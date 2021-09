Das Hochwasser mahnt: Rebellion zur Rettung der Umwelt!

Die Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz, NRW und Bayern geben uns einen Vorgeschmack auf die drohende Umweltkatastrophe. An eine solch dramatische Entwicklung kann sich die Menschheit nicht „anpassen“, sie muss aufgehalten werden! Die bürgerlichen Parteien sind dazu weder willens, noch in der Lage, weil sie sich mit den Verursachern der Umweltzerstörung nicht anlegen.

Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist typisch für die kapitalistische Denkweise: Wer Kapital hat, kann sich so das Recht auf Verschmutzung kaufen. Auch die CO2-Steuer ist kein Umweltschutz, sondern grünlackierte Umverteilung von unten nach oben. Obwohl in Europa 15 Länder einen CO2-Preis haben, ist Europa der drittgrößte Verursacher des weltweiten CO2-Ausstoßes.

Wir fordern: