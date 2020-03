Corona –effizienter Gesundheitsschutz ja – Notstandsmaßnahmen nein!

Corona hält die Welt in Atem, so etwas gab es noch nie. Doch was steckt dahinter?

Warum werden einerseits scharfe Maßnahmen getroffen, während in einem Großteil der Fabriken weiter gearbeitet werden muss?

Während alle bürgerlichen Parteien sich weitgehend einig sind, bringt die MLPD hier eine kritische Berichterstattung. Die Herrschenden wälzen im Windschatten der sogenannten Corona-Krise die Lasten der Weltwirtschafts- und Finanzkrise auf die Arbeiterklasse und die breiten Massen ab, so mit der Nullrunde in der Metall- und Elektroindustrie.

Die Zeit ist reif für Kapitalismuskritik und Sozialismusdebatte! Die MLPD stellt hier ihr Sofortprogramm, zahlreiche Hintergrundberichte mit Korrespondenten aus Betrieb und Gewerkschaft, aus Familien, aus der Medizin und Wissenschaft, aus dem In- und Ausland vor.

Lesen Sie mehr und schreiben sie uns!