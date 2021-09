Ich gehe nicht wählen – oder doch?

Fast 15 Millionen Menschen blieben der Bundestagswahl 2017 fern.

„Von denen wähle ich keinen mehr!“ sagen viele berechtigt über die bürgerlichen Politiker. Doch Hand aufs Herz: Was hat‘s gebracht?

Denn „die“ machen auch ohne Deine Stimme so weiter wie bisher. Passive Enthaltung ist keine prinzipielle Kritik, sondern Resignation. Und die können wir uns im Interesse der Zukunft der Jugend nicht leisten. Sie haben gesagt, sie machen etwas für Dich? Sie haben Dich enttäuscht?

Suche keine neuen Stellvertreter, werde selbst aktiv!

Wähl‘ die Internationalistische Liste/ MLPD und schließ Dich uns an in unserem Kampf, damit sich grundsätzlich was ändert!