Discurso de Stefan Engel 8 de mayo de 2020 – 75 años de liberación del fascismo hitleriano

El anticomunismo opera con falseamiento de la historia. Elimina la democracia. Pone patas arriba el concepto de la libertad. Contribuye a la continua explotación y opresión de la humanidad y la justifica. No debería parecer posible ninguna alternativa al sistema dominante.

Cuando decimos hoy que el 8 de mayo es un día de la liberación del fascismo y de la guerra, decimos al mismo tiempo que la principal razón ideológica y la principal causa del fascismo fue el anticomunismo – y no el antisemitismo como la historiografía burguesa lo presenta hoy. No fue Hitler quien inventó el antisemitismo. Fue inventado por la Iglesia Católica hace más de 1.800 años. Martín Lutero era un ferviente antisemita. El primer Congreso del Reich de los "Cristianos Alemanes" protestantes en 1933 declaró: "El Estado de Adolf Hitler llama a la Iglesia, la Iglesia tiene que escuchar el llamado".

No, el antisemitismo no era el núcleo del fascismo. El antisemitismo era una importante parte integrante del fascismo, de su odioso racismo, con el que construyó una base de masas. El odio a los judíos ya antes estaba profundamente arraigado en la población y se había extendido mucho durante los siglos mediante la calumnia y discriminación contra el pueblo judío.

El anticomunismo se dirigió contra la Unión Soviética socialista, pero también contra la gente que luchó contra el fascismo en nuestro país. No sólo fue Willi Dickhut, también hubo muchos trabajadores mineros que en aquel momento –al final de la guerra– escondieron a sus compañeros de trabajo en la cajas para las papas en el sótano de su casa, para que no pudieran ser encontrados por los fascistas. Los salvaron. Numerosos soldados del Ejército Rojo y otros trabajadores forzados rusos, mujeres y hombres, fueron protegidos aquí en Gelsenkirchen por los trabajadores mineros, por los trabajadores de la entonces compañía Gelsenberg, para que no fueran liquidados por los fascistas al final de la guerra, como era costumbre. Sabemos de parte de los viejos mineros que llevaron unos bocadillos extra para los trabajadores forzados, para dar a ellos algo de comer. Esto estaba estrictamente prohibido; quien fue atrapado, fue amenazado con la pena de muerte. Lo hicieron de todos modos y estaban orgullosos de ello. Hoy en día no se rinde homenaje a nadie de ellos, si no es que se define de manera correcta el día de la lucha por la liberación y quienes son los liberadores. Nos mantenemos en la tradición del movimiento obrero y también rendimos homenaje a estos trabajadores mineros, a los obreros y a las muchas familias que, en aquel momento bajo el fascismo –a riesgo de sus propias vidas– aseguraron que esta lucha de liberación del Ejército Rojo y la lucha antifascista se convirtiera en un éxito.

También es una mentira que los fascistas primero que nada llevaron a los judíos a los campos de concentración. Al principio fueron los comunistas –entre ellos muchos judíos comunistas–, los socialdemócratas y los criminales. Sólo más tarde, con la "Noche de los Cristales Rotos", cambiaron las cosas. Entonces fueron principalmente los judíos los que fueron arrestados. Al principio se les pidió que pagaran un rescate por su libertad. A Hitler le interesaba principalmente el dinero. En 1938 el fascismo estaba en una profunda crisis financiera. Estaba quebrado porque los bancos internacionales no le dieron más dinero. El fascismo de Hitler estaba completamente endeudado y se saneó mediante la brutal expropiación de judíos ricos y en parte mediante los pagos de rescate para que ellos pudieran emigrar con sus familias a los EE.UU.

Muchos de los perseguidos por el régimen nazi siguieron siendo perseguidos después de 1945. Después de la prohibición del KPD, más de 100.000 comunistas fueron privados de sus pensiones como perseguidos del régimen nazi. La gente entonces no tenía ninguna pensión. Quiero destacar que el anticomunismo no terminó después de 1945. Pero la victoria sobre el fascismo de Hitler fue una grandiosa victoria sobre el anticomunismo.

El anticomunismo es inherente al sistema del capitalismo y del imperialismo. Pertenece a los fundamentos ideológicos del sistema capitalista. Por lo tanto, el anticomunismo sólo desaparecerá cuando desaparezca el capitalismo. ¡El debate con el anticomunismo incluso jugará un papel importante en el socialismo! Debemos ser conscientes de esto. Por eso la lucha contra el anticomunismo ha sido también una parte esencial de nuestro trabajo desde el principio.

Debemos ser conscientes de que el anticomunismo también ha penetrado profundamente en la población. Conocemos las reservas: el sentimiento de que "con los comunistas y los «estalinistas»", como siempre nos llaman –lo que por supuesto es una tontería–, "hay que tener un poco de cuidado". "No se sabe nada con seguridad, pero uno tiene que tener cuidado", "Es mejor que uno se mantenga un poco alejado de ellos".

No piensen que sin el anticomunismo hubiera sido posible poner al MLPD en aislamiento relativo durante décadas. Todavía ninguno de nosotros ha sido arrestado debido a su trabajo político. Todavía no lo hacen hoy en día. Intentan aislarnos políticamente al no permitirnos aparecer en los medios de comunicación, al excluirnos de los sindicatos, de las asociaciones de mujeres, de las organizaciones juveniles, etc. Tratan de aislarnos y también intentan impedir mítines como el que estamos celebrando hoy. Y lo hacen con justificaciones tan absurdas como las dadas por el primer ministro "de izquierda", Bodo Ramelow, y sus amigos en Turingia, con motivo de la prohibición de las ceremonias conmemorativas en el recinto del antiguo campo de concentración de Buchenwald. No pueden aguantar de ninguna manera que estamos trabajando para dar nuevo prestigio al socialismo y a la Unión Soviética en la época de Stalin.

La lucha contra el anticomunismo sigue siendo una gran tarea. Sin librarla no lograremos una victoria. Sin que la población supere el anticomunismo en su pensar, sentir y actuar, tampoco podremos preparar y llevar a cabo una nueva revolución socialista.

Por eso es tan importante celebrar estos días de lucha, días como hoy, y luchar para que también contribuyamos así al esclarecimiento de la historia. No seguimos esta corriente principal general de que ya no se discute en absoluto sobre el comunismo, que ya no se permite aparecer en la discusión pública en absoluto. Todos los días vemos tres o cuatro programas de entrevistas en la televisión. No piensen que en algún momento habrá un marxista-leninista al que se le permita decir algo como aquí en este mitin. Esto no existe. El anticomunismo se ha convertido en una religión estatal en Alemania. Este hecho no es tema de discusión, es simplemente así. Aquí trabajamos desde una posición minoritaria. Para salir de esta posición minoritaria, debemos dar mayor prioridad a la lucha contra el anticomunismo.

"¡No le des ninguna chance al anticomunismo!" es nuestra consigna actual. Algunas personas se arredran un poco ante esta discusión y aconsejan: "No hagas de esto un tema por tu propia cuenta". Cuando atacamos el anticomunismo, algunas personas se estremecen un poco. No, si nosotros no planteamos el tema, entonces nadie lo hará. Y entonces el anticomunismo sigue surtiendo efecto. Sin que la gente supere conscientemente este anticomunismo, estas reservas que se instigan contra los comunistas, entonces no podremos ganar a la gente para dar un nuevo impulso en la lucha por el socialismo y por una sociedad liberada.

Es importante entender el anticomunismo correctamente. Sostiene que el comunismo es un sistema de poder basado en la violencia. Pero esto es una completa distracción del sistema de la dictadura de los monopolios que tenemos aquí – monopolios que disponen de todo el aparato represivo estatal, de todos los medios de comunicación, de la opinión pública.

Con esta crisis económica y financiera mundial, junto con la crisis del coronavirus, estamos en una situación en la que nos acercamos a una entera crisis social del sistema imperialista mundial. Nunca desde la Segunda Guerra Mundial el sistema imperialista mundial ha estado en una crisis tan profunda. Nos acercamos a ella – a pesar o quizás debido a todas las "medidas de relajación" y todos los debates que se están llevando a cabo. No en vano se está preparando una estrategia de la OTAN para aplastar las insurrecciones y luchas revolucionarias en todos los países del mundo. El anticomunismo juega un papel importante en este conflicto que se avecina. Si luchamos contra esto, ¿podemos ganar a las masas en esta crisis de la sociedad en su conjunto para una nueva sociedad sin explotación ni opresión? Esto sólo funciona si las masas se enfrentan exitosamente al anticomunismo. El socialismo no es una sociedad de violencia, el socialismo es una sociedad liberada, es decir libre de explotación y opresión del hombre por el hombre en el camino hacia la sociedad sin clases, el comunismo. Una sociedad liberada, en la que se protege el medio ambiente y donde el enfoque principal no es la ganancia, sino el ser humano en interrelación con la preservación de la naturaleza. Él es la perspectiva para la juventud por la que estamos luchando aquí. La lucha por el socialismo es la lucha de liberación más democrática que se puede librar hoy en día.

En este sentido el 75 aniversario de la liberación del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial debería ser una ocasión para que llevemos esta lucha contra el anticomunismo en nuestros corazones, bajo la consigna "No le des ninguna chance al anticomunismo", y le demos mayor prioridad en nuestras actividades.







En este sentido, ¡Glückauf – Buena suerte!

¡Viva la lucha contra el fascismo!

¡Viva la lucha por el socialismo/comunismo – por una sociedad liberada!