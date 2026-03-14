法西斯主义和战争在中东燃起帝国主义大火

2月28日，法西斯国家美国和以色列对伊朗发动了侵略战争。这是战后秩序中美国首次试图通过公开战争迫使另一个帝国主义国家屈服。他们的战争目标是改变伊朗政权，建立一个听命于美国的政府。主要交战方都是法西斯主义者——他们的战争目标和手段也反映了这一点。未经审判就蓄意处决其他国家的政府成员或强迫政权更迭——这些都是法西斯主义者的手段。这还包括未经本国议会或国际机构批准就发动侵略战争！法西斯主义和战争就像相互作用的助燃剂。如果没有法西斯主义，就不可能发动这样的战争，因为法西斯主义让人们不再有心理上的底线。法西斯分子特朗普和内塔尼亚胡对战争罪行毫不畏惧。现在就可以预计，伊朗和其他受影响的国家已经有多达数千人丧生。

这场战争的背景是国际生产重组显然的危机，其正在加剧和深化。帝国主义者们为了避免灭亡，正在相互之间展开一场灭绝大战，争夺对世界的政治、经济和军事统治权。特朗普和内塔尼亚胡希望遏制帝国主义竞争对手俄罗斯，尤其是中国的影响力，并在他们的霸权下重新划分该地区。美国正竭尽全力地争取世界霸权。这场围绕资源丰富的地区的战争，是帝国主义之间矛盾的新表现：美国和以色列明知有引发中国和俄罗斯军事反应的风险。毕竟，伊朗是它们在该地区最亲密的盟友。这可能意味着第三次世界大战的开始。

几十年来，伊朗一直处于残酷的法西斯教士统治之下。伊朗与美国对抗，但这并不意味着它就成为反帝国主义力量。相反，近年来，伊朗已发展成为一个新帝国主义国家，剥削本国工人阶级，对群众示威活动进行屠杀，并通过资本输出、武器和石油出口以及海外民兵来维护自己的利益。根据《联合国宪章》第 51 条，受到违反国际法攻击的国家有权进行军事自卫。但这并不赋予伊朗攻击许多国家，且不仅限于军事基地，而是也打击平民的合法性。伊朗政权正在面临生存危机。在狂热的法西斯主义驱动下，它试图将越来越多的国家卷入战争，并挑起北约根据第 5 条采取集体行动。它这样做是出于知道这种矛盾可能会导致北约分裂，因为并非所有北约成员国都愿意支持这种集体行动。

越来越多的国家被卷入战争，至少已有 15 个国家参与其中，而且这个数字还在不断增加。整个地区都处于战火之中。德国、英国、法国和土耳其等帝国主义国家也纷纷介入该地区。如果土耳其或英国触发北约联盟条款会发生什么？以色列在黎巴嫩发动了地面进攻。这一切都极其危险，并将对全球产生深远的影响：对环境的影响是巨大的，对本已严峻的群众社会状况也是如此。全球能源价格已经开始上涨。

恰恰是法西斯分子特朗普和内塔尼亚胡将自己塑造成伊朗人民的解放者。但在两个法西斯政权之间做出选择，无异于在瘟疫和霍乱之间做出选择。加沙、阿富汗、科索沃或伊拉克的人民对帝国主义者给他们带来的“自由”深有体会。只有工人阶级与广大群众共同奋斗，才能实现真正的解放。在伊朗，这需要一场以实现真正的社会主义为前景的反法西斯民主革命。

当今的国际法也是第二次世界大战后得出的民主教训。它正确地禁止了预防性战争和暴力干涉他国领土完整。尽管国际法在过去几十年里已经变得越来越软弱，但德国总理梅尔茨认为，现在应该把它彻底送进历史书里。每个民族的自决权都必须得到捍卫。

在总理梅尔茨及其国际垄断集团支持者的推动下，德国正以前所未有的速度发展成为世界上一个尤其咄咄逼人的战争推手。他向唐纳德·特朗普奉承道：“我们站在同一边”，将事情颠倒过来，仿佛以色列和美国是受到攻击的受害者。在国际法方面，他不想“教导”任何人。德国已经考虑参战，并用“军事防御措施”这个漂亮的措辞来描述，目的是“从源头上摧毁伊朗发射导弹和无人机的能力”(1)。梅尔茨想让德国联邦国防军参与攻击伊朗的军事设施吗？本周，140 多个城市的学生走上街头，表明他们不愿为这样一个政府参战，这是完全合理的！

美国、伊朗和以色列的统治者们正受到工人阶级和民众的猛烈抨击：数百万民众组织起来进行抵抗，3000万人示威抗议以色列对巴勒斯坦人的种族灭绝，数十万人抗议美国移民和海关执法局部队的行动以及对罗贾瓦的袭击，走上街头抗议伊朗政权的屠杀。他们以不屈的抵抗意志、勇气和决心，甚至不惜牺牲生命，抵抗法西斯政策。在德国，两年内有七百万人参加了反对德国选择党（AfD）和法西斯危险的示威活动。全球范围内，反对各国政府鼓吹战争的斗争正在兴起。工人斗争正在复苏。地中海地区的港口工人举行了反对武器运输的国际罢工日。帝国主义并非无所不能。从长远来看，任何战争都无法战胜世界上的广大群众。人类不会甘愿在世界大战、野蛮和法西斯主中毁灭。

这种发展加速了整个帝国主义世界体系的动荡。尽管这一切都十分危险，但统治阶级却正在为自己掘墓。全球范围内的群众革命早晚会革命化。现在，世界各地都需要经受磨练的马克思主义-列宁主义政党，以及一个组织良好的反法西斯主义、反战争和反环境破坏阵线。这个阵线要克服分裂，让工人阶级发挥领导作用，制定共同的战略和战术，并能说服群众。伊朗社会各阶层争取自由和民主的斗争必须包含社会主义的前景。只有社会主义社会才能给中东和全世界带来持久的和平、自由、民主以及人与自然的和谐。世界上的进步人士必须团结起来，不要互相争斗，不要被各种帝国主义势力的煽动所蒙蔽，而是共同高举国际团结的旗帜。为此，必须大规模地消除小资产阶级法西斯主义和小资产阶级反共思想。马克思主义-列宁主义的教育和意识培养是王牌！

MLPD要求美国和以色列政府立即停止对伊朗和中东民众发动的法西斯战争！停止残酷的战争手段，包括伊朗方面！

与全世界的法西斯主义作斗争，正是它挑起了这些战争，并以蔑视人类的方式进行战争！

反对一切帝国主义侵略！

立即停止德国政府为这场战争提供武器和合作！

断绝与法西斯犹太复国主义以色列和伊朗的所有外交关系，并停止德国垄断资本在该地区的投机活动！

全力支持并促进库尔德斯坦、巴勒斯坦、伊朗和其他地区人民群众团结起来，成为战胜帝国主义的力量！

加强世界革命组织 ICOR 和统一战线（United Front）是正确的选择！

MLPD 呼吁支持进步的示威活动，加强联盟工作，利用周一示威和复活节游行来应对世界大战的迫在眉睫的危险！

为世界和平运动发起全球斗争日！

不要教士，不要君主！

为伊朗人民争取民主、自由和真正的社会主义！

全世界无产者，团结起来！全世界无产者和被压迫者，团结起来！

向世界社会主义联合国家前进！

(1)联邦总理弗里德里希·梅尔茨（基民盟CDU）、法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国首相基尔·斯塔默于2月28日发表的联合声明。





