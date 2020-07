Discurso con motivo de la inauguración de la estatua de Lenin

Cada época tiene sus estatuas. Ha caducado claramente la época de los monumentos para racistas, antisemitas, fascistas, anticomunistas u otros tipos anclados al pasado, y con plena razón estas estatuas son derrumbadas actualmente en todo el mundo.

Pero, ¿qué viene después? Toda rebelión necesita una meta positiva si no quiere terminar en la frustración, en viejas vías o en derrotas. Por eso – tras intentos de prohibición, decisiones judiciales, discusiones acaloradas, mucho revuelo en la prensa internacional:

¡Hoy les doy la bienvenida a ustedes a la ceremonia de inauguración de la primera estatua de Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin en Alemania Occidental!

En las últimas semanas me han preguntado a menudo si la colocación de la estatua fue concebida como una provocación. No es una provocación, pero tal vez sea una cierta ruptura de un tabú. La ruptura de un tabú porque en esta sociedad capitalista, donde el anticomunismo es la religión del Estado, no está previsto discutir a escala masiva sobre el socialismo.

No está previsto reconocer positivamente a los representantes del socialismo. Por ello nosotros decimos en una situación en la cual la crítica al capitalismo es omnipresente: Es preciso poner fin a que el anticomunismo pueda crear una atmósfera en la que sea mejor mantener las manos fuera del socialismo.

Quizás algunos de ustedes lo conocen: Si uno toma posición a favor del socialismo, será denigrado rápidamente de "extremista" o incluso "estalinista" y "maoista". Con el fin de derrumbar también las reservas y prohibiciones de pensamiento del anticomunismo, este día de hoy forma parte del movimiento "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!" y es su actual punto culminante. ¡Exigimos una discusión abierta democrática sobre la perspectiva del socialismo y sobre la ideología de la libertad representada por el comunismo!







Ya hemos conseguido un amplio debate. Esto vale para los medios. También la municipalidad de Gelsenkirchen se vio obligada a reaccionar. Precisamente a causa de Lenin ha montado una gran exposición anticomunista en el castillo de Horst. Ahora quiere colocar un propio panel informativo aquí directamente en la vereda. Saludamos las amplias discusiones pero reclamamos también que éstas se lleven a cabo de manera democrática y en pie de igualdad. Reclamamos que se de igual voz a las posiciones del marxismo-leninismo, del comunismo. ¡Llevamos esta discusión de manera democrática! Por cierto, para este acto hoy hemos invitado también a oradores críticos mientras que no sean fascistas.

Allá por ejemplo está el FDP. Si ustedes tienen una contribución objetiva, entonces pueden con gusto decir también algo crítico. Pero el FDP ha rechazado esta discusión democrática cuando se lo ofrecimos. Entonces háganse una idea propia de quién actúa de manera democrática en este debate. Con este movimiento establecemos un pilar bien visible de que se tiene que acabar con esta opresión de la discusión democrática sobre el socialismo.

Hoy en día estamos experimentando una tendencia acelerada hacia una crisis social global de todo el sistema imperialista mundial. No sólo se critican determinadas leyes o áreas particulares de la política. Está puesta en cuestión toda la base de la sociedad – sobre todo en la democracia modelo de los EE.UU.. Hoy estamos ante la mayor crisis económica y financiera mundial que ha engendrado el capitalismo. Hasta ahora esta crisis capitalista ya ha llevado al desempleo a cientos de millones de personas; en EE.UU. a más de 40 millones de personas. A menudo esto está vinculado a la pobreza y en todo el mundo existe la amenaza de crisis de hambre nunca antes vistas. Pero al mismo tiempo la riqueza social ha crecido inconmensurablemente.

Desde 2014, el capital propio de los 500 consorcios más grandes ha aumentado de 11 a casi 18 billones de dólares estadounidenses – es decir 18 billones de dólares en manos de los 500 consorcios más grandes y la mitad más pobre de la población mundial posee 2 billones en total.

Experimentamos una crisis sanitaria mundial que oficialmente ha causado ya la muerte de medio millón de personas – la cifra negra es mucho mayor. Las advertencias de la OMS sobre tal pandemia fueron ignoradas por casi todos los gobiernos del mundo. En este sentido ellos son también corresponsables de lo que está pasando actualmente.

Se agrava la crisis de refugiados, con más de 20.000 muertos en el Mediterráneo desde 2014.

La crisis ecológica global amenaza con poner en cuestión toda la base natural de la vida. Asimismo existe una agravada crisis del orden estatal y familiar burgués. Todo esto es el resultado del capitalismo, que ahora sólo existe en crisis.

Se lleva cada vez más al extremo la contradicción fundamental del capitalismo de que se produce de manera social, pero que la apropiación es privada. Esta contradicción se condensa hacia una peligrosa intensificación de la caza por las ganancias máximas, zonas de poder e influencia para la diminuta capa del capital financiero internacional, único dominante.

Esto va acompañado del mayor peligro de guerra desde la Segunda Guerra Mundial y un cuestionamiento de todas las bases actuales de la vida.¡Esta crisis de la sociedad en su conjunto clama por un cambio de la sociedad en su conjunto !







¡La respuesta a esto es el verdadero socialismo! Si decimos esto, entonces tenemos que dedicarnos a las experiencias hechas por la humanidad hasta entonces con la construcción del socialismo.

¡Para ello los méritos de Lenin son imperecederos! Él analizó y cualificó en plena Primera Guerra Mundial el capitalismo agonizante y parasitario como la víspera de la revolución socialista. Él fue un líder y organizador genial de la Revolución de Octubre en Rusia y de la construcción del primer país socialista en el mundo. Él dio la prueba de que es posible derrocar al capitalismo.

Hoy se lo presenta como si esto estuviera más allá de toda imaginación, pero Lenin ha demostrado: Esto es posible. Es posible conquistar y construir el socialismo y el capitalismo no es el fin de la historia.

En una situación complicada, Lenin se atrevió a convocar al derrocamiento del gobierno para construir el socialismo – y a asegurar los éxitos de la revolución democrática contra el brutal dominio zarista y la contrarrevolución.

Los análisis acertados de Lenin, los pronósticos perspicaces y preciso acierto que demostró en las cuestiones tácticas se derivan de su trabajo teórico y su capacidad de aplicar el método dialéctico al más alto nivel. Esto significa analizar cada vez de nuevo de manera creativa la situación y desarrollar los análisis y evaluaciones.

Quisiera decir algunas cosas sobre la vida de Lenin:

Lenin era muy culto, era jurista y cultivó un intercambio vivo y crítico con los artistas y escritores de su tiempo. Y de igual manera con los periodistas y científicos burgueses de todo el mundo. Al mismo tiempo, fue particularmente importante para él unirse estrechamente con la vida y la lucha de los obreros y pequeños campesinos, cuyos intereses fueron siempre la línea directriz de su actuar. Después de la Revolución de Octubre vivió en un apartamento de dos habitaciones. Quisiera citar a Clara Zetkin, una famosa activista de los derechos de la mujer y una comunista de Alemania, que dijo después de haber visitado a Lenin: "Su vivienda privada era muy simple y sin lujos. … Se sabía que, los campesinos le regalaban a «su Ilich» paquetes con harina, tocino, huevos, frutas, etc., pero se sabía también que nada de eso se quedaba en la casa de Lenin. Todo se enviaba a los hospitales y a los hogares para niños; la familia de Lenin vivía estrictamente el principio de no vivir mejor que los demás".

Lenin era entonces –y muchas veces particularmente uno lo nota cuando ve cómo vive una persona– un revolucionario en su pensar, sentir y actuar. No era de los que tomaban decisiones solitarias.

Se nos ha preguntado si la colocación de esta estatua no sería culto a la personalidad. No, pues nosotros rendimos homenaje a un hombre que era un verdadero trabajador en equipo, que atribuyó gran valor a asesorarse siempre con otras personas. Cada uno que cooperó con él informó que Lenin siempre invitó a la gente para las consultas, personas que conocían la materia particular, no importando si fueron científicos, soldados, campesinos u obreros. Cada uno que podía decir algo competente en su materia fue incluido por Lenin en el trabajo conjunto.

Lenin era una persona de Estado de nuevo tipo, igualmente genial y modesto. Lenin se oponía implacablemente a los burócratas con el carnet del partido en sus bolsillos que sólo buscaban su propia ventaja. Al final de su vida presintió que el cambio del modo de pensar de los cuadros líderes en el partido, en las empresas y la administración podría generar una restauración del capitalismo, es decir la traición al socialismo. Por esta razón creó un órgano de control independiente. Dijo que también era necesario controlar de manera independiente al Comité Central desde arriba. Bajo la dirección de Lenin, entre otras por esta razón, se impidió la traición al socialismo. Sin embargo, más tarde esto se convirtió en una triste realidad.

Lenin dedicó toda su vida a la lucha por la libertad de los oprimidos. Lenin también representa las conquistas que se implementaron inmediatamente después de la Revolución de Octubre de 1917: Uno de los primeros decretos que ordenó y llevó inmediatamente a cabo fue la expropiación sin indemnización de los terratenientes y la distribución de la tierra a los campesinos pobres. El orden feudal y la nobleza fueron abolidos y sus bienes fueron confiscados. En la Alemania capitalista hay un enorme debate solamente sobre la cuestión de introducir un impuesto sobre el patrimonio. Aunque esto no le haría ni siquiera gran daño a los sectores dominantes, ¡incluso esto les parece exigir demasiado!

Se proclamaron los derechos de las minorías nacionales, incluyendo el derecho a separarse para formar un propio Estado. Partiendo de las fábricas hasta todos los niveles y órganos del Estado, se organizó el sistema de los soviets, es decir, el sistema de los consejos y los órganos del control obrero.

En todas las fábricas se introdujo inmediatamente la jornada de trabajo de ocho horas como ley. Hay que imaginarse: Hoy los obreros nuevamente tienen que trabajar 12 horas por turno. En los hospitales en parte hay turnos de disponibilidad de 24 horas.

Esto muestra los retrocesos producidos por el capitalismo frente a esta situación de hace más de 100 años en la Unión Soviética socialista. Hombres y mujeres, hijos matrimoniales y extramatrimoniales eran iguales ante la ley. Se prohibió la usura, se socializaron los bancos y las fábricas, se introdujo un seguro médico, etc. En un tiempo donde la pena de muerte estaba establecida en todas partes, Lenin la abolió para Rusia como uno de los primeros países del mundo. Lo que se había considerado imposible durante siglos, – ¡de repente se hizo posible! ¿Por qué?

Porque los paradigmas de la sociedad habían cambiado. Si existen otros paradigmas en la sociedad y la ganancia máxima no está en el centro, entonces es posible cambiar las cosas y colocar en primer plano los intereses de la clase obrera y de las amplias masas.

Por eso abogamos por una sociedad socialista, por superar este sistema social capitalista de manera revolucionaria.

Todavía falta uno de los decretos más importantes en esta lista: Éste fue incluso el primer decreto después de la Revolución de Octubre: el decreto sobre las negociaciones de paz, sobre la terminación inmediata de la Primera Guerra Mundial. Con el decreto sobre el inmediato cese del fuego se ofreció la paz inmediata a las principales potencias imperialistas. En marzo de 1918, se concluyó la paz a pesar de una gran pérdida de territorio. Lenin dijo: Lo más importante es que tengamos paz, aunque perdemos por ella algunos territorios.

Actualmente ellos ni siquiera logran esto, cuando miramos a Siria donde cada imperialista lucha por cada metro. También la política de paz está representada únicamente por el socialismo.

Entonces hay muchos logros, pero tal vez algunos de ustedes ahora piensen: "Bueno, no se puede presentar todo esto de manera tan positiva, ¿no es eso un poco simplificado?" O: "Esto se puede considerar también de otra manera". Entonces, veamos cómo se podía considerarlo de otra manera y qué acusaciones se hicieron contra Lenin:

Poco después de la Revolución de Octubre, a partir de marzo de 1918, 14 países capitalistas e imperialistas, bajo agresivas consignas anti-leninistas, lanzaron un ataque militar contra el país liberado. Hasta entonces todos estuvieron en guerra entre sí, pero repentinamente estuvieron unidos contra el socialismo. También desde Alemania se movilizó para esto. La Brigada Erhard, posteriormente fascista, estaba involucrada en el asalto contra la Rusia socialista. Pero cuando los obreros y campesinos rusos siguieron el llamado de Lenin quien dijo: "Nosotros tenemos que defender nuestro país y no abandonamos las conquistas" – qué fue lo que gritaron justamente los reaccionarios quienes habían invadido el país: "¡Lenin, un asesino de masas!"

Algunos creen que el lema: "Lenin, un asesino de masas" viene de la CDU o del SPD- Fueron ellos que justamente aquí en Gelsenkirchen lo difundieron masivamente. Pero, ¿conocen la verdadera fuente? ¡Fue el propio Adolf Hitler en persona! Él pronunció esta mentira "Lenin, un asesino de masas" ya en 1920 en sus discursos.

Con este grito de guerra, las víctimas de esa guerra, de una invasión imperialista, se atribuyeron simplemente a Lenin y a los revolucionarios. Pero, ellos se habían defendido con plena razón. ¿No es vergonzoso para el SPD y la CDU que retoman hoy nuevamente el mismo grito de guerra?

¡Condenamos con la mayor claridad esta historiografía reaccionaria!

Es interesante qué tipo de coaliciones se forman también hoy día cuando se trata del anticomunismo. Actualmente se cita en todos los periódicos una declaración conjunta adoptada por los partidos SPD, CDU, AfD, FDP y los Verdes en la municipalidad del distrito Gelsenkirchen-West: "El líder comunista Lenin representa la violencia, la opresión, el terror y el horrible sufrimiento humano". O sea, una coalición burguesa, que incluye a la AfD. Poco antes aún se levantó un gran escándalo cuando se eligió a Kemmerich como primer ministro del gobierno en Turingia con los votos de la AfD. Pero cuando se trata del anticomunismo existe plena unidad con la AfD. ¡Criticamos esta gran coalición del anticomunismo!

Pero el público burgués ya se ha acostumbrado a que se difunden cuentos de atrocidades sobre el socialismo. El efecto del anticomunismo en Alemania se debe sobre todo al hecho de que es capaz de adaptarse y que se imposibilita en gran escala toda discusión democrática sobre sus alegaciones y su método. ¿Han visto una vez a alguien del MLPD en los programas de entrevistas? En el caso de nuestro ministro de economía, Altmaier, a veces pienso: ¿Puede este hombre dividirse en tres? Uno tiene la sensación de que él aparece cada noche en tres entrevistas. Siempre se ve a la misma gente, pero no se da palabra al MLPD en absoluto. Esto no es una controversia democrática – y también de esa manera se puede difundir el anticomunismo.

Parece que el anticomunismo moderno asimila los valores democráticos. Para luego pretender que éstos se realicen con mayor probabilidad bajo el capitalismo, mientras que el socialismo significa sólo crimen y desigualdad. El anticomunismo moderno incluso desmiente que es anticomunista. No, por supuesto, todo el mundo puede decir lo que quiera, uno sólo no quiere tener nada que ver con el MLPD, al que se llama "estalinistas" y "maoístas". Cualquiera que se crea un buen ciudadano en el sentido burgués debe estremecerse al escuchar estos términos de batalla. Y con esto el tema debe darse por concluido. Esta es su lógica.

Para que quede claro: Yo no soy ni estalinista ni maoísta, y lo mismo vale para todo el MLPD. Pero defendemos las conquistas del socialismo – y también a los representantes del socialismo, Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. ¡Qué fácil es hoy en día señalar con el dedo hacia arriba a los que han hecho los mayores sacrificios por ello – y ciertamente no pudieron evitar todos los errores! ¿Dónde estaría el mundo hoy si, bajo la dirección de estas personas, los zares y otros opresores feudales no hubieran sido derrocados en duras luchas, si no se hubieran terminado las guerras, si no se hubiera derrotado el fascismo de Hitler? ¿Ninguno de nosotros podríamos expresar hoy nuestra opinión, si no se hubieran librado estas luchas.

Sin duda, –y esta posición crítica y autocrítica forma también parte del MLPD– estos líderes tampoco estaban libres de errores o equivocaciones. Sería absurdo afirmar que lo fueran. No hay duda de que durante la época de Stalin y Mao Zedong –contra su voluntad– se cometieron crímenes en nombre del socialismo. ¡Para conquistar nuevamente el socialismo, nosotros tenemos el mayor interés en analizarlo y sacar conclusiones. Incluso hemos establecido una comisión de historia que analiza todo eso detenidamente. Pero, eso sí, con el objetivo de conquistar nuevamente el socialismo y no para prolongar la vida del capitalismo y denigrar todas las alternativas!

Sin embargo, los políticos de nuestro gobierno y los monopolios que difunden la difamación anticomunistas a través de sus canales no se ofenden en realidad por los errores cometidos en los tiempos de Lenin, Stalin o Mao. Si nuestro gobierno y las empresas alemanas se ofendieran por errores y crímenes, su estrecha cooperación con los regímenes de Irán, Arabia Saudita, Turquía, Libia o también con el señor Trump en los Estados Unidos sería difícilmente concebible.

¿Cómo pueden ellos compartir una política de la Unión Europea, que cuesta la vida de decenas de miles de personas en el Mediterráneo? ¿Esto no es un crimen? Estos crímenes no les molestan. Pero se imputa cada víctima de la historia contemporánea a los comunistas. No aceptamos este tipo de historiografía. Hay que oponerse enérgicamente a esta difamación.

Con la verdad aparentemente grabada en piedra sobre el socialismo y sobre el capitalismo como "el fin de la historia" uno puede, por supuesto, hacérselo bastante fácil. Pero, ¿se responden con ello realmente las preguntas de la época, por ejemplo por qué no se cumplen las promesas de resolver las cuestiones de la humanidad en el capitalismo? ¿Por qué el capitalismo engendra cada vez nuevas crisis, que no son más que símbolos de su inutilidad? ¡Estas preguntas no se pueden responder con esquemas anticomunistas prefabricadas! Para el premio Nobel de Literatura Thomas Mann, el anticomunismo era con toda razón la "tontería básica de nuestra época". ¡El anticomunismo obscurece la vista en un momento en que la claridad es tan urgente!

Así como no hay socialismo sin la superación revolucionaria del capitalismo, no hay conciencia socialista sin superar la ideología anticomunista. Y precisamente por eso, el movimiento "¡No le des ninguna chance al anticomunismo!" es una necesidad del momento.

Más que nunca ha llegado el momento de ganar a los obreros y a las masas de todo el mundo para un nuevo ascenso en la lucha por el socialismo.







Queridos invitados:

¿Quizás ahora piensen que todo el asunto debe ser visto de una manera más neutral, no tan "ideológica"? Esta fue también la razón por la que la oficina de obras de Gelsenkirchen prohibió en febrero de este año la estatua frente a la fachada de nuestro centro de Horst, protegida como patrimonio cultural. Con toda seriedad han dicho que este monumento, que ustedes ven (todavía velado), oculta la fachada de toda la casa.

Quisiera presentar una cita de la propia oficina de obras: "El valor del monumento como edificio administrativo –es decir el centro de Horst– (es) masivamente deteriorado por la estatua, porque la evidente declaración política asociada a ella contradice la neutralidad política de un edificio de la administración pública."

En primer lugar, el centro de Horst ha dejado de ser un edificio administrativo desde hace décadas, si bien es un centro de servicios de nuevo tipo destinado para los asuntos de la población de Gelsenkirchen. Además, sin duda alguna, nunca ha sido políticamente neutral. El centro de Horst es un centro de las variadas luchas de los trabajadores mineros, del internacionalismo, de la ayuda a los refugiados, de la juventud rebelde o de la lucha contra el cierre del hospital St. Joseph a la vuelta de la esquina. Todas estas luchas fueron libradas y planeadas aquí y estamos orgullosos de este centro de Horst poco neutral, delante del cual se desvelará ahora el monumento de Lenin. El centro de Horst también es un centro de eventos culturales progresistas. El llamamiento a la "neutralidad" y a la "libertad de ideología" sólo significa arrodillarse ante la ideología burguesa y así reconocer las condiciones sociales existentes. El SPD y la CDU fanfarronearon de que todo el barrio Horst está en contra de Lenin. Sin embargo, es nuestro trabajo diario –en contraste con estos partidos burgueses– de llevar a cabo cientos de conversaciones de puerta en puerta, en el mercado semanal, en las empresas, los sindicatos y en las calles comerciales, de discutir con la gente y llegar a conocer sus posiciones. Así hemos podido hacernos una propia idea.

¡Desde el principio hubo claras simpatías! Como de costumbre, los ciudadanos de Horst son naturalmente también dispuestos a la controversia y también hubo discusiones polarizadas. Pero, estimados SPD y CDU, nosotros también podemos decir: cuanto más atacaron ustedes a Lenin, más simpático se volvió él para los habitantes de Horst, porque dijeron, "si estos partidos atacan a Lenin, este hombre debe tener algo bueno".

Muchos tomaron esto precisamente como ocasión de informarse ¡El anticomunismo ha perdido cada vez más su impacto en esta discusión! Han cambiado algunas cosas en las mentes. ¡Y justamente lo que queremos es que Lenin se convierta en un verdadero monumento para reflexionar!

Pero la nueva estrella política de la CDU, Sascha Kurth, no se dejó desanimar y comenzó una petición por el internet en contra de la estatua de Lenin. Después de varias semanas, sin embargo, alcanzó sólo el ocho por ciento de su objetivo. En toda la República Federal, en lugar de las esperadas 2.200 personas, firmaron sólo 204 personas, entre ellas 165 de Gelsenkirchen, y del barrio Horst sólo 69. Evidentemente el señor Kurth no fue capaz de ganarse ni a las masas ni a su propio partido para la causa. Para justificarse, dijo: Esto se debía a la situación de coronavirus. Pero todo el mundo sabe que en el tiempo de coronavirus la internet se utiliza más que nunca. Lo que pasa es que no se utilizó para una petición en contra de Lenin – y éste es el problema del señor Kurth.

Sólo los fascistas tomaron en serio las convocatorias del portavoz de la ciudad, Schulmann, para impedir la estatua con acciones creativas. Ellos trataron de manchar los carteles con pegatinas. Nosotros hemos frustrado esto con la ayuda de los transeúntes. Quisiéramos llamar a ustedes para que protejan el monumento de Lenin, que estén atentos y nos informen, cuando alguien intenta dañar esta estatua, y así asegurar también que pueda mantenerse aquí,

Protestamos enérgicamente contra el permiso escandaloso de dos manifestaciones fascistas por la policía de Gelsenkirchen, que posibilita a los nazis que gocen de su rol como tropa de choque contra los comunistas. En el caso de marchas fascistas, las contramanifestaciones de los antifascistas son regularmente desplazadas en las zonas periféricas. Los fascistas, por el contrario, pueden estar directamente frente a nuestra acción. Sin embargo no pudieron movilizar a mucha gente para su acción. La municipalidad incluso les otorgó un bastidor con el afiche "#no hay lugar para Lenin".

Allá está la unidad reaccionaria en el anticomunismo – aquí está el lado progresista – hoy los frentes están muy claros. Pero no nos dejamos provocar y realizamos nuestra ceremonia como es debido.







Queridos invitados:

El aplazamiento de este evento debido al coronavirus nos permite celebrar la develación en la fecha de cumpleaños del MLPD, que fue fundado el 20 de junio de 1982. El MLPD encarna hasta hoy las enseñanzas de Marx y Lenin para el tiempo actual. Es un partido obrero revolucionario. Son los obreros que verdaderamente determinan el compás. Esto vale también para la dirección. Yo misma soy herramentista cualificada. Nosotros somos financieramente independientes, nos financiamos de las cuotas de los miembros y de las donaciones de la población y no dependemos de la financiación de los partidos por parte del Estado ni de donaciones de consorcios. Esto nos da la libertad de hacer y decir lo que consideramos correcto y no seguir una "opinión pública" predefinida por la dictadura de los monopolios. En lugar de peleas entre facciones, tráfico de puestos y arribismo, de acuerdo con el centralismo democrático en el MLPD, se discute de manera crítica y viva, se elige y decide democráticamente, y luego se trabaja y actúa de manera unificada y contundente.

El MLPD desempeña un papel con marcada influencia en numerosas huelgas y luchas obreras; apoya las luchas del movimiento obrero, movimiento de mujeres y ecologista, del antifascismo y del antimilitarismo y se distingue por hacer un trabajo en las empresas que hoy en día ya no realiza ningún partido. Aprovecho esta oportunidad para anunciar que hoy en la mañana los obreros de ThyssenKrupp en Duisburg han entrado en huelga en contra de despidos en este lugar. ¡Un saludo cordial a estos obreros!

En todas partes están sobre el tapete despidos masivos, y estos obreros dan una señal con una huelga autoorganizada. Mandamos muchos saludos también a nuestro grupo en la empresa que siempre está en la primera fila. Mucho éxito para su lucha.

Nuestro principio rector es el internacionalismo proletario y la solidaridad internacional. Y nos hemos convertido en Alemania en pionero de la lucha por los derechos y libertades democráticos contra la derechización del gobierno de Merkel y Seehofer.

Nuestra organización juvenil REBELL organiza la rebelión de la juventud, como recientemente contra la política racista y anticomunista de Trump en los EE.UU.

En el MLPD, la palabra y la acción coinciden – sólido trabajo teórico de investigación básica, pero también trabajo práctico con agallas. No es por nada que actualmente somos el partido más combatido de Alemania.

Famosa es la frase de Lenin: "Desunidos, los obreros no son nada. Unidos lo son todo". Esto hasta hoy día tiene suma validez. Por eso aprovechamos esta ocasión para invitarles cordialmente a fortalecer a este partido y a su organización juvenil.







Queridos invitados:

Ustedes verán que no hemos elegido un pedestal alto para Lenin. No queríamos hacerlo de la misma manera que la estatua de Hércules, que está entronizada sobre Gelsenkirchen a una altura de decenas de metros. Nosotros hemos dicho que tomamos un pedestal bajo.

Es propio de Lenin de encontrar en pie de igualdad a los habitantes de Horst que pasan por aquí todos los días yendo al trabajo, a la escuela o a hacer las compras. Con Lenin honramos a uno de los epónimos de nuestro partido, pero algunos se dieron cuenta rápidamente: ¡falta Carlos Marx! Y como siempre prestamos atención a las críticas, les puedo anunciar hoy que hemos decidido: ¡A Lenin va a seguir una estatua de Carlos Marx!

¡Muchas gracias!