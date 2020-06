Lenin está en Gelsenkirchen: "¡Hoy hemos dado una clara señal contra el anticomunismo!"

El MLPD esperaba 300 participantes para la erección de la estatua de Lenin el 20 de junio frente a la sede del partido en Gelsenkirchen – ¡vinieron 1.100!

Periódicos, portales en línea y emisoras de televisión de todo el mundo informan sobre ello.

En su discurso de bienvenida, Gabi Fechtner, presidenta del partido MLPD, explicó: "En las últimas semanas me han preguntado a menudo si la erección de la estatua fuera concebida como una provocación. No es así, pero tal vez sea una ruptura de un tabú. Una ruptura del tabú de que en esta sociedad no se debe ni siquiera hablar de las conquistas del socialismo y sus representantes. También con el fin de derribar las reservas y prohibiciones de pensamiento del anticomunismo de su pedestal, es también este día de hoy que forma parte del movimiento «¡No le des ninguna chance al anticomunismo!»". El programa fue solemne, dispuesto a la controversia y de alto nivel cultural. Cientos de personas cantaron con entusiasmo la Internacional cuando se reveló el monumento.

Stefan Engel, el director del órgano teórico del MLPD, la serie de Revolutionärer Weg (Camino Revolucionario), explicó: "Si hoy nos comprometimos al marxismo-leninismo, sabemos, por supuesto, que los textos, libros, ensayos y escritos de Marx y Lenin ya tienen más de 100 años y no se pueden comparar con las actuales condiciones sociales". Explicó que "todo dogmatismo le es ajeno al marxismo-leninismo" y "siempre tenemos que utilizar nuestra propia cabeza", tal como lo ha hecho el MLPD durante 38 años.

En un programa variopinto con canciones obreras y libertarias clásicas y modernas, también se presentaron saludos de Gelsenkirchen, de Alemania y de todo el mundo.

Agradecemos mucho a las/los amigas/amigos internacionales que nos escribieron – muchos no pudieron asistir personalmente debido a las restricciones del coronavirus. Nos alegramos mucho de los mensajes de saludo, aunque lamentablemente no pudimos presentarlos todos, pero los publicaremos. Por supuesto, nos alegró poder dar la bienvenida a invitados de Etiopía, Bélgica, Eritrea, Francia, Haití, Colombia, los Países Bajos, Turquía, Kurdistán y a otros participantes de muchos países.

El día fue una dura derrota para todos los intentos anticomunistas de impedir la estatua. Una marcha fascista que fue anunciada con tanta pompa tuvo miserables 16 participantes.

"En un futuro próximo el debate sobre Lenin y el anticomunismo continuará naturalmente. Con el día de hoy, ya se ha dado un paso importante para asegurar que haya un debate masivo sobre el tema", dijo Gabi Fechtner.

Ahora, después del evento, vienen continuamente personas del barrio y también de más lejos para ver el monumento y tomarse fotos con la estatua, y nosotros tenemos muchas conversaciones interesantes. Se hacen nuevos contactos, mucha gente debido a los informes de los medios de comunicación, recién se ha enterado más del MLPD de su compromiso con la causa de la clase obrera y la alternativa revolucionaria del verdadero socialismo.

En www.rf-news.de, el canal de youtube del MLPD (youtube.com/mlpdde) y en www.mlpd.de/lenin se puede ver la transmisión en vivo del evento, un reportaje fotográfico y un cortometraje de 5 minutos. Lamentamos mucho y pedimos disculpas porque, debido a problemas técnicos, no se pudo transmitir la anunciada traducción del stream en vivo.

Nuestro equipo está trabajando duro para que se publique lo antes posible la traducción del stream en vivo con los discursos de la presidenta del partido Gabi Fechtner y del anterior presidente del partido y actual director del órgano teórico Revolutionärer Weg, Stefan Engel.

Con cálidos saludos revolucionarios

Comisión del internacionalismo