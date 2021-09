Warum MLPD und nicht Linkspartei?

Für eine Reihe von Forderungen arbeiten wir mit Mitgliedern der Linkspartei zusammen.

Doch der Unterschied ist prinzipieller Art: Die MLPD ist revolutionär und für den echten Sozialismus. Die Spitze der Linkspartei strebt dagegen nach Regierungsbeteiligung im Kapitalismus.

Nicht erst Ministerpräsident Ramelow / Die Linke in Thüringen zeigt, dass dieses Konzept zum Scheitern verurteilt ist.

So war das Versprechen zur Auflösung des Geheimdienstes Verfassungsschutzes schnell vergessen. Nach wie vor finden nirgends mehr Nazikonzerte statt als in Thüringen, während 2018 das antifaschistische Rebellische Musikfestival attackiert und Stefan Engel zum Gefährder erklärt wurde. Dahin führt der Weg der Anpassung an kapitalistische Verhältnisse.