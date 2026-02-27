全球数百万人联合起来反对法西斯主义和战争

这种发展的根源是国际生产重组显然的危机，其正在加剧和深化。自上世纪 90 年代苏联解体以来，在当时唯一超级大国美国的主导下形成的国际秩序正在瓦解。争夺世界新格局的斗争已演变成一场灭绝大战。这场大战是在以超级大国美国和中国为中心的旧帝国主义国家和新帝国主义国家之间展开的。侵略战争迅速增加，国家被吞并，整个行业或企业集团被摧毁，原材料和能源、供应链和市场被重新分配，社会和劳动法律受到攻击。国际超级垄断企业为了控制世界市场，将过剩资本投入到利润最大的领域，因此主导着整个进程。极端反动或法西斯统治的国家正在以戏剧性的方式摧毁为保护自然环境而取得的成就。由于国际化生产已成为创造最大利润的基本前提，因此不能被忽视或轻易逆转，否则就走向自身的灭亡。统治者们继续试图通过经济渗透、交易或贸易协定来获得优势，而代价则是他们的竞争对手。美国和欧盟之间的帝国主义联盟，以及北约，都陷入了深刻的危机。在慕尼黑安全会议上，美国国务卿鲁比奥要求欧盟无条件服从美国政府的法西斯政策：环保的废除、法西斯难民政策、“我的国家优先”政策以及激进的反共主义。据他称，德国/欧盟和美国之间的共同点在于，第二次世界大战后，它们曾共同抵抗“无神论的共产主义革命”和“反殖民起义”。当这样的演讲获得德国外交部长瓦德普尔的起立鼓掌和赞扬（“观点一致”）时，未来会走向何方？美国的法西斯外交政策正在影响整个世界。

德国和欧洲的帝国主义越来越追求自己的利益，并致力于打造 欧洲大国 。默克尔总理的演讲撰稿人最近几周虚伪地将此描述为德国政府和平外交政策的延续。据此，德国作为“中等强国”必须应对被大国碾压的危险。然而，德国是世界上主要的帝国主义国家之一，也是第四大经济体。在德国垄断企业的统治下（其中一些企业至今仍在运作），德国帝国主义发动了两次世界大战，造成数千万人的死亡。

特朗普、德国选择党等 现代法西斯主义 仍然能够迷惑部分群众。它常常利用人们合理的利益诉求和对现状的不满，同时煽动小资产阶级的竞争意识、冷酷无情、自私自利或对未来的恐惧等情绪，从而使法西斯主义的新形式看起来像是符合群众的利益。在民意调查中，德国选择党的现代法西斯主义者仍然很强大，在东德的一些联邦州甚至处于领先地位。然而，内部争斗、腐败以及对备受憎恨的美国总统特朗普的支持削弱了他们的群众基础。

在德国，每项“商业环境”和超垄断企业的所有销售数据都会被精确到小数点后两位进行分析，而关于进步运动的消息却最多只能看到零散的片段。与此同时，在 全球政治动荡 的过程中，一个 反对法西斯主义、战争、社会成果削弱和企业剥削攻势的统一战线 正在 形成 ：



1. 一个新的 反法西斯群众运动 正在发展。仅在德国， 2024/25 年就有 700 万人走上街头抗议法西斯主义的威胁。这巩固了 跨党派 的基础。 2025 年，美国有 1500 万人参加了“无王”抗议活动。 2026 年，那里发展出了有组织的 反法西斯群众抵抗运动 。在明尼阿波利斯，多达 5 万人组织起来，登记在册，反对法西斯主义的移民和海关执法局部队。他们观察和追踪该部队的行动，组织封锁和保护行动，保护即将被驱逐出境的工人和家庭，并组织罢工。部分活动人士利用了美国人民武装的权利。现在， ICE 部队不得不撤离明尼阿波利斯。这标志着 美国向法西斯主义转型的进程遭受了明显的挫折 。尽管特朗普仍然掌权，但危机趋势正在加剧。在超过 80% 的美国民众反对特朗普吞并格陵兰岛的计划后，他不得不就此问题退缩。

2. 全球反帝国主义群众运动 涉及数百万人。在过去的三年里，全球约有 3000 万人参加了反对加沙战争的示威活动。这比 1960 年代持续 11 年的反越战运动的人数还要多得多。但还不止于此。针对所有 帝国主义 、部分带有 殖民主义 色彩的攻击，形成了部分 国际协调的数十万人的群众运动 。他们反对美国对委内瑞拉、格陵兰岛或伊朗的侵略，也反对土耳其和叙利亚军队对罗贾瓦库尔德自治区的袭击，以及伊朗政权对数万人实施的残酷屠杀。

3. 多年来首次出现 国际协调的工人阶级斗争和罢工 。在 企业和工会 中可以观察到政治化的趋势。许多工人为了保住工作和培训岗位，正在与前所未有的 工厂关闭、大规模裁员 、镇压和剥削攻势作斗争。 2026 年 2 月 6 日，地中海地区六个国家的港口工人发起了一场 协调一致的国际罢工，反对战争准备和武器运输 ，树立了光辉的榜样。在两极分化的氛围中，德国的工会和企业集会及活动越来越反对分裂工人运动、摧毁工会的法西斯计划，反对战争经济和法西斯企业管理。在 住房贫困 、医疗体系等 社会问题 上，也出现了大规模示威游行和由服务业工会 ver.di 领导的斗争性罢工。

4. 青年 群体中正在形成巨大的潜力，他们越来越愿意接受 社会主义青年运动 和全球 左转趋势 。青年们正在寻找社会替代方案，对社会主义的兴趣和开放度正在显著增长。对组织化和政治活动的顾虑也在减少。与此同时，人们对社会主义的认识也在不断加深。

5. 小资产阶级中间阶层 也在行动起来。在整个阶层中，反对法西斯主义、战争、环境破坏、社会问题以及争取民主权利和自由的斗争中，各种联盟的可能性正在发展。在美国，资产阶级民主抗议活动深入到小资产阶级和资产阶级圈子，包括艺术家、政府雇员、司法系统和科学家。尽管环保运动有所衰退，但环境政策上的残酷倒退仍引起了包括资产阶级在内的各界的愤慨。

这些发展证实： 人类不愿沉沦于帝国主义野蛮统治之下 。尽管这些运动具有前瞻性，但它们也表明，要建立真正 占优势 的反法西斯和革命力量，还有许多挑战需要解决。社会混乱仍在阻碍这一进程。正如德国马列党理论机构负责人斯蒂芬 · 恩格尔在新年前夕所指出的那样， 2026 年必须成为“ 理清头绪 ”的一年。我们必须将社会 思维方式斗争提升到一个新的水平，以马克思主义 - 列宁主义的启蒙工作来影响大众 。这也是对机会主义和宗派主义的斗争。这些思潮的传播者将斗争限制在资本主义体系范围内，或者放弃群众。我们还必须帮助那些受公众舆论操纵的人应对破坏性影响。 组织性 还不够强。从个别示威或行动中的行动统一，必须发展到具有 新质的持久组织形式 的统一战线。全世界的革命者、马克思主义 - 列宁主义者必须为此坚定不移地努力：大力加强他们的政党，学习并实现动员和领导群众的目标，推动意识形态的形成，特别是对真正社会主义的浓厚兴趣。促进跨党派的自我组织、群众运动和统一战线的新组织形式，值得高度重视。

这一切都符合社会 两极化的世界观斗争 的路线，比如反对小资产阶级 - 法西斯思想。虽然统治阶级的 反共主义 正在加强，但在群众中却失去了影响力。 MLPD 的影响力正在明显增强。“ 不给反共主义任何机会！” 运动正在获得社会意义。它揭开了笼罩在具有前瞻性的社会替代方案上的、往往主要是情感性的面纱。这要求我们认真讨论迄今为止社会主义国家中的错误、甚至部分罪行和问题。基于无产阶级思维方式， MLPD 得出了如何防止社会主义再次被背叛、官僚主义再次出现、以及未来出现自私的新领导层的 结论 。作为 新型政党 ，它今天就已经在实践这一理念。它将加强这一理念，特别是为了在群众中组建 社会主义青年运动 。

在这种情况下，在革命工人党 MLPD 和青年组织 REBELL 中组织起来，为改变社会而不断奋斗！

* 推进国际工人团结，推进工人运动！

* 推动反对法西斯主义、战争和环境破坏的广泛阵线！

* 不给反共主义、法西斯主义、种族主义、反犹太主义和犹太复国主义任何机会！

* 加强跨党派的自我组织和群众运动，使其成为改变社会的力量！

* 无产阶级国际主义万岁！让我们加强 ICOR 或联合阵线等国际组织！

让我们用世界社会主义国家联盟这个充满希望的前景来对抗正在毁灭中（ 1 ）的帝国主义世界体系！

（ 1 ）“正在毁灭中”是 2026 年慕尼黑安全会议的官方口号

