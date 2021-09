Migrantinnen und Migranten: Mischt Euch ein!

Rassismus ist der Feind der Menschheit und Bestandteil staatlicher Politik.

Die Herrschenden benutzen den Rassismus als Rettungsring, um die bestehenden Probleme zu vertuschen und die Werktätigen zu spalten. Die Armut, das Wohnungsproblem und Angriffe auf demokratische Rechte und Freiheiten nehmen zu. Die Imperialisten plündern unsere Welt um des Profits willen aus. Mit der Zerstörung der Umwelt, des Klimas und des ökologischen Gleichgewichts bedrohen sie die Zukunft der Menschheit. Ursache ist das kapitalistisch-imperialistische System. Es sind globale Probleme.

Solange wir nicht mit einem internationalen Bewusstsein gegen all diese Probleme kämpfen, sind sie nicht zu lösen. In diesem Sinne wächst heute die Bedeutung des internationalen Kampfes. Die Probleme der einheimischen und der eingewanderten Menschen gleichen sich an. Deshalb: Mein Aufruf an das unterdrückte kurdische, jesidische und alevitische Volk, an alle revolutionären Migrantenorganisationen, an die werktätigen Migranten – unterstützt die Internationalistische Liste / MLPD und stimmt für ihre Kandidaten.