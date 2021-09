Parlamentsarbeit geht auch anders

Gabi Fechtner war zwölf Jahre lang Stadträtin für das Kommunalwahlbündnis SOLINGEN AKTIV.

Sie unterstützte Belegschaften im Kampf um ihre Arbeitsplätze und den Widerstand gegen die Schließung von Kindergärten. Sie eckte an und wirbelte viel Staub auf. Doch mit einem echten Kämpferherz und Kompetenz verschaffte sie sich Respekt.

Alle Aufwandsentschädigungen in Höhe von 60 000 Euro hat sie in voller Höhe an das Bündnis gespendet. Das wurde monatlich kontrolliert. Sie hat über ihre Arbeit öffentlich Rechenschaft abgelegt.

Solche Politikerinnen und Politiker braucht es heute!