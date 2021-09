190 Menschen sterben, die AfD feiert die Erderwärmung

In ihrem Wahlprogramm fabuliert die AfD: „Niemand streitet die jüngste globale Erwärmung ab. Die AfD bezweifelt aber, dass diese nur negative Folgen hat. ... Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten.“ Eine solche Schönfärberei ist ein Verbrechen an der Zukunft der Jugend. Die letzte Warmzeit entwickelte sich in 8000 Jahren mit einem Temperaturanstieg von 0,005°C pro Jahrzehnt.

Die aktuelle Erderwärmung ist menschengemacht und vollzieht sich 170-mal schneller als natürliche Klimaerwärmungen! Für den Menschen, die Tier- und Pflanzenwelt jedenfalls hat das dramatische „negative Folgen“. Die AfD zeigt sich abermals als Kapitalistenknecht: Menschen solchen Schlags wirtschaften rücksichtslos für den kurzfristigen Profit und erfinden dafür allerlei Theorien. Sie rechtfertigen, dass die Großkonzerne bei schmelzenden Polkappen auf neue Handelsrouten und Rohstoffvorkommen spekulieren.

Wer AfD wählt, muss wissen, dass er den Weg zum Faschismus und zur Umweltkatastrophe wählt.