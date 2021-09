MLPD packt an

Jeder ist sich selbst der Nächste? Von wegen! Nach der Hochwasserkatastrophe entfaltete sich eine riesige Solidarität in der Bevölkerung. Auch die MLPD und der Jugendverband REBELL organisierten Hilfseinsätze, um Schlamm und Geröll wegzuschaffen.

Die MLPD organisiert nicht nur in Zeiten der Not die Arbeitersolidarität. Sie ist in 500 Städten vertreten. Sie organisiert Kämpfe, macht eine aktive Betriebs-, Wohngebiets- und Jugendarbeit, bietet Bildungsveranstaltungen an und vieles mehr. Hier sind Sie richtig!