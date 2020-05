Discurso de Gabi Fechtner 8 de mayo de 2020 – 75 años de liberación del fascismo hitleriano

Queridos invitados,

queridas y queridos habitantes de Gelsenkirchen,

queridas y queridos camaradas:

Me complace poder celebrar este importante día de la liberación aquí en público con ustedes, incluso en las difíciles condiciones actuales.

Al igual que el Primero de Mayo de hace una semana en más de 100 ciudades, el MLPD demuestra hoy en numerosas ciudades de Alemania que los importantes días de lucha y conmemoración del movimiento obrero internacional no pueden prohibirse, ni desterrarse a internet, ni reducirse a interpretaciones burguesas.

El aniversario de la liberación del fascismo hitleriano es un día de la victoria histórica del orden social socialista sobre el fascismo como la forma más brutal del orden social capitalista.

Este aniversario es también un día de la derrota del anticomunismo en su variante fascista. Por lo tanto, esta celebración también forma parte de nuestro movimiento bajo el lema "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!". Pues también hoy debemos celebrar este día contra el anticomunismo que niega los hechos históricos.

Conmemoramos este día también conscientes de la importancia que tiene hoy en día para recordar los crímenes del fascismo y los inmortales éxitos del socialismo. Hoy en día, donde en al menos 22 países del mundo en los últimos cuatro años han llegado al poder gobiernos fascistas, fascistoides o abiertamente reaccionarios y se están fortaleciendo las fuerzas fascistas.

Después de doce años de fascismo hitleriano y después de seis años de guerra mundial devastadora, el 8 de mayo, exactamente hace 75 años, llegó el momento. Después de una abnegada y enconada lucha, se había puesto fin al sangriento genocidio; la campaña del imperialismo alemán, del fascismo hitleriano fue derrotada. Uno sólo puede tener una idea aproximada de cómo debió ser cuando los dos soldados del Ejército Rojo soviético izaron la bandera roja en lo alto del Reichstag de Berlín. Después de todo, fue sólo poco antes cuando Hitler había anunciado su objetivo principal, lo que él llamó "exterminio del bolchevismo", y procedido a implementarlo con máxima brutalidad.







Queridos invitados:

De verdad tuvieron que pasar 40 años para que el primer representante oficial de la RFA, en aquel momento el presidente von Weizsäcker, lo admitiera. Imagínense que hasta entonces los políticos burgueses no habían hablado del día de la liberación. E incluso esto es cuestionado de nuevo hoy en día por numerosos políticos reaccionarios hasta fascistas. Puesto que el anticomunismo fue arraigado firmemente en el ADN de la constitución alemana, desde su punto de vista una victoria del socialismo sobre el fascismo no podía ni puede ser considerada como una liberación. Esa es toda su concepción fundamental de la historia. E incluso donde esta liberación está reconocida hoy en día, muchos políticos y medios de comunicación burgueses realizan maniobras verdaderamente atrevidas en torno a la cuestión de quiénes verdaderamente fueron los liberadores de esta liberación. Pues, cuando hablo de liberación, debo decir también quiénes verdaderamente realizaron y lucharon por esta liberación.

Esta mañana, para eludir esta cuestión, la emisora de radio alemana Deutschlandfunk anunció con toda seriedad que la liberación se había logrado con la capitulación del fascismo de Hitler. ¿Deberíamos ahora agradecer al fascismo de Hitler que haya capitulado? Ellos intentaron hasta el último día destruir las ciudades, asesinar a los prisioneros comunistas y sólo capitularon porque fueron derrotados. ¡Esta liberación se logró mediante la lucha! No es otra cosa que el anticomunismo que lleva a engaños, distorsiones, mentiras y falsificaciones. En este contexto muchos medios de comunicación han destacado a los aliados y en particular a las así llamadas potencias occidentales, es decir, los EE.UU., Gran Bretaña y Francia. Por supuesto, también se mencionan con razón, porque fueron estrechos aliados en la coalición antihilteriana.

Sin embargo, la fuerza decisiva, tanto para la formación de esta coalición antihitleriana como también para la lucha abnegada por la liberación del fascismo hitleriano, fue el pueblo soviético y el Ejército Rojo, entonces, un pueblo socialista y un ejército socialista. Y, por supuesto, es indiscutible que ellos estuvieron en aquel entonces bajo el liderazgo de Iósif Stalin.

Sin embargo, o tal vez por esta misma razón, hace dos días se nos prohibió con toda seriedad celebrar un acto conmemorativo este 8 de mayo como Día de la Liberación en el lugar conmemorativo del campo de concentración de Buchenwald, con el argumento de que en el caso de nosotros, como organizadores, se debía asumir que "el estalinismo podría ser glorificado en este acto".

Por cierto: Dos días antes nos habían enviado la explicación de que el evento no podía tener lugar porque no había suficiente desinfectante en los baños. Nosotros dijimos "ustedes no pueden decirlo en serio, con gusto traemos dos paquetes de desinfectante para cada baño". Y luego, dos días después, llegó esta argumentación. Así que se puede constatar cómo en este caso también se inventan pretextos. Consideramos que las medidas de protección contra la pandemia del coronavirus están justificadas, se puede verlo aquí. Mantenemos muy seriamente la distancia y usamos tapabocas. Pero también hay ejemplos en los que esto se abusa para prohibir las luchas, las protestas, los justificados días de lucha y de conmemoración del movimiento obrero. Lo antes descrito fue un claro ejemplo de esto. ¡La argumentación de que no se debe hablar de Stalin el 8 de mayo demuestra todo lo absurdo de los tabúes del anticomunismo!

¡Por supuesto, en ese día rendimos también homenaje a los logros de Stalin y del Ejército Rojo! ¿Dónde estaría nuestro país sin las duras batallas libradas por la Unión Soviética? ¿Y dónde estarían todos aquellos que hoy en día están tan enojados por la dura lucha que se libró en aquel entonces, si esta dura lucha no se hubiera librado precisamente contra el fascismo hitleriano? ¡Tendríamos condiciones completamente diferentes aquí! Por eso, estas personas deberían preguntarse de qué lado están en realidad.

¿Cómo se puede celebrar un día de liberación sin nombrar a los liberadores y sus méritos que duran hasta la realidad social de hoy? ¿Qué deberíamos, pues, hacer en un día como hoy con respecto a Stalin? ¿Deberíamos condenar a Stalin por haber derrotado a Hitler? ¿Deberíamos condenar el hecho de que él hizo todo lo posible para crear la coalición antihitleriana? Por supuesto que no lo hacemos, y tampoco permitiremos que el anticomunismo nos dicte cómo celebrar este día.

Además hay que decir también que no glorificamos el "estalinismo", sino que rechazamos este término de combate anticomunista. Representamos el marxismo-leninismo que Stalin aplicó en su época para construir el socialismo en la Unión Soviética. El término "estalinismo" sólo sirve para fingir que lo que ocurrió allá fuera algo totalmente distinto. Por cierto, los responsables que maquinaron esta prohibición de la manifestación en Buchenwald son las mismas personas que querían prohibir la conmemoración del comunista Thälmann el año pasado: El consejo de fundación del lugar conmemorativo, integrado por los políticos de alto rango, precisamente del gobierno del Partido de Izquierda de Turingia, pero también por altos funcionarios de la CDU como la ministra federal de cultura de la CDU, Monika Grütters.

Por lo tanto, saludamos el hecho de que en este debate se escuchen cada vez más voces críticas, ya sea de Esther Bejarano, una de las últimas supervivientes del campo de concentración, de historiadores rusos críticos o también de periodistas que critican el hecho de que en este día no se reconozcan adecuadamente los méritos del Ejército Rojo soviético. Un movimiento cada vez más amplio exige que el 8 de mayo se convierta en un día festivo. Sin embargo, hoy en día, bajo la espada de Damocles del anticomunismo, apenas nadie se atreve a defender resueltamente lo que la Unión Soviética socialista logró bajo la dirección de Stalin y que en aquel entonces también recibió para ello el más alto respeto y reconocimiento en todo el mundo.

¡Históricamente, nadie puede negar seriamente este papel! Por ejemplo, el historiador británico burgués Geoffrey Roberts escribió en 2006: "En relación con la terrible guerra en el frente oriental, Stalin fue indispensable para la victoria soviética sobre la Alemania nazi". "Hizo todo lo posible para que la alianza de guerra con Occidente fuera un éxito y quería preservarla después de la guerra." Incluso el primer ministro británico, Winston Churchill, declaró en aquel momento: "Tengo una gran admiración y respeto para el valiente pueblo ruso y mi compañero de guerra, el mariscal Stalin."Es completamente impensable que se digan tales cosas hoy en día. La gente te mira raro si te atreves a discutir estas cuestiones – en un debate controvertido, por supuesto. Así que no hay necesidad de que un periodista u observador se estremezca cuando hablamos de manera objetiva y desde el punto de vista de la clase obrera hoy en día sobre los méritos de la Unión Soviética socialista y de Stalin. También lo hacemos porque ya verdaderamente es hora de que este tabú se rompa definitivamente en Alemania y que esta discusión se convierta en una discusión social amplia, abierta y con igualdad de derechos.

Por supuesto, las preguntas que surgen en esta discusión, sobre la traición al socialismo, sobre los problemas o incluso crímenes cometidos en nombre del socialismo son justificadas y también necesarias. Pero es algo completamente diferente si esta discusión se lleva a cabo porque queremos hacerlo mejor, porque queremos ganar a la gente para un nuevo ascenso en la lucha por el socialismo, o si ella se utiliza para difamar el socialismo y minimizar los crímenes del fascismo. Y eso es lo que están haciendo aquí los partidos burgueses y el gobierno.

En 1941 la Wehrmacht alemana finalmente invadió la Unión Soviética. Uno podría considerar que no sería necesario mencionar explícitamente eso. Pero en este momento la discusión se lleva a cabo en los medios de comunicación burgueses como si no se tratara en primer lugar del asalto de un ejército fascista, sino más bien de supuestos crímenes en el socialismo. Los fascistas estaban seguros de ganar la guerra y al comienzo ganaron mucho territorio. Ellos cometieron crímenes increíbles. Destruyeron 70.000 ciudades y pueblos en suelo soviético, perpetraron pogromos contra los judíos, ahorcaron a comisarios políticos del Ejército Rojo, violaron a las mujeres. Más de 27 millones de ciudadanos soviéticos perdieron la vida, lo que fue con mucho el mayor número de víctimas de todos los países involucrados en la guerra contra los Estados fascistas. Más de 50 millones de personas perdieron la vida en esta guerra.

¿Y quién lo hizo posible? Hitler no fue un "accidente de la historia" o simplemente un monstruo en persona. Fue autorizado, financiado y llevado conscientemente al poder por el capital financiero alemán. Precisamente estos consorcios como Thyssen, Krupp, IG Farben, la industria de armamentos, etc., que hasta hoy, a menudo bajo un nombre diferente, siguen defendiendo la dictadura de los monopolios en la República Federal Alemana.

Hoy en día han establecido una forma de gobierno diferente. Pero aún así con la voluntad de mantener una base para las fuerzas fascistas y su ideología para que se las pueda utilizar contra el movimiento obrero revolucionario en caso necesario. El pueblo soviético estaba unido en la voluntad absoluta de defender la patria socialista y vencer el fascismo. La base esencial de la unidad fue la conjunta construcción socialista y la profunda convicción de librar esta lucha. Un régimen de terror, descompuesto desde adentro, como los actuales anticomunistas presentan a la Unión Soviética, nunca hubiera desarrollado esta fuerza extraordinaria, tal como fue necesaria para vencer este fascismo de Hitler. Tal lucha sólo puede tener lugar si uno se apoya en las masas, si uno se apoya en la clase obrera y si éstas están profundamente convencidas de que están luchando por una causa justa. Esa fue en última instancia también la razón por la que esta lucha fue superior a este altamente armado fascismo hitleriano que perdió cada vez más apoyo entre la población.

El 8 de mayo es también un día que nos recuerda la historia criminal del anticomunismo. A menudo el principal mérito de la liberación se atribuye a los aliados occidentales. Pero éstos jugaron un papel fundamental en el hecho de que la Segunda Guerra Mundial en general pudiera causar estragos durante tantos años. Con el fin de derrotar al fascismo, ya desde la toma del poder por parte de Hitler, Stalin se esforzó de forjar una alianza con los EE.UU. y Gran Bretaña. Pero por razones anticomunistas estos países durante un tiempo incluso permitieron deliberadamente que el fascismo de Hitler procediera contra la Unión Soviética y ellos rechazaron todas las ofertas de cooperación de la Unión Soviética. En aquel momento, en los EE.UU. y en Gran Bretaña existía un movimiento de solidaridad con el "Uncle Joe" (Tío José), como fue llamado entonces Stalin, en el que participaban decenas de miles de personas. ¡Hubo manifestaciones masivas del movimiento obrero y sindical, que exigían que los EE.UU. y Gran Bretaña apoyaran a la Unión Soviética con un segundo frente en la lucha contra el fascismo de Hitler!

¡Así que hoy recordamos con orgullo a los vencedores del 8 de mayo de 1945! Y combinamos esta conmemoración con la consigna, sí, incluso con la convocatoria a un movimiento: "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!" Y también tenemos una consigna ampliada: "¡No le des ninguna chance al anticomunismo, al fascismo, al racismo y al antisemitismo!" Para nosotros, todos estos crímenes que produce el imperialismo van juntos. El anticomunismo tiene un papel particularmente importante en esto, porque es la justificación ideológica para legitimar al fascismo, al racismo y al antisemitismo. Si en las así llamadas "cadenas de documentales" alemanas, en los libros escolares y en internet se denigra el socialismo y el comunismo como un entero sistema de atrocidades, entonces, según esta lógica los fascistas también tienen su justificación, pues su principal enemigo son los comunistas.

Y así es como funciona. Actualmente el partido AfD junto con su ala fascistoide puede divulgar su agitación más o menos sin obstáculos, entre otros el actual líder de su grupo parlamentario Gauland, que con toda seriedad califica al 8 de mayo como "derrota total". Esta es una posición fascista que él ha presentado aquí.

El MLPD, a su vez, ha sido combatido y difamado aún más en los últimos años, lo cual se originó en el ministerio del interior de Seehofer. Pero: ¡Esto no tiene futuro! Estos tabúes se rompen, y no hay duda de que el MLPD en los últimos años se ha conquistado un papel en la sociedad entera! Mientras que los revisionistas, es decir, los que traicionaron al socialismo en la Unión Soviética, la RDA, etc., sólo hacen hincapié en las víctimas y el sufrimiento de los comunistas bajo el fascismo, los comunistas de entonces demostraron que y cómo era posible derrotar la guerra anticomunista de Hitler. La lucha no era sólo de naturaleza defensiva. De la defensa de la patria pasaron finalmente al ataque, liberaron a la mitad de Europa del fascismo y como resultado –tras la victoria de la revolución china– un tercio de la humanidad vivió en países socialistas o de democracia popular.







Queridas y queridos amigos:

En este contexto, no quisiera perder la oportunidad de conmemorar hoy a Willi Dickhut. Fue cofundador y pionero teórico del MLPD, y murió exactamente hoy, el 8 de mayo, hace 28 años. Willi Dickhut representó la convicción inquebrantable en la victoria del socialismo: dio su sello a la lucha consecuente del KPD contra el fascismo hitleriano en la clandestinidad y así fue su indispensable rol en la liberación de Solingen. En aquel entonces, los trabajadores y los comunistas impidieron que la ciudad fuera destruida por los fascistas justo antes de la liberación; esto permanece inolvidable. La destrucción del fascismo de Hitler fue una victoria sobre el anticomunismo, el fascismo y el antisemitismo. Estamos aquí hoy como los herederos de una valiente política orientada al futuro – con la perspectiva de los Estados socialistas unidos del mundo.

El presidente federal Steinmeier calificó en su discurso de hoy que sólo se puede amar a Alemania con el corazón roto. Me pregunto: ¿Cuándo un corazón tiene que romperse? Un corazón sólo tiene que romperse cuando en algún momento me he identificado o sigo identificándome con el otro lado, con el lado equivocado. Mi corazón no tiene por qué romperse cuando pienso en esta historia, porque estamos del lado de los comunistas sinceros, los luchadores de la resistencia, los valientes combatientes del Ejército Rojo y todos los que lucharon juntos en alianza con ellos. ¡Y es en esta tradición que celebramos el día de la conmemoración! Con 58 partidos y organizaciones revolucionarias de cinco continentes, nosotros en la ICOR luchamos juntos para construir un frente único antiimperialista mundial contra el fascismo y la guerra.

Hoy, colocamos esta corona en el lugar donde se erigirá la estatua del revolucionario ruso y líder de la Revolución de Octubre, Lenin. Hemos oído que en el barrio de Horst circula el rumor de que tal vez hoy erigiremos la estatua de Lenin. Lamento decepcionarles, pero no lo haremos hoy. Pero erigiremos esta estatua de Lenin en un futuro no muy lejano y nos alegra mucho continuar la gran discusión que esta estatua ha desencadenado aquí en Horst, discusión que encontró eco en medio mundo. Así también continuaremos nuestro movimiento "No le des ninguna chance al anticomunismo".

Sin Lenin y la Revolución de Octubre, el primer Estado socialista del mundo no hubiera existido.

Sin los esfuerzos desinteresados de la Unión Soviética socialista bajo la dirección de Stalin, no se hubiera derrotado al fascismo.

Hoy nos inclinamos ante el pueblo soviético.

Nos inclinamos ante los partisanos, los comunistas, los socialdemócratas, todos aquellos que lucharon por la liberación del fascismo hitleriano y la pagaron con sus vidas.







Muchas gracias.