD y junto con él la Alianza Internacionalista como frente único contra la derechización, el fascismo y la guerra. En todas las actividades relevantes el MLPD muestra evidentemente su bandera, da orientación y perspectiva. "Omnipresente" es como la titula el canal televisivo ntv en octubre de 2019. El MLPD representa el ala revolucionaria en el cambio progresista del estado de ánimo, está arraigado en las empresas y los sindicatos. Ha demostrado tener agallas y contundencia, y dio prueba de su creciente arraigo y fuerza organizativa en el movimiento obrero y popular.

3. Esto alarma a los sectores dominantes: las asociaciones capitalistas y sus monopolios, el gobierno, especialmente el ministro del interior Seehofer, los partidos burgueses y los servicios secretos. En 2018 iniciaron una campaña anticomunista para oprimir al MLPD. Se cancelan cuentas bancarias, se cierran o se prohíben las salas de eventos. Los festivales y conciertos son maltratados con operaciones policiales. Representantes líderes reciben amenazas de muerte fascistas o se los declara "personas peligrosas", como en el caso de Stefan Engel, director de la redacción de REVOLUTIONÄRER WEG (Camino Revolucionario, el órgano teórico del MLPD).

4. La "música de acompañamiento" a esto: el anticomunismo. El anticomunismo moderno, aún predominante, pretende ser progresista, pero instiga contra la construcción socialista en la Unión Soviética o en la China de Mao Zedong con términos de combate como "estalinismo" y "maoísmo". Este golpe va dirigido al marxismo-leninismo en general y al MLPD . Mientras tanto, este anticomunismo ha conseguido abrirse camino en todos los movimientos sociales, especialmente a través de los partidos burgueses y las ONG. El anticomunismo moderno, a su vez, recién ha hecho que el anticomunismo abiertamente agresivo sea socialmente aceptable, tal como lo difunden crecientemente los gobiernos de derecha, las fuerzas como la AfD y los fascistas. Pues todas las formas del anticomunismo coinciden en atacar, difamar, reprimir y destruir el socialismo científico y su concepción del mundo. El golpe principal anticomunista de la política burguesa y de las fuerzas pequeñoburguesas contra los marxistas-leninistas recién ha hecho posible la derechización y la incita constantemente. El anticomunismo desarma la lucha contra la derechización y contra las fuerzas fascistoides, pues justifica y legitima su manera de proceder.

5. Los intentos anticomunistas de represión contra el MLPD fracasan. Lo mismo pasa con intentos abiertos de los reaccionarios como la BKA (Oficina Federal de Investigación Criminal), la CDU o similares que exigen la exclusión del MLPD de las alianzas como la contra las leyes policiales. El MLPD se vuelve cada vez más tema de conversación, e impone en gran medida sus derechos y libertades democráticos. No se doblega. Menos aún cree que así pudiera escapar del anticomunismo. Al contrario: propaga el socialismo y defiende sus conquistas. Esto incluye el mayor interés en analizar y sacar conclusiones de todos los problemas, errores y crímenes que ocurrieron en su nombre. Por el contrario, el anticomunismo como religión estatal en Alemania implica no permitir ninguna discusión sobre el socialismo. Su difamación debe ser considerada como un bien común – cada discusión libre como una inaudita ruptura de tabú. Excepto que, como Kühnert (SPD) o Ramelow (Partido de "la Izquierda"), uno se apresura a asegurar que esto sólo se refiere a las reformas en el marco del capitalismo – pero esto no tiene nada que ver con el socialismo.

6. Para sin embargo imponer el aislamiento del MLPD en los movimientos sociales, desde mediados de 2018 los sectores dominantes promueven y coordinan a nivel central un nuevo liquidacionismo en toda la sociedad. Las exclusiones del MLPD de las alianzas que se realizan simultáneamente a nivel nacional con exactamente la misma terminología y procedimiento, no son una "teoría de la conspiración" sino un hecho. A veces los actores son representantes de los partidos burgueses, de sus organizaciones juveniles o representantes de las así llamadas ONG. Arrebatan o queman las banderas del MLPD, atacan físicamente a sus militantes o los golpean, privan al MLPD de sus derechos y libertades democráticos y azuzan a la policía contra él. A ellos se deben panfletos anticomunistas llenos de odio, ataques violentos en numerosas ciudades, miserables campañas de difamación y una serie de divisiones de alianzas hasta ahora progresistas. Como resultado, se pone en práctica la orden que dieron los monopolios líderes de Alemania y el servicio secreto ("Oficina para la Protección de la Constitución") en su "Conferencia de Seguridad" en junio de 2019: Impedir la "eliminación de los límites frente a los extremistas" (es decir, la influencia masiva de los revolucionarios). Si los liquidacionistas lo "ejecutan" conscientemente por orden o porque si se han dejado instigar, es una pregunta a la que deben responder ellos mismos.

7. Para el trabajo destructivo de esta gente hay una serie de justificaciones ideológicas y comportamientos prácticos. La consigna "ningún partido, ninguna bandera", es la puesta en práctica de la tesis de la "ausencia de ideologías" en los movimientos sociales. Este mito que es utilizado desde hace mucho tiempo por los sectores dominantes y al que hoy día presentan equivocadamente como voluntad por ejemplo de LOS jóvenes de FFF (Viernes por el Futuro), ya fue caracterizado por Lenin: "El apartidismo en la sociedad burguesa, no es sino una expresión hipócrita, encubierta y pasiva de pertenencia al partido de los hartos, al partido de los que dominan, al partido de los explotadores." Se introducen acuerdos de incompatibilidad contra los marxistas-lenistas y se iguala demagógicamente el socialismo con el fascismo.

8. También presuntas "personas de izquierda", como los "antialemanes", grupos anarquistas y trotskistas, creen oportuno imponer con violencia los dictados burgueses anticomunistas. Algunas veces junto con la policía, otras veces con dirigentes sindicales de derecha o con políticos burgueses. El MLPD sostiene rotundamente: Se ha cruzado la línea roja cuando uno presta su servicio de esbirro a los que dominan. ¡Quien en tal situación impone agresivamente el anticomunismo de los sectores dominantes contra el MLPD, no forma parte de la izquierda y no tiene nada que ver en el movimiento progresista! No es el MLPD quien es "incapaz para las alianzas" – sólo donde actúan semejantes divisionistas, surge la discordia, escisión y destrucción de alianzas. Los presuntos "acuerdos" que el MLPD supuestamente no está respetando, implican sin excepción reaccionarios dictados anticomunistas, como la prohibición de llevar banderas. Tales "acuerdos" nunca han sido aprobados por el MLPD, por consiguiente ni han sido consenso ni fueron decididos por organizaciones u organismos democráticos. Para el MLPD está claro: No colaboramos con alianzas sobre una base anticomunista.

9. En Alemania, fueron particularmente los comunistas que conquistaron los derechos y libertades democráticos después del fascismo hitleriano. Vamos a defender estos derechos y por esto también acudimos a la vía judicial, si se han agotado otras posibilidades de aclaración. Quien en pleno público ataca permanentemente al MLPD de manera destructiva, quien hace el trabajo sucio para los sectores dominantes con métodos criminales, también tiene la propia responsabilidad si tiene que justificarse públicamente por ello. Quien llama esto "cooperación con el aparato estatal", también tendría que calificar de igual manera las denuncias de Carlos Marx contra las calumnias de Carl Vogt y del periódico Nationalzeitung. Esto es ridículo y de paso también cuestiona a Lenin quien dijo: "Los (marxistas) demandan que el proletariado se prepare para la revolución aprovechando el Estado moderno, mientras que los anarquistas lo rechazan." Los éxitos jurídicos del MLPD contra el aparato estatal y la policía por cierto sirven al entero movimiento democrático: Fascistas –como Björn Höcke o Sven Liebig– pueden ser llamados fascistas. Se pone dique a policías cuando aplican medidas represivas, se imponen las banderas y emblemas comunistas en las manifestaciones. Sin tener ilusiones en el Estado burgués, es necesario defender y conquistar los derechos y libertades democráticos.

10. Anticomunismo sigue siendo anticomunismo, no importa si aparezca en ropaje moderno, abiertamente reaccionario o con pinta de izquierda. Quien se justifica de no ser anticomunista sino "sólo" estar en contra del MLPD, sostiene la consigna de la así llamada "Oficina Federal de Protección de la Constitución" y de otras fuerzas reaccionarias hasta los fascistas: "Contra el MLPD todo está permitido." Es mentiroso, ante los acontecimientos de Hanau, reivindicar que los políticos burgueses abandonen su igualación de la derecha con la izquierda y que persigan consecuentemente a los fascistas en vez de los de izquierda – pero al mismo tiempo dirigir el golpe principal anticomunista contra el MLPD. ¡En esta situación, cada uno tiene que decidir de qué lado está!

11. El MLPD ha iniciado el movimiento "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!" Cada vez más personas rechazan la represión y exclusión anticomunista. Incluso a políticos burgueses ya no les parece sostenible la igualación derecha = izquierda. Esta es una concesión al cambio progresista del estado de ánimo. Al mismo tiempo así se pretende lisonjear a izquierdistas que se han adaptado como Bodo Ramelow, en deslinde con el MLPD. El que quiere luchar consecuentemente contra la derechización, fortalecer un fuerte frente único contra el fascismo y la guerra, así como la lucha por salvar el medio ambiente y la lucha en las empresas y los sindicatos, debe combatir el anticomunismo y su liquidacionismo agresivo y superar él mismo este efecto corrosivo. Cada autoorganización de las masas, sea sindicato u organización de mujeres, debe liberarse de la mordaza anticomunista, si quiere conseguir sus objetivos.

¡Participen en el movimiento "No le des ninguna chance al anticomunismo"!

¡Ningún espacio a los liquidacionistas anticomunistas en los movimientos sociales!

¡Fortalezcan el MLPD y su organización juvenil REBELL!

¡Fortalezcan la Alianza Internacionalista contra la derechización, el fascismo y la guerra como fuerte frente único!

¡Por un debate público y sin reservas sobre el socialismo que tenga lugar en los medios de comunicación y que incluya al MLPD con igualdad de derechos!

¡Fin al caos de crisis del capitalismo – adelante hacia el verdadero socialismo!